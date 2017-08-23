«Шелковый путь»: Быстрее! Дольше! Мощнее!

Огромные дюны в жару до +45 градусов – серьезное испытание для мотора.

Самый сложный ралли-рейд на планете дает понять, чего на самом деле стоят техника и человек.

Как друг познается в беде, так и гонщик познается в ралли-рейде. Француз Себастьен Леб не даст соврать. Человек, который в автогонках выиграл практически все, о чем только можно мечтать, который был девятикратным чемпионом мира в классическом ралли, пока так и не сумел победить в ралли-рейде. И если «Дакар» в этом он все же проехал, причем со вторым результатом, то «Шелковый путь» легендарному спортсмену не покорился – пришлось сойти, не доехав до финиша.

Вода, огонь и медные трубы

Участники испытаний заправлялись прямо от бензовоза в любое время дня и ночи.

Почти десять тысяч километров по бездорожью – настоящее испытание для человека и для техники: грязь и глубокие броды России, бескрайние степи и коварные горы Казахстана и, наконец, безумно жаркие пески Китая, в которых даже обувь плавится, навсегда вбирая в себя песчинки пустыни Гоби.

Но отнюдь не все зависит исключительно от человека и техники. Как в условиях пустыни важно, что человек будет употреблять в пищу, так и для автомобиля важно, что польется в его бензобак. Шутка ли – на несколько часов встать посреди этапа в 700 километров. Без связи. Без помощи… А все из-за чего? Из-за некачественного топлива.

Не верите, что такое возможно? Отправляйтесь в Казахстан и попытайтесь заправиться на первой попавшейся колонке. Посмотрим, что скажет вам ваш автомобиль, заглохнув посреди бескрайней степи. И это мы сейчас говорим об обычной гражданской машине. А представьте, как качество топлива важно, когда двигатель работает на запредельных оборотах, когда машина рвется вверх по дюне высотой с многоэтажку или проходит глубокий брод.

Да, ралли-рейд – это еще и настоящее испытание для топлива. Тогда ты и понимаешь разницу между хорошим топливом и плохим. Именно поэтому ралли-рейд «Шелковый путь» был выбран для проверки нового топлива компании «Газпромнефть» – «Дизель Опти».

Контрабандой в Китай

Канистры с топливом стали настоящим спасением на первых китайских этапах ралли.

Этим топливом на дистанции от старта гонки в Москве и до границы с Китаем заправлялись четыре экипажа с журналистами на борту – автомобили Land Rover Discovery и Discovery Sport. Заправлялись бы и до самого финиша, но из-за строгого китайского законодательства бензовозу, который снабжал их топливом, просто не удалось попасть на территорию Поднебесной.

– «Дизель Опти» – наша улучшенная разработка. Впервые это топливо поступило в продажу в Сибири и уже прошло проверку морозами. Теперь мы хотели испытать его жарой и бездорожьем «Шелкового пути». Его задачей было обеспечить стабильную работу двигателей машин на экстремальном маршруте ралли, – рассказала Яна Белякова, директор по маркетингу сети АЗС «Газпромнефть».

Да, в этом году впервые в истории «Шелкового пути» за караваном раллийцев следовал бензовоз, везущий 5 тонн «Дизеля Опти». Оборудованная мобильной колонкой автоцистерна заправляла участвовавшие в испытании автомобили в любое время суток буквально в полевых условиях. Система спутникового контроля автотранспорта и учета топлива позволяла организаторам испытаний километр за километром отслеживать весь путь в режиме онлайн и фиксировать израсходованные литры.

Согласно этим данным, за время испытаний автомобили прошли почти 6000 км и использовали в общей сложности 2489 литров топлива. В Казахстане, где до сих пор в ходу бензин, который в нашей стране даже продавать нельзя, собственный бензовоз был не прихотью и не роскошью, а настоящей необходимостью. Именно на этом топливе известный автоблогер Антон Avtoman Воротников установил свой личный рекорд по расходу – 4,5 литра на 100 километров – притом что ехал на большом внедорожнике. Понятно, что в этот момент у него был выключен кондиционер и даже не играла музыка, но результат все равно впечатляет.

– Лабораторные испытания показали, что при регулярном использовании «Дизеля Опти» происходит уменьшение отложений на форсунках на 18,7%. А экономия топлива составляет от 4% до 7%, – объясняет этот рекорд генеральный директор «Газпромнефть Лаборатории» Виктор Чуяков.

Не зря журналисты, хоть и изрядно рискуя, но все же провезли в Китай пару канистр «Дизеля Опти» – контрабандой. После первой заправки на местной станции КНР на приборной панели автомобиля тут же загорелось «check engine» – автомобиль сигнализировал, что необходимо проверить двигатель – что-то может быть не в порядке. Стоило залить в нутро машины припасенное российское топливо – лампочка тут же погасла. Совпадение?

Из пустыни – на улицу

Слитое из фильтра топливо оказалось кристально чистым.

Качество топлива подтвердили и в компании Jaguar Land Rover, которая предоставляла автомобили для журналистов. Как только машины вернулись в Россию – их отправили на углубленную диагностику. Спустя 10 тысяч километров в экстремальных условиях двигатели были как новые.

Часто приходится слышать вопрос: зачем нужны все эти гонки? Зачем производителям автомобилей в них принимать участие?

В гонках же участвуют не только ради победы или приключений. Многие инновации, которые впервые опробуют в таких ралли-рейдах, как «Шелковый путь», позже применяются и в обычной, гражданской жизни. Это касается автомобилей, а теперь и топлива.

Уже в сентябре топливо «Дизель Опти», которое прошло испытание «Шелковым путем», поступит в продажу на автозаправках «Газпромнефть». Самое интересное, что оно полностью заменит собой привычный всем дизель и будет стоить столько же.