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Мегатрон против «Локомотива». Как ЦСКА одержал первую победу в сезоне

Сергей Подгорнов
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Только что Кирилл Капризов забросил шайбу
Только что Кирилл Капризов забросил шайбуФото: ХК «Локомотив»

«Советский спорт» с места событий рассказывает о том, как открывали хоккейный сезон в Ярославле. 

ЦСКА КАК ТРАНСФОРМЕР

Хоккей в летнем антураже. В этом определенно что-то есть. В Ярославле, например, на пути к «Арене-2000» глаз нынче цепляется не за грязные сугробы и угрюмые лица людей в пуховиках, а просто радуется ровно постриженным зеленым газонам, и повсюду ловит довольные улыбки местных болельщиков.

«Локомотив» не стартовал в чемпионатах России и КХЛ домашним матчем больше десяти лет. Составители календаря регулярно забрасывали ярославцев на дальний выезд, так что ждать своих любимцев болельщикам приходилось долго. Но не в этот раз.

Первый матч сезона – и сразу в соперниках ЦСКА, который собрал самый крутой состав в истории лиги и теперь подобно Немезиде готовится покарать всех за былые обиды, коих за последние три года накопилось в избытке. В том числе «Локомотив», который в марте этого года прервал увлекательное путешествие армейцев в направлении Кубка Гагарина.

А тут еще и откровенно неудачный матч открытия с питерским СКА, по ходу которого складывалось ощущение, что команде Никитина сдавили грудь мощным прессом. ЦСКА тогда хватило лишь на пару полных вдохов, поэтому в Ярославль армейцы готовились войти, как Мегатрон в Нью-Йорк.

Это сравнение напрашивалось само собой при взгляде на состав армейцев перед матчем с «Локомотивом». ЦСКА, подобно трансформеру, полностью поменял облик. Игорь Никитин активировал почти все доступные опции замен и выпустил аж восемь новых хоккеистов. Неизменной осталась лишь тройка Шумаков-Шалунов-Капризов, которая очень неплохо сыграла в Санкт-Петербурге.

«ЛОКОМОТИВ» БЕЗ НЕОЖИДАННОСТЕЙ

«Локомотив» Алексея Кудашова в этом плане едва ли не полный антипод ЦСКА. Ярославцы провели крайне сдержанную трансферную кампанию, сосредоточившись на работе с теми игроками, которые находились в распоряжении тренерского штаба в предыдущие сезоны. Да, команду покинули хоккеисты, которые играли важную роль в системе Кудашова, но в «Локомотиве» решили, что их место займут молодые ребята – воспитанники местной школы.

Очевидно, что с этого сезона более заметную роль в защите будет играть Никита Черепанов, который станет полноценной заменой Владиславу Гаврикову, укатившему в Питер. Денис Алексеев восполнит потерю Андрея Локтионова в центральной оси. Поэтому угадать состав «Локомотива» на матч с ЦСКА было довольно просто.

Как, собственно, и игровой почерк. Со стартового вбрасывания мы увидели все ту же солидность и собранность в единоборствах, предельно четкую игру в обороне, креатив легионерского звена и заматеревшую тройку Коршков-Красковский-Полунин в атаке.

ЦСКА на фоне ярославцев выглядел несколько хаотично, однако индивидуальное мастерство хоккеистов команды Никитина бросалось в глаза. Стоило пятерке «Локомотива» дать хоть немного пространства Капризову и его партнерам, как тут же Алексею Мурыгину приходилось сперва ликвидировать опасность, а потом нервно попивать водичку.

ДЕРБИ СУПЕРТРОЕК

Но за три секунды до конца первого периода не смог выручить и он. ЦСКА накрыл «Локомотив» в зоне защиты, когда игра шла четыре на четыре после обоюдного удаления, и Никита Нестеров в одно мгновение выдал чудесную передачу на пятак, где уже занял позицию Капризов. Лучший молодой нападающий Европы из таких позиций не промахивается.

Со старта второго игрового отрезка у «Локомотива» свой ответ звену Шалунова попыталась соорудить тройка Красковского. К своим фирменным поперечным переводам они добавили скорость и агрессию в чужой зоне, а также несколько новых комбинаций. Одну из них эти парни великолепно разыграли в большинстве, но после отличной передачи Полунина Коршков попал в штангу.

А за несколько минут до этого «Локомотив» сравнял счет. Денис Алексеев воспользовался коллективной ошибкой пятерки ЦСКА, убежал один на один с Сорокиным, но забить не смог. Зато заработал буллит и повторную попытку уже без помех мастерски реализовал. Гол в первом же матче – о таком дебюте мечтает каждый!

ЦСКА при всей номинальной механистичности машиной не выглядел. Пока еще не все игроки понимают систему Никитина. Но в этом нет ничего удивительного, в составе армейцев довольно много недавних НХЛовцев, которым еще предстоит прочувствовать специфику игры в КХЛ.

Пока что мы видим, что Алексей Марченко перестраховывается, играет крайне аккуратно, Никита Нестеров не всегда принимает верные решения, а Михаилу Григоренко иногда не хватает выдумки. Из-за этого и создается ощущение, что в игре армейцев слишком много хаоса.

Тем не менее, в защите его куда меньше, это помогло команде Никитина отбиться от атак хозяев в третьем периоде и дотянуть до овертайма. Здесь уже несколько горячих эпизодов возникло возле ворот Мурыгина, но он был в порядке. А вот в серии буллитов дважды капитулировал после бросков Капризова и Скотта. Индивидуальное мастерство игроков ЦСКА начинает капитализироваться.

Матч

Локомотив - ЦСКА - 1:2 Б. (0:1, 1:0, 0:0, 0:0, 0:1)

Голы:

Капризов (Нестеров, Шалунов), 19:51 (0:1). Алексеев 30:52 (1:1).

Победный буллит:

Скотт - 1:2.

Место и дата

23 августа 19:30, Арена-2000-Локомотив, Онлайн-трансляция

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