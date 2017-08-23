Москва начала с победы! Как «Динамо» билось с «Витязем»

В среду столица открыла хоккейный сезон матчем «Динамо» и «Витязя» в Парке Легенд. В упорном поединке победа досталась хозяевам – 4:3 бул.

Не трудно предположить, что оба соперника стремились в этом поединке реабилитироваться перед своими болельщиками за провал на «генеральной репетицией» перед началом сезона.

На Кубке мэра Москвы «Витязь» проиграл во всех трех матчах. «Динамо» заняло предпоследнее место, уступив в дерби и ЦСКА, и «Спартаку». Ну а очная ставка между ними прошла в упорной борьбе и закончилась в пользу бело-голубых 4:3.

«ЗДОРОВЬЯ ВАМ ВСЕМ, БРАТЦЫ!»

Подольская команда провела перед поединком собрание, на котором главный тренер «витязей» объявил имя капитана.

– Мы посоветовались с ветеранами команды, и решили в этом году не проводить тайного голосования, – заявил Валерий Белов. – Учитывая мнение команды, которое совпадает с нашим, капитаном «Витязя» остается Алексей Семенов. А его ассистентами будут Максим Афиногенов и Алексей Копейкин.

– Братцы, мы все понимаем, какой это важный сезон для нас, – обратился вслед за главным тренером и сам Семенов. – Матчем с «Динамо» у нас все начинается. Давайте будем одним кулаком, стоять друг за друга, никого не давать в обиду. Как одна семья. Ну и здоровья вам всем, братцы, без него никак.

Интересно, что о «кулаке» говорил перед стартовым поединком и капитан «Динамо» Илья Никулин.

– Не хочется говорить громких слов, – заявил именитый защитник. – Но мы все к этому идем. Кулак в «Динамо» уже есть. И с каждой игрой он будет становиться крепче.

Ну и, конечно, Никулин призвал болельщиков поддержать команду в стартовом матче на родной арене. Этому, кстати, способствовало и то, что «Динамо» в этом сезоне снизило цену на билеты. Стоимость самого дешевого упала до, прямо скажем, символических ста рублей.

У «Витязя», который проведет первые домашние матчи в сентябре, к своим фанатам есть еще более интересное предложение. На подмосковной арене три билета можно купить по цене двух.

Так чьи «кулаки» в итоге окажутся крепче?

Гости открыли счет уже на четвертой минуте встречи, реализовав первое же большинство. Мощный бросок Игоря Головкова от синей линии, Семенов на пятачке подправляет шайбу, и голкипер динамовцев Александр Еременко тут уже бессилен. Чтобы наказать Мартиньша Карсумса за фол «витязям» потребовалось всего 27 секунд!

Впрочем, к перерыву хозяева не только выровняли ситуацию, но и вышли вперед – 2:1. Сравнял счет также в большинстве Никита Комаров.

И то, что именно он забросил первую шайбу бело-голубых в сезоне даже символично. Ведь за известную в «Динамо» фамилию, внушительные габариты и агрессивный стиль игры Никиту за глаза уже начали называть наследником другого известного динамовца – Лео Комарова, ныне выступающего за «Торонто».

Перед этим москвичи здорово насели на ворота Игоря Сапрыкина. Голкипер «Витязя» потерял клюшку, одолжил более тонкое «оружие» у Семенова. И сумел ей отбить мощный бросок Юусо Хиетанена. Но вот против добивания уже не устоял. Ну а закончили хозяева период голом в раздевалку. И вновь после добивания.

«ДЕТСКИЙ ГОЛ КОПЕЙКИНА»

Казалось бы, такой гол должен был придать москвичам уверенности. Однако в хоккее любая мелочь может перевернуть ход поединка. На 36-й минуте Владимир Брюквин схлопотал удаление. И «Витязь» буквально взорвался, стремясь его реализовать.

В последующие две минуты динамовцы не пропустили. Но были основательно потрясены. В итоге Копейкин, получив шайбу за воротами уже в равных составах, метнулся к ближайшей штанге и затолкнул ее в неприкрытый угол. Детский гол! И это после того, как Еременко отразил несколько опаснейших бросков.

А гости не сбавляли давления и через 65 секунд уже вышли вперед. Тут уж оборона москвичей дала маху – позволила расстрелять своего вратаря, отбившего первый бросок.

«Сражаться в матче надо 60 минут», – твердил главный тренер «Динамо» Владимир Воробьев, когда они чуть было не упустили победу в матче с «Витязем» на Кубке мэра.

Урок не пропал зря. И в начале третьего периода Вотех Мозик в сердцах швыряет бутылку с водой на пол в штрафном боксе, когда Даниил Тарасов сравнивает счет, реализуя очередное большинство – 3:3.

Такие качели в матче раскачали и трибуны. Динамовская торсида не на шутку завелась и погнала хозяев вперед, резко прибавив работы Сапрыкину. Кстати не надо думать, что второй вратарь «Витязя» Михаил Бирюков сел в запас. По решению тренерского штаба они будут играть по очереди.

Когда команды вышли на овертайм, захотелось сказать им обеим спасибо – за яростную и нервную борьбу на старте сезона, за характер и за крепкий «кулак». На у победу по буллитам отпраздновали все же москвичи.