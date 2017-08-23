Гинер все купит. ЦСКА разобрался с «Янг Бойз» и вышел в групповой этап ЛЧ

ЦСКА в главном матче лета на опыте разобрался с дерзким «Янг Бойз» из Швейцарии и вышел в групповой этап Лиги чемпионов.

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«ПОЧЕМУ НАРОДУ МАЛО? НЕ ХВАТАЕТ ОЩУЩЕНИЕ ДОМА»

ЦСКА играл с «Янг Бойз» спустя ровно год после открытия стадиона. За это время было много хорошего, но один факт перебивает все позитивное – новая арена ни разу не заполнялось. Чтобы все 30 000 тысяч. Даже на «Спартаке» и «Зените» были свободные места.

Для человека нейтральных болельщицких взглядов, рассматривающего поход на футбол как экзотику, разовую акцию, «Арена ЦСКА» – прекрасна. Удобно, уютно, аутентично. Так почему же, к примеру, на топовых соперников – «Локомотив», «Рубин» – не набралось даже половина стадиона? И на важнейший матч лета – против «Янг Бойз», как показалось, пришло немногим больше?

После опроса 12-15 болельщиков разных социальных групп – от молодых ребят, которым завтра в университет на пары, до супругов с ребенком – самым популярным ответом был: «Большие цены».

– На «Янг Бойз» билеты на центральную трибуну стояли в основном от 1500 до 2000 рублей. Это много. Хотя бы до 1000 сократили. На РФПЛ, конечно, меньше, особенно на игры с середняками и аутсайдерами, но на важные матчи цены вновь прилично возрастают, –отвечал солидного вида мужчина.

И не обманывал. Если на фан-сектор в среду можно было попасть за 700 рублей, то центр – это минимум 1200, причем, с краю трибун. На ближайший матч с «Ахматом», кстати, цены варьируются уже от 500 до 900 рублей. На фанатку – 400. Пошли бы?

Но самый откровенный и искрений спич бы не о ценах. Точнее, не совсем о них.

– Не хватает ощущения дома, – выпаливает явно наболевшее один из болельщиков ЦСКА, даже не дослушав вопрос. – Хоть бы эти столбы вокруг арены выкрасили в красно-синие цвета. Или пустили иллюминацию. Хочется праздника, настроения. Чтобы красиво было, а не голые серые стены. Или видели, на «Динамо» салют после одного из матчей делали? И у «Локомотива» после каждой победы – тоже салют. Он стоит-то копейки, почему не сделать также у нас? Мы все понимаем, Гинеру сейчас непросто, денег, как говорится, нет. Но ведь можно сделать специальный пункт приема, а болельщики по 50 рублей скинутся, небезразличных людей хватает. Даже маленькими суммами что-то да соберем.

Болелы говорят, не хватает ощущения дома на цска: "Хоть бы столбы эти серые выкрасили в красно-белых или илюминацию пустили" pic.twitter.com/7ngGBc7wNG — Артем Терентьев (@TemaNegr) 23 августа 2017 г.

– А питание! – продолжает мужчина, пришедший на футбол с женой и ребенком. – Ладно с чаем за сто рублей, хотя тоже многовато, но сэндвичи за 250 вообще в никуда. Поймите, у меня дети, жена, с работой проблемы – тратить 500 рублей на перекус в перерыве просто не могу. Да, клубу надо зарабатывать. Так вы купите пирожки по 25 рублей, продавайте их за 50 – сто процентов выручки.

Вот такая бизнес-идея.

ЩЕННИКОВ – БОМБАРДИР

Гончаренко выставил против «Янг Бойз» привычный состав, который только изредка меняется из-за ротации двух-трех позиций: центрального защитника и нападающих. В этот раз впереди вышли Витиньо и Чалов, а тройку защитников составили братья Березуцкие и Васин.

После первого матча противостояния много говорилось о том, что ЦСКА не имел права так сухо и оборонительно играть против «каких-то там» швейцарцев. Видимо, поэтому люди, говорившие подобные вещи, в большинстве своем, и не тренируют. Осторожный футбол в Швейцарии, где несколько недель назад раскрошили киевское «Динамо», был необходим. И из-за непростого календаря (четыре матча за две недели), и из-за чувства самосохранения.

Логично, что в Москве ЦСКА начал гораздо агрессивнее. Будь в составе форвард уровня Думбия или Вагнера, было бы два-три гола минуте к 30-й. А так – только вскинутые руки после упущенных шансов. Особенно активничал Чалов. Уже на первой минуте, отдав элегантный пас пяткой на Витиньо, он мог забить на добивании. Но не подстроился, как следует, под отскок. Затем тот же Чалов обязан был отдавать пас головой в одной касание на Головина. Не отдал, причем, что хуже, не заметил такого варианта. В целом, Федор здорово открывался, постоянно раздражал рывками защиту «Янг Бойз», но в завершающей стадии пока беда. Много лишних движений, касаний.

Но главное, что весь ЦСКА был хорош. И Вернблум что-то яростно высказывал Щенникову не потому, что игра не клеилась, просто требовался гол. Чтобы снять все вопросы. Снял их именно Щенников, человек, над атакующими потугами которого в прежние сезоны открыто посмеивались. Но, как видите, в четком и организованном футболе он стал реальной угрозой впереди. Это уже третий гол защитника – больше в ЦСКА нет ни у кого.

Окончательно всех успокоил Дзагоев. Приятно, что тревожных минут за матч было от силы 10-15. Когда между первым и вторым голом ЦСКА «Янг Бойз» попробовал что-то изобразить. Но и Акинфеев, вновь отыгравший на ноль – четвертый раз подряд (вы считаете минуты, кстати?), играл надежно, и – тройка защиты.

«Без шансов, без вариантов», – спела бы Земфира.

ГИНЕР ВСЕ КУПИТ

Что ж, здорово: ЦСКА в Лиге чемпионов, как и «Спартак». Гадать, кто выступить лучше, не будем. Просто сравним текущие ситуации двух главных еврокубковых представителей России. У обоих нет покупок, в случае армейцем – и слухов минимум. Но как отличается атмосфера вокруг команд! У «Спартака» уже развилось столько сюжетных линий, что за всеми не успеешь: контракты лидеров, сферы влияния внутри клуба, спад в игре каждого футболиста, серия поражений и много чего еще, ну, вы и сами знаете. У ЦСКА – тишина. И пусть не суперрезультаты, но такие, которые позволяют держаться на расстояние прыжка от лидеров РФПЛ.

И это сравнение не для того, чтобы кого-то уколоть, нет. Оно о том, что проблемы в клубах возникают не от отсутствия усиления, а от непонятности, не прозрачности происходящего. Можете себе представить, чтобы в ЦСКА за неделю до даты икс, вдруг спохватившись, отдали всю селекцию Гончаренко. Мол, попробуй, выкрутись. Конечно, возможно, аналогичный инсайд про Карреру в «Спартаке» – утка. Но в ЦСКА такое даже представить нельзя. Потому что все прозрачно: ключевые вопросы решает один человек.

И, видимо, теперь – после выхода в групповой раунд Лиги чемпионов и, как следствие, получения соответствующего бонуса от УЕФА в 12,7 млн евро – он решит еще один вопрос. С трансферами.

Гинер все купит.