Манчини – как Капелло? Почему это сравнение заставит вздрогнуть фанатов «Зенита»

Обозреватель «Советского спорта» Юрий Цыбанев – о том, что может помешать «Зениту» и «Краснодару» выйти в групповой этап Лиги Европы

МЕХАНИЗМ ИЛИ ВСПЫШКА?

После проваленной гастроли в Утрехте, где «Зенит» попросту не соответствовал своему имени, в воздухе повис вопрос: а какую команду способен в перспективе создать Роберто Манчини? Скоростной механизм, работающий ровно и бесперебойно? Или команду-вспышку?

Пока-то на «Зенит» работал, я думаю, эффект новизны. Дебют на новом месте аргентинской диаспоры, сдобренный остротой ощущений. Расправленные вдруг крылья Кокорина и Кузяева. И вот еще что важное следует учесть: Манчини – тренер с именем. А это, как правило, действует на команду мобилизующе. На первых порах. Вспомните, что творила на поле сборная России, когда ей, словно в подарок, привезли мегазнаменитого Капелло! И как она потом необратимо сдувалась…

А то ведь уже приходит на ум, что в еврокубках Манчини, мягко говоря, звезд с неба не хватал. А в крайние отрезки своей карьеры не хватал их вовсе.

Хотя в общем-то ничего сильно тревожного в Утрехте не произошло. Что называется – нарвались, бывает. Похожих эпизодов немало в новейшей зенитовской истории. Даже в том цикле Кубка УЕФА, который «Зенит» героически выиграл, поначалу он играл через пень-колоду. А несколько позже претерпел в лигочемпионской квалификации от скромного «Осера», хотя в ту пору благополучно раскатывал всех подряд в премьер-лиге.

Впрочем, проходить «Утрехт» Питер обязан. Потому что команда эта – маленькая, но гордая и вряд ли упрется на «Крестовском» в жанре оголтелого антифутбола. И потому еще, что вылет от голландских провинциалов даст такой резонанс, что позору не оберешься.

Если исключить маловероятную версию, что, начав с Манчини за здравие, «Зенит» затем впадет вдруг в безвременную и скоропостижную кому – приключение с «Утрехтом», наверное, закончится благополучно. Но это не отменяет актуальной необходимости последить за динамикой «Зенита». Заявил себя гегемоном – обязан соответствовать в каждом матче!

Матч Зенит - Утрехт Место и дата 24 августа 20:00, Санкт-Петербург, Текстовая трансляция

ОПАСНАЯ ВСТРЕЧА С СЕСТРИЦЕЙ

Пара «Краснодар» - «Црвена звезда» - это что-то с чем-то. Не схватка навылет, а счастливый сладкий сон владельца кубанского клуба Сергея Галицкого! Да вот же желанный соперник, который «Краснодару» не мешает показать свои художественные приоритеты во всей красе! Ну, почти совсем не мешает. Даже на перчатки сербского вратаря будто по неосторожности масло попало, и ловить мяч у него нет никакой вратарской возможности…

Словом, «Црвена звезда» при ближайшем рассмотрении оказалась родной сестрицей «Краснодара». Только живущей, понятное дело, много беднее.

А на выходе – самый скользкий, какой только мог получиться, единственный мяч домашнего перевеса. Перед визитом в пламенную обитель сербского клуба.

Атаковали, как душе угодно. Били прицельно и сочно. И все равно – сильно рискуют впервые в своей истории не добраться до групповой стадии еврокубка.

Такая у команды ментальность – и конкретно тренеру Шалимову ее изменить не дано. «Краснодар» предпочитает делать на поле подавляющей частью то, что его игрокам интересно и приятно. Добавить настойчивости, строгости, злости – не про эту команду сказ.

И я знаете о чем подумал? Очень может быть, что, приглашая в клуб игроков, Галицкий и его штаб этим их и привлекают: будешь здесь, дорогой, играть в радостный футбол, черной полевой работы у нас по минимуму.

И в этом аспекте встреча на турнирных перепутьях с родной сестрицей «Црвеной звездой» приобретает пикантность. Одно дело – вылететь с еврокубковой тропы от треклятого душегуба, который сам не играет и «Краснодар» мучает. А вот если от единокровного соперника – это уже капитальный конфуз. И тогда в повестку дня нечаянно выскочит вопрос: а мы вообще-то, что, играем только ради самого процесса – или хоть какие-то результаты показывать должны?

Вот мальчишки – выпускники клубной академии, мне кажется, другие. Сколько смотрю на Игнатьева, Жигулева, Сулейманова – чувствуется, парни голодны до успеха. Или это только на первых дебютных порах, а потом рассосется?..