Валерий Масалитин: ЦСКА заработал. Надеюсь на усиление. Качественное
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что даже после победы над «Янг Бойз» (2:0) и выгода в групповой этап Лиги чемпионов его по-прежнему тревожит игра армейцев.
– Вы поняли, как «Янг
Бойз» собирался побеждать ЦСКА?
– Почему? Они в этой игре в атаке действовали лучше. Моменты создавали.
– По первому тайму
этого не было видно.
– Согласен. Шансы стали появляться во втором тайме. И до второго гола напряжение висело в воздухе.
– Что не хватало
Федору Чалову при завершении атак?
– Не хватает уверенности. Она приходит с забитыми мячами. Он что-то делает, открывается. Надо забить, тогда уверенность появиться.
– В этом плане
Витиньо смотрелся интереснее?
– Да. Он хорошо двигался. Еще хорошо играли Георгий Щенников и Марио Фернандес. Движение было хорошим.
– Может, стоит
попробовать Георгия Щенникова поставить в нападение?
– Каждый хорош на своей позиции. Он атакует, откуда ему удобно. Радует, что он чаще стал появляться в штрафной. Потому и забивает.
– Помимо завершения
атак, может, у Щенникова появились и другие навыки? Например, обводка?
– Не заметил. Чаще подключается к атаке – да. Но он и часто отдает мячи назад. Боится обыграть или мяч потерять. Не берет на себя инициативу. Хорошо, что начал забивать. Это плюс для ЦСКА.
– Чего вы еще хотели
увидеть в исполнении ЦСКА?
– Как ни крути, моменты у ворот Игоря Акинфеева создавались. Напряжение сзади чувствуется. И впереди хотелось бы больше осмысленных действий. Тяжело, когда нападающие не забивают.
– А с чем связаны проблемы в обороне? ЦСКА сам отходит назад,
несыгранность, что-то другое?
– Несыгранность однозначно нет. Люди уже десять лет вместе играют, а братья – всю жизнь. Какая несыгранность? Возраст сказывается. Недовостановление. Отсюда и ошибки.
– Как сыграл Алан
Дзагоев. Набирает форму?
– Мы привыкли, что он играет острее. В нужный момент выручил. Но он будет прибавлять. Сейчас он готов процентов на 80. Не чувствуется легкости в его действиях. Он сейчас находится под нагрузками. Будет пауза, он вернет форму. И Головин. В первом тайме появлялся. Что-то создал. Во втором тайме пропал.
– ЦСКА находится в
хорошей форме? Готов играть на два фронта?
– Тяжеловато. Прошлогодний ЦСКА забивал много и выигрывал. Сейчас чувствуется нервозность.
– Запаса уверенности
нет?
– К сожалению. Считаю, что команда не набрала свою лучшую форму. Сейчас деньги заработали, может, будет какое-то усиление. Хотелось бы, чтобы оно было и было качественное.
Матч
Голы
Щенников 45 (1:0). Дзагоев 64 (2:0).
Состав
ЦСКА: Акинфеев, Березуцкий В., Березуцкий А., Васин, Фернандес, Щенников, Вернблум, Дзагоев (Натхо, 69), Головин, Чалов (Жамалетдинов, 75), Витиньо (Игнашевич, 90)
Янг Бойз: фон Бальмоос, Бенито (Лотомба, 74), Мбабу, фон Берген, Бертоне, Нуху, Саного, Сулеймани, Раве (Фасснахт, 73), Ассале, Нсаме
Предупреждения:
Дзагоев, 48; Березуцкий А., 60 - Ассале, 51; Нуху, 80
Судья:
Анастасиос Сидиропулос (Греция)
Место и дата
23 августа 21:45, ВЭБ-Арена, Текстовая трансляция