Валерий Масалитин: ЦСКА заработал. Надеюсь на усиление. Качественное

Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин признался, что даже после победы над «Янг Бойз» (2:0) и выгода в групповой этап Лиги чемпионов его по-прежнему тревожит игра армейцев.

– Вы поняли, как «Янг Бойз» собирался побеждать ЦСКА?

– Почему? Они в этой игре в атаке действовали лучше. Моменты создавали.

– По первому тайму этого не было видно.

– Согласен. Шансы стали появляться во втором тайме. И до второго гола напряжение висело в воздухе.

– Что не хватало Федору Чалову при завершении атак?

– Не хватает уверенности. Она приходит с забитыми мячами. Он что-то делает, открывается. Надо забить, тогда уверенность появиться.

– В этом плане Витиньо смотрелся интереснее?

– Да. Он хорошо двигался. Еще хорошо играли Георгий Щенников и Марио Фернандес. Движение было хорошим.

– Может, стоит попробовать Георгия Щенникова поставить в нападение?

– Каждый хорош на своей позиции. Он атакует, откуда ему удобно. Радует, что он чаще стал появляться в штрафной. Потому и забивает.

– Помимо завершения атак, может, у Щенникова появились и другие навыки? Например, обводка?

– Не заметил. Чаще подключается к атаке – да. Но он и часто отдает мячи назад. Боится обыграть или мяч потерять. Не берет на себя инициативу. Хорошо, что начал забивать. Это плюс для ЦСКА.

– Чего вы еще хотели увидеть в исполнении ЦСКА?

– Как ни крути, моменты у ворот Игоря Акинфеева создавались. Напряжение сзади чувствуется. И впереди хотелось бы больше осмысленных действий. Тяжело, когда нападающие не забивают.

– А с чем связаны проблемы в обороне? ЦСКА сам отходит назад, несыгранность, что-то другое?

– Несыгранность однозначно нет. Люди уже десять лет вместе играют, а братья – всю жизнь. Какая несыгранность? Возраст сказывается. Недовостановление. Отсюда и ошибки.

– Как сыграл Алан Дзагоев. Набирает форму?

– Мы привыкли, что он играет острее. В нужный момент выручил. Но он будет прибавлять. Сейчас он готов процентов на 80. Не чувствуется легкости в его действиях. Он сейчас находится под нагрузками. Будет пауза, он вернет форму. И Головин. В первом тайме появлялся. Что-то создал. Во втором тайме пропал.

– ЦСКА находится в хорошей форме? Готов играть на два фронта?

– Тяжеловато. Прошлогодний ЦСКА забивал много и выигрывал. Сейчас чувствуется нервозность.

– Запаса уверенности нет?

– К сожалению. Считаю, что команда не набрала свою лучшую форму. Сейчас деньги заработали, может, будет какое-то усиление. Хотелось бы, чтобы оно было и было качественное.