Виктор Гончаренко: А кого ЦСКА бояться в Лиге чемпионов?

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко после победы над «Янг Бойз» (2:0) в квалификации Лиги чемпионов ответил на вопросы журналистов. В первой игре армейцы тоже победили – 1:0.

«ПОЧЕМУ МЫ ДОЛЖНЫ КОГО-ТО БОЯТЬСЯ?»

– Если взять суммарно эти два матча, то мы заслужили победу, - говорил Гончаренко. – В домашнем матче играли более активно, чем на выезде. Понимали, что «Янг Бойз» попробует агрессивно войти в игру, сразу создать нам проблемы. Но, учитывая наш опыт, мы эту ситуацию предвидели, и тоже мощно начали. Выбили почву из под ног соперника. Было много атак, моментов.

– Сказались ли погодные условия? Шел сильный ливень.

– Хорошо, что дренаж поля выдержал нагрузку. Игроки тоже были готовы. Останавливаться с таким соперником – опасно. И, несмотря на плотный график, было хорошее движение.

– ЦСКА при жеребьевке группового этапа Лиги чемпионов будет в четвертой корзине. Коленочки не затрясутся?

– А с чего вдруг? Разве это первый наш групповой этап? Для чего мы тогда проходили АЕК, «Янг Бойз», чтобы потом бояться кого-то? В составе ЦСКА играют люди, побеждавшие в Кубке УЕФА, проведшие множество матчей за сборную. Кого им бояться?

– Что происходит с Щенниковым? Недавно он забил первый мяч в РФПЛ, теперь – в еврокубках.

– Касательно сегодняшнего матча, наверное, повлияло рождение дочери. Он играл на хорошем кураже, плюс свежим был, так как игру с «Уралом» пропустил. И опять же: важно правильно располагаться в атаке. Щенников знает, когда ускориться, чтобы попасть в голевой момент, а когда вернуться в защиту.

– У Федора Чалова были моменты, но он, казалось, каждый раз принимал неверные решения.

– Не то, чтобы решения были неверные. Он хорошо открывался, попадал в момент. Но, знаете, есть такое: когда нападающий, имея шанс, видит маленького вратаря и большие ворота. А бывает наоборот – большого вратаря и маленькие ворота. Наша задача, чтобы Чалов почувствовал уверенность. Объем необходимых работ он выполняет.

– ЦСКА получит бонус от УЕФА. Ждать ли трансферов?

– Обсудим с руководством.

– Дзагоев в первом тайме что-то выговаривал Витиньо. Как вам игра бразильца?

– Претензий к нему нет. Просто бывает несколько вариантов в атаке. Если выбирается не тот, что нравится Дзагоеву, это может вызвать какое-то недовольство, перепалку. Но у нас хорошо открывались и Чалов, и Головин, и фланги. Витиньо одеяло на себя не тянул, вовремя отдавал передачи, удачно обыгрывал. Поэтому довольны им.

ХЮТТЕР: «ЦСКА БЫЛ ЛУЧШЕ»

Главный тренер швейцарского «Янг Бойз» Адольф Хюттер после поражения в ответном матче с ЦСКА (0:2) в 4-м квалификационном раунде Лиги чемпионов был сдержан.

– Поздравляю ЦСКА с заслуженной победой и выходом в групповой этап, - начал Хюттер. – Они сегодня были лучшей командой, задавали темп игре, имели преимущество. В начале матча и второго тайма у нас были некоторые шансы, но мы их не использовали, к сожалению. А когда счет стал 0:2, что-то исправить уже было сложно. Сложись первая игра иначе, где победа ЦСКА была счастливой случайностью, матч в Москве мог быть иным. Но теперь наша задача – удачно выступить в Лиге Европы.

– Александра Головина отправляли в лондонский «Арсенал». Кто из ЦСКА мог бы проявить себя в Европе?

– Он, и еще Дзагоев с Витиньо. Они могут заиграть в командах сильнее ЦСКА. Правда, Дзагоев и Витиньо, возможно, уже слишком возрастные для успешной карьеры в топ-европейском клубе.

– Второй матч подряд гол в свои ворота организовывает Нуху. Это было ключевыми фактором? – уточнил коллега.

– Какую ошибку вы имеет ввиду в этом матче?

– С первым голом, когда он скинул мяч на ногу Щенникову.

– Он сделал все, что мог, чтобы прервать подачу с фланга. Оценивать его игру – моя забота, - заметил Хюттер. Можно еще добавить, что это не вина Нуху, что после прерванной им подачи, Щенников был абсолютно один на дальней штанге.

– Что не получилось сегодня у «Янг Бойз»?

– Мы надеялись активнее играть в атаке, заставляя защиту ЦСКА ошибаться. Но ЦСКА все 90 минут был лучше. Нам даже за счет длинных передач не удалось нагнетать напряжение в их штрафной.