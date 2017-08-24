Переход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайпер
В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.
ЦСКА опять сыграл на ноль и вышел в группу Лиги чемпионов
Игорь Акинфеев начал новую серию: уже четыре игры в квалификации
Лиги чемпионов он не пропускает. Были 2:0 и 1:0 с АЕКом, теперь 1:0 и 2:0 с «Янг
Бойз». Конечно, снова можно говорить про то, что по-настоящему прервать серию
без «сухарей» можно только на групповом этапе. Но главный факт сейчас в том,
что ЦСКА туда пробился, и во многом благодаря нулю пропущенных в квалификации.
Гинер все купит. ЦСКА разобрался с «Янг Бойз» и вышел в групповой этап ЛЧ
Щенников лучше Витиньо и Чалова вместе взятых
Домашнюю победу над «Янг Бойз» армейцам принес неожиданный
персонаж. Точнее так: в прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом сезонах и раньше
гол этого человека был чем-то невиданным. Но этим летом все резко изменилось.
Георгий Щенников забил за ЦСКА, а в других командах он не играл, так что за
взрослую карьеру в целом, всего четыре мяча. Из них три – за последние три
недели.
При том, что Федор Чалов прогрессирует, а Витиньо проводит
самый вменяемый отрезок за ЦСКА, именно Щенников сейчас – лучший бомбардир
команды. И если гол «Рубину» на исход никак не повлиял, мячи «Спартаку» и «Янг
Бойз» – точно одни из важнейших в сезоне, как бы он ни закончился для ЦСКА в
целом и для самого Георгия.
Виктор Гончаренко отметил, что Щенников теперь правильно
располагается на поле, Элвер Рахимич уже шутит про гонку бомбардиров, если
защитник продолжит в таком ритме. Однозначно, это самый яркий отрезок в карьере
Георгия Щенникова. С другой стороны, для команды не лучший показатель, когда
фланговый защитник забивает больше, чем оба форварда из ротации в сумме: у
Чалова голов вообще пока нет, Витиньо забил дважды, оба гола в чемпионате
России.
Как выглядит «группа смерти» ЦСКА
ЦСКА вышел в группу Лиги чемпионов пятый раз подряд. Это серьезный
доход для клуба – около 13 миллионов евро. На них, возможно, уже сейчас в
команде появятся новые игроки. Потому что предстоит бороться за выход из группы
хоть куда-нибудь из четвертой корзины.
При худшем раскладе это может быть компания типа «Бавария»-»Барселона»-»Ливерпуль».
В сравнении с тем, что «Спартак» как чемпион по новой схеме достанут из первой
корзины, разница ощутимая. С другой стороны, возможен и вариант «Бенфика»-»Севилья»-»Бешикташ»,
в котором даже из четвертой корзины можно бороться за все, что угодно.
Участники и состав корзин группового этапа Лиги чемпионов
Манчини будет отыгрываться на полном стадионе
Роберто Манчини только предстоит прорваться в группу
еврокубка. Только у него ситуация гораздо сложнее: его первый матч на выезде
тоже закончился со счетом 1:0, только победили соперники российского клуба.
Итальянец признал: в Голландии его команда допустила глупую
ошибку. Исправлять ее нужно дома на полном стадионе – все билеты на игру с «Утрехтом»
продали еще за несколько дней до матча.
«Краснодар» сыграет на выезде, главный тренер уже проанонсировал выход Федора Смолова в стартовом составе. У краснодарцев задача проще, им нужно хотя бы сохранить преимущество после домашней победы 3:2. Если удастся выполнить задачу и тем, и другим, еврокубковое лето будет максимально удачным для России.
«Арарат» выиграл самый важный матч
Кубок России постепенно подбирается к премьер-лиге, теперь
известны команды, к которым клубы РФПЛ поедет в гости. Например, вместо
Калининграда кого-то ждет московский «Арарат». Новая команда из второй лиги
выбила «Балтику»: Роман Павлюченко вышел в старте, но отыграл всего 16 минут, а
победу принес тоже человек с опытом премьер-лиги Сергей Давыдов.
Кроме «Арарата», из второй лиги на команду РФПЛ вышел пока
только «Спартак-Нальчик», спартаковцы победили соседей из зоны «Юг», «Черноморец»,
по пенальти, причем южные ребята обменялись голами в дополнительное время. В
другом южном дерби тоже за счет 11-метровых «Кубань» прошла «Армавир». А в
восточной паре «Чита» проиграла «Енисею», команды забили 15 пенальти подряд, пока
вратарь команды Дмитрия Аленичева не сделал сейв.
Одна из команд премьер-лиги точно полетит на Дальний Восток,
в четверг станет понятно, во Владивосток или в Комсомольск-на-Амуре: «Луч-Энергия»
и «Смена» сыграют между собой. Жеребьевка 1/16 финала Кубка России пройдет во
вторник 29 августа.
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Семин пригласил Дзюбу в «Локо»
Юрий Семин внезапно заявил, что хотел бы видеть Артема Дзюбу
в своей команде. И это несмотря на то, что «Локомотив» только что подписал
португальца Эдера – человека на ту же позицию с похожим функционалом. Главный
тренер «Локо» подчеркнул, что хорошим игрокам место в составе всегда найдется.
Это даже не намек, это уже прямое приглашение. Если вероятность такого перехода
действительно есть, теперь этот трансфер в максимально близкой к исполнению
точке.
У Роберто Манчини, кстати, тоже спросили о будущем Дзюбы. Итальянец максимально корректно и дипломатично ответил, что Артем готов играть за «Зенит» и против «Утрехта», и против «Ростова» в воскресенье. На самом деле на этом отрезке ротация петербуржцам наверняка понадобится. Попадет ли в нее Дзюба, или Манчини решит освежить атаку в чемпионате России за счет только что подписанного Эмилиано Ригони, будет важным показателем.
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