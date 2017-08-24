Переход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайпер

В рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.

ЦСКА опять сыграл на ноль и вышел в группу Лиги чемпионов

Игорь Акинфеев начал новую серию: уже четыре игры в квалификации Лиги чемпионов он не пропускает. Были 2:0 и 1:0 с АЕКом, теперь 1:0 и 2:0 с «Янг Бойз». Конечно, снова можно говорить про то, что по-настоящему прервать серию без «сухарей» можно только на групповом этапе. Но главный факт сейчас в том, что ЦСКА туда пробился, и во многом благодаря нулю пропущенных в квалификации.

Гинер все купит. ЦСКА разобрался с «Янг Бойз» и вышел в групповой этап ЛЧ



Щенников лучше Витиньо и Чалова вместе взятых

Домашнюю победу над «Янг Бойз» армейцам принес неожиданный персонаж. Точнее так: в прошлом, позапрошлом, позапозапрошлом сезонах и раньше гол этого человека был чем-то невиданным. Но этим летом все резко изменилось. Георгий Щенников забил за ЦСКА, а в других командах он не играл, так что за взрослую карьеру в целом, всего четыре мяча. Из них три – за последние три недели.

При том, что Федор Чалов прогрессирует, а Витиньо проводит самый вменяемый отрезок за ЦСКА, именно Щенников сейчас – лучший бомбардир команды. И если гол «Рубину» на исход никак не повлиял, мячи «Спартаку» и «Янг Бойз» – точно одни из важнейших в сезоне, как бы он ни закончился для ЦСКА в целом и для самого Георгия.

Виктор Гончаренко отметил, что Щенников теперь правильно располагается на поле, Элвер Рахимич уже шутит про гонку бомбардиров, если защитник продолжит в таком ритме. Однозначно, это самый яркий отрезок в карьере Георгия Щенникова. С другой стороны, для команды не лучший показатель, когда фланговый защитник забивает больше, чем оба форварда из ротации в сумме: у Чалова голов вообще пока нет, Витиньо забил дважды, оба гола в чемпионате России.

Виктор Гончаренко: А кого ЦСКА бояться в Лиге чемпионов?

Как выглядит «группа смерти» ЦСКА

ЦСКА вышел в группу Лиги чемпионов пятый раз подряд. Это серьезный доход для клуба – около 13 миллионов евро. На них, возможно, уже сейчас в команде появятся новые игроки. Потому что предстоит бороться за выход из группы хоть куда-нибудь из четвертой корзины.

При худшем раскладе это может быть компания типа «Бавария»-»Барселона»-»Ливерпуль». В сравнении с тем, что «Спартак» как чемпион по новой схеме достанут из первой корзины, разница ощутимая. С другой стороны, возможен и вариант «Бенфика»-»Севилья»-»Бешикташ», в котором даже из четвертой корзины можно бороться за все, что угодно.



Участники и состав корзин группового этапа Лиги чемпионов

Манчини будет отыгрываться на полном стадионе

Роберто Манчини только предстоит прорваться в группу еврокубка. Только у него ситуация гораздо сложнее: его первый матч на выезде тоже закончился со счетом 1:0, только победили соперники российского клуба.

Итальянец признал: в Голландии его команда допустила глупую ошибку. Исправлять ее нужно дома на полном стадионе – все билеты на игру с «Утрехтом» продали еще за несколько дней до матча.

«Вынуждены приглашать новичков. 10 человек ушли!» «Зенит» готовится к «Утрехту»

«Краснодар» сыграет на выезде, главный тренер уже проанонсировал выход Федора Смолова в стартовом составе. У краснодарцев задача проще, им нужно хотя бы сохранить преимущество после домашней победы 3:2. Если удастся выполнить задачу и тем, и другим, еврокубковое лето будет максимально удачным для России.

«Арарат» выиграл самый важный матч

Кубок России постепенно подбирается к премьер-лиге, теперь известны команды, к которым клубы РФПЛ поедет в гости. Например, вместо Калининграда кого-то ждет московский «Арарат». Новая команда из второй лиги выбила «Балтику»: Роман Павлюченко вышел в старте, но отыграл всего 16 минут, а победу принес тоже человек с опытом премьер-лиги Сергей Давыдов.

Кроме «Арарата», из второй лиги на команду РФПЛ вышел пока только «Спартак-Нальчик», спартаковцы победили соседей из зоны «Юг», «Черноморец», по пенальти, причем южные ребята обменялись голами в дополнительное время. В другом южном дерби тоже за счет 11-метровых «Кубань» прошла «Армавир». А в восточной паре «Чита» проиграла «Енисею», команды забили 15 пенальти подряд, пока вратарь команды Дмитрия Аленичева не сделал сейв.

Одна из команд премьер-лиги точно полетит на Дальний Восток, в четверг станет понятно, во Владивосток или в Комсомольск-на-Амуре: «Луч-Энергия» и «Смена» сыграют между собой. Жеребьевка 1/16 финала Кубка России пройдет во вторник 29 августа.

Дзюба, Фернандо и не только. Кто из футболистов провалил старт сезона?



Семин пригласил Дзюбу в «Локо»

Юрий Семин внезапно заявил, что хотел бы видеть Артема Дзюбу в своей команде. И это несмотря на то, что «Локомотив» только что подписал португальца Эдера – человека на ту же позицию с похожим функционалом. Главный тренер «Локо» подчеркнул, что хорошим игрокам место в составе всегда найдется. Это даже не намек, это уже прямое приглашение. Если вероятность такого перехода действительно есть, теперь этот трансфер в максимально близкой к исполнению точке.

У Роберто Манчини, кстати, тоже спросили о будущем Дзюбы. Итальянец максимально корректно и дипломатично ответил, что Артем готов играть за «Зенит» и против «Утрехта», и против «Ростова» в воскресенье. На самом деле на этом отрезке ротация петербуржцам наверняка понадобится. Попадет ли в нее Дзюба, или Манчини решит освежить атаку в чемпионате России за счет только что подписанного Эмилиано Ригони, будет важным показателем.

Кокорин, выручай! Что нужно сделать «Зениту», чтобы обыграть «Утрехт»

