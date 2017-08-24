Роман Бабаев: Сухая серия Акинфеева? Он сам ее сделал

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев рассказал о сухой серии Акинфеева в еврокубках, выходе в групповой этап Лиги чемпионов, а также поделился мнением о возможных соперниках красно-синих в главном европейском турнире.

– По сравнению с первым матчем с ''Янг Бойз'', сегодня ЦСКА выиграл на ''классе''.

– Считаю, это не так. Все же игроки были максимально сконцентрированы и не позволили сопернику создать голевых моментов. Кроме одного – тогда Игорь выручил. Победа была для нас очень важна, ребята приложили все усилия, молодцы. Пятый раз подряд будем принимать участие в групповом этапе Лиги чемпионов, это выдающееся достижение для российского клуба. Горды нашей командой и тренерским штабом. Задачу выполнили и верим, что в группе все сложится лучше, чем в предыдущие годы.

– Кого хотели бы в соперники по группе?

– До матча все мысли были только о том, чтобы пробиться в Лигу чемпионов. Сейчас прикидываем какие-то варианты однако понимаем, что находясь в четвертой корзине, надеяться на благосклонность жребия не приходится. Тем более, фортуна помогла нам на прошлой стадии, когда три сеянных команды выбыли и ЦСКА оказался среди сеянных команд. Поэтому, какой клуб попадется, такой и попадется. Конечно, все соперники будут сильные.

– ЦСКА гарантированно заработает как минимум € 18 млн. Болельщики шутят, что с финальным свистком новый игрок поставил подпись под контрактом с красно-синими.

– Ничего нового не расскажу. Очень хотелось бы приобретений. Ежедневно проводим совещания с селекционным отделом, однако пока вариант, который действительно был бы подходящим, не представился. Но надежду не теряем, время пока есть. Конечно, Вендел был и остается в нашем списке, но когда появляются такие клубы, как «Манчестер Сити» и «ПСЖ», то сложно конкурировать, не все получается таким образом, как хотелось бы нам.

– Скамейка у ЦСКА не самая длинная.

– Не согласен. Сегодня на поле вышли Игнашевич, Жамалетдинов и Натхо. Есть Миланов, а также много молодых футболистов. Конечно, мы бы хотели усилить состав, в частности, линию атаки. ЦСКА не может соперничать по количеству игроков с конкурентами, например, с «Зенитом», но неправильно называть нашу скамейку короткой.

– Кажется, Акинфеев начал новую положительную серию.

– Игорь сам сделал ее для себя. Главным эпизодом стало спасение ворот в Швейцарии. Пропусти ЦСКА тот гол, неизвестно, чем бы все закончилось. Я всегда верил в Игорь, также как и команда , болельщики. Считаю, что сейчас есть причина поговорить о положительной серии. Надеюсь, что она продлится как можно дольше.

– А вот Чалов снова не забил, хотя имел много моментов. Что ему делать?

– Наверное, ему нужно поговорить с Щенниковым, потренироваться с ним немного? А если серьезно, то считаю, что он будет забивать. Сейчас Феде просто не прет. Верю, что рано или поздно у него все получится. Главное – продолжать улучшать мастерство. Тогда результат и придет.

– А что произошло с Щенниковым?

– Это усилия, работа. Он стал часто подключаться к атаке, появилась уверенность в себе. Надеюсь, Жора продолжит максимально выкладываться. Сейчас он взял на себя роль форварда: забил столько голов, сколько все нападающие вместе взятые.