Четыре «сухие» победы подряд – впервые в еврокубках. 10 фактов о матче ЦСКА в ЛЧ

«Советский спорт» отмечает 10 интересных фактов по итогам ответного матча раунда плей-офф квалификации Лиги чемпионов ЦСКА – «Янг Бойз» (2:0).

1. ЦСКА стал лишь третьим российским клубом, который после 4 побед подряд в квалификационных раундах обеспечил себе место в групповом турнире Лиги чемпионов. «Спартак»-1993/94 обыграл рижский «Сконто» и польский «Лех» с общим счетом 16:2. Спустя ровно 20 лет «Зенит» четырежды взял верх над норвежским «Норшелланном» и португальским «Пасуш же Феррейра» (мячи 14-3). ЦСКА в нынешнем розыгрыше забил греческому АЕКу и швейцарскому «Янг Бойз» 6 безответных мячей (один из них оказался автоголом).

2. Четыре победы в Лиге чемпионов – рекордная серия ЦСКА в этом турнире. Но пока лишь третья по продолжительности в еврокубковой истории клуба. В Кубке УЕФА-2008/09 армейцы выиграли 6 встреч в 1-м раунде и на групповом этапе (мячи 15-6). А в Лиге Европы-2010/11 стартовали с 7 побед (5 крупных!) с общим счетом 23:3.

3. А вот четырех «сухих» побед кряду в еврокубках у ЦСКА не было никогда – максимум 3. Красно-синие начали групповой этап Лиги Европы-2010/11 с трех выигрышей с одинаковым счетом 3:0 – у швейцарской «Лозанны» (в гостях), чешской «Спарты» (дома) и итальянского «Палермо» (на выезде).

4. ЦСКА – единственный участник Лиги чемпионов-2017/18, который выиграл 4 матча из 4, и единственный, не пропустивший в этих встречах ни одного мяча. Ни разу не позволил отличиться соперникам также итальянский «Наполи», однако он сыграл лишь два матча, с одинаковым счетом 2:0 дважды обыграв французскую «Ниццу».

5. Самыми удобными соперниками армейцев в еврокубках теперь являются швейцарские и исландские клубы: ЦСКА выиграл у представителей этих стран все 4 матча. До «Янг Бойз» в Лиге Европы-2010/11 ЦСКА дважды крупно расправился со швейцарской «Лозанной» (3:0 в гостях и 5:1 дома).

6. Открывший счет защитник Георгий Щенников, который в 9 предыдущих сезонах за ЦСКА отличился лишь однажды (27 марта 2014 года он принес домашнюю победу 1:0 над «Тереком» в дополнительное время четвертьфинала Кубка России), за последние две с половиной недели забил 3 (!) гола. В премьер-лиге он поразил ворота в домашних встречах с «Рубином» (1:2) и «Спартаком» (2:1). Щенников догнал лучшего бомбардира клуба в сезоне-2017/18 Бибраса Натхо (по 3 мяча), однако израильский полузащитник все голы забил с 11-метровой отметки.

7. Во втором тайме с этим дуэтом сравнялся Алан Дзагоев. Полузащитник ЦСКА записал на свой счет 80-й гол за российские команды (51 – в премьер-лиге, 10 – в Лиге чемпионов, 9 – за сборную России, 5 – в Кубке России, 3 – в Кубке УЕФА, 2 – в Лиге Европы). Он стал лишь 24-м бомбардиром, которому покорился этот рубеж.

8. Дзагоев – лишь седьмой игрок, забивший в Лиге чемпионов за российские клубы не менее 10 мячей. Он уступает только Сейду Думбья (16), Халку (13), Данни (12), Андрею Тихонову и Роману Широкову (по 11). И теперь делит шестую строчку с бывшим одноклубником Вагнером Лав (по 10). В то же время по количеству голов в еврокубках в составе наших команд армейский полузащитник сравнялся с Егором Титовым и Романом Павлюченко (по 15). Лидирует Вагнер Лав, который отличился ровно в два раза больше.

9. Для защитника Алексея Березуцкого матч против «Янг Бойз» стал 100-м в еврокубках. Любопытно, что он опережает своего брата Василия (96), хотя официальных встреч за ЦСКА провел меньше (482 против 501). В нынешнем составе красно-синих чаще в еврокубковых турнирах участвовали только Сергей Игнашевич (135 игр с учетом матчей за «Локомотив») и Игорь Акинфеев (105).

10. ЦСКА добился права в 11-й раз стартовать в групповом турнире Лиги чемпионов. Чаще него в основной стадии главного еврокубка выступал только «Спартак», который станет участником группового этапа в 12-й раз.