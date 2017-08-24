Н’Голо Канте: Н’Голо – так звали одного короля в Мали…

Этого коротышку (по футбольным меркам – рост 169 см) не случайно зовут «Н’Голо – выжженная земля» и «Н’Голо-Генератор» - за четыре года из третьей французской лиги он взлетел до английской Премьер-лиги, где сходу дважды стал чемпионом – сначала в «Лестере», потом в «Челси». И, оказывается, имя то его – королевское, хотя мог стать… бухгалтером. Об этом Конте рассказал еженедельнику L’Equipe.

МЕЧТАЛ О ПУТЕШЕСТВИЯХ, УЧИЛСЯ НА БУХГАЛТЕРА…

- Не кажется ли вам, что все происшедшее с вами – как сказка?

- Не сказал бы, что как сказка, все-таки было определенное поступательное движение. Но если бы мне кто-то сказал несколько лет назад, что такое произойдет со мной, ответил бы: «Да ладно загибать!» Конечно, подняться с таких низов до английской Премьер-лиги и сборной Франции – это такая удача.

- «70% Земли покрыто водой, остальное - «выжженная земля» Н’Голо Канте». «Н’Голо не платит за электричество, он сам – генератор». Как вам такие шутки?

- Да, я не обижаюсь. Меня так подкалывали в «Челси» в прошлом сезоне - Джон Терри, Тибо Куртуа.

- Такие подколы только подтверждают ваши феноменальные физические кондиции. Небось, в школе были первый бегун, побеждали во всех соревнованиях?

- Да нет, лучший результат – однажды прибежал третьим. Но и тому был рад (Смеется). Да, у меня есть определенные задатки, но скорее дело тут в характере. Я никогда на поле не экономил силы, выкладывался на все 100%. Так было и в школе, и в дворовом футболе, такой же я и в профессиональном.

- О чем мечтали в детстве?

- Хотел быть путешественником. Очень нравилась география, интересно было читать, что происходит в Азии, Африке, в Южной Америке… Но с учебой были сложности, все-таки больше думал о футболе. После лицея начал учиться на бухгалтера, сам не знаю почему, но бросил учебу – футбол перевесил.

- Но вы ведь чуть не стали регбистом?

- Играл в школьных командах в баскетбол и в регби. А регбистом был таким сумасшедшим, все было нипочем - ни удары, ни падения. И вот в один прекрасный день меня вдруг приглашают в секцию регби. Но я уже тогда играл в футбол ДЮСШ «Сюрена», с десяти лет там.

СЛОЖНЕЕ ВСЕГО БЫЛО В… ШЕСТОМ ДИВИЗИОНЕ

- Дорога в профессионалы получилась «долгой и извилистой»…

- В ДЮСШ я быстро пошел в гору. До этого футбол был только удовольствием, а тут вдруг услышал от тренеров, что, мол, талант. Вот и начал ездить на просмотры в академии разных клубов: «Ренн», «Сошо», «Амьен»… Нигде не выгорело. Хотя вроде на просмотрах выглядел прилично. Но после всех этих провалов понял, что надо еще работать и работать, что есть ребята и посильнее, чем я.

- В 2012-м начинается ваша профессиональная карьера - в «Булонь сюр Мэр». Без проблем освоились в третьей лиге, так же легко затем во второй и далее по списку. И сейчас психологически матч против «Манчестер Сити» для вас ничем не отличается от матча, скажем, с «Бург-Пероннас» из третьей лиги?

- Выиграть у «Бург-Пероннас» было очень непросто! Как и сейчас обыграть «Манчестер Сити»… Я прибавлял год от года, поднимаясь из дивизиона в дивизион, переходя из команды в команду.



- Какой этап был все-таки наиболее сложным?

- Неожиданно сложно оказалось в молодежке «Булони», когда мы играли в шестом дивизионе (в 2010-м году – прим. ред.) – там надо было вкалывать по полной. И футбол был совсем другой футбол – более скоростной, надо было быстрее соображать, быстрее расставаться с мячом, чаще играть в касание… К тому же я пришел в эту команду с травмой и в один момент даже подумал, что не способен заиграть на таком уровне. Это был самый сложный этап в карьере.



- Но освоились-таки…

- Спасибо тренерам, партнерам. Тренер Кристоф Раймон втолковывал мне одно и то же изо дня в день. Утром я шел в школу, вечером – тренировка, потом – на автобус и в интернат. Времени на что-то другое, кроме футбола, не оставалось. Смотрел, как тренируются другие, тянулся за ними – вот и прибавлял. Так и сейчас. В «Челси» такие классные партнеры. Фабрегас, Матич (этим летом перешел в «Манчестер Юнайтед»), да и молодые ребята что надо – тот же Чалоба (сейчас в аренде «Уотфорда»)… Многому у них научился. Фабрегас - это видение поля, умение выдать последний пас. Матич – физика, самоотдача.



- А великие футболисты, которые играли на том же месте, как вы – опорником, у них что-то переняли? Вас часто сравнивают с Жаном Тигана (у него тоже малийские корни) и с Клодом Макелеле.

- В юности я обожал смотреть в интернете ролики с Марадоной, Роналдо и Роналдиньо… Хотя они опорниками не были (Смеется)… Видел и несколько записей с Жаном Тигана, но был еще маленький, чтобы оценить его. Макелеле тоже видел, как он играл в сборной. Но на самом деле никогда у меня не было кумира, никому не подражал, просто учился у партнеров, слушал тренеров.



«МАЛЬЧИКИ ДЛЯ БИТЬЯ»

- Вы перешли в «Лестер» в 2015-м, трудно было адаптироваться в Премьер-лиге?

- Обстановка была совсем незнакомая, надо было осваиваться, но общаться с ребятами в команде было трудно - языковой барьер. Хорошо хоть, тренер Клаудио Раньери говорил по-французски. Он верил в меня и очень помог. Новый для меня был и футбол: другие скорости, соперники – сплошные сборники… А наша команда была такие мальчики для битья, но вдруг стали чемпионами.



- Тот сезон - особенный в карьере?

- Это точно. Впервые выиграл золото. И никто ведь не думал, что так случится. Но в команде были такие человеческие и профессиональные отношения - просто супер! Да, прошлый сезон оказался «Лестера» очень трудным, но ведь в Лиге чемпионов кое-чего достигли (вышли в ¼ финала). Да и в чемпионате концовка была неплохой (финишировали на 12-м месте).



- В прошлое межсезонье вас приглашал и Жозе Мауриньо (в «Манчестер Юнайтед»), и Антонио Конте (в «Челси»). Почему предпочли «Челси»?

- Выбор был не простой. Заманчиво было и остаться в «Лестере» и поиграть в Лиге чемпионов. Ну а Конте первый со мной связался. Он четко понимал, что хочет от меня в схеме с двумя опорниками, объяснил, какие у него тренировочные методы, тактические идеи, сказал, что у него я должен прибавить. И главное, цель у него была – победа всегда и везде!



- В «Челси» что ни игрок, то звезда… Не сробели?

- Не то чтобы сплошные звезды, но все по духу – чемпионы. Каждый когда-то выигрывал чемпионат, но хотел побеждать снова и снова. Конечно, тренер накачивает, но все ребята и без того бойцы. Когда в раздевалке перед матчем Джон Терри двигал речь, хотелось только одного – рвануть на поле и разорвать соперника. Он – настоящий лидер, авторитет и для игроков, и для болельщиков. Когда ушел в «Астон Вилла» - это была такая потеря для всех. Ведь он был – как знамя клуба. Двадцать два года, если не ошибаюсь, играл в «Челси».



«МЕНЯЮСЬ, СТАЛ БОЛЕЕ ОТКРЫТЫМ…»

- Вы – командный игрок, главное для вас - интересы коллектива. Но нет ли иногда в этом излишней жертвенности?

- Главное – чтобы партнерам было удобно, чтобы на поле получалось то, что наигрывали на тренировках. Я – опорник, то есть связующее звено между обороной и нападением. Это и делаю. Но самом деле, никто ничем не жертвует, я - работаю на партнеров, они работают на меня.



- Тренер Антонио Конте высказывал не раз пожелание, чтобы вы играли ближе к линии атаки… Готовы несколько сменить амплуа?

- Главное – не останавливаться в развитии. Прошлый сезон мне удался, надеюсь, статистика следующего сезона будет еще лучше, надо больше забивать, больше делать голевых передач.

- Вас ведь признали игроком года в Премьер-лиге. Звучит!

- Но игрок года – это не обязательно лучший игрок или самый талантливый. Я рассматриваю это как итог моих двух лет в Премьер-лиге. Стал чемпионом в одной команде, перешел в другую и снова – чемпион. Я старался просто играть в свою игру, но без помощи партнеров ничего бы не получилось.



- Такой взлет, слава… Но вы все это воспринимаете так спокойно.

- На самом деле были в карьере не только взлеты, но и падения. И жизнь учит относиться ко всему спокойнее. Да, прекрасно, когда выигрываешь чемпионат, это незабываемо, но сегодня у тебя успех, а завтра все может развернуться в другую сторону.



- Ваш отец умер, когда вы были ребенком. Это тоже сказалось на характере?

- Да, повлияло. Укрепило. Это сваливается на тебя, и ничего не поделаешь. Да и все эти неудачные просмотры в академиях – в результате начинаешь понимать, что жизнь на этом не останавливается, есть вещи и поважнее.



- И все-таки слава несколько меняет человека? Если брать ваш случай…

- Футболисты - самый разный народ, кто-то выпендривается, кто-то поскромнее. А я такой, какой уж есть – довольно скрытный, не пытаюсь что-то изображать из себя. Но все-таки понемногу меняюсь, теперь больше общаюсь с прессой, с болельщиками. Стал более открытым.



- И даже стали активистом общества помощи ревматическим больным… С какой такой стати?

- Ревматизмом страдает каждый пятый во Франции – даже молодые, есть и спортсмены. Среди моих родственников тоже есть такие больные. Так что, уверен, наше общество «Артритис» многим поможет.



«Н’ГОЛО – ТАК ЗВАЛИ ОДНОГО КОРОЛЯ В МАЛИ»

- Будущий сезон обещает быть долгим, а вы впервые сыграете в Лиге чемпионов.

- Да, классный турнир. Но надо будет подстраиваться под него, менять подготовку. Прибавятся эти игры посреди недели, и времени на восстановление станет меньше. Надо будет учиться фильтровать матчи. Это первый такой опыт для меня. Но, надеюсь, все будет нормально.



- Теперь о сборной. Вас в последнее время то вызывают туда, то нет. Болезненный вопрос?

- Такова жизнь футболиста. Надо уважать решение тренера, он же делает все во благо команде. Но, не смотря ни на что, сборная должна всегда оставаться твоей целью. Нам надо обязательно попасть на ЧМ-2018.



- Мало что известно о ваших интересах помимо футбола…

- Мне нравится спорт вообще. Люблю смотреть теннис, сам играю. Любимый теннисист – Роджер Федерер, вот это мужик! Сам я не могу похвастаться какими-то страшными подачами, играю с приятелями такого же уровня, как сам.



- Год назад ваш бывший тренер (в «Кан», 2013-2015) Патрис Гаранд, сказал, что переживал за вас, вы, мол, могли оставить у себя ночевать приятелей…

- (Хохочет). Когда играл в «Кан», частенько у меня были гости. Тренер переживал, что я из вежливости могу предоставить кому-то свою постель. Да ни в коем разе! Мои приятели прекрасно знали, чем я занимаюсь, и как важно для меня выспаться.



- А что означает ваше имя – Н’Голо?

Так звали одного короля в Мали. Он был выходец с самых низов, и вот стал королем. В Мали я был два раза, там у меня есть еще родственники.



- Тогда имя прямо в жилу!

(Смеется). Получается, что так. В футболе катит, жизнь, не скрою, прекрасна.