Клопп учел уроки прошлого сезона. Как «Ливерпуль» вернулся в Лигу чемпионов

«Советский спорт» разбирает главный матч квалификации Лиги чемпионов «Ливерпуль» - «Хоффенхайм» (4:2).

«ЛИВЕРПУЛЬ» ЭКОНОМИЛ СИЛЫ?

В прошлом сезоне «Ливерпуль» в Английской Премьер–Лиге долгое время шел в лидирующей группе. Команда Клоппа впечатляла своим интенсивным командным футболом, благодаря которому подавляла практически всех соперников. Но уже в январе-феврале красные были абсолютно уставшими, измотанными. Им явно не хватило сил на матчи «boxing day», Кубка Английской Лиги и Кубка Англии. Сезон был провален. И только в марте, когда график стал менее плотным, коллектив пришел в себя и занял четвертое место в чемпионате, которое позволило играть в отборочном раунде Лиги Чемпионов.

Конечно, Юрген Клопп - один из умнейших тренеров мира. В этом сезоне он сделает все возможное, чтобы не наступить на те же самые грабли и не повторить игровой спад, который получился в прошлом сезоне.

В первых матчах против «Уотфорда» (3:3), «Кристал Пэлас» (1:0) и на выезде против «Хоффенхайма» (2:1) «Ливерпуль» экономил силы. Было заметно, что команда Клоппа пассивно прессингует соперника и чаще всего пытается встречать его на своей половине. В атаке мерсисайдцы делали ставку на быстрые индивидуальные рейды Мохамеда Салаха, Садьо Мане и Роберто Фирмино, без ярких многоходовых комбинаций. А самое главное: практически отсутствовал знаменитый мощный клопповский контрпрессинг (гегенпрессинг). Почему это происходило? Ответ мы получили во втором матче Лиги Чемпионов красных против «Хоффенхайма».

УНИЧТОЖЕНИЕ «ХОФФЕНХАЙМА» НА «ЭНФИЛДЕ»

Первые 20 минут матча на «Энфилд Роуд» игроки «Хоффенхайма», наверное, запомнят на всю жизнь. Мерсисайдцы с потрясающей скоростью проводили свои атаки и невероятно интенсивно контрпрессинговали соперника. «Ливерпуль» играл настолько быстро, что, наверное, даже мадридский «Реал» затруднялся был бы что-то противопоставить команде Клоппа.

Колоссальное преимущество красных в скорости полностью нивелировало эффект от всех тактических заготовок Юлиана Нагелсманна. Игроки «Хоффенхайма» просто не успевали за соперником. А «Ливерпуль» разыгрывал многоходовые комбинации и уничтожал противника преимущественно через левый фланг, где у гостей был разрыв между вингбеком и центральным защитником. Именно в этот простор больше всего и бежали «мерсисайдцы». При этом подопечные Клоппа постоянно меняли позиции и не давали гостям привыкнуть к определенному расположению нападающих.

Фантастическая реализация позволила «Ливерпулю» воплотить преимущество в три гола и после ураганной двадцатиминутки сбавить темп.

Во втором тайме в первые 15 минут подопечные Клоппа снова включили максимальные скорости, задушили противника контрпрессингом и забили еще один гол, окончательно уничтоживший шансы «Хоффенхайма» на проход в групповой турнир Лиги Чемпионов.

УБОЙНЫЕ МОМЕНТЫ У «ХОФФЕНХАЙМА»

На 24-й минуте Юлиан Нагелсманн, наверное, один из самых перспективных тренеров мира (ему всего 30 лет, а он уже вывел скромный «Хоффенхайм» в квалификацию Лиги чемпионов) попробовал перевернуть игру. Немец изменил расстановку команды с 3-4-2-1 на 4-2-4. Это позволило Сандро Вагнеру, Андре Крамаричу, Сержу Гнабри и вышедшему на замену Марку Уту перегружать центральную зону перед штрафной площадкой.

У хозяев в середине первой половины матча были большие проблемы в опорной зоне, где Эмре Джан, Джорджиньйо Вейналдум и Джордан Хендерсон частенько не успевали за нападающими немецкого клуба и с трудом реагировали на длинные забросы. Особенно активничал Гнабри - немецкий талант великолепно обводил по несколько соперников и очень опасно бил по воротам.

Во втором тайме красные играли в обороне осторожнее и минимизировали опасность у своих ворот. Очень интересно, как бы развивался матч, если бы гостям удалось реализовать свои стопроцентные моменты.

ОПТИМИСТИЧНЫЙ ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

В итоге мы можем сказать, что «Ливерпуль» переиграл соперника по содержанию игры, скорости перемещений и реализации моментов. Мерсисайдцы здорово подготовились к этому матчу и смогли в нем показать пока свой лучший футбол в нынешнем сезоне. Если красные в дальнейшем смогут добывать очки в эконом-режиме против средних команд и аутсайдеров, а также выстреливать в больших матчах, они вполне могут пройти сезон без больших спадов.

«Хоффенхайму» против четвертой команды АПЛ смотрелся достойно. Ошибки немецкому клубу простительны, ведь это его дебютные матчи в еврокубках. Вполне вероятно, что в Лиге Европы команда может пройти далеко.