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Евгений Шведенко: Многие ставят на Макгрегора? Надежда умирает последней

Владислав Усачев
Владислав Усачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Флойд Мэйвезер и Конор Макгрегор
Флойд Мэйвезер и Конор МакгрегорФото: Gettyimages.ru

Российский боксер второго среднего веса Евгений Шведенко, спарринговавший с Сергеем Ковалевым и Андре Уордом, поделился мнением о предстоящем поединке Флойда Мэйвезера и Конора Макгрегора.

Напомним, что бой пройдет 26 августа в Лас-Вегасе.

– Сколько процентов бокса будет в этом бою?
– Это шоу. Я симпатизирую им за то, что они зарабатывают на этом деньги. Бокс давно стал бизнесом. За славу и престиж никто уже не дерется. Мэйвезер провел более десятка боев с чемпионами мира и победил, а Макгрегор явно не такого мирового уровня боксер. Он – боец UFC, выигрывал у лучших и заслужил уважение. Но это другой вид спорта. Ничего путного для бокса в этой истории нет. Это шоу, деньги, а не слава и зрелище.

– Но многие ставят на Макгрегора.
– Желаю им удачи. Надежда умирает последней.

– Как Макгрегору можно подготовиться к поединку?
– Я не специалист в такой подготовке. К Мэйвезеру готовились и Маркос Майдана и Мэнни Пакьяо. У них были серьезные спарринг-партнеры, хорошие тренеры. И они боксировали с элитными боксерами. Но результат мы видели: побеждал Мэйвезер.

– Вам нравится стиль Флойда?
– Стиль Мэйвезера мне очень сильно нравится. Будучи молодым, он много двигался и больше наносил ударов. С возрастом он усовершенствовал свою технику защиты. Он меньше стал двигаться на ногах и больше работать корпусом. Это говорит о тактике и уме боксера.

– Честно говоря, никому из своих знакомых не порекомендовал бы смотреть бои Мэйвезера. Это не зрелищно.
– Согласен. Мэйвезер и Кличко – незрелищны, но они выигрывали. Про Андре Уорда это можно сказать. Но он зарабатывает на этом.

– Увидим ли мы в поединке Мэйвезера и Макгрегора захват или удар ногой?
– Возможно. Но если это случится, больше никто и никогда не будет придавать значения таким боям. Это большое неуважение. Макгрегор сам вызвал Флойда на бой. И потом стал применять приемы из другого вида спорта. Бокс – не единоборства. И мало чести такие приемы применять.

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