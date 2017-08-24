Неудержимый ЦСКА. Армейцы провели лучший матч в Лиге чемпионов в этом сезоне

В ответной игре с «Янг Бойз» ЦСКА не просто победил и добыл путевку в групповой этап Лиги чемпионов, но и показал свою лучшую игру в этом евросезоне.

РАСКРЕПОСТИТЕЛЬ НУХУ

Как же хорошо, что Нуху в первой игре забил в свои ворота. Неизвестно, как бы ЦСКА играл ответную встречу, продолжись противостояние со счета 0:0. Фора в один мяч раскрепостила армейцев - матч они начали по-хозяйски активно и действовали так на протяжении всей игры. В стартовые десять минут красно-синие трижды угрожали чужим воротам. Так они не начинали в этом сезон не один еврокубковый поединок.

Ставка на агрессивную игру принесла свои плоды. Главный ее итог - за матч красно-синие нанесли 17 ударов по чужим воротам, девять из них пришлись в створ. Важный момент: сразу восемь выстрелов были произведены из штрафной площади - из космоса ЦСКА не лупил. Это лучшие показатели армейцев в текущей Лиге чемпионов. Ни разу еще команда Гончаренко не била больше 12 раз, а из штрафной - больше пяти.

Другой показательный момент - футболисты нашей команды сделали 377 передач. Так много в Лиге чемпионов они еще не пасовали. Лучший результат до этой игры был в гостевом матче с АЕК - 355. А худший в гостевой встрече с «Янг Бойз» - 323.

Выбрав смелую стратегию, наша команда не только сама создавала остроту, но и по максимуму сковала соперника. Вот что после игры сказал наставник гостей Адольф Хюттер: «Мы надеялись активнее играть в атаке, заставляя защиту ЦСКА ошибаться. Но ЦСКА все 90 минут был лучше. Нам даже за счет длинных передач не удалось нагнетать напряжение в их штрафной. Соперник играл лучше - задавал темп, имел преимущество».

РЕАКЦИЯ НА ПЕРВЫЙ МАТЧ

Каждая стратегия является следствием чего-либо. Высока вероятность, что яркая игра ЦСКА против «Янг Бойз» в «ответке» - следствие первой игры. Тогда наш коллектив сдерживал атаки соперника на последнем издыхании («Янг Бойз» нанес 20 ударов, 14 (!) - из штрафной), а в атаку выходил по праздникам. Причем большинство походов получались холостыми. Во многом из-за действий нападающих. Из 12 единоборств Чалов преуспел в двух, чуть лучше выступил Оланаре - три выигранных единоборства из 12.

В первой встрече особенно опасны были фланговые атаки «Янг Бойз». Для такой игры у швейцарцев есть подходящие исполнители. Во-первых, высокий центрфорвард - в первой игре им был Гийом Оаро (его рост 192 сантиметра). Во-вторых, умеющие врываться в штрафную площадь полузащитники. Например, Леонардо Бертроне. Два этих игрока нанесли по четыре удара, став самыми бьющими футболистами. Шесть из них были произведены из штрафной.

Одна из самых действенных мер против умеющих атаковать флангами команд - удаление игры от своих ворот. Виктор Гончаренко это сделал. А еще наставник оставил в запасе Сергея Игнашевича, предпочтя ему Алексея Березуцкого. На тот случай, если «Янг Бойз» задавит. В первом матче Игнашевич стал худшим из трех центральных защитников по выигранным единоборствам в воздухе - 50% (два из четырех). Показатель Василия Березуцкого - 71% (пять из семи), статистика Васина - 100% (три из трех). Диктовала появление Березуцкого и активная тактика ЦСКА - он моложе, ему легче срывать контратаки соперника.

Когда ЦСКА обороняется у своих ворот, то часто в атаку выходит за счет передачи верхом - чтобы избежать обреза. Это сложно делать, когда у тебя нет мощного нападающего уровня Лукаку или хотя бы Дзюбы. В первой встрече партнеры сразу десять раз доставляли мяч верхом на Чалова. Но он плохо выглядел в борьбе. К слову, рост Чалова составляет 180 сантиметров. Чтобы облегчить и ему, и всей команде ЦСКА требовалось сыграть агрессивно, с контролем территории, минимизировав количество верховых передач. Это было сделано. В ответном матче на Чалова было выполнено всего восемь доставок мяча по воздуху. Лишь на первый взгляд разница незначительна - два пункта. Но нужно учитывать, что в первом матче нападающий провел на поле 54 минуты, тогда как ответном на 20 больше.

Победа ЦСКА над «Янг Бойз» значима сама по себе. Однако не менее важно, что Виктор Гончаренко в очередной раз показал: он умеет делать выводы из неудачных матчей, даже закончившихся победой. Это дает надежду, что, даже не купив нападающего, мальчиками для битья в групповом раунде армейцы не будут. А уж если найдут форварда, то и вовсе способны пошуметь в Лиге чемпионов. Четвертая корзина? Когда ЦСКА был в первой, жребий совсем не жалел армейцев. К сильным соперникам они уже привыкли.

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