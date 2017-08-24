Секреты успеха

Новый седан KIA Rio с момента запуска уже выбился в лидеры продаж. Менее чем за месяц дилеры приняли около 28 000 предварительных заявок на новинку.



Секретом популярности стали не только свежий дизайн, разработанный Центром проектирования во Франкфурте, или 10 вариантов комплектации машины, но еще и программы поддержки спроса. Новый Rio участвует в государственной акции «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль», по которым предоставляется 10%-ная скидка. Кроме того, минимальная ставка по тарифам банков-партнеров KIA Finance в рамках программ поддержки спроса составляет 6,0%. KIA Finance совместно с Русфинанс Банк разработали программу «Год без платежей», где выплаченные за первый год срока кредитования платежи компенсируются клиенту зачислением денежных средств на личный расчетный счет в банке.

Кроме того, покупатели KIA Rio, воспользовавшиеся условиями программы обновления автопарка trade-in, получают дополнительную выгоду в размере 30 000 рублей. Для самых лояльных клиентов KIA Rio в рамках программы KIA trade-in предусмотрены особо выгодные условия: при обмене KIA Rio третьего поколения на модель нового поколения выгода клиента по программе trade-in увеличивается до 50 000 рублей.