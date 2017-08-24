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Марков дебютирует за Казань. Превью игрового дня в КХЛ

Владислав Домрачев
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Марков
Андрей МарковФото: РИА «Новости»

Сегодня в чемпионат КХЛ вкатываются «Барыс», «Торпедо» и «Ак Барс». Главное событие – премьера защитника-ветерана Андрея Маркова в команде из столицы Татарстана.

Финансы в хоккее – великая сила. Хоть и не всегда определяют спортивный результат. За долгое время в «Сибири» в срок выплатили зарплату за июль. И команда ответила победами. Над фаворитом Востока «Магниткой» на мемориале Ромазана и в стартовом матче чемпионата над «Спартаком». Кое-кто пытается сделать главным вдохновителем и организатором этих викторий чешского вратаря Александра Салака. Не соглашусь. Красно-белые выглядели в Новосибирске весьма бледно. В запасе остался их маститый новичок Станислав Чистов. Законный вопрос – зачем его приглашали? Главный тренер красно-белых Вадим Епанчинцев после поражения сказал, что скоро его покажет. Ждем. А сегодня москвичи встретятся с обновленным «Барысом», лишившимся своих звезд Брэндона Боченски (капитан завершил карьеру) и Дастина Бойда (перешел в московское «Динамо»).

Гвоздем игрового дня станет матч в Казани, где «Ак Барс» проэкзаменует обновившийся «Куньлунь». Зинэтула Билялетдинов против Майка Кинэна – яркая афиша. Но не дуэлью тренеров-титанов притягивает матч, который будет транслировать в прямом эфире КХЛ-ТВ. Все с нетерпением ждут премьеры в «Ак Барсе» знаменитого защитника Андрея Маркова, вернувшегося из «Монреаля». Затаив дыхание будем следить за его игрой. А особенно – главный тренер сборной России Олег Знарок. Потому что такими защитниками не разбрасываются. Станет ли Билялетдинов беречь ветерана, как Знарок – Дацюка? Узнаем уже скоро.

А клуб из Пекина понравился уже на предсезонке. Чувствуется канадская рука Железного Майка, выдавившего из клуба одного из его основателей Владимира Кречина. Ему указали на дверь с унизительной формулировкой: «за серьезные просчеты в селекционной работе». Конечно, уже отчисленный швед Рихард Гюнге – из секции мягких игрушек, об этом еще Знарок в «Динамо» говорил. Но зачем выносить мусор из китайской избы?

Стартовой победой в Сочи «драконам» особо обольщаться не стоит. «Леопарды» откровенно разочаровали, по игре они андердоги. При Вячеславе Буцаеве южане… Впрочем, не будет делать скоропалительные выводы о новой команде Сергея Зубова. Когда-нибудь его лидеры проснуться. В противном случае…

Очень понравился в Уфе «Адмирал». И если бы не дежурная «бабочка» вратаря-гренадера Игоря Бобкова, моряки вполне могли рассчитывать на большее, чем поражение 1:3. А «Нефтехимик» ничего космического в матче с «Амуром» не показал, несмотря на сухую победу 2:0.

Матч

Сибирь - Динамо Р

Место и дата

24 августа 15:30, ЛДС Сибирь, Онлайн-трансляция

Матч

Авангард - Северсталь

Место и дата

24 августа 16:00, Арена-Омск, Онлайн-трансляция

Матч

Барыс - Спартак

Место и дата

24 августа 16:30, Барыс Арена, Онлайн-трансляция

Матч

Югра - Торпедо

Место и дата

24 августа 17:00, Арена Югра, Онлайн-трансляция

Матч

Нефтехимик - Адмирал

Место и дата

24 августа 19:00, СКК Ледовый дворец, Онлайн-трансляция

Матч

Ак Барс - Куньлунь Ред Стар

Место и дата

24 августа 19:00, Татнефть-Арена, Онлайн-трансляция

Матч

ХК Сочи - Амур

Место и дата

24 августа 19:30, Большой, Онлайн-трансляция

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