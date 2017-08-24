«Мне надо кормить семью…» Почему белорусы начали отказываться от своей страны?

О самых интересных событиях в российском хоккее – в рубрике «Три хита КХЛ» от обозревателя «Советского спорта».

1. ВОСТОРГ ДНЯ

Вчера был очень бурный вечер. Кого же одного выделить? Думаю, 18-летнего финского форварда Эли Толванена, который дебютировал за «Йокерит» и сделал хет-трик за 8 минут 49 секунд. Какой-то монстр!





«Нэшвилл» выбрал этого игрока на драфте-2017 в первом раунде (№30). А он не остался в Северной Америке, а решил, что ему будет полезно поиграть в КХЛ, чтобы набраться опыта и возмужать. Подписал контракт в Хельсинки по схеме «1+1». Между прочим, это серьезный комплимент нашей лиге. И заявка на приз имени Черепанова (лучший новичок сезона).

А вот еще кто меня привел в восторг:

- 20-летний Андрей Обидин, который забил гол, и с этого начался эпический камбэк «Автомобилиста» в гостевом матче с «Магниткой» (5:2);

- Гол и буллит Кирилла Капризова в победном матче ЦСКА в Ярославле (2:1 бул.). Как можно не ходить на матчи армейцев, когда там есть такой Капризов?

- СКА растерзал «Слован» (7:1), и там дубли сделали Илья Ковальчук и Никита Гусев. А кто сейчас лучший бомбардир чемпионата КХЛ? Да, Павел Дацюк – 5 (1+4) очков. Кто там Волшебника на пенсию отправлял?

2. ШАЙБА НА РЕБРЕ

Курьезный случай произошел в матче «Динамо» - «Витязь», когда дело дошло до буллитов. Линейный судья Дмитрий Шишло на буллитах поставил шайбу в центр на ребро, а не плашмя, как обычно. Форвард «Витязя» Александр Панков удивился, но попытку исполнил – и не забил. Капитан «Витязя» Алексей Семенов возмутился и начал требовать у арбитров, чтобы они дали перебить буллит. Но так разошелся, что ему выписали дисциплинарный штраф.

<span id=»XinhaEditingPostion»></span>



Кто же прав? Я спросил об этом у главного судьи КХЛ Алексея Анисимова.

«В правилах просто написано, что шайбу нужно поместить в центр круга, - сказал он. – Но лайнсмен методически сделал неправильно, не положив ее плашмя. Эта процедура точно не описана, как и некоторые другие вещи в хоккее.

Повод ли это, чтобы перебить буллит? Нет. У нас же КХЛ, мастера высокого уровня. Переложить шайбу с ребра на лед – это вообще не проблема.

Резонанс возник из-за того, что начал возмущаться капитан «Витязя». У каждого есть свои рамки и обязанности. При всем уважении к Алексею Семенову, это не его дело – объяснять судьям, как ставить шайбу.

Да, с нашей стороны произошла мелкая помарка. Департамент по этому вопросу поговорит с судьями. Сделает уточнение, и хорошо, что это случилось в начале сезона. В целом ничего страшного не произошло. Это не повод для скандала».

3. ОТКАЗ ОТ СТРАНЫ

Еще один белорусский хоккеист отказался от сборной своей страны.

Форвард московского «Динамо» Никита Комаров сказал: «Я не так много играл за сборную Белоруссии. Когда-то не нравился тренеру, когда-то не проходил в состав. Мне никто не звонил. А мне нужно кормить семью. Поэтому я отказался от гражданства».

Ранее такой же шаг совершил, например, форвард Андрей Стась, чтобы не попадать под лимит на легионеров в «Авангарде».

Тут сразу вопрос. Для чего в КХЛ считают легионерами хоккеистов из Белоруссии и Казахстана? Чтобы не наигрывать себе конкурентов в нашей лиге, чтобы они не отбирали рабочие места у россиян? Но это приводит к тому, что Казахстан уже начал проигрывать сборной Южной Кореи (2:5), из-за чего не вышел в элиту чемпионата мира.

Белорусы же заняли предпоследнее место в группе на ЧМ-2017. Увидеть Париж – и получить 1:6 от Чехии, 0:6 от Канады, 0:3 от Швейцарии. Спасибо, что там была еще и Словения. А иначе Белоруссия отправилась бы вслед за Казахстаном.

Но вот Словения сыграет на Олимпиаде в Пхенчхане, а Белоруссия и Казахстан – нет.

Вопрос: что плохого сделали нам наши соседи? Или мы начали считать их крутыми конкурентами?

Другая сторона медали – Стась и Комаров не заиграны за другую сборную. Если захотят, то сыграют за Белоруссию. Но понятно, что уже не захотят.

Сказали же, нужно кормить семью. Их на родине ругают: «Вот, погнались за деньгами». Но хоккеистов можно и нужно понять. Все претензии – к законам.