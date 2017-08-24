В чем преимущество Корешкова в бою против Нжокуани? Сравнительные характеристики

26 августа в рамках турнира Bellator 182 состоится поединок между экс-чемпионом промоушена в полусреднем весе россиянином Андреем Корешковым и американцем Чиди Нжокуани. Букмекеры считают, что Корешков должен легко побеждать своего соперника. Действительно ли россиянин пройдет американца и станет главным претендентом на пояс чемпиона? «Советский спорт» сравнил бойцов по различным характеристикам. Что из этого вышло? Читайте в нашем материале.

BELLATOR 182

«Turning Stone Resort Casino», Верона, штат Нью-Йорк, США

Дата: 26 августа

Андрей Корешков (Россия) - Чиди Нжокуани (США)

Весовая категория: полусредняя

Места в мировом рейтинге. Корешков (20-е, бои 19-2); Нжокуани (40-е, бои 17-4).

Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.

Прогноз: победа Андрея Корешкова нокаутом.

СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Показатель Андрей Корешков (Россия) Чиди Нжокуани (США) Габариты 8 9 Сила 8 8 Выносливость 8 8 Техника 9 7 Скорость 8 7 Взрывная мощь 8 8 Нокаутирующая сила 8 9 Работа в стойке 9 8 Борьба в стойке 8 8 Борьба в партере 8 7 Опыт 9 8 Итого 91 87

Как показывают наши цифры, Корешков по праву считается фаворитом в противостоянии против Нжокуани. Единственное, в чем американец лучше, так это по показателю «нокаутирующая сила». Но и тут все относительно. Никогда не знаешь, какой удар может быть последним. Также Нжокуани выше Корешкова на 8 см.

СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА)

Боец Андрей Корешков Чиди Нжокуани Гражданство Россия США Рекорд в ММА 19 побед, 2 поражения 17 побед, 4 поражения



Достижения в спорте Мастер спорта по армейскому рукопашному бою Чемпион мира по панкратиону (2010) Чемпион Первых Всемирных Игр по панкратиону в Пекине (2010) Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе Бывший кикбоксер (12 побед, 1 поражение) Стиль Рукопашный бой Тайский бокс, кикбоксинг Возраст 26 лет 28 лет Рост 182 см 190 см Вес между боями 82 кг 86 кг

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