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В чем преимущество Корешкова в бою против Нжокуани? Сравнительные характеристики

Сергей Ващенко
Сергей Ващенко
Источник:  «Советский спорт»Комментарии
Андрей Корешков (справа)
Андрей Корешков (справа)Фото: Gettyimages.ru

26 августа в рамках турнира Bellator 182 состоится поединок между экс-чемпионом промоушена в полусреднем весе россиянином Андреем Корешковым и американцем Чиди Нжокуани. Букмекеры считают, что Корешков должен легко побеждать своего соперника. Действительно ли россиянин пройдет американца и станет главным претендентом на пояс чемпиона? «Советский спорт» сравнил бойцов по различным характеристикам. Что из этого вышло? Читайте в нашем материале.

BELLATOR 182
«Turning Stone Resort Casino», Верона, штат Нью-Йорк, США

Дата: 26 августа
Андрей Корешков (Россия) - Чиди Нжокуани (США)
Весовая категория: полусредняя
Места в мировом рейтинге. Корешков (20-е, бои 19-2); Нжокуани (40-е, бои 17-4).
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Прогноз: победа Андрея Корешкова нокаутом.

Спартанец – в бой! Андрей Корешков идет в поход за титулом Bellator

СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)

Показатель

Андрей Корешков (Россия)

Чиди Нжокуани (США)

Габариты

8

9

Сила

8

8

Выносливость

8

8

Техника

9

7

Скорость

8

7

Взрывная мощь

8

8

Нокаутирующая сила

8

9

Работа в стойке

9

8

Борьба в стойке

8

8

Борьба в партере

8

7

Опыт

9

8

Итого

91

87

Как показывают наши цифры, Корешков по праву считается фаворитом в противостоянии против Нжокуани. Единственное, в чем американец лучше, так это по показателю «нокаутирующая сила». Но и тут все относительно. Никогда не знаешь, какой удар может быть последним. Также Нжокуани выше Корешкова на 8 см.

СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА) 

Боец

Андрей Корешков

Чиди Нжокуани

Гражданство

Россия

США

Рекорд в ММА

19 побед, 2 поражения

17 побед, 4 поражения



Достижения в спорте

Мастер спорта по армейскому рукопашному бою

Чемпион мира по панкратиону (2010)

Чемпион Первых Всемирных Игр по панкратиону в Пекине (2010)

Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе

Бывший кикбоксер (12 побед, 1 поражение)

Стиль

Рукопашный бой

Тайский бокс, кикбоксинг

Возраст

26 лет

28 лет

Рост

182 см

190 см

Вес между боями

82 кг

86 кг

ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ АНДРЕЯ КОРЕШКОВА И ЧИДИ НЖОКУАНИ

Андрей Корешков (4-1)

Чиди Нжокуани (5-0)

Джастин Баесман (победа нокаутом в первом раунде)

Макс Гриффин (победа раздельным решением судей)

Адам Макдональд (победа единогласным решением судей)

Рикки Рейни (победа единогласным решением судей)

Дуглас Лима (победа единогласным решением судей)

Тиаго Джамбо Гонсалес (победа нокаутом в третьем раунде)

Бенсон Хендерсон (победа единогласным решением судей)

Андре Фиалью (победа техническим нокаутом в первом раунде)

Дуглас Лима (поражение нокаутом в третьем раунде)

Мелвин Гиллард (победа единогласным решением судей)
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Сергей Ващенко
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