В чем преимущество Корешкова в бою против Нжокуани? Сравнительные характеристики
26 августа в рамках турнира Bellator 182 состоится поединок между экс-чемпионом промоушена в полусреднем весе россиянином Андреем Корешковым и американцем Чиди Нжокуани. Букмекеры считают, что Корешков должен легко побеждать своего соперника. Действительно ли россиянин пройдет американца и станет главным претендентом на пояс чемпиона? «Советский спорт» сравнил бойцов по различным характеристикам. Что из этого вышло? Читайте в нашем материале.
BELLATOR 182
«Turning Stone Resort Casino», Верона, штат Нью-Йорк, США
Дата: 26 августа
Андрей Корешков (Россия) - Чиди Нжокуани (США)
Весовая категория: полусредняя
Места в мировом рейтинге. Корешков (20-е, бои 19-2); Нжокуани (40-е, бои 17-4).
Рейтинг боя по версии «Советского спорта»: 8 из 10.
Прогноз: победа Андрея Корешкова нокаутом.
Спартанец – в бой! Андрей Корешков идет в поход за титулом Bellator
СРАВНЕНИЕ БОЙЦОВ ПО ВЕРСИИ «СОВЕТСКОГО СПОРТА» (ПО 10-БАЛЬНОЙ ШКАЛЕ)
|
Показатель
|
Андрей Корешков (Россия)
|
Чиди Нжокуани (США)
|
Габариты
|
8
|
9
|
Сила
|
8
|
8
|
Выносливость
|
8
|
8
|
Техника
|
9
|
7
|
Скорость
|
8
|
7
|
Взрывная мощь
|
8
|
8
|
Нокаутирующая сила
|
8
|
9
|
Работа в стойке
|
9
|
8
|
Борьба в стойке
|
8
|
8
|
Борьба в партере
|
8
|
7
|
Опыт
|
9
|
8
|
Итого
|
91
|
87
Как показывают наши цифры, Корешков по праву считается фаворитом в противостоянии против Нжокуани. Единственное, в чем американец лучше, так это по показателю «нокаутирующая сила». Но и тут все относительно. Никогда не знаешь, какой удар может быть последним. Также Нжокуани выше Корешкова на 8 см.
СПРАВКА (АНТРОПОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОСТИЖЕНИЯ, СТАТИСТИКА)
|
Боец
|
Андрей Корешков
|
Чиди Нжокуани
|
Гражданство
|
Россия
|
США
|
Рекорд в ММА
|
19 побед, 2 поражения
|
17 побед, 4 поражения
|
Достижения в спорте
|
Мастер спорта по армейскому рукопашному бою
Чемпион мира по панкратиону (2010)
Чемпион Первых Всемирных Игр по панкратиону в Пекине (2010)
Экс-чемпион Bellator в полусреднем весе
|
Бывший кикбоксер (12 побед, 1 поражение)
|
Стиль
|
Рукопашный бой
|
Тайский бокс, кикбоксинг
|
Возраст
|
26 лет
|
28 лет
|
Рост
|
182 см
|
190 см
|
Вес между боями
|
82 кг
|
86 кг
ПОСЛЕДНИЕ ПОЕДИНКИ АНДРЕЯ КОРЕШКОВА И ЧИДИ НЖОКУАНИ
|
Андрей Корешков (4-1)
|
Чиди Нжокуани (5-0)
|
Джастин Баесман (победа нокаутом в первом раунде)
|
Макс Гриффин (победа раздельным решением судей)
|
Адам Макдональд (победа единогласным решением судей)
|
Рикки Рейни (победа единогласным решением судей)
|
Дуглас Лима (победа единогласным решением судей)
|
Тиаго Джамбо Гонсалес (победа нокаутом в третьем раунде)
|
Бенсон Хендерсон (победа единогласным решением судей)
|
Андре Фиалью (победа техническим нокаутом в первом раунде)
|
Дуглас Лима (поражение нокаутом в третьем раунде)
|
Мелвин Гиллард (победа единогласным решением судей)