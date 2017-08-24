Удовольствие в аренду

Велопрокат

Для кого увеличивают количество столичных станций общественного велопроката.

Согласно последним данным, поступившим из мэрии, к 2020 году к нынешним 330 пунктам прибавится еще 170. Удобный сервис все теснее вплетается в будни столичных жителей. ССLife&Style прогулялся по улицам Москвы и разузнал, кто они, адепты двухколесного общественного транспорта.

Получилось не сразу

Появился удобный сервис не так давно. И цель у него была самая благородная: пробки победить. Велопрокат задумывался как альтернатива общественному транспорту. Получилось не сразу, так как изначально пунктов проката было немного, и все они располагались далеко друг от друга, в разных частях города. Четкого понимания, как это поможет добраться до работы ни у кого не было. Да и мало кто был готов кардинально менять свой привычный, по минутам рассчитанный маршрут. Вот почему использовались велосипеды исключительно в качестве досуга и то, в большей степени, активными туристами. Отличный вариант нетривиальной экскурсии. Крути педали, да красоты рассматривай. Ну, здорово же!

Непалец Пракаш Римал с удовольствием рассказывает о подобной прогулке.

-Это было пару лет назад,- вспоминает молодой человек,- Я приехал в гости к своей любимой, а она решила мне сделать такой подарок. Мы проехали очень много, как три раза через Катманду, наверное. Останавливались, конечно, отдыхали, пили кофе на траве. Но эта усталость ничто по сравнению с ощущениями. Увидеть город с такого ракурса… Это особые эмоции. Такое немногим туристам удается испытать.

Все просто

Постепенно, расстояние между ближайшими пунктами сократилось, и пользоваться сервисом стало намного удобнее. Первопроходцы с удовольствием делились удачным опытом в социальных сетях, приобщая друзей и друзей друзей…

Сегодня любители арендованных велосипедов в центре города встречаются не реже, чем обычные пешеходы. На окраинах, кстати, их тоже немало. Парковки появились даже в спальных районах.

Пользоваться сервисом просто. Достаточно зарегистрироваться в терминале станции, через приложение или на сайте. Там же можно найти карту всех парковок. В смс сообщении и письме приходят логин и пароль. В личном кабинете вы выбираете удобный тариф, оплачивая его с помощью банковской карты. Некоторым удобнее привязать к аккаунту карту «Тройка». В этом случае вам достаточно будет приложить ее к считывающему устройству, набрать пароль и дождаться звукового сигнала.

-Для меня привязать к «Тройке» не самый удобный вариант, - смеется Игорь,- студент МГТУ им. Баумана. –Я очень люблю пользоваться общественным прокатом. Это и транспорт, и досуг. Мы часто с друзьями гоняем по барам на великах, например. Зон много: запарковался, посидел, дальше поехал. Ну и из дома до учебы тоже удобно. Только к «Тройке» я привязывать не рекомендую тем, у кого с памятью не все хорошо, как у меня. Часто забываю ее дома. Или оставляю где-нибудь. И все, потом никак.

Подсел моментально

Тарифных планов четыре: день -150 рублей, неделя- 400 рублей, месяц -600 рублей, сезон -1200 рублей. При выборе одного из первых двух, на карте блокируется тысяча рублей депозита. Прощаться с ними не стоит. Деньги возвращаются, когда закончится действие тарифного плана. Из суммы вычитается только стоимость поездок дольше 30 минут. Короткие поездки в тариф уже включены в тариф.

В этом году появился новый тариф «Сезон 45 мин.», продлевающий бесплатную аренду на указанное в названии время.

Для многих это действительно хорошая возможность успевать больше и расходовать время более разумно.

-Три года назад подсел на эту штуку,- делится предприниматель Павел Гвардейцев. -Сначала это было просто как развлечение по выходным с друзьями. Сейчас уже каждый день езжу по нескольку раз. На это подсаживаешься практически моментально. Особенно, когда вокруг дома 4 точки проката. Чаще всего использую как альтернативу метро в центре города. Например, это самый простой, дешёвый и быстрый способ добраться с Пушкинской до Арбатской.

Кошмар какой-то

Количество плюсов объективно перевешивает, но, разумеется, нашлись и те, кто всеобщего восторга не разделяет. Жалобы есть. И немало. Одних удручает, что велосипеды бывают пыльные, так как парковки часто расположены рядом с дорогой. Других, что есть возможность пострадать финансово, неверно закончив сеанс пользования. Но это легко избежать, если внимательно отнестись к выполнению нехитрой процедуры. Велосипед необходимо установить в порт, нажать «ок» и дождаться звукового сигнала и смс подтверждения. В противном случае время аренды затянется на неопределенный срок и очень сложно будет доказать, когда именно вы закончили поездку. Третьи жалуются, что велосипеды тяжелые и если ты не Геракл, а, например, хрупкая девушка, стащить его по переходу будет довольно проблематично.

Некоторые просто не готовы жертвовать личным комфортом, даже в целях экономии времени:

-Моя подруга ни в какую не соглашается пересаживаться на велик,- рассказывает нарядная девушка Юля. Она едет с работы. На ней босоножки на толстом каблуке и средней длины пышная юбка. –Она говорит: да как я поеду, не нарядиться, не накраситься, потом вся потная весь день на работе… Что за глупости. Удобно и в босоножках, и в юбках красиво. Главное чтоб влажные салфетки с собой были. Велосипеды стоят у дорог, бывают пыльные. И гнать необязательно. Если спокойно ехать, то все будет в порядке. Уж лучше, чем в метро толкаться душном. К тому же мальчики шеи сворачивают, если в юбочке ехать.

Молодая мама Ирина Швыдкова негодует открыто:

-Это кошмар какой-то, на улицу не выйти. С ребенком уже по тротуару не пройти. Носятся как угорелые. Мы живем в центре и каждый день гуляем этими маршрутами, которые теперь вдруг стали вело! Моя дочь постоянно подвергается опасности. Совершенно не одобряю эту затею. Пробок меньше не стало, только нервотрепки прибавилось.

Щенячий восторг

Дизайнер Дина Разумовская отсутствия комфорта в таком способе передвижения не видит. Напротив, она уверена, что велопрогулки- источник удовольствия, которым стоит делиться с близкими. Именно поэтому она начала кататься вместе со своей таксой Бэтти.

-Я просто решила приучать щеночка к новым эмоциям и впечатлениям. Познакомить ее с Москвой,- улыбается девушка. –Ехали к подруге на Алексеевскую, а оттуда до Екатерининского парка. Первые минут 5 мы боялись и тряслись, остальные три часа были в восторге, поглядывая по сторонам и ловя заинтересованные взгляды и возгласы прохожих.

Очень удобно! Корзинка только не очень подходит для перевозки щенков, пришлось ее подручными средствами оборудовать, чтоб Бэтти комфортно было, и она не вывалилась.

Для многих это свобода: арендовал транспортное средство на одной станции, возвращаешь на другой, куда хочешь, туда и гони. А пенсионерке Светлане Анатольевне вполне хватает одного пункта около метро Текстильщики:

-Очень хорошо придумали,- радуется женщина, - своего велосипеда у меня нет и покупать, конечно, я не планировала. А тут такая возможность хорошая. По вечерам катаюсь, несколько кругов по району объехала и уже другой человек. Чувствую себя лучше, сил больше. Можно в магазин съездить, купить что-то такое, что на руках донести сложно. Там же трос есть, можно его на время к забору пристегнуть. Но почему-то наши пенсионеры от этого далеки. Мои соседские бабушки, по- крайней мере. Про остальных-то не скажу.

По итогу проведенных нами опросов и наблюдений, большинство использует новый вид общественного транспорта для дела: добраться до работы, успеть на встречу, избежать пробки. Некоторым нравится иметь возможность когда- никогда покататься по городу своим маршрутом просто ради удовольствия. Наличие общественного проката освобождает от необходимости приобретать собственный велосипед и от головной боли: где-ж-его-хранить. Так что, с нетерпением ждем открытия новых точек и ловим оставшиеся теплые деньки.