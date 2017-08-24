Вчера
Сегодня
Завтра
Развернуть
FacebookVkontakteOdnoklassnikiTwitterInstagramViberYouTube
Хоккей  Сибирь- : -Динамо Рига
Футбол  Динамо Киев- : -Маритиму
Футбол  Фенербахче- : -Вардар
Хоккей  Барыс- : -Спартак
Футбол  Зенит- : -Утрехт
Футбол  Црвена Звезда- : -Краснодар
Результаты дня
Войти через
Авторизация
Забыли пароль?
Регистрация
Нажимая кнопку "Зарегистрироваться" Вы подтверждаете своё согласие с правилами регистрации на сайте.
Поля, отмеченные * - обязательные для заполнения

«Вся эта шумиха не давит на него». Венгер рассказал о состоянии Санчеса

Источник:  Sky SportsКомментарии
Арсен Венгер и Алексис Санчес
Арсен Венгер и Алексис СанчесФото: Gettyimages.ru

Главный тренер лондонского «Арсенала» в преддверии матча с «Ливерпулем» ответил на самые актуальные вопросы.

Первым делом рулевой «пушкарей» рассказал о ситуации Алексиса Санчеса. Игрок сборной Чили до сих пор не продлил контракт с клубом. Согласно СМИ, переговоры продолжаются, но форвард также обсуждает эту тему с руководством «ПСЖ». Французский клуб готов выкупить Санчеса, но Венгер не торопится расставаться с нападающим.

«Санчес в хорошей форме. Он всегда следит за своим состоянием и старается думать о команде. Не думаю, что вся эта шумиха как-то влияет на его настроение. Он является игроком мирового класса, а такие парни привыкли к давлению.

Алексис счастлив в «Арсенале». Да, пока нам не удалось договориться о новом контракте, но это не значит, что он уйдет. Все хотят сосредоточиться на предстоящих матчах. Ситуация с продлением контракта интересует нас меньше всего.

Он очень много работает на тренировках, и готов к сезону. Выйдет ли он с «Ливерпулем»? Окончательное решение за мной. Я хочу подумать, но повторюсь, он готов играть», – сказал специалист.

«Его уход позитивно скажется на сборной». Каррагер – о непростом решении Руни

Другой полузащитник «пушкарей» Алекс Окслэйд-Чемберлен получил предложение от «Челси». Игрок сборной Англии готов отправиться к «синим», но Венгер хочет сохранить хавбека в команде.

«Вы прекрасно знаете мою позицию – я хочу, чтобы Санчес остался в команде. Он один из немногих игроков, через которого строится вся игра. Я хочу, чтобы он стал носителем наших ценностей.

Я ставлю перед собой четкую цель – сохранить лучших игроков в команде. Мы потратили много времени, сил и средств в таких парней, как Окслэйд-Чемберлен. Они должны помнить об этом. Надеюсь, Алекс останется в «Арсенале», – рассказал Венгер.

Также наставник «пушкарей» поведал о конкуренции в лондонском клубе.

«Доволен составом. Конечно, у нас много игроков, и пока не получается дать возможность всем. Но мы помним про ценности «Арсенала» – помогать молодым футболистам. Сейчас в этом плане нам тяжело. У нас есть 4 молодых игрока, которые заслуживают своего шанса», – заключил Арсен Венгер.

«Ливерпулю» не нужны деньги, поэтому Коутиньо не поедет в «Барселону»

Показывать новые сообщения медиатрансляции автоматически
Загрузка...
 
статистика
ТаблицаРасписание матчейБомбардиры
РазвернутьСвернуть / Подробнее
Загрузка...
читайте также
Сесар Навас возвращается в «Рубин»Защитник Сесар Навас присоединится к «Рубину» на этой неделе, сообщил спортивный директор клуба Рустем Сайманов.Переход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперПереход-бомба все ближе, Манчини признал глупость, а в ЦСКА внезапнейший снайперВ рубрике «Пока вы спали» мы рассказываем о самых интересных событиях в российском футболе.Немнаья Видич: Мхитарян должен стать и эгоистом и забивать голыБывший защитник «Манчестер Юнайтед» Неманья Видич оценил игру хавбека «красных дьяволов» Генриха Мхитаряна.Азар хочет перейти в «Реал» до конца трансферного окнаПолузащитник «Челси» Эден Азар собирается покинуть чемпионат Англии.«Ливерпуль» и «Ювентус» ведут борьбу за игрока сборной ГерманииКапитан и защитник «Шальке 04» Бенедикт Хеведес может покинуть команду этим летом.
Главные новости
Футбол
«Рубин» подтвердил переход Гарсии в «Леванте»
Футбол
Месси станет отцом в третий раз
Футбол
Михаил Грушевский: ЦСКА по делу переиграл «Янг Бойз»
Футбол
Генеральный директор «Уфы»: Новичков в команде можно не ждать
Футбол
Сесар Навас возвращается в «Рубин»
Футбол
Марсьяль попросил Моуринью предоставлять ему больше игрового времени
MMA
Уайт не исключил, что Макгрегор войдет в число владельцев UFC
Фигурное катание
Депутат завершил карьеру
Хоккей
Толванен стал самым молодым автором хет-трика в КХЛ
Футбол
Роберто Карлосу грозит тюремное заключение из-за неуплаты алиментов
все новости
Арсенал
Арсеналкалендарьстатистика
Алекс Окслейд-Чемберлен
Алекс Окслейд-Чемберленвсе новости
Алексис Санчес
Алексис Санчесвсе новости
Арсен Венгер
Арсен Венгервсе новости
Чемпионат Англии
Чемпионат Англиитаблицакалендарьстатистикатексты/новости
Возможные трансферы
Возможные трансферы