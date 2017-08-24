К проекту «Шахматы в школах» присоединятся еще три региона

В конкурсе на право принять участие в проекте «Шахматы в школах», проводимом Российской шахматной федерацией и Фондом Тимченко, победили три региона: Кемеровская область, а также Республики Удмуртия и Чувашия.

После объявления конкурса на участие в проекте «Шахматы в школах» в 2017-2018 учебном году Российская шахматная федерация и Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко получили заявки от 11 региональных шахматных федераций. Заинтересованность в реализации проекта «Шахматы в школах» в своем регионе проявили: Брянская, Калужская, Кемеровская, Оренбургская, Саратовская, Свердловская и Ульяновская области, Пермский край, а также Республики Мордовия, Удмуртия и Чувашия.

Конкурсная комиссия оценивала заявки по единым критериям. Федерации указывали количество школ, в которых уже преподают шахматы, а также число учебных заведений, где в ближайшем учебном году планируется ввести урок шахмат, описывались потребности и возможности региона по обучению учителей. Также уточнялась заинтересованность школ региона в проведении конкурса на лучшее преподавание шахмат среди общеобразовательных учреждений. Важным критерием при определении победителей являлась поддержка шахматного образования органами региональной и муниципальной власти.

Проект «Шахматы в школах», который реализуется РШФ при поддержке Фонда Тимченко, стартовал в Псковской области в 2014 году. В 2015-2016 учебном году к проекту присоединился Забайкальский край, а в 2016-2017 учебном году был проведен конкурс среди шахматных федераций, и по его итогам еще пять регионов были приглашены для участия в проекте: Алтайский край, Краснодарский край, Новосибирская и Московская области, а также Республика Ингушетия.

– «Шахматы в школах» ежегодно расширяют свою географию. В этом году к проекту присоединились еще 3 субъекта Федерации. Судя по количеству заявок, проект нашёл отклик у региональных шахматных федераций и общеобразовательных учреждений. Постепенно шахматы приходят в школы, становятся доступными для детей из разных регионов нашей страны. Тренд на включение шахмат в образовательный процесс меня очень радует! — говорит заместитель генерального директора Благотворительного фонда Елены и Геннадия Тимченко Игорь Барадачев.

Проект «Шахматы в школах» включает различные виды деятельности по поддержке обучения шахматам в начальных классах: от поставок шахматного инвентаря и учебно-методической литературы до проведения конкурса на лучшее преподавание шахмат в школах. Все новые регионы-участники в течение учебного года получат комплекты уникального учебно-методического комплекса «Шахматная школа» авторства Владимира Барского, изданного при поддержке Фонда Тимченко и рекомендованного Российской шахматной федерацией.

Поздравляем победителей и благодарим всех участников конкурса за проявленный интерес к проекту!





Благотворительный фонд Елены и Геннадия Тимченко – один из крупнейших семейных фондов в России. Семья Тимченко занимается благотворительностью в России и за рубежом более 25 лет. В 2010 году, с целью

достижения долгосрочных результатов семейной благотворительности, был создан Фонд Тимченко. Деятельность Фонда направлена на поддержку активного долголетия, развитие непрофессионального детского спорта, решение проблемы социального сиротства, развитие регионов России средствами культуры, международное гуманитарное сотрудничество. Эти стратегические направления нацелены на системное решение социальных проблем в России, а также способствуют укреплению международных связей.

Мы меняем отношение общества к старшему поколению, стремясь улучшать качество жизни пожилых людей в России. Мы обеспечиваем благополучие детей, оставшихся без попечения родителей. Мы развиваем спорт, делая его доступным для каждого, независимо от возраста, физических данных и места проживания. Мы содействуем культурному развитию российских регионов, сохранению российского культурного и исторического наследия. Мы укрепляем культурные и спортивные «мосты» между Россией и другими странами как основу выстраивания добрососедских отношений.

Фонд помогает людям, меняющим к лучшему свою жизнь и мир вокруг себя, и работает ради настоящего и будущего страны. В декабре 2015 года Благотворительному фонду Елены и Геннадия Тимченко исполнилось пять лет. Официальный сайт Фонда: www.timchenkofoundation.org

Российская шахматная федерация (РШФ) – общественная некоммерческая организация, объединяющая физические лица и шахматные федерации республик, краёв, областей, городов федерального значения, автономных областей и автономных округов Российской Федерации. Деятельность РШФ направлена на развитие и популяризацию шахмат в Российской Федерации. РШФ учреждена 15 февраля 1992 года. РШФ является организатором ежегодного Всероссийского детского первенства, турнира «Белая Ладья» среди образовательных учреждений, чемпионата России и других шахматных соревнований.