«Дальше будет горячее…» Как Юлия Ефимова хулиганит на каникулах (фото)

Откровенная фотосессия пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой серьезно зацепила любителей спорта.

«Сделали хулиганскую фотосессию, - написала сегодня Юлия Ефимова в фейсбуке.

Дальше будет горячее :))) — настроена игриво».

А вот и само фото:

Спасибо за такую идеальную съемку🖤 Ph @soldak_ MUAH @businskaya_stylist Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Авг 23 2017 в 1:19 PDT

Как вообще Юлия Ефимова проводит лето? Она рассказывала об этом в интервью «Советскому спорту».

- Как вы проводите летний отпуск?

- Отдыхаю после чемпионата мира. У меня запланированы три свадьбы. Нет, ловить букет подружки не собираюсь. Он мне пока не нужен.

- А свою свадьбу когда-нибудь представляли?

- Думаю, она будет скромной. Но на Гавайях.

Ну, это пока не Гавайи. Но есть на что посмотреть в инстаграме чемпионки. Вот Ефимова танцует с подругой в розовой шляпе.

Вот кайфует от закатов в Москве (да, в Москве такие закаты).

Как же хорошо в Москве летом🌅🤤 Всё больше влюбляюсь в этот город💕 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Авг 16 2017 в 12:03 PDT

Вот русская красавица стоит у русской березки.

От чего так в России берёзы шумят.. От чего белоствольные всё понимают 💚 🍃✨ Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Авг 16 2017 в 2:06 PDT

Вот Юля на «самой лучшей свадьбе».

Это была самая лучшая свадьба🖤 Ну я и не сомневалась в @_ikochetkova_ ты и сама всё знаешь💕 Едем дальше💃🏻💃🏻💃🏻🙈 next stop Tolyatti😻 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Авг 12 2017 в 12:14 PDT

А вот на Дону (да, на Дону такие закаты).

Дон❤️✌🏽 Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93) Авг 10 2017 в 10:18 PDT

Ждем осени, когда Ефимова снова вернется в бассейн. А это будет уже очень скоро!