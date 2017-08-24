«Дальше будет горячее…» Как Юлия Ефимова хулиганит на каникулах (фото)
Откровенная фотосессия пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой серьезно зацепила любителей спорта.
«Сделали хулиганскую фотосессию, - написала сегодня Юлия Ефимова в фейсбуке.
Дальше будет горячее :))) — настроена игриво».
А вот и само фото:
Как вообще Юлия Ефимова проводит лето? Она рассказывала об этом в интервью «Советскому спорту».
- Как вы проводите летний отпуск?
- Отдыхаю после чемпионата мира. У меня запланированы три свадьбы. Нет, ловить букет подружки не собираюсь. Он мне пока не нужен.
- А свою свадьбу когда-нибудь представляли?
- Думаю, она будет скромной. Но на Гавайях.
Ну, это пока не Гавайи. Но есть на что посмотреть в инстаграме чемпионки. Вот Ефимова танцует с подругой в розовой шляпе.
Вот кайфует от закатов в Москве (да, в Москве такие закаты).
Вот русская красавица стоит у русской березки.
Вот Юля на «самой лучшей свадьбе».
А вот на Дону (да, на Дону такие закаты).
Ждем осени, когда Ефимова снова вернется в бассейн. А это будет уже очень скоро!