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«Дальше будет горячее…» Как Юлия Ефимова хулиганит на каникулах (фото)

Источник:  «Советский спорт»Комментарии
«Дальше будет горячее…» Как Юлия Ефимова хулиганит на каникулах (фото)
Фото: Instagram

Откровенная фотосессия пятикратной чемпионки мира по плаванию Юлии Ефимовой серьезно зацепила любителей спорта.

«Сделали хулиганскую фотосессию, - написала сегодня Юлия Ефимова в фейсбуке.

Дальше будет горячее :))) — настроена игриво».

А вот и само фото:

Спасибо за такую идеальную съемку🖤 Ph @soldak_ MUAH @businskaya_stylist

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Как вообще Юлия Ефимова проводит лето? Она рассказывала об этом в интервью «Советскому спорту».

- Как вы проводите летний отпуск?
- Отдыхаю после чемпионата мира. У меня запланированы три свадьбы. Нет, ловить букет подружки не собираюсь. Он мне пока не нужен.

- А свою свадьбу когда-нибудь представляли?
- Думаю, она будет скромной. Но на Гавайях.

Ну, это пока не Гавайи. Но есть на что посмотреть в инстаграме чемпионки. Вот Ефимова танцует с подругой в розовой шляпе.

Вот кайфует от закатов в Москве (да, в Москве такие закаты).

Вот русская красавица стоит у русской березки.

Вот Юля на «самой лучшей свадьбе».

А вот на Дону (да, на Дону такие закаты).

Дон❤️✌🏽

Публикация от Yuliya Efimova (@pryanya93)

Ждем осени, когда Ефимова снова вернется в бассейн. А это будет уже очень скоро!

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