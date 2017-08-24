Мэйвезер - Макгрегор: варианты возможные и не очень

До боя Мэйвезер - Макгрегор, который состоится в субботу, остались считанные дни. Пора все взвесить.

Специально для тех, кто не дочитал мою предыдущую заметку до конца, но возмутился, сразу заявляю: у меня нет никакой информации о том, что Заб Джуда в тренировочном спарринге послал Флойда Мэйвезера в нокаут. Более того, эту историю, которая получила распространение несколько дней назад, считаю фальшивкой, распространенной с целью изменения ставок в пользу Макгрегора, а то поставив на Мэйвезера, нельзя выиграть практически ничего, при этом почти все поставят именно на него.

Итак, все прежние встречи бойцов MMA и боксеров по правилам бокса, которых к тому же было крайне мало, не имеют к предстоящему действу никакого отношения. Да, вроде бы, Андрей Орловский неплохо смотрелся против Фреса Окендо в четырехраундовом и даже послал его в нокдаун, но это что-то говорит об Орловском и Окендо, но не о Макгрегоре и Мэйвезере.

Вариант 1. Нас разводят и разведут до конца.

Зная обоих персонажей, исключить такое нельзя. То есть, имеется какой-то сценарий, по которому оба будут действовать. Нацелен он на то, чтобы организовать матч-реванш, а этот бой закончится либо дисквалификацией Макгрегора, который «не совладает с собой» и применит какой-то прием из арсенала MMA, который не приветствуется в боксе, либо каким-то другим странным образом.

Этот вариант сейчас много обсуждается в сети, но мне кажется крайне маловероятным. Во-первых, Макгрегора заранее предупредили, что он потеряет бОльшую часть гонорара, если будет фолить. Во-вторых, и Мэйвезер, и Макгрегор – актеры одной роли, причем одной на двоих: каждый может играть только себя, нежно и страстно любимого, а постановочный бой требует куда более тонкой игры.

Вариант 2. Нас разводят, но не до конца.

Развод здесь заключается в том, что один из бойцов, а именно Мэйвезер, находится в куда более выигрышном положении, чем Макгрегор.

Во-первых, он боксер, а поединок будет проводиться по правилам бокса. Все попытки как-то компенсировать это преимущество, например, более легкие, восьмиунцовые перчатки, которые будут использоваться в этом бою и, вроде бы, дают какое-то преимущество Макгрегору, на самом деле, носят непринципиальный характер.

Во-вторых, Мэйвезер – лучший боксер во всех весах, и вообще один из самых талантливых людей, которые когда-либо выходили в ринг. Болельщики Макгрегора надеются на то, что его корявый, то есть неправильный, нестандартный стиль поможет ему в бою. Может, но скорее – помешает. Корявые никогда не были проблемой для Мэйвезера. Проблемой были только бойцы того же плана, что и он сам, вроде Заба Джуды, или очень хорошие боксеры, здорово превосходившие его в габаритах, как Де Ла Хойа.

Вообще, в этом варианте возможны подварианты, каждый из которых достоин отдельного рассмотрения.

Вариант 2-1. Как я уже много раз писал по разным поводам: невозможное возможно. У Мэйвезера хронические травмы рук, перчатки будут легкие, что повышает шанс травмировать их снова, он почти два года не выходил в ринг, застоялся, слегка проржавел и вообще ему уже сорок. Все это повышает вероятность пропустить случайный удар, который от такого бьющего бойца, как Макгрегор, может оказаться роковым. В этом случае можно будет сказать, что нас не развели, но произойдет это против воли организаторов.

Сказать-то я это сказал, но поверить не получилось. Теоретически исключить не могу, но практически себе не представляю. Для этого нужно воображение покруче моего.

Вариант 2-2. Мэйвезер отбросит в сторону свою обычную осторожность. Начнет встречать Макгрегора, который совершенно обалдеет от того, что бокс окажется совсем другим видом спорта или, по крайней мере, Мэйвезер совсем другим соперником, чем он ожидал.

Дальше все будет зависеть от настроения Мэйвезера. Захочет нокаутировать – измотает и нокаутирует. Захочет поиздеваться – поиздевается всласть, но ближе к концу все равно нокаутирует.

Вариант 2-3. Мэйвезер изначально поведет бой так, как с Мэнни Пакиао: на результат и без малейшего риска. Очень возможно и очень не хотелось бы.

Вот между вариантами 2-2 и 2-3, скорее всего, что-то и произойдет.

Вариант 2.4. Макгрегор на самом деле психанет от ощущения полной беспомощности и заработает дисквалификацию. Не думаю. Слишком много денег на кону, ради них сдержится.

Вариант 3. Нас не разводят.

Исключено.