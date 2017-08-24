IRONSTAR SPRINT TRIATHLON KAZAN 2017 уже в эти выходные!

26 августа в Казани пройдут международные соревнования по триатлону IRONSTAR SPRINT & 113 KAZAN 2017, официальным спонсором которых выступит компания Garmin.

В программе мероприятия заявлены 2 дистанции – спринтерская (плавание – 0.75 км, велогонка – 20 км, бег – 5 км) и «полужелезная» (плавание – 1.93 км, велогонка – 90 км, бег – 21.1 км). В этом году Казань во второй раз примет соревнования по триатлону IRONSTAR, которые по праву считаются событием международного масштаба. Ожидаемое количество участников – 2 000 человек, среди которых будут параатлеты, а также иностранные спортсмены: представители Европы, стран ближнего зарубежья, ОАЭ и Азии.

Все этапы триатлона пройдут в историческом центре Казани, чтобы участники, болельщики и гости соревнований прониклись прекрасной атмосферой города. Плавательный этап спринта будет проводиться в открытой акватории реки Казанки, прямо напротив знаменитого Дворца земледельцев. Велотрасса проведет участников по главным улицам столицы Татарстана, мимо ее главных достопримечательностей: маршрут проложен от Кремлевской дамбы до моста Миллениум, мимо Казанского Кремля, Чаши и других известных объектов. Беговой этап проходит по набережной Казанки и завершается праздничным финишем.

Кроме этого, за день до основного старта, девушки выступят в забеге IRONLADY, а дети примут участие в благотворительном забеге STARKIDS.

В рамках поддержки IRONSTAR-2017 компания Garmin, мировой лидер на рынке носимых смарт-устройств и спортивных часов, создала специальный виджет – брендированный циферблат, который можно закачать на устройство на Connect IQ. Виджет доступен для моделей Forerunner 735, Forerunner 935 и Fēnix 5.

Проект IRONSTAR стартовал в конце 2013 года. В 2014 году соревнования стали проводиться в закрытых помещениях в сотрудничестве с одной из ведущих фитнес-сетей в России. В 2015 году IRONSTAR впервые вышел в формат «аутдор» на площадке города Сочи в Олимпийском парке.

Цель проекта — продвижение активного и здорового образа жизни в нашей стране и популяризация триатлона. Сейчас в соревнованиях могут принять участие как профессиональные спортсмены, так и любители. Соревнования проводятся по трем дисциплинам — плавание, бег и велогонка.

До встречи на стартах!