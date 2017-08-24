Супермен из Финляндии с убийственным броском. Этот мальчик свел с ума всю Россию

Рассказываем 10 горячих фактов о 18-летнем финне Эли Толванене, который сделал хет-трик в дебютном матче КХЛ.

Если вы в среду не смотрели матч минского «Динамо» с «Йокеритом» (1:6), то мы вам сообщим: 18-летний нападающий гостей Эли Толванен набрал 4 (3+1) очка и сотворил хет-трик, на что ушло всего девять минут. Это самый молодой «трюк со шляпой» в истории КХЛ. И повод для того, чтобы познакомиться с Толваненом поближе.





1. ФОРВАРД-ХИЩНИК

Эли уже побывал на драфте НХЛ – в июне этого года под номером 30 его выбрал «Нэшвилл», финалист Кубка Стэнли. Следующим ушел форвард Клим Костин («Сент-Луис»), став первым россиянином на той ярмарке новичков. За что ценят Толванена? Это прирожденный снайпер с потрясающим кистевым броском и очень точным щелчком. Так, в прошлом сезоне он выступал за «Мушкетеров» (USHL) и забил 30 голов в 52 матчах.

Uutta kautta kohti! Публикация от Eeli Tolvanen (@eelitolvanen) Июл 26 2017 в 10:55 PDT

2. СТАВКА НА КХЛ

Да, Эли провел два сезона в Хоккейной лиге США. Дела у него шли неплохо, но финну отказали в поступлении в Бостонский университет, где он хотел получить образование. Оказавшись на перепутье и поняв, что в «Нэшвилл» ему в 18 лет рановато, Толванен подписал контракт с «Йокеритом» по схеме «1+1». И это большая удача КХЛ, что теперь у нас есть такая звездочка.

Thanks @predsnhl for Great week in Nashville Публикация от Eeli Tolvanen (@eelitolvanen) Июл 3 2017 в 9:31 PDT

3. СБОРНАЯ СУОМИ

Эли уже был чемпионом мира в составе сборной Финляндии. Это случилось в 2016 году, когда финны выиграли юниорский чемпионат мира. Толванен стал лучшим снайпером того турнира (7 голов в 7 матчах), обогнав даже таких юных корифеев как Йессе Пулюярви. Вообще в финской сборной уже сейчас Толванен идет по графику «очко за матч»: 6 очков в 6 играх на молодежном чемпионате мира, 16 очков в 15 матчах на других турнирах.

100th game in green tonight ⚜️ #forJade Публикация от Eeli Tolvanen (@eelitolvanen) Апр 7 2017 в 8:10 PDT

4. РАЗМЕРЫ

Эли – не самый габаритный хоккеист (179 см / 82 кг). Поэтому тоже он так не спешит в НХЛ. Нужно сначала подтянуть физику, повзрослеть. Но генменеджеры и скауты в Северной Америке отмечали, что это очень умный форвард с превосходным катанием. Он не будет убивать соперников силовыми приемами, а возьмет техникой, мастерством и конечно, своим броском.

Häkkipäät kuittaa! Публикация от Eeli Tolvanen (@eelitolvanen) Янв 6 2017 в 9:17 PST

5. СЕМЬЯ

Эли – младший из трех братьев Толваненов. Старший брат Юна Толванен (универсальный защитник) большим хоккеистом не стал, выступает в полулюбительских лигах Финляндии. Средний брат Атте Толванен (вратарь) тоже большим хоккеистом не стал, но посвятил себя учебе и выступает за команду университета Северного Мичигана. А вообще было бы интересно посмотреть на трех Толваненов в одной команде.

Публикация от Eeli Tolvanen (@eelitolvanen) Ноя 24 2016 в 11:10 PST

6. СОЦСЕТИ

В инстаграме Эли (https://www.instagram.com/eelitolvanen/) – 5691 подписчик. Он еще не раскрутился и не стал большой звездой. А может, причина в том, что Толванен делает подписи на финском языке, который мало кто из иностранцев понимает. В его твиттере (https://twitter.com/eeli1999) – 3067 подписчиков. А первым закреплен твит: «Мечты сбываются. Рад быть частью организации «Нэшвилла». Сразу ясно, где видит свое будущее Эли.

Juhlahommia #brothers Публикация от Eeli Tolvanen (@eelitolvanen) Июн 4 2016 в 8:26 PDT

7. ИКОНЫ

Многие скауты отмечают, что Эли по стилю напоминает им форварда «Сент-Луиса» Владимира Тарасенко. Особенно он похож по силе и точности броска. Сам же Толванен говорит, что его иконой с детства был Теему Селянне, и его плакат висел над кроватью. Впрочем, так может сказать любой финский мальчик.

MAAILMAN MESTRIT🏆🏆🏆 Публикация от Eeli Tolvanen (@eelitolvanen) Апр 24 2016 в 8:31 PDT

8. СУПЕРБОУЛ

Также Эли уважает американский футбол. Когда Том Брэди-младший выиграл Супербоул в составе «Нью-Ингленд Пэтриотс», Толванен разместил в инстаграме фото Тома с пятью чемпионскими перстнями на пяти пальцах. А возможно ли столько выиграть в хоккее? Интрига!

9. АНКЕТА

Эли ответил на вопросы стандартной анкеты, которую просят заполнить в НХЛ. Больше всего он боится змей. Любимый атлет – Усэйн Болт. Если бы он был супергероем, то стал бы Суперменом. Любимая еда – стейк. Игра кроме хоккея – футбол. С кем мечтал бы спеть в караоке – Селена Гомес. Кумир жизни – отец.

Pojat❤️ Публикация от Eeli Tolvanen (@eelitolvanen) Янв 22 2015 в 11:32 PST

10. МЕЧТА

Эли написал в анкете, что мечтает о Кубке Стэнли. Давайте теперь попросим заполнить анкету в КХЛ. Пусть Толванен напишет о Кубке Гагарина!