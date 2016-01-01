Сергей ЧУЕВ
От золота союзного
к золоту мировому
к золоту мировому
Хоккеисты московского «Динамо», отмечающие в этом году
70-летие своего клуба, по числу побед в чемпионатах страны, начиная с советских времен, – вторые после ЦСКА.
Но обходят и армейцев, и всех остальных по призовым местам.
Первый чемпионский титул был завоеван бело-голубыми
в сезоне, с которого началась история отечественного хоккея. Второй – перед выходом нашей сборной на официальную международную арену.
70-летие своего клуба, по числу побед в чемпионатах страны, начиная с советских времен, – вторые после ЦСКА.
Но обходят и армейцев, и всех остальных по призовым местам.
Первый чемпионский титул был завоеван бело-голубыми
в сезоне, с которого началась история отечественного хоккея. Второй – перед выходом нашей сборной на официальную международную арену.
Начали историю с чемпионства
Каждая из побед бело-голубых по-своему особая. Но одно золото все же выделяется – оно завоевано в первом чемпионате СССР. Для победы динамовцам понадобилось провести 7 матчей – три на предварительном
этапе в подгруппе и четыре – в финальном турнире.
Список триумфаторов нашего хоккея начался именно с «Динамо». Мастера шайбы продолжили славные традиции одноклубников, становившихся первыми чемпионами СССР в футболе, хоккее с мячом, регби, женском
и мужском баскетболе.
Между тем после первого из двух кругов короткого финального турнира
с тремя участниками такой исход казался едва ли возможным. Ведь
«Динамо» проиграло оба своих матча.
На старте, как сейчас сказали бы, «Финала трех» – поражение с минимальным счетом от самого принципиального для динамовских болельщиков соперника «Спартака». Затем – проигрыш в одну шайбу другому принципиальнейшему противнику – ЦДКА.
Поклонники бело-голубых приуныли. Надежды на то, что их любимцы сохранят победную динамовскую традицию, таяли. Мало было взять верх в обеих оставшихся встречах. Дополнительное требование – обязательный выигрыш «Спартака» у победителей первого круга, армейцев. Но и в этом случае всё определяло лучшее соотношение заброшенных и пропущенных шайб.
И подопечные играющего тренера «Динамо» Аркадия Чернышева добились своего. В первом матче второго круга они взяли более чем убедительный реванш у спартаковцев, разгромив их 6:1! А затем переиграли армейцев – 2:1, уступивших, в свою очередь, как по заказу, «Спартаку» – 0:2.
И вот «Динамо» – чемпион!
Как часто бывает в таких случаях, недоброжелатели рассуждали, что динамовцам просто повезло. Мол, они опередили и серебряного, и бронзового призеров лишь по соотношению шайб. Но ведь точно так же можно было
бы говорить, выиграй золото любой другой из участников «Финала трех»!
И, кроме того, преимущество бело-голубых в соотношении шайб оказалось достаточно убедительным – 10:6 против 5:6 у ЦДКА и 4:7 у «Спартака».
этапе в подгруппе и четыре – в финальном турнире.
Список триумфаторов нашего хоккея начался именно с «Динамо». Мастера шайбы продолжили славные традиции одноклубников, становившихся первыми чемпионами СССР в футболе, хоккее с мячом, регби, женском
и мужском баскетболе.
Между тем после первого из двух кругов короткого финального турнира
с тремя участниками такой исход казался едва ли возможным. Ведь
«Динамо» проиграло оба своих матча.
На старте, как сейчас сказали бы, «Финала трех» – поражение с минимальным счетом от самого принципиального для динамовских болельщиков соперника «Спартака». Затем – проигрыш в одну шайбу другому принципиальнейшему противнику – ЦДКА.
Поклонники бело-голубых приуныли. Надежды на то, что их любимцы сохранят победную динамовскую традицию, таяли. Мало было взять верх в обеих оставшихся встречах. Дополнительное требование – обязательный выигрыш «Спартака» у победителей первого круга, армейцев. Но и в этом случае всё определяло лучшее соотношение заброшенных и пропущенных шайб.
И подопечные играющего тренера «Динамо» Аркадия Чернышева добились своего. В первом матче второго круга они взяли более чем убедительный реванш у спартаковцев, разгромив их 6:1! А затем переиграли армейцев – 2:1, уступивших, в свою очередь, как по заказу, «Спартаку» – 0:2.
И вот «Динамо» – чемпион!
Как часто бывает в таких случаях, недоброжелатели рассуждали, что динамовцам просто повезло. Мол, они опередили и серебряного, и бронзового призеров лишь по соотношению шайб. Но ведь точно так же можно было
бы говорить, выиграй золото любой другой из участников «Финала трех»!
И, кроме того, преимущество бело-голубых в соотношении шайб оказалось достаточно убедительным – 10:6 против 5:6 у ЦДКА и 4:7 у «Спартака».
Динамовцы были первыми чемпионами СССР
не только в хоккее, но и в футболе, хоккее с мячом, регби, женском и мужском баскетболе
не только в хоккее, но и в футболе, хоккее с мячом, регби, женском и мужском баскетболе
Кубок как предвестник возвращения на вершину
В следующем сезоне на высшей ступени пьедестала почета динамовцы
не удержались. Они заняли третье место, пропустив вперед ЦДКА и «Спартак».
По тем временам такой результат казался неудачным. Но, если смотреть
на ситуацию объективно и трезво, у ЦДКА тогда складывался состав, соперничать с которым было крайне тяжело. Позже к этому все привыкнут.
И любое призовое место будут расценивать если не как большой успех,
то как достойный итог. А тогда, почти семь десятилетий назад, динамовские поклонники восприняли потерю чемпионского титула болезненно.
Сезон-1948/49, вновь принесший динамовцам третье место, стал последним,
в котором тогда еще играющий тренер «Динамо» Аркадий Чернышев выходил на лед с клюшкой. Позже он сконцентрировался на тренерской работе.
В двух следующих сезонах подопечные Чернышева приходили к финишу вторыми. А по итогам чемпионата-1951/52 вернулись на третью позицию.
На ней же остались и год спустя. Но уже с другим настроением: в 1953-м динамовцы оказались как никогда прежде близки к победе. От обладателя высшего титула, ВВС, бело-голубых отделили всего два очка. И одно –
от второго места, которое занял ЦДСА. Роковыми стали потери на старте –
три поражения подряд в матчах со второго по четвертый. В оставшихся 12 матчах график динамовцев оказался поистине чемпионским: всего одна
ничья при 11 победах, в том числе над ВВС (2:1) и ЦДСА (7:2).
А затем динамовцы продолжили победное шествие в розыгрыше Кубка СССР, где в финале взяли верх над ЦДСА со счетом 3:2. Ворота победителей
защищал Лев Яшин, которого ФИФА признает впоследствии лучшим футбольным голкипером мира ХХ века.
Все шесть сезонов, проведенных между двумя чемпионскими, «Динамо» неизменно входило в тройку призеров. Оно было единственным клубом, которому такое удалось.
не удержались. Они заняли третье место, пропустив вперед ЦДКА и «Спартак».
По тем временам такой результат казался неудачным. Но, если смотреть
на ситуацию объективно и трезво, у ЦДКА тогда складывался состав, соперничать с которым было крайне тяжело. Позже к этому все привыкнут.
И любое призовое место будут расценивать если не как большой успех,
то как достойный итог. А тогда, почти семь десятилетий назад, динамовские поклонники восприняли потерю чемпионского титула болезненно.
Сезон-1948/49, вновь принесший динамовцам третье место, стал последним,
в котором тогда еще играющий тренер «Динамо» Аркадий Чернышев выходил на лед с клюшкой. Позже он сконцентрировался на тренерской работе.
В двух следующих сезонах подопечные Чернышева приходили к финишу вторыми. А по итогам чемпионата-1951/52 вернулись на третью позицию.
На ней же остались и год спустя. Но уже с другим настроением: в 1953-м динамовцы оказались как никогда прежде близки к победе. От обладателя высшего титула, ВВС, бело-голубых отделили всего два очка. И одно –
от второго места, которое занял ЦДСА. Роковыми стали потери на старте –
три поражения подряд в матчах со второго по четвертый. В оставшихся 12 матчах график динамовцев оказался поистине чемпионским: всего одна
ничья при 11 победах, в том числе над ВВС (2:1) и ЦДСА (7:2).
А затем динамовцы продолжили победное шествие в розыгрыше Кубка СССР, где в финале взяли верх над ЦДСА со счетом 3:2. Ворота победителей
защищал Лев Яшин, которого ФИФА признает впоследствии лучшим футбольным голкипером мира ХХ века.
Все шесть сезонов, проведенных между двумя чемпионскими, «Динамо» неизменно входило в тройку призеров. Оно было единственным клубом, которому такое удалось.
Дубль Чернышева и Ко
Второй раз «Динамо» выиграло чемпионский титул в 1954 году. За семь лет, прошедших с момента первого динамовского чемпионства, состав команды изменился почти на сто процентов. Из тех, кто праздновал победу в 1947-м, остался только защитник Олег Толмачев.
Первый круг команда завершила единоличным лидером, одержав победы во всех восьми матчах. Поражение во втором круге от ЦДСА позволило армейцам лишь сократить отставание от лидера до трех очков. Больше осечек динамовцы не допускали. И обеспечили себе первенство досрочно, после победы над «Зенитом» (бывшие «Крылья Советов») 12 января.
На заключительную игру с ленинградскими армейцами динамовцы вышли уже в ранге чемпионов. Чувство выполненной задачи, похоже, расслабило их, и после первого периода они проигрывали 1:3. Но тут взыграло чемпионское самолюбие, и в итоге москвичи вырвали победу – 7:6.
Первый круг команда завершила единоличным лидером, одержав победы во всех восьми матчах. Поражение во втором круге от ЦДСА позволило армейцам лишь сократить отставание от лидера до трех очков. Больше осечек динамовцы не допускали. И обеспечили себе первенство досрочно, после победы над «Зенитом» (бывшие «Крылья Советов») 12 января.
На заключительную игру с ленинградскими армейцами динамовцы вышли уже в ранге чемпионов. Чувство выполненной задачи, похоже, расслабило их, и после первого периода они проигрывали 1:3. Но тут взыграло чемпионское самолюбие, и в итоге москвичи вырвали победу – 7:6.
Динамовцы на 3 очка опередили ЦДСА и спустя 7 лет во второй раз
завоевали чемпионский титул.
Символично, что этот триумф предшествовал победному дебюту сборной
СССР на чемпионате мира-54 в Стокгольме. Когда первые чемпионы СССР вернули себе титул, то и сборная страны, которую, как и «Динамо»,
возглавлял Аркадий Чернышев, стала сильнейшей на планете.
В марте среди новоиспеченных чемпионов мира и новых заслуженных мастеров спорта были игроки динамовской тройки Юрий Крылов – Александр Уваров – Валентин Кузин. В первом в истории сборной СССР матче чемпионата мира с финнами, завершившемся убедительной победой советской дружины (7:1), они забросили в сумме на троих большинство шайб – четыре (Уваров – две, Крылов и Кузин – по одной). И в этом видится символика: в традициях «Динамо» – быть первыми среди первых.
завоевали чемпионский титул.
Символично, что этот триумф предшествовал победному дебюту сборной
СССР на чемпионате мира-54 в Стокгольме. Когда первые чемпионы СССР вернули себе титул, то и сборная страны, которую, как и «Динамо»,
возглавлял Аркадий Чернышев, стала сильнейшей на планете.
В марте среди новоиспеченных чемпионов мира и новых заслуженных мастеров спорта были игроки динамовской тройки Юрий Крылов – Александр Уваров – Валентин Кузин. В первом в истории сборной СССР матче чемпионата мира с финнами, завершившемся убедительной победой советской дружины (7:1), они забросили в сумме на троих большинство шайб – четыре (Уваров – две, Крылов и Кузин – по одной). И в этом видится символика: в традициях «Динамо» – быть первыми среди первых.
Когда динамовцы вернули себе свой титул, сборная СССР, которую тоже возглавлял Чернышев, стала сильнейшей на планете