Каждая из побед бело-голубых по-своему особая. Но одно золото все же выделяется – оно завоевано в первом чемпионате СССР. Для победы динамовцам понадобилось провести 7 матчей – три на предварительном

этапе в подгруппе и четыре – в финальном турнире.

Список триумфаторов нашего хоккея начался именно с «Динамо». Мастера шайбы продолжили славные традиции одноклубников, становившихся первыми чемпионами СССР в футболе, хоккее с мячом, регби, женском

и мужском баскетболе.

Между тем после первого из двух кругов короткого финального турнира

с тремя участниками такой исход казался едва ли возможным. Ведь

«Динамо» проиграло оба своих матча.

На старте, как сейчас сказали бы, «Финала трех» – поражение с минимальным счетом от самого принципиального для динамовских болельщиков соперника «Спартака». Затем – проигрыш в одну шайбу другому принципиальнейшему противнику – ЦДКА.

Поклонники бело-голубых приуныли. Надежды на то, что их любимцы сохранят победную динамовскую традицию, таяли. Мало было взять верх в обеих оставшихся встречах. Дополнительное требование – обязательный выигрыш «Спартака» у победителей первого круга, армейцев. Но и в этом случае всё определяло лучшее соотношение заброшенных и пропущенных шайб.

И подопечные играющего тренера «Динамо» Аркадия Чернышева добились своего. В первом матче второго круга они взяли более чем убедительный реванш у спартаковцев, разгромив их 6:1! А затем переиграли армейцев – 2:1, уступивших, в свою очередь, как по заказу, «Спартаку» – 0:2.

И вот «Динамо» – чемпион!

Как часто бывает в таких случаях, недоброжелатели рассуждали, что динамовцам просто повезло. Мол, они опередили и серебряного, и бронзового призеров лишь по соотношению шайб. Но ведь точно так же можно было

бы говорить, выиграй золото любой другой из участников «Финала трех»!

И, кроме того, преимущество бело-голубых в соотношении шайб оказалось достаточно убедительным – 10:6 против 5:6 у ЦДКА и 4:7 у «Спартака».



