Александр Ильин
Хитрый Михей, «Гоголь»
и интеллигент
и интеллигент
Представляем первых чемпионов СССР по хоккею
26 января 1947 года завершился первый в истории чемпионат СССР по хоккею с шайбой. Благодаря победе
в последнем матче сезона над ЦДКА (2:1) московское «Динамо» навсегда вписало свое имя в летопись отечественного хоккея. В золотом составе играли 12 человек. В этой удивительной команде собрались три будущих великих тренера, которые войдут в историю трех видов спорта – хоккея, футбола и хоккея с мячом. Вспомним первых чемпионов…
в последнем матче сезона над ЦДКА (2:1) московское «Динамо» навсегда вписало свое имя в летопись отечественного хоккея. В золотом составе играли 12 человек. В этой удивительной команде собрались три будущих великих тренера, которые войдут в историю трех видов спорта – хоккея, футбола и хоккея с мячом. Вспомним первых чемпионов…
Нападающие
Николай Поставнин
Родился 28 декабря 1916 года
7 матчей, 11 шайб в сезоне-1946/47
Капитан команды.
«Исключительно порядочный человек. Это признавали буквально все в нашей команде, включая Михаила Якушина, пользовавшегося огромным авторитетом», – такую характеристику партнеру дал Олег Толмачев, отвечая на вопрос, почему именно Поставнин был выбран капитаном.
«Я считаю, что Поставнин стал нашим капитаном не только благодаря своей исключительной порядочности, – дополнил картину еще один чемпион-1947 Василий Комаров. – На льду это был работяга, быстро и уверенно начавший осваивать новую игру, еще в русском хоккее отличавшийся отменной зрячестью, прекрасно разбиравшийся в сложных игровых ситуациях, что, конечно, учитывали наши великие партнеры при выборах капитана».
А это уже воспоминания соперника – защитника «Спартака»-47 Анатолия Сеглина: «После перехода с просторных полей для русского хоккея в канадские коробки нам пришлось перестраиваться – менять манеру действий на льду, владение невиданной клюшкой. В чем-то мы ломали себя, переделывали. А вот Николай каким был среди «русачей», таким и остался, покоряя шайбу. Но это не пошло во вред ни самому Поставнину, которого в узком кругу прозвали «Гоголем», ни команде».
Поставнин проведет в «Динамо» еще четыре сезона и выиграет вместе с командой два серебра и две бронзы. И за пять лет не пропустит ни одного матча!
После завершения игровой карьеры он работал в системе ГАИ, был начальником физподготовки воинской части… На протяжении нескольких десятилетий в московском спортклубе «Серп и молот» занимался с футбольными и хоккейными юношескими командами, а также с командой мастеров, игравшей в классе «Б» чемпионата страны по футболу.
7 матчей, 11 шайб в сезоне-1946/47
Капитан команды.
«Исключительно порядочный человек. Это признавали буквально все в нашей команде, включая Михаила Якушина, пользовавшегося огромным авторитетом», – такую характеристику партнеру дал Олег Толмачев, отвечая на вопрос, почему именно Поставнин был выбран капитаном.
«Я считаю, что Поставнин стал нашим капитаном не только благодаря своей исключительной порядочности, – дополнил картину еще один чемпион-1947 Василий Комаров. – На льду это был работяга, быстро и уверенно начавший осваивать новую игру, еще в русском хоккее отличавшийся отменной зрячестью, прекрасно разбиравшийся в сложных игровых ситуациях, что, конечно, учитывали наши великие партнеры при выборах капитана».
А это уже воспоминания соперника – защитника «Спартака»-47 Анатолия Сеглина: «После перехода с просторных полей для русского хоккея в канадские коробки нам пришлось перестраиваться – менять манеру действий на льду, владение невиданной клюшкой. В чем-то мы ломали себя, переделывали. А вот Николай каким был среди «русачей», таким и остался, покоряя шайбу. Но это не пошло во вред ни самому Поставнину, которого в узком кругу прозвали «Гоголем», ни команде».
Поставнин проведет в «Динамо» еще четыре сезона и выиграет вместе с командой два серебра и две бронзы. И за пять лет не пропустит ни одного матча!
После завершения игровой карьеры он работал в системе ГАИ, был начальником физподготовки воинской части… На протяжении нескольких десятилетий в московском спортклубе «Серп и молот» занимался с футбольными и хоккейными юношескими командами, а также с командой мастеров, игравшей в классе «Б» чемпионата страны по футболу.
Всеволод Блинков
Родился 10 января 1918 года
6 матчей, 12 шайб в сезоне-1946/47
Лучший бомбардир золотой команды. В следующем сезоне он наколотит уже 20 шайб в 13 матчах и… закончит с «шайбой», отдав предпочтение более близкому для себя русскому хоккею.
В футбольном «Динамо» он будет играть до 1953-го и завершит карьеру в ранге трехкратного чемпиона СССР. И в этом же году войдет в тренерский штаб футбольной команды, где отработает больше 10 лет. Затем в его тренерской биографии появятся такие команды, как «Торпедо» (Кутаиси), «Крылья Советов (Самара), «Заря» (Ворошиловград)…
В «шайбу» Всеволод Блинков все-таки вернется – в 1985 году, когда займет пост директора хоккейной СДЮШОР «Динамо».
6 матчей, 12 шайб в сезоне-1946/47
Лучший бомбардир золотой команды. В следующем сезоне он наколотит уже 20 шайб в 13 матчах и… закончит с «шайбой», отдав предпочтение более близкому для себя русскому хоккею.
В футбольном «Динамо» он будет играть до 1953-го и завершит карьеру в ранге трехкратного чемпиона СССР. И в этом же году войдет в тренерский штаб футбольной команды, где отработает больше 10 лет. Затем в его тренерской биографии появятся такие команды, как «Торпедо» (Кутаиси), «Крылья Советов (Самара), «Заря» (Ворошиловград)…
В «шайбу» Всеволод Блинков все-таки вернется – в 1985 году, когда займет пост директора хоккейной СДЮШОР «Динамо».
Николай Медведев
Родился 15 марта 1915 года
7 матчей, 5 шайб в сезоне-1946/47
Проведет еще три сезона в составе «Динамо» и станет полным кавалером чемпионата СССР, добавив к первому золоту серебро и две бронзы.
В хоккей с мячом Николай Медведев доиграет до середины 50-х, став с «Динамо» трехкратным чемпионом страны. Его первая победа датирована еще предвоенным 1935-м, а последняя – 1952-м. Их разделяют 17 лет…
7 матчей, 5 шайб в сезоне-1946/47
Проведет еще три сезона в составе «Динамо» и станет полным кавалером чемпионата СССР, добавив к первому золоту серебро и две бронзы.
В хоккей с мячом Николай Медведев доиграет до середины 50-х, став с «Динамо» трехкратным чемпионом страны. Его первая победа датирована еще предвоенным 1935-м, а последняя – 1952-м. Их разделяют 17 лет…
Василий Трофимов
Родился 7 января 1919 года
6 матчей, 7 шайб в сезоне-1946/47
Уникальный спортсмен, сделавший золотой хет-трик, став вместе с «Динамо» чемпионом СССР по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой.
Во втором сезоне наколотит 32 шайбы в 18 матчах, еще через год – забьет 19 голов в 16 играх. И… простится с этой игрой.
«В канадском хоккее я заработал те травмы, что оборвали мою карьеру, – рассказал в одном из интервью сам Василий Трофимов. – Сначала шайба мне сзади в колено ударилась. Я продолжал играть, но вдруг страшная боль – мениск... А в другом матче – через два года, когда меня снова в хоккей призвали – шайба мне в пятку попала. На тренировках все ничего было, а играть – в футболе это уже было – беда. Бегу, и что-то хрустит, словно палка ломается. Потом врачи сказали: разрыв ахиллова сухожилия. Доктора предлагали зашить, но товарищи отсоветовали – говорили, что само заживет. Так и вышло: через четыре месяца я вновь вышел на поле. Но от «шайбы» отказался наотрез...».
Трофимов еще сыграет за футбольную сборную на нашей первой Олимпиаде в 1952 году в Хельсинки, до 1959 году будет выходить на лед в роли играющего тренера команды «Динамо» по хоккею с мячом, а затем будет тренировать «русачей» до 1981 года. За это время «Динамо» 14 раз станет чемпионом страны, а сборная СССР под его руководством восемь раз выиграет золото чемпионатов мира…
6 матчей, 7 шайб в сезоне-1946/47
Уникальный спортсмен, сделавший золотой хет-трик, став вместе с «Динамо» чемпионом СССР по футболу, хоккею с мячом и хоккею с шайбой.
Во втором сезоне наколотит 32 шайбы в 18 матчах, еще через год – забьет 19 голов в 16 играх. И… простится с этой игрой.
«В канадском хоккее я заработал те травмы, что оборвали мою карьеру, – рассказал в одном из интервью сам Василий Трофимов. – Сначала шайба мне сзади в колено ударилась. Я продолжал играть, но вдруг страшная боль – мениск... А в другом матче – через два года, когда меня снова в хоккей призвали – шайба мне в пятку попала. На тренировках все ничего было, а играть – в футболе это уже было – беда. Бегу, и что-то хрустит, словно палка ломается. Потом врачи сказали: разрыв ахиллова сухожилия. Доктора предлагали зашить, но товарищи отсоветовали – говорили, что само заживет. Так и вышло: через четыре месяца я вновь вышел на поле. Но от «шайбы» отказался наотрез...».
Трофимов еще сыграет за футбольную сборную на нашей первой Олимпиаде в 1952 году в Хельсинки, до 1959 году будет выходить на лед в роли играющего тренера команды «Динамо» по хоккею с мячом, а затем будет тренировать «русачей» до 1981 года. За это время «Динамо» 14 раз станет чемпионом страны, а сборная СССР под его руководством восемь раз выиграет золото чемпионатов мира…
Сергей Соловьев
Родился 15 марта 1915 года
5 матчей, 0 шайб в сезоне-1946/47
В историю отечественного футбола Сергей Соловьев вошел как выдающийся бомбардир. Он забил больше всех мячей в двух чемпионатах страны – в 1940 и 1948 годах. В том же 48-м Сергей установил невероятный рекорд скорострельности, отправив три мяча в сетку ворот московского «Торпедо» за три (!) минуты. Его 127 голов в чемпионатах страны до сих пор остаются клубным рекордом футбольного «Динамо».
В хоккее с мячом у Соловьева тоже получалось буквально все – вместе с «Динамо» он стал двукратным чемпионом страны.
А вот роман с «шайбой» не сложился. Первый сезон в канадском хоккее так и остался для Сергея последним.
Он завершит славную футбольную карьеру в 1954-м и останется в клубе уже в роли тренера юношеских и молодежных команд.
5 матчей, 0 шайб в сезоне-1946/47
В историю отечественного футбола Сергей Соловьев вошел как выдающийся бомбардир. Он забил больше всех мячей в двух чемпионатах страны – в 1940 и 1948 годах. В том же 48-м Сергей установил невероятный рекорд скорострельности, отправив три мяча в сетку ворот московского «Торпедо» за три (!) минуты. Его 127 голов в чемпионатах страны до сих пор остаются клубным рекордом футбольного «Динамо».
В хоккее с мячом у Соловьева тоже получалось буквально все – вместе с «Динамо» он стал двукратным чемпионом страны.
А вот роман с «шайбой» не сложился. Первый сезон в канадском хоккее так и остался для Сергея последним.
Он завершит славную футбольную карьеру в 1954-м и останется в клубе уже в роли тренера юношеских и молодежных команд.
Аркадий Чернышев
Родился 16 марта 1914 года
5 матчей, 4 шайбы в сезоне-1946/47
Играющий тренер команды. В двух следующих сезонах он продолжит совмещать работу форварда и наставника, а затем сосредоточится исключительно на тренерской деятельности. И достигнет таких космических высот, что войдет в историю не только нашего, но и мирового хоккея.
Чернышев бессменно проработает тренером в «Динамо» 28 (!!!) лет – с 1946-го по 1974 год.
Со сборной СССР старший тренер Аркадий Чернышев добьется таких успехов, о повторении которых в наше время не приходится даже мечтать!
4 победы на Олимпиадах.
11 золотых медалей чемпионатов мира.
Фантастика!
Вот какую характеристику Аркадию Ивановичу дал его многолетний друг, соперник в чемпионате страны и соратник в сборной Анатолий Тарасов:
«Будучи человеком в высшей степени интеллигентным, он никогда не позволял себе крикнуть на игрока, почти никогда и никого не наказывал. Знания, опыт Чернышев передавал своим хоккеистам терпеливо, не навязывая собственное мнение с позиций силы. Его жизненное кредо заключалось в том, что добро, человеческая правота в конце концов всегда восторжествуют».
Имя Аркадия Чернышева носит один из дивизионов Континентальной хоккейной лиги.
5 матчей, 4 шайбы в сезоне-1946/47
Играющий тренер команды. В двух следующих сезонах он продолжит совмещать работу форварда и наставника, а затем сосредоточится исключительно на тренерской деятельности. И достигнет таких космических высот, что войдет в историю не только нашего, но и мирового хоккея.
Чернышев бессменно проработает тренером в «Динамо» 28 (!!!) лет – с 1946-го по 1974 год.
Со сборной СССР старший тренер Аркадий Чернышев добьется таких успехов, о повторении которых в наше время не приходится даже мечтать!
4 победы на Олимпиадах.
11 золотых медалей чемпионатов мира.
Фантастика!
Вот какую характеристику Аркадию Ивановичу дал его многолетний друг, соперник в чемпионате страны и соратник в сборной Анатолий Тарасов:
«Будучи человеком в высшей степени интеллигентным, он никогда не позволял себе крикнуть на игрока, почти никогда и никого не наказывал. Знания, опыт Чернышев передавал своим хоккеистам терпеливо, не навязывая собственное мнение с позиций силы. Его жизненное кредо заключалось в том, что добро, человеческая правота в конце концов всегда восторжествуют».
Имя Аркадия Чернышева носит один из дивизионов Континентальной хоккейной лиги.
«Советский спорт» в номере от 28 января 1947 года посвятил победе «Динамо» большую редакционную статью – своего рода оду первому чемпионут. Приводим выдержки из этой заметки.
«Всегда вперед! Главнейший девиз "Динамо"
Победа московского «Динамо» над равноценными и опаснейшими конкурентами явилась следствием большой спортивной культуры команды, ее творческих дерзаний и огромной, неутомимой жажды победы.
Можно говорить о великолепных игроках команды Центрального Дома Советской Армии – Бабиче, Виноградове, Меньшикове, можно восхищаться эффектной и мощной атакой «Спартака», но чемпион-то все-таки «Динамо»! А факты – упрямая вещь.
Сколько воли и собранности должна была иметь команда перед вторым кругом, когда она с двумя поражениями занимала последнее место! И вот два реванша, две решающих победы принесли свои плоды: в призовом шкафу «Динамо» занял почетное место новый спортивный трофей.
Всегда вперед! Это главнейший девиз «Динамо». Отсталых бьют, новаторы побеждают. Поэтому история советского спорта запечатлела славное слово «Динамо» на своих самых ярких страницах.
Не случайно, именно «Динамо» – первый чемпион страны по футболу, первый автор «дубля», первый победитель чемпионата регбистов, первый призер всесоюзного баскетбольного турнира.
Десять лет назад, в 1937 году, команда «Динамо» завоевала первый в истории советского хоккея кубок страны. И десять лет спустя, 26 января 1947 года, в том же Петровском парке команда «Динамо» стала первым чемпионом страны по канадскому хоккею.
Преемственность лучших спортивных традиций клуба, высокий уровень учебно-тренировочной работы, большая культура подготовки, драгоценное чувство нового – вот что принесло динамовцам большой серебряный кубок чемпиона страны по канадскому хоккею.
Мастер спорта Аркадий Чернышев, тренер чемпиона, говорит: «Мы гордимся своей победой, ибо команда добыла ее в упорнейших боях с достойными конкурентами. И мы постараемся удержать этот приз у себя, использовав все возможности для учебы, новых исканий и шлифовки техники…»
Можно не сомневаться, что тренера поддержит такой образцовый во всех отношениях спортсмен, как Всеволод Блинков, талантливый Василий Трофимов, дисциплинированные и скромные Михаил Степанов и Николай Поставнин, да и все остальные игроки.»
Победа московского «Динамо» над равноценными и опаснейшими конкурентами явилась следствием большой спортивной культуры команды, ее творческих дерзаний и огромной, неутомимой жажды победы.
Можно говорить о великолепных игроках команды Центрального Дома Советской Армии – Бабиче, Виноградове, Меньшикове, можно восхищаться эффектной и мощной атакой «Спартака», но чемпион-то все-таки «Динамо»! А факты – упрямая вещь.
Сколько воли и собранности должна была иметь команда перед вторым кругом, когда она с двумя поражениями занимала последнее место! И вот два реванша, две решающих победы принесли свои плоды: в призовом шкафу «Динамо» занял почетное место новый спортивный трофей.
Всегда вперед! Это главнейший девиз «Динамо». Отсталых бьют, новаторы побеждают. Поэтому история советского спорта запечатлела славное слово «Динамо» на своих самых ярких страницах.
Не случайно, именно «Динамо» – первый чемпион страны по футболу, первый автор «дубля», первый победитель чемпионата регбистов, первый призер всесоюзного баскетбольного турнира.
Десять лет назад, в 1937 году, команда «Динамо» завоевала первый в истории советского хоккея кубок страны. И десять лет спустя, 26 января 1947 года, в том же Петровском парке команда «Динамо» стала первым чемпионом страны по канадскому хоккею.
Преемственность лучших спортивных традиций клуба, высокий уровень учебно-тренировочной работы, большая культура подготовки, драгоценное чувство нового – вот что принесло динамовцам большой серебряный кубок чемпиона страны по канадскому хоккею.
Мастер спорта Аркадий Чернышев, тренер чемпиона, говорит: «Мы гордимся своей победой, ибо команда добыла ее в упорнейших боях с достойными конкурентами. И мы постараемся удержать этот приз у себя, использовав все возможности для учебы, новых исканий и шлифовки техники…»
Можно не сомневаться, что тренера поддержит такой образцовый во всех отношениях спортсмен, как Всеволод Блинков, талантливый Василий Трофимов, дисциплинированные и скромные Михаил Степанов и Николай Поставнин, да и все остальные игроки.»
Защитники
Борис Бочарников
Родился 29 сентября 1919 года
7 матчей, 2 шайбы в сезоне-1946/47
Отличный защитник проведет еще один сезон в «Динамо», а в 1948 году перейдет команду ВВС, патроном которой был всесильный сын вождя народов Василий Сталин.
Вскоре Борис Бочарников станет играющим тренером хоккейной команды ВВС. И, под одной из версий, именно он уговорит в самом-самом начале 1950 года герерал-лейтенанта Василия Сталина предоставить команде самолет для того, чтобы пораньше прибыть в Челябинск на матч с местным «Дзержинцем».
5 января в Челябинске была ужасная погода – над городом бушевали снег и ветер. Поэтому экипаж самолета «Дуглас С-47» получил приказ садиться в Свердловске. Погода и там была «на грани». Четыре раза летчики пытались зайти на посадку, но всякий раз неудачно. Пятая попытка стала роковой…
Самолет разбился в аэропорту «Кольцово». Из 13 членов команды ВВС и 6 летчиков не выжил никто…
7 матчей, 2 шайбы в сезоне-1946/47
Отличный защитник проведет еще один сезон в «Динамо», а в 1948 году перейдет команду ВВС, патроном которой был всесильный сын вождя народов Василий Сталин.
Вскоре Борис Бочарников станет играющим тренером хоккейной команды ВВС. И, под одной из версий, именно он уговорит в самом-самом начале 1950 года герерал-лейтенанта Василия Сталина предоставить команде самолет для того, чтобы пораньше прибыть в Челябинск на матч с местным «Дзержинцем».
5 января в Челябинске была ужасная погода – над городом бушевали снег и ветер. Поэтому экипаж самолета «Дуглас С-47» получил приказ садиться в Свердловске. Погода и там была «на грани». Четыре раза летчики пытались зайти на посадку, но всякий раз неудачно. Пятая попытка стала роковой…
Самолет разбился в аэропорту «Кольцово». Из 13 членов команды ВВС и 6 летчиков не выжил никто…
Василий Комаров
Родился 15 января 1921 года
2 матча, 0 шайб в сезоне-1946/47
Как и большинство партнеров по золотой команде, Василий Комаров успешно «совмещал работу»
в трех видах спорта – канадском хоккее, футболе и бенди. В «шайбу» он будет играть до 1951 года,
где вместе с «Динамо» выиграет два серебра и две бронзы чемпионата СССР.
Футбольную карьеру Комаров завершит в 1955-м – в кишиневском «Буревестнике», а в русский хоккей будет играть до 57-го – в «Буревестнике» уже московском.
2 матча, 0 шайб в сезоне-1946/47
Как и большинство партнеров по золотой команде, Василий Комаров успешно «совмещал работу»
в трех видах спорта – канадском хоккее, футболе и бенди. В «шайбу» он будет играть до 1951 года,
где вместе с «Динамо» выиграет два серебра и две бронзы чемпионата СССР.
Футбольную карьеру Комаров завершит в 1955-м – в кишиневском «Буревестнике», а в русский хоккей будет играть до 57-го – в «Буревестнике» уже московском.
Олег Толмачев
Родился 19 августа 1919 года
6 матчей, 1 шайба в сезоне-1946/47
Единственный первый чемпион СССР, который доиграет в «Динамо» до второй победы в первенстве страны – в 1954 году. Затем Олег Толмачев войдет в тренерский штаб команды, а в 1959-61 годах возглавит «Динамо» из Новосибирска.
В 1962 он решит радикально изменить судьбу, став дипкурьером в Министерстве иностранных дел СССР. Там он прослужит до 1979 года…
6 матчей, 1 шайба в сезоне-1946/47
Единственный первый чемпион СССР, который доиграет в «Динамо» до второй победы в первенстве страны – в 1954 году. Затем Олег Толмачев войдет в тренерский штаб команды, а в 1959-61 годах возглавит «Динамо» из Новосибирска.
В 1962 он решит радикально изменить судьбу, став дипкурьером в Министерстве иностранных дел СССР. Там он прослужит до 1979 года…
Михаил Якушин
Родился 18 ноября 1910 года
5 матчей, 2 шайбы в сезоне-1946/47
Самый опытный игрок команды. И… старший тренер футбольной команды «Динамо», выигравший чемпионат СССР 1945 года и покорившей в том же году Великобританию во время легендарного турне.
Вот как сам Михаил Якушин описывал свое недолгое увлечение «шайбой» в книге мемуаров «Вечная тайна футбола».
«В 1947 году я в какой-то степени неожиданно для себя стал обладателем золотой чемпионской медали по… хоккею с шайбой. Это, конечно, была не моя область. Хоккей с мячом – другое дело, в нем меня не раз называли лучшим игроком страны, да и наша динамовская команда гремела, выигрывая обычно все всесоюзные турниры.
Вскоре после войны было наконец принято решение о внедрении у нас хоккея с шайбой, в связи с чем и учредили чемпионат страны. Включили в первый из них и нашу динамовскую команду. Из кого ее формировать? Разумеется, из тех, кто играет в русский хоккей. Закончился как раз очередной розыгрыш Кубка СССР по хоккею с мячом, и мы практически всем составом переключились на новую для себя игру. Играющим тренером у нас стал Аркадий Иванович Чернышев, а игроками – известные футболисты и хоккеисты Василий Трофимов, Всеволод Блинков, Сергей Соловьев, Николай Поставнин, я…
Немного потренировались мы перед чемпионатом. Клюшки в ту пору делали из дуба, были они тяжеленными, шайбу ими со льда не поднимешь… Успеха мы, конечно, добились в основном за счет того, что получше соперников на коньках бегали. С современным хоккеем ту нашу первую пробу и сравнивать, разумеется, нельзя. Борт, кстати, тогда был невысоким, сантиметров сорок, да еще из дерева – шайба после сильного броска пробивала его насквозь. Защитного оборудования у вратарей вообще не было. Доходило до курьезов – получив два-три удара шайбой, они вообще отказывались играть. Однажды Чернышев с большим трудом уговорил нашего вратаря Ухмылова вновь выйти на площадку, предложив ему для прикрытия головы… пожарную каску.
Сыграл я и в нападении и в защите, но особого удовлетворения не получал. Если бы был помоложе, может быть, и всерьез заинтересовался этой игрой. Но начинать все сначала в 36 лет было, конечно, поздно – сил уже для настоящей спортивной борьбы не хватало».
…Больше в канадский хоккей Якушин играть не будет. Зато Хитрый Михей еще пять раз выиграет с футболистами московского «Динамо» чемпионат СССР, займет со сборной четвертое место на чемпионате Европы 1968 года, а закончит тренерскую карьеру в ранге живой легенды в 65 лет. В «Динамо» тбилисском -
в 1975-м…
5 матчей, 2 шайбы в сезоне-1946/47
Самый опытный игрок команды. И… старший тренер футбольной команды «Динамо», выигравший чемпионат СССР 1945 года и покорившей в том же году Великобританию во время легендарного турне.
Вот как сам Михаил Якушин описывал свое недолгое увлечение «шайбой» в книге мемуаров «Вечная тайна футбола».
«В 1947 году я в какой-то степени неожиданно для себя стал обладателем золотой чемпионской медали по… хоккею с шайбой. Это, конечно, была не моя область. Хоккей с мячом – другое дело, в нем меня не раз называли лучшим игроком страны, да и наша динамовская команда гремела, выигрывая обычно все всесоюзные турниры.
Вскоре после войны было наконец принято решение о внедрении у нас хоккея с шайбой, в связи с чем и учредили чемпионат страны. Включили в первый из них и нашу динамовскую команду. Из кого ее формировать? Разумеется, из тех, кто играет в русский хоккей. Закончился как раз очередной розыгрыш Кубка СССР по хоккею с мячом, и мы практически всем составом переключились на новую для себя игру. Играющим тренером у нас стал Аркадий Иванович Чернышев, а игроками – известные футболисты и хоккеисты Василий Трофимов, Всеволод Блинков, Сергей Соловьев, Николай Поставнин, я…
Немного потренировались мы перед чемпионатом. Клюшки в ту пору делали из дуба, были они тяжеленными, шайбу ими со льда не поднимешь… Успеха мы, конечно, добились в основном за счет того, что получше соперников на коньках бегали. С современным хоккеем ту нашу первую пробу и сравнивать, разумеется, нельзя. Борт, кстати, тогда был невысоким, сантиметров сорок, да еще из дерева – шайба после сильного броска пробивала его насквозь. Защитного оборудования у вратарей вообще не было. Доходило до курьезов – получив два-три удара шайбой, они вообще отказывались играть. Однажды Чернышев с большим трудом уговорил нашего вратаря Ухмылова вновь выйти на площадку, предложив ему для прикрытия головы… пожарную каску.
Сыграл я и в нападении и в защите, но особого удовлетворения не получал. Если бы был помоложе, может быть, и всерьез заинтересовался этой игрой. Но начинать все сначала в 36 лет было, конечно, поздно – сил уже для настоящей спортивной борьбы не хватало».
…Больше в канадский хоккей Якушин играть не будет. Зато Хитрый Михей еще пять раз выиграет с футболистами московского «Динамо» чемпионат СССР, займет со сборной четвертое место на чемпионате Европы 1968 года, а закончит тренерскую карьеру в ранге живой легенды в 65 лет. В «Динамо» тбилисском -
в 1975-м…
26 января 1947 года. Москва. Малый стадион «Динамо». Команда «Динамо» – первый чемпион СССР по канадскому хоккею. Слева направо: Николай Поставнин (капитан), Михаил Степанов, Михаил Якушин, Аркадий Чернышев (тренер), Всеволод Блинков, Олег Толмачев, Сергей Соловьев, Николай Медведев, Василий Трофимов, Борис Бочарников, Михаил Ухмылов.
Вратари
Михаил Степанов
12 сентября 1912 года
6 матчей, 7 пропущенных шайб в сезоне-1946/47
Основной голкипер команды.
Жестокая судьба отвела ему очень короткий век.
Через два года он станет бронзовым призером третьего чемпионата СССР, а 24 июня 1950 года Михаил Степанов уйдет из жизни в возрасте 37 лет…
6 матчей, 7 пропущенных шайб в сезоне-1946/47
Основной голкипер команды.
Жестокая судьба отвела ему очень короткий век.
Через два года он станет бронзовым призером третьего чемпионата СССР, а 24 июня 1950 года Михаил Степанов уйдет из жизни в возрасте 37 лет…
Михаил Ухмылов
Родился 25 октября 1912 года
2 матча, 1 пропущенная шайба в сезоне-1946/47
Михаил Ухмылов пришел в «шайбу» из бенди, но весь его опыт знакомства с канадским хоккеем ограничился всего двумя матчам в первом сезоне.
Но для того, чтобы попасть в историю «Динамо» и всего нашего хоккея, ему хватило и двух игр. Ведь именно он защищал ворота москвичей в самом первом матче команды в чемпионате СССР. 22 декабря 1946 года в Архангельске.
В том историческом матче Аркадий Чернышев забросил первую шайбу «Динамо», а Михаил Ухмылов – пропустил первую шайбу в ворота команды. Впрочем, она не сильно сказалась на результате. Москвичи начали поход за первым золотом с уверенной победы над «Водником» 5:1.
2 матча, 1 пропущенная шайба в сезоне-1946/47
Михаил Ухмылов пришел в «шайбу» из бенди, но весь его опыт знакомства с канадским хоккеем ограничился всего двумя матчам в первом сезоне.
Но для того, чтобы попасть в историю «Динамо» и всего нашего хоккея, ему хватило и двух игр. Ведь именно он защищал ворота москвичей в самом первом матче команды в чемпионате СССР. 22 декабря 1946 года в Архангельске.
В том историческом матче Аркадий Чернышев забросил первую шайбу «Динамо», а Михаил Ухмылов – пропустил первую шайбу в ворота команды. Впрочем, она не сильно сказалась на результате. Москвичи начали поход за первым золотом с уверенной победы над «Водником» 5:1.