«ДИНАМО» – ЧЕМПИОН СССР ПО КАНАДСКОМУ ХОККЕЮ»
26 января 1947 года страна узнала имя первого чемпиона Советского Союза по диковинной игре – канадскому хоккею. Тогда вряд ли кто мог предположить, что заморская «шайба» совсем скоро станет любимицей наших болельщиков. В честь юбилея мы предлагаем вам совершить путешествие на машине времени и посмотреть на исторические события глазами корреспондентов «Советского спорта», писавших заметки о первом чемпионе 70 лет назад…
Вячеслав Панин
Вячеслав Панин
Расклады перед решающей битвой
Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой был обречен попасть в историю просто по определению. На то он и первый! Но была у турнира еще одна колоритная особенность – он был проведен в рекордно короткие сроки – с 22 декабря 1946 года по 26 января 1947 года. Чуть больше месяца! Этот рекорд держится до сих пор и крайне сложно себе представить, что будет когда-нибудь побит.
Чемпионат проходил в два этапа. Сначала 12 команд были разбиты на три группы, где играли в один круг. Победители – московские ЦДКА, «Динамо» и «Спартак» – вышли в финальную пульку, где им предстояло провести по две встречи между собой.
Перед последним матчем чемпионата – «Динамо» – ЦДКА – у армейцев и «Спартака» было по четыре очка (за победу в то время начисляли два), а у динамовцев – два. Все игры финального турнира завершились с разницей в одну шайбу, за одним-единственным исключением: бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 6:1. В случае равенства очков места тогда распределялись по разнице шайб, поэтому динамовцев в заключительном матче устраивала победа с любым счетом, а ЦДКА хватало и ничьей.
Чемпионат проходил в два этапа. Сначала 12 команд были разбиты на три группы, где играли в один круг. Победители – московские ЦДКА, «Динамо» и «Спартак» – вышли в финальную пульку, где им предстояло провести по две встречи между собой.
Перед последним матчем чемпионата – «Динамо» – ЦДКА – у армейцев и «Спартака» было по четыре очка (за победу в то время начисляли два), а у динамовцев – два. Все игры финального турнира завершились с разницей в одну шайбу, за одним-единственным исключением: бело-голубые разгромили красно-белых со счетом 6:1. В случае равенства очков места тогда распределялись по разнице шайб, поэтому динамовцев в заключительном матче устраивала победа с любым счетом, а ЦДКА хватало и ничьей.
Лучший снайпер золотой команды
В чемпионате СССР-1946/47 «Динамо» стало самой результативной командой. В семи матчах бело-голубые забросили 43 шайбы. Лучшим снайпером команды стал нападающий Всеволод Блинков, на лицевом счету которого значатся 12 голов. Но в споре лучших бомбардиров чемпионата он стал только третьим, уступив Анатолию Тарасову из ВВС (14 шайб) и московскому спартаковцу Зденеку Зикмунду (13).
В чемпионате СССР-1946/47 «Динамо» стало самой результативной командой. В семи матчах бело-голубые забросили 43 шайбы. Лучшим снайпером команды стал нападающий Всеволод Блинков, на лицевом счету которого значатся 12 голов. Но в споре лучших бомбардиров чемпионата он стал только третьим, уступив Анатолию Тарасову из ВВС (14 шайб) и московскому спартаковцу Зденеку Зикмунду (13).
Все голы «Динамо» в первом сезоне
Всеволод Блинков – 12
Николай Поставнин – 11
Василий Трофимов – 7
Николай Медведев – 5
Аркадий Чернышев – 4
Борис Бочарников – 2
Олег Толмачев – 1
Михаил Якушин – 1
Всеволод Блинков – 12
Николай Поставнин – 11
Василий Трофимов – 7
Николай Медведев – 5
Аркадий Чернышев – 4
Борис Бочарников – 2
Олег Толмачев – 1
Михаил Якушин – 1
Итак, 27 декабря 1947 года. Воскресенье. Малый стадион «Динамо» в Петровском парке. Корреспондент «Советского спорта» передает с места событий (орфография и стилистика авторов сохранены)…
«Это был один из тех редких турнирных матчей, которые одновременно являются последними и решающими: от исхода игры зависело распределение всех трех призовых мест.
Армейцев вполне устраивала ничья: при 5 очках они становились чемпионами страны. Динамовцев же не удовлетворял никакой компромисс. Победа! Вот чего жаждала команда, которую после первого круга никто не прочил в чемпионы.
Первая треть игры была бледной. Обе команды играют осторожно, что вполне устраивает хоккеистов ЦДКА.
На 6-й минуте рывок Блинкова. Однако шайба летит выше троса электроосвещения. Пытается прорваться Бочарников, но с «помощью» Веневцева падает за борт. За быстрым Бабичем зорко следят. И все же он ухитряется протащить шайбу по левой стороне, выйти в центр и, замешкавшись, отдать шайбу Трофимову.
Матч по-настоящему начался во второй трети. Стадион гудит.
Армейцы делают неожиданный двух-трехминутный бросок. Но защита «Динамо» часто применяет разрешенный правилами подъем клюшки противника (чего, к сожалению, почти не делают многие другие команды). Это дважды спасает хозяев поля.
И вот взрыв аплодисментов. Темповая комбинация «Динамо» вдоль левого борта. Свалка у ворот Петрова. Сам он лежит на льду, а Блинков швыряет шайбу в сетку. 1:0!
Страсти разгораются. Штрафная ложа беспрерывно полна нарушителями правил. Попадает туда и вратарь динамовцев Степанов. Вот в ложе уже четверо. Редкий случай! Его торопятся запечатлеть кинооператоры.
Третий тайм. Команды устали. Это особенно чувствуется у ЦДКА. Отдыхают то Бабич, то Меньшиков. Видимо, сказался, предыдущий тяжелый матч со «Спартаком».
«Динамо» не обостяет игру. Последние семь с половиной минут. Рывок Бочарникова. Паника у ворот армейцев. Поставнин забивает второй гол. 2:0!
Через 40 секунд Никаноров по низу швыряет шайбу, и она достигает цели. 2:1! Еще один гол, и армейцы станут чемпионами. Борьба достигает апогея. Обе команды из последних сил стараются вырвать победу. Якушин кричит из-за ворот:
– Ребята! Еще минута – и все!..
И вот минута прошла. Команда «Динамо» стала чемпионом.
«Динамо» (Москва) – ЦДКА – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). 26 января. Москва, Малый стадион «Динамо». 10 000 зрителей. Судьи И.Широков и М.Дмитриев (Москва). Температура минус 11 градусов.»
Армейцев вполне устраивала ничья: при 5 очках они становились чемпионами страны. Динамовцев же не удовлетворял никакой компромисс. Победа! Вот чего жаждала команда, которую после первого круга никто не прочил в чемпионы.
Первая треть игры была бледной. Обе команды играют осторожно, что вполне устраивает хоккеистов ЦДКА.
На 6-й минуте рывок Блинкова. Однако шайба летит выше троса электроосвещения. Пытается прорваться Бочарников, но с «помощью» Веневцева падает за борт. За быстрым Бабичем зорко следят. И все же он ухитряется протащить шайбу по левой стороне, выйти в центр и, замешкавшись, отдать шайбу Трофимову.
Матч по-настоящему начался во второй трети. Стадион гудит.
Армейцы делают неожиданный двух-трехминутный бросок. Но защита «Динамо» часто применяет разрешенный правилами подъем клюшки противника (чего, к сожалению, почти не делают многие другие команды). Это дважды спасает хозяев поля.
И вот взрыв аплодисментов. Темповая комбинация «Динамо» вдоль левого борта. Свалка у ворот Петрова. Сам он лежит на льду, а Блинков швыряет шайбу в сетку. 1:0!
Страсти разгораются. Штрафная ложа беспрерывно полна нарушителями правил. Попадает туда и вратарь динамовцев Степанов. Вот в ложе уже четверо. Редкий случай! Его торопятся запечатлеть кинооператоры.
Третий тайм. Команды устали. Это особенно чувствуется у ЦДКА. Отдыхают то Бабич, то Меньшиков. Видимо, сказался, предыдущий тяжелый матч со «Спартаком».
«Динамо» не обостяет игру. Последние семь с половиной минут. Рывок Бочарникова. Паника у ворот армейцев. Поставнин забивает второй гол. 2:0!
Через 40 секунд Никаноров по низу швыряет шайбу, и она достигает цели. 2:1! Еще один гол, и армейцы станут чемпионами. Борьба достигает апогея. Обе команды из последних сил стараются вырвать победу. Якушин кричит из-за ворот:
– Ребята! Еще минута – и все!..
И вот минута прошла. Команда «Динамо» стала чемпионом.
«Динамо» (Москва) – ЦДКА – 2:1 (0:0, 1:0, 1:1). 26 января. Москва, Малый стадион «Динамо». 10 000 зрителей. Судьи И.Широков и М.Дмитриев (Москва). Температура минус 11 градусов.»
26 декабря 1947 года. Москва. Малый стадион «Динамо». Команда «Динамо» – первый чемпион СССР по канадскому хоккею. Слева направо: Николай Поставнин (капитан), Михаил Степанов, Михаил Якушин, Аркадий Чернышев (тренер), Всеволод Блинков, Олег Толмачев, Сергей Соловьев, Николай Медведев, Василий Трофимов, Борис Бочарников, Михаил Ухмылов.
Вторая заметка в номере «Советского спорта» от 28 января 1947 года о финише первого чемпионата СССР по хоккею была посвящена тому, что происходило на стадионе после завершения матча «Динамо» – ЦДКА.
«Закончен первый в истории советского спорта розыгрыш первенства СССР по канадскому хоккею. В морозном воздухе гремят звуки марша. Раздвинуты высокие борты, и семь команд-участниц финальных встреч образуют «карре».
В центре карре стоят 12 рослых спортсменов в яркой синей форме и голубых шапочках. Это – команда хоккеистов московского ордена Ленина общества «Динамо». Она стала первым победителем в розыгрыше первенства по канадскому хоккею.
Вратари – Михаил Степанов и Михаил Ухмылов; защитники – Олег Толмачев, Михаил Якушин, Борис Бочарников и Василий Комаров; нападающие – Василий Трофимов, Николай Поставнин, Сергей Соловьев, Всеволод Блинков, Николай Медведев и Аркадий Чернышев. Все они внесли свою лепту в общее дело победы.
От имени Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта участников и победителей приветствует тов. Д.Украинцев.
Капитан команды «Динамо» мастер спорта Поставнин принимает приз – большой серебряный кубок. Звучит Государственный гимн.
Затем получают дипломы капитан команды Центрального Дома Советской Армии мастер спорта инженер-майор Павел Коротков и капитан московского «Спартака» заслуженный мастер спорта Виктор Соколов. Диплом 3-й степени вручается также команде рижского «Динамо». Марш. Традиционный круг почеты под овации 10 тысяч зрителей. Первенство закончено.»
В центре карре стоят 12 рослых спортсменов в яркой синей форме и голубых шапочках. Это – команда хоккеистов московского ордена Ленина общества «Динамо». Она стала первым победителем в розыгрыше первенства по канадскому хоккею.
Вратари – Михаил Степанов и Михаил Ухмылов; защитники – Олег Толмачев, Михаил Якушин, Борис Бочарников и Василий Комаров; нападающие – Василий Трофимов, Николай Поставнин, Сергей Соловьев, Всеволод Блинков, Николай Медведев и Аркадий Чернышев. Все они внесли свою лепту в общее дело победы.
От имени Всесоюзного комитета по делам физкультуры и спорта участников и победителей приветствует тов. Д.Украинцев.
Капитан команды «Динамо» мастер спорта Поставнин принимает приз – большой серебряный кубок. Звучит Государственный гимн.
Затем получают дипломы капитан команды Центрального Дома Советской Армии мастер спорта инженер-майор Павел Коротков и капитан московского «Спартака» заслуженный мастер спорта Виктор Соколов. Диплом 3-й степени вручается также команде рижского «Динамо». Марш. Традиционный круг почеты под овации 10 тысяч зрителей. Первенство закончено.»
Матч для книги рекордов
30 декабря 1946 года в Москве в 14.30 начался удивительный матч, который до сих пор занимает достойное место в летописи нашего хоккея. В столицу впервые приехала команда «Спартак» из Ужгорода. Этот город с 1919 по 1938 год входил в состав Чехословакии, где канадский хоккей был в большом почете. В первом туре чемпионата ужгородцы уступили в Каунасе местному «Динамо» с разгромным счетом 1:12, но это нисколько не помешало ажиотажу вокруг игры «Спартака» с «Динамо» московским.
Слово одному из пионеров нашего хоккея – в ту пору защитнику московского «Спартака» Анатолию Сеглину, который в интервью «Советскому спорту» поделился любопытными воспоминаниями.
– Помню, приехала в Москву команда из Ужгорода, игроки которой когда-то до войны выступали на международной арене и давно обзавелись настоящим хоккейным снаряжением. Ажиотаж на стадионе «Динамо» был невиданный. Говорили даже, что чуть ли не профессионалы приехали.
Гости вышли из раздевалки в яркой форме с наплечниками и налокотниками, все аж рты пооткрывали – на их фоне динамовцы в своих байковых куртках и шароварах смотрелись убого. А когда на раскатке один из ужгородцев – высокий усач в кепке с большим «аэродромом» – сделал крутой вираж за воротами, стадион и вовсе ахнул. В то время мы шайбу за воротами не водили.
Динамовцы присмирели. Но начался матч, и все стало ясно… Бело-голубые выиграли 23:0.
Прошло уже 70 лет, а эта победа до сих пор остается для московского «Динамо» самой крупной в истории клуба.
Ужгородский «Спартак» же после этого фиаско уступил архангельскому «Воднику» 3:9, занял последнее место в своей группе на первом этапе чемпионата СССР и… прекратил существование.
30 декабря 1946 года в Москве в 14.30 начался удивительный матч, который до сих пор занимает достойное место в летописи нашего хоккея. В столицу впервые приехала команда «Спартак» из Ужгорода. Этот город с 1919 по 1938 год входил в состав Чехословакии, где канадский хоккей был в большом почете. В первом туре чемпионата ужгородцы уступили в Каунасе местному «Динамо» с разгромным счетом 1:12, но это нисколько не помешало ажиотажу вокруг игры «Спартака» с «Динамо» московским.
Слово одному из пионеров нашего хоккея – в ту пору защитнику московского «Спартака» Анатолию Сеглину, который в интервью «Советскому спорту» поделился любопытными воспоминаниями.
– Помню, приехала в Москву команда из Ужгорода, игроки которой когда-то до войны выступали на международной арене и давно обзавелись настоящим хоккейным снаряжением. Ажиотаж на стадионе «Динамо» был невиданный. Говорили даже, что чуть ли не профессионалы приехали.
Гости вышли из раздевалки в яркой форме с наплечниками и налокотниками, все аж рты пооткрывали – на их фоне динамовцы в своих байковых куртках и шароварах смотрелись убого. А когда на раскатке один из ужгородцев – высокий усач в кепке с большим «аэродромом» – сделал крутой вираж за воротами, стадион и вовсе ахнул. В то время мы шайбу за воротами не водили.
Динамовцы присмирели. Но начался матч, и все стало ясно… Бело-голубые выиграли 23:0.
Прошло уже 70 лет, а эта победа до сих пор остается для московского «Динамо» самой крупной в истории клуба.
Ужгородский «Спартак» же после этого фиаско уступил архангельскому «Воднику» 3:9, занял последнее место в своей группе на первом этапе чемпионата СССР и… прекратил существование.
И, наконец, третья и последняя заметка из этого номера, посвященная победе «Динамо» в чемпионате. Ода победителям,
в которой нашлось место пресловутым «отдельным недостаткам».
в которой нашлось место пресловутым «отдельным недостаткам».
«Победа московского «Динамо» над равноценными и опаснейшими конкурентами явилась следствием большой спортивной культуры команды, ее творческих дерзаний и огромной, неутомимой жажды победы.
Можно говорить о великолепных игроках команды Центрального Дома Советской Армии – Бабиче, Виноградове, Меньшикове, можно восхищаться эффектной и мощной атакой «Спартака», но чемпион-то все-таки «Динамо»! А факты – упрямая вещь.
Сколько воли и собранности должна была иметь команда перед вторым кругом, когда она с двумя поражениями занимала последнее место! И вот два реванша, две решающих победы принесли свои плоды: в призовом шкафу «Динамо» занял почетное место новый спортивный трофей.
Всегда вперед! Это главнейший девиз «Динамо». Отсталых бьют, новаторы побеждают. Поэтому история советского спорта запечатлела славное слово «Динамо» на своих самых ярких страницах.
Не случайно, именно «Динамо» – первый чемпион страны по футболу, первый автор «дубля», первый победитель чемпионата регбистов, первый призер всесоюзного баскетбольного турнира.
Десять лет назад, в 1937 году, команда «Динамо» завоевала первый в истории советского хоккея кубок страны. И десять лет спустя, 26 января 1947 года, в том же Петровском парке команда «Динамо» стала первым чемпионом страны по канадскому хоккею.
Преемственность лучших спортивных традиций клуба, высокий уровень учебно-тренировочной работы, большая культура подготовки, драгоценное чувство нового – вот что принесло динамовцам большой серебряный кубок чемпиона страны по канадскому хоккею.
Мастер спорта Аркадий Чернышев, тренер чемпиона, говорит: «Мы гордимся своей победой, ибо команда добыла ее в упорнейших боях с достойными конкурентами. И мы постараемся удержать этот приз у себя, использовав все возможности для учебы, новых исканий и шлифовки техники…»
Можно не сомневаться, что тренера поддержит такой образцовый во всех отношениях спортсмен, как Всеволод Блинков, талантливый Василий Трофимов, дисциплинированные и скромные Михаил Степанов и Николай Поставнин, да и все остальные игроки.
Но нам бы не хотелось, чтобы первый чемпион почил на лаврах. Еще не все в порядке и в технике, и в тактике команды.
Динамовцы, как и все остальные команды, слишком много думают в первую очередь о том, чтобы не дать забить гол, вместо того, чтобы самим забить больше, чем противник. А в творчестве всегда нужен известный, оправданный риск.
И именно сегодня, в радостный для динамовцев день, нам хочется напомнить некоторым игрокам, что никакая, пусть самая острая и горячая, схватка не может служить оправдание для грубости. Это не стиль советских спортсменов. К сожалению, в динамовской бочке меда есть ложка дегтя. Ее «влил» Бочарников, позволив себе после игры сшибить с ног Евгения Бабича. Пусть же этот печальный факт будет таким же редким в спортивной биографии «Динамо», сколь частыми являются славные и заслуженные победы этого лучшего советского спортивного клуба.»
Можно говорить о великолепных игроках команды Центрального Дома Советской Армии – Бабиче, Виноградове, Меньшикове, можно восхищаться эффектной и мощной атакой «Спартака», но чемпион-то все-таки «Динамо»! А факты – упрямая вещь.
Сколько воли и собранности должна была иметь команда перед вторым кругом, когда она с двумя поражениями занимала последнее место! И вот два реванша, две решающих победы принесли свои плоды: в призовом шкафу «Динамо» занял почетное место новый спортивный трофей.
Всегда вперед! Это главнейший девиз «Динамо». Отсталых бьют, новаторы побеждают. Поэтому история советского спорта запечатлела славное слово «Динамо» на своих самых ярких страницах.
Не случайно, именно «Динамо» – первый чемпион страны по футболу, первый автор «дубля», первый победитель чемпионата регбистов, первый призер всесоюзного баскетбольного турнира.
Десять лет назад, в 1937 году, команда «Динамо» завоевала первый в истории советского хоккея кубок страны. И десять лет спустя, 26 января 1947 года, в том же Петровском парке команда «Динамо» стала первым чемпионом страны по канадскому хоккею.
Преемственность лучших спортивных традиций клуба, высокий уровень учебно-тренировочной работы, большая культура подготовки, драгоценное чувство нового – вот что принесло динамовцам большой серебряный кубок чемпиона страны по канадскому хоккею.
Мастер спорта Аркадий Чернышев, тренер чемпиона, говорит: «Мы гордимся своей победой, ибо команда добыла ее в упорнейших боях с достойными конкурентами. И мы постараемся удержать этот приз у себя, использовав все возможности для учебы, новых исканий и шлифовки техники…»
Можно не сомневаться, что тренера поддержит такой образцовый во всех отношениях спортсмен, как Всеволод Блинков, талантливый Василий Трофимов, дисциплинированные и скромные Михаил Степанов и Николай Поставнин, да и все остальные игроки.
Но нам бы не хотелось, чтобы первый чемпион почил на лаврах. Еще не все в порядке и в технике, и в тактике команды.
Динамовцы, как и все остальные команды, слишком много думают в первую очередь о том, чтобы не дать забить гол, вместо того, чтобы самим забить больше, чем противник. А в творчестве всегда нужен известный, оправданный риск.
И именно сегодня, в радостный для динамовцев день, нам хочется напомнить некоторым игрокам, что никакая, пусть самая острая и горячая, схватка не может служить оправдание для грубости. Это не стиль советских спортсменов. К сожалению, в динамовской бочке меда есть ложка дегтя. Ее «влил» Бочарников, позволив себе после игры сшибить с ног Евгения Бабича. Пусть же этот печальный факт будет таким же редким в спортивной биографии «Динамо», сколь частыми являются славные и заслуженные победы этого лучшего советского спортивного клуба.»