«ДИНАМО» – ЧЕМПИОН СССР ПО КАНАДСКОМУ ХОККЕЮ»

«Победа московского «Динамо» над равноценными и опаснейшими конкурентами явилась следствием большой спортивной культуры команды, ее творческих дерзаний и огромной, неутомимой жажды победы.

Можно говорить о великолепных игроках команды Центрального Дома Советской Армии – Бабиче, Виноградове, Меньшикове, можно восхищаться эффектной и мощной атакой «Спартака», но чемпион-то все-таки «Динамо»! А факты – упрямая вещь.

Сколько воли и собранности должна была иметь команда перед вторым кругом, когда она с двумя поражениями занимала последнее место! И вот два реванша, две решающих победы принесли свои плоды: в призовом шкафу «Динамо» занял почетное место новый спортивный трофей.

Всегда вперед! Это главнейший девиз «Динамо». Отсталых бьют, новаторы побеждают. Поэтому история советского спорта запечатлела славное слово «Динамо» на своих самых ярких страницах.

Не случайно, именно «Динамо» – первый чемпион страны по футболу, первый автор «дубля», первый победитель чемпионата регбистов, первый призер всесоюзного баскетбольного турнира.

Десять лет назад, в 1937 году, команда «Динамо» завоевала первый в истории советского хоккея кубок страны. И десять лет спустя, 26 января 1947 года, в том же Петровском парке команда «Динамо» стала первым чемпионом страны по канадскому хоккею.

Преемственность лучших спортивных традиций клуба, высокий уровень учебно-тренировочной работы, большая культура подготовки, драгоценное чувство нового – вот что принесло динамовцам большой серебряный кубок чемпиона страны по канадскому хоккею.

Мастер спорта Аркадий Чернышев, тренер чемпиона, говорит: «Мы гордимся своей победой, ибо команда добыла ее в упорнейших боях с достойными конкурентами. И мы постараемся удержать этот приз у себя, использовав все возможности для учебы, новых исканий и шлифовки техники…»

Можно не сомневаться, что тренера поддержит такой образцовый во всех отношениях спортсмен, как Всеволод Блинков, талантливый Василий Трофимов, дисциплинированные и скромные Михаил Степанов и Николай Поставнин, да и все остальные игроки.

Но нам бы не хотелось, чтобы первый чемпион почил на лаврах. Еще не все в порядке и в технике, и в тактике команды.

Динамовцы, как и все остальные команды, слишком много думают в первую очередь о том, чтобы не дать забить гол, вместо того, чтобы самим забить больше, чем противник. А в творчестве всегда нужен известный, оправданный риск.

И именно сегодня, в радостный для динамовцев день, нам хочется напомнить некоторым игрокам, что никакая, пусть самая острая и горячая, схватка не может служить оправдание для грубости. Это не стиль советских спортсменов. К сожалению, в динамовской бочке меда есть ложка дегтя. Ее «влил» Бочарников, позволив себе после игры сшибить с ног Евгения Бабича. Пусть же этот печальный факт будет таким же редким в спортивной биографии «Динамо», сколь частыми являются славные и заслуженные победы этого лучшего советского спортивного клуба.»

