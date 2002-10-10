ХРАНИТЕЛИ ДИНАМОВСКИХ ТРАДИЦИЙ
КТО СЕГОДНЯ БЬЕТСЯ ЗА ЧЕСТЬ БЕЛО-ГОЛУБОГО КЛУБА
«Советский спорт» — о нынешних лидерах «Динамо», которые в год 70-летия клуба сражаются за него в Кубке Гагарина, преумножая былую славу. Текст: Дмитрий ПОНОМАРЕНКО
Нынешний сезон для бело-голубых — особый. Старейший хоккейный клуб страны отпраздновал свое 70-летие. Однако «Динамо» не намерено жить только воспоминаниями о славных былых победах.
Главная цель руководителей московского клуба — связать воедино все поколения игроков. От знаменитых ветеранов — до нынешних членов профессиональной команды.
Вчера московское «Динамо» начинает второй раунд битвы за главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. В очень непростой сезон, когда в команде шла масштабная перестройка, динамовцы с честью прошли все трудности формирования состава, стали одним из лидеров Запада в регулярном чемпионате, а в первом круге плей-офф сломили сопротивление амбициозного «Торпедо».
Теперь перед москвичами еще более сильный соперник — мощный СКА, собравший под своими знаменами чуть ли не всех игроков сборной России.
Однако и игроки, и болельщики «Динамо» верят в свою команду. Мы представляем ее главных героев. Тех, кто несет в себе великие динамовские традиции и прямо на наших глазах вписывает новую страницу в славную историю клуба.
Главная цель руководителей московского клуба — связать воедино все поколения игроков. От знаменитых ветеранов — до нынешних членов профессиональной команды.
Вчера московское «Динамо» начинает второй раунд битвы за главный трофей КХЛ — Кубок Гагарина. В очень непростой сезон, когда в команде шла масштабная перестройка, динамовцы с честью прошли все трудности формирования состава, стали одним из лидеров Запада в регулярном чемпионате, а в первом круге плей-офф сломили сопротивление амбициозного «Торпедо».
Теперь перед москвичами еще более сильный соперник — мощный СКА, собравший под своими знаменами чуть ли не всех игроков сборной России.
Однако и игроки, и болельщики «Динамо» верят в свою команду. Мы представляем ее главных героев. Тех, кто несет в себе великие динамовские традиции и прямо на наших глазах вписывает новую страницу в славную историю клуба.
СЕРГЕЙ ОРЕШКИН
Есть такой термин в современной социологии – «человек, сделавший себя сам». И если говорить о нынешнем главном тренере команды и его судьбе в «Динамо», то это именно тот случай.
Сергей Орешкин в 90-е годы уехал в Венгрию. Долгое время играл там. И там же начал свою тренерскую карьеру. А в 2011 году вернулся в Россию. И в «Динамо» начал с азов – стал наставником молодежной команды – ХК МВД, базирующейся в Балашихе.
Три сезона Орешкин работал с юниорами. И добивался со своей командой определенных успехов – брал бронзовые медали в МХЛ. При том, что в московском клубе никогда не скрывали: главная цель «молодежки» – подготовка качественного резерва для «большого» «Динамо».
Но юниоры росли. И в 2015-м тренер вместе с ними пошел на повышение – возглавил фарм-клуб бело-голубых в КХЛ – «Динамо» (Балашиха).
О переходе в главную команду тогда и речи не было. Даже в проекте. Но в том же сезоне в канун Нового года ушел в отставку главный тренер «Динамо» Харийс Витолиньш. И Орешкин взвалил на себя груз уже основной команды.
Ситуация была очень непростая! Но тренер не побоялся и взять ответственность на себя, и вместе с генеральным директором клуба Андреем Сафроновым затеять в команду прямо по ходу сезона масштабную перестройку.
Упор был на своих воспитанников. На тех ребят, которых Орешкин вел еще с МХЛ и отлично знал. Ставка на своих оправдалась. Недавние юниоры обтерлись в элитной лиге и понемногу начали выходить в команде на лидирующие позиции.
А сам тренер заслужил среди болельщиков и с легкой руки спортивной прессы почетное прозвище «Крепкий Орешек». Поскольку «Динамо» под его руководством пока ни разу еще не оплошало. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.
Сергей Орешкин в 90-е годы уехал в Венгрию. Долгое время играл там. И там же начал свою тренерскую карьеру. А в 2011 году вернулся в Россию. И в «Динамо» начал с азов – стал наставником молодежной команды – ХК МВД, базирующейся в Балашихе.
Три сезона Орешкин работал с юниорами. И добивался со своей командой определенных успехов – брал бронзовые медали в МХЛ. При том, что в московском клубе никогда не скрывали: главная цель «молодежки» – подготовка качественного резерва для «большого» «Динамо».
Но юниоры росли. И в 2015-м тренер вместе с ними пошел на повышение – возглавил фарм-клуб бело-голубых в КХЛ – «Динамо» (Балашиха).
О переходе в главную команду тогда и речи не было. Даже в проекте. Но в том же сезоне в канун Нового года ушел в отставку главный тренер «Динамо» Харийс Витолиньш. И Орешкин взвалил на себя груз уже основной команды.
Ситуация была очень непростая! Но тренер не побоялся и взять ответственность на себя, и вместе с генеральным директором клуба Андреем Сафроновым затеять в команду прямо по ходу сезона масштабную перестройку.
Упор был на своих воспитанников. На тех ребят, которых Орешкин вел еще с МХЛ и отлично знал. Ставка на своих оправдалась. Недавние юниоры обтерлись в элитной лиге и понемногу начали выходить в команде на лидирующие позиции.
А сам тренер заслужил среди болельщиков и с легкой руки спортивной прессы почетное прозвище «Крепкий Орешек». Поскольку «Динамо» под его руководством пока ни разу еще не оплошало. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.
АЛЕКСАНДР ЕРЕМЕНКО
Рассуждая об опытнейшем голкипере «Динамо» не хочется повторять избитую фразу о том, что вратарь — это полкоманды. Потому что роль Александра Еременко в составе бело-голубых, пожалуй, даже важнее. Не в укор его дублерам, но много раз приходилась наблюдать, что именно когда Еременко в воротах, динамовцы действуют особенно хладнокровно и уверенно в себе.
Да и как может быть иначе? Ведь именно Александр признавался самым ценным игроком плей-офф, когда в 2012 и 2013 году «Динамо» поднимало над головой Кубок Гагарина и хлебало из него чемпионское шампанское.
Сейчас, наверное, многие уже не помнят, как трагично складывалась судьба талантливого голкипера перед возвращением в родной клуб. Воспитанник бело-голубых, Еременко покинул команду после чемпионства в 2005 году. Молодому вратарю хотелось поиграть первым номером, а не сидеть за спиной у более опытного Виталия Еремеева.
Однако бравурные сезоны в восточных клубах и вызовы в сборную России сменились глухим запасом в Уфе, где тренеры, по словам самого Еременко «перестали его замечать». Речь была чуть ли не о депрессии и завершении карьеры…
И, слава Богу, что в тот момент Еременко вспомнил о возвращении к истокам. Отдельный респект и руководству бело-голубых — за то, что поверили в уже возрастного вратаря, оказавшегося не в фаворе.
Александр вернулся в «Динамо» и получил в команде огромный кредит доверия, которого ему как раз тогда очень недоставало. И полностью его оправдал, внеся в успехи клуба очень весомый вклад.
Сейчас, оглянувшись назад, можно видеть, что именно сезоны в составе «Динамо» стали золотой нитью в карьере Еременко. Ну, а в нынешнем сезоне на счету Александра уже 10 «сухарей». И это лучший результат в КХЛ.
Да и как может быть иначе? Ведь именно Александр признавался самым ценным игроком плей-офф, когда в 2012 и 2013 году «Динамо» поднимало над головой Кубок Гагарина и хлебало из него чемпионское шампанское.
Сейчас, наверное, многие уже не помнят, как трагично складывалась судьба талантливого голкипера перед возвращением в родной клуб. Воспитанник бело-голубых, Еременко покинул команду после чемпионства в 2005 году. Молодому вратарю хотелось поиграть первым номером, а не сидеть за спиной у более опытного Виталия Еремеева.
Однако бравурные сезоны в восточных клубах и вызовы в сборную России сменились глухим запасом в Уфе, где тренеры, по словам самого Еременко «перестали его замечать». Речь была чуть ли не о депрессии и завершении карьеры…
И, слава Богу, что в тот момент Еременко вспомнил о возвращении к истокам. Отдельный респект и руководству бело-голубых — за то, что поверили в уже возрастного вратаря, оказавшегося не в фаворе.
Александр вернулся в «Динамо» и получил в команде огромный кредит доверия, которого ему как раз тогда очень недоставало. И полностью его оправдал, внеся в успехи клуба очень весомый вклад.
Сейчас, оглянувшись назад, можно видеть, что именно сезоны в составе «Динамо» стали золотой нитью в карьере Еременко. Ну, а в нынешнем сезоне на счету Александра уже 10 «сухарей». И это лучший результат в КХЛ.
АЛЕКСЕЙ ТЕРЕЩЕНКО
Наблюдая за спортивной карьерой ветерана и нынешнего капитана «Динамо» — форварда Алексея Терещенко всегда приходят на ум простые, но очень верные слова — «соль земли». Вот Алексей — именно крепкий русский мужик, на которых держатся не только наши хоккейные клубы, но и вся Россия.
Недавно статистики «Динамо» поделились очень интересной информацией. Вывели коэффициент победного участия для бело-голубых. Оказывается, есть и такой! Он определяет — кто из игроков чаще находился на льду, когда команда побеждала. И вот самым высоким он оказался именно у Терещенко. Хотя вроде сезон-то простым и удачным для трехкратного чемпиона мира не стал. Были и травмы, и долгое восстановление после повреждений. Все это отразилось и на личной статистике…
Впрочем, Алексей всегда был именно частью команды. И свои голы-пасы рассматривал исключительно как вклад в ее общий успех. Вот говоря порой — скелет или фундамент коллектива… А я бы сказал, что Терещенко — это жила, на которой вытягивается победа, особенно в тяжелом плей-оффном противостоянии.
Помню, как нападающего поставили в финале ЧМ-2009 на последнее вбрасывание в зоне сборной России, когда надо было кровь из носу удержать минимальный победный счет в битве с канадцами.
— Я понимал, что не должен отдавать соперникам шайбу, — рассказал мне потом Алексей. — Если бы потребовалось, я бы лицом на нее упал и зубами бы держал. Но обошлось, успел первым на нее просто коньком наступить и выиграть драгоценное время.
Он и сейчас такой же — все для команды. Свой в доску вожак, пропитанный динамовским духом насквозь и с самого детства.
Недавно статистики «Динамо» поделились очень интересной информацией. Вывели коэффициент победного участия для бело-голубых. Оказывается, есть и такой! Он определяет — кто из игроков чаще находился на льду, когда команда побеждала. И вот самым высоким он оказался именно у Терещенко. Хотя вроде сезон-то простым и удачным для трехкратного чемпиона мира не стал. Были и травмы, и долгое восстановление после повреждений. Все это отразилось и на личной статистике…
Впрочем, Алексей всегда был именно частью команды. И свои голы-пасы рассматривал исключительно как вклад в ее общий успех. Вот говоря порой — скелет или фундамент коллектива… А я бы сказал, что Терещенко — это жила, на которой вытягивается победа, особенно в тяжелом плей-оффном противостоянии.
Помню, как нападающего поставили в финале ЧМ-2009 на последнее вбрасывание в зоне сборной России, когда надо было кровь из носу удержать минимальный победный счет в битве с канадцами.
— Я понимал, что не должен отдавать соперникам шайбу, — рассказал мне потом Алексей. — Если бы потребовалось, я бы лицом на нее упал и зубами бы держал. Но обошлось, успел первым на нее просто коньком наступить и выиграть драгоценное время.
Он и сейчас такой же — все для команды. Свой в доску вожак, пропитанный динамовским духом насквозь и с самого детства.
ИЛЬЯ НИКУЛИН
Оплот динамовской обороны. Воспитанник «Динамо» — трехкратный чемпион мира Илья Никулин начал выступать за бело-голубых еще в 2000 году, а в 2005-м стал в составе московской команды чемпионом страны. Вернулся он в родной клуб в 2015-м уже матерым ветераном. В то время, когда молодая команда обретала уверенность в себе, Илья наряду с Еременко и Терещенко стал как бы ее фундаментом. Помог молодым игрокам адаптироваться в элитной лиге, почувствовать, что они ничем не уступают другим именитым грандам.
Главные козыри Никулина прекрасно известны всем российским болельщикам — надежная игра у своих ворот и убойный бросок от синей линии в большинстве. И это грозное оружие отнюдь не ржавеет «в ножнах»! В нынешнем плей-офф Никулину уже случалось поражать ворота «Торпедо». Теперь на очереди СКА, с которым у бело-голубых традиционно особые счеты.
Илья, безусловно, авторитет в команде. Ведь ему случалось выводить в роли капитана на ответственные матчи и сборную России. И поднимать над головой Кубок Гагарина, и в нынешнем сезоне быть вожаком «Динамо».
Через Никулина порой поддерживает связь с командой и его близкий друг и один из самых знаменитых воспитанников бело-голубых в настоящее время — лидер «Вашингтона» Александр Овечкин. Они знакомы с давних пор. Александр — крестный отец сына Ильи. Думаю, что если «Динамо» одолеет СКА, Никулин одной из первых получит поздравительную SMS-ку от Овечкина!
Главные козыри Никулина прекрасно известны всем российским болельщикам — надежная игра у своих ворот и убойный бросок от синей линии в большинстве. И это грозное оружие отнюдь не ржавеет «в ножнах»! В нынешнем плей-офф Никулину уже случалось поражать ворота «Торпедо». Теперь на очереди СКА, с которым у бело-голубых традиционно особые счеты.
Илья, безусловно, авторитет в команде. Ведь ему случалось выводить в роли капитана на ответственные матчи и сборную России. И поднимать над головой Кубок Гагарина, и в нынешнем сезоне быть вожаком «Динамо».
Через Никулина порой поддерживает связь с командой и его близкий друг и один из самых знаменитых воспитанников бело-голубых в настоящее время — лидер «Вашингтона» Александр Овечкин. Они знакомы с давних пор. Александр — крестный отец сына Ильи. Думаю, что если «Динамо» одолеет СКА, Никулин одной из первых получит поздравительную SMS-ку от Овечкина!
АНДРЕЙ МИРОНОВ
Этот молодой динамовец – прямой наследник легендарных защитников Виталия Давыдова и Валерия Васильева. И дело вовсе не в том, что Миронов с самого детства играет за «Динамо». Достаточно посмотреть на его силовые приемы, чтобы в памяти сразу всплыли знаменитые динамовские «мельницы», которые в московском клубе действительно передаются словно по наследству. От Давыдова – к Васильеву, от Каспарайтиса – к Ореховскому. Ну а теперь главный «веселый мельник» в составе бело-голубых – Миронов. По этому случаю ему болельщики даже футболку с мельницей на груди подарили!
Что еще отличает Андрея – отсутствие авторитетов среди соперников. Какие бы звезды против него на дел не выходили… Будь ты хоть Ильей Ковальчуком или Павлом Дацюком, сыграешь грубо на динамовском пятачке – жди потасовки. Миронов такой дерзости никому не спустит.
В свои 22 года защитник бело-голубых уже успел завоевать серебряные медали на чемпионате мира-2015 в Праге. Стать участником Матча звезд КХЛ. Был Андрей и капитаном второй сборной России на международных турнирах. Случалось ему по ходу этого сезона выходить и на матчи «Динамо» с буквой «К» на груди – когда более опытные лидеры пропускали матчи из-за травм.
Так что по линии капитанства Миронова можно назвать еще и наследником Владимира Юрзинова, который в свое время также становился вожаком бело-голубых в весьма юном возрасте.
Будущее «Динамо» – в его сильных надежных руках.
По-другому и не скажешь…
Что еще отличает Андрея – отсутствие авторитетов среди соперников. Какие бы звезды против него на дел не выходили… Будь ты хоть Ильей Ковальчуком или Павлом Дацюком, сыграешь грубо на динамовском пятачке – жди потасовки. Миронов такой дерзости никому не спустит.
В свои 22 года защитник бело-голубых уже успел завоевать серебряные медали на чемпионате мира-2015 в Праге. Стать участником Матча звезд КХЛ. Был Андрей и капитаном второй сборной России на международных турнирах. Случалось ему по ходу этого сезона выходить и на матчи «Динамо» с буквой «К» на груди – когда более опытные лидеры пропускали матчи из-за травм.
Так что по линии капитанства Миронова можно назвать еще и наследником Владимира Юрзинова, который в свое время также становился вожаком бело-голубых в весьма юном возрасте.
Будущее «Динамо» – в его сильных надежных руках.
По-другому и не скажешь…
МАКСИМ КАРПОВ
Карпов — один из лидеров динамовских атак. Причем, чуть ли не самый заметный! Ведь не случайно, что именно этот 25-летний форвард совсем недавно представлял бело-голубых в сборной России — на февральских Шведских играх.
И в грязь лицом не ударил — помог национальной команде выиграть все три матча на турнире и досрочно стать победителем Евротура-2016/17.
«Динамо» подготовило хорошего игрока для сборной. А матчи за честь России придали Максиму еще больше уверенности в себе. Вернувшись из сборной в клуб, он начал забивать чаще. Забросил важные шайбы и на финише регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф.
Особенно ценен победный гол Карпова в первом матче Кубка Гагарина. Ведь он задал тон всей серии! Тот упорный поединок с «Торпедо» завершился только в пятом периоде — точным броском Максима под перекладину. И «Динамо», закусив удила, поймало фарт и раз за разом дожимало соперника еще в трех матчах. Еще один победный гол Карпов оформил в четвертой встрече серии — и тоже в овертайме. А в первом матче серии со СКА разразился хет-триком!
Пусть Карпов — не коренной динамовец, а воспитанник знаменитой челябинской хоккейной школы. Но ведь и легендарный нападающий Александр Мальцев в свое время приехал в Москву из Кирово-Чепецка. Однако это не помешало ему стать самым культовым игроком бело-голубых за всю историю клуба.
И в грязь лицом не ударил — помог национальной команде выиграть все три матча на турнире и досрочно стать победителем Евротура-2016/17.
«Динамо» подготовило хорошего игрока для сборной. А матчи за честь России придали Максиму еще больше уверенности в себе. Вернувшись из сборной в клуб, он начал забивать чаще. Забросил важные шайбы и на финише регулярного чемпионата и в первом раунде плей-офф.
Особенно ценен победный гол Карпова в первом матче Кубка Гагарина. Ведь он задал тон всей серии! Тот упорный поединок с «Торпедо» завершился только в пятом периоде — точным броском Максима под перекладину. И «Динамо», закусив удила, поймало фарт и раз за разом дожимало соперника еще в трех матчах. Еще один победный гол Карпов оформил в четвертой встрече серии — и тоже в овертайме. А в первом матче серии со СКА разразился хет-триком!
Пусть Карпов — не коренной динамовец, а воспитанник знаменитой челябинской хоккейной школы. Но ведь и легендарный нападающий Александр Мальцев в свое время приехал в Москву из Кирово-Чепецка. Однако это не помешало ему стать самым культовым игроком бело-голубых за всю историю клуба.
Урок истории
«ВСЕГДА ВПЕРЕД! ЭТО ГЛАВНЕЙШИЙ ДЕВИЗ «ДИНАМО»
70 лет назад страна узнала имя первого чемпиона Советского Союза по диковинной игре – канадскому хоккею. 26 января 1947 года в заключительном матче финального турнира московские динамовцы победили команду ЦДКА 2:1 и стали победителями чемпионата.
Предлагаем вашему вниманию выдержки из материала газеты «Советский спорт» от 28 января 1947 года, который посвящен первому чемпиону.
Предлагаем вашему вниманию выдержки из материала газеты «Советский спорт» от 28 января 1947 года, который посвящен первому чемпиону.
«Победа московского «Динамо» над равноценными и опаснейшими конкурентами явилась следствием большой спортивной культуры команды, ее творческих дерзаний и огромной, неутомимой жажды победы.
Можно говорить о великолепных игроках команды Центрального Дома Советской Армии – Бабиче, Виноградове, Меньшикове, можно восхищаться эффектной и мощной атакой «Спартака», но чемпион-то все-таки «Динамо»! А факты – упрямая вещь.
Сколько воли и собранности должна была иметь команда перед вторым кругом, когда она с двумя поражениями занимала последнее место! И вот два реванша, две решающих победы принесли свои плоды: в призовом шкафу «Динамо» занял почетное место новый спортивный трофей.
Всегда вперед! Это главнейший девиз «Динамо». Отсталых бьют, новаторы побеждают. Поэтому история советского спорта запечатлела славное слово «Динамо» на своих самых ярких страницах.
Не случайно, именно «Динамо» – первый чемпион страны по футболу, первый автор «дубля», первый победитель чемпионата регбистов, первый призер всесоюзного баскетбольного турнира.
Десять лет назад, в 1937 году, команда «Динамо» завоевала первый в истории советского хоккея кубок страны. И десять лет спустя, 26 января 1947 года, в том же Петровском парке команда «Динамо» стала первым чемпионом страны по канадскому хоккею.
Преемственность лучших спортивных традиций клуба, высокий уровень учебно-тренировочной работы, большая культура подготовки, драгоценное чувство нового – вот что принесло динамовцам большой серебряный кубок чемпиона страны по канадскому хоккею.
Мастер спорта Аркадий Чернышев, тренер чемпиона, говорит: «Мы гордимся своей победой, ибо команда добыла ее в упорнейших боях с достойными конкурентами. И мы постараемся удержать этот приз у себя, использовав все возможности для учебы, новых исканий и шлифовки техники…»
Можно не сомневаться, что тренера поддержит такой образцовый во всех отношениях спортсмен, как Всеволод Блинков, талантливый Василий Трофимов, дисциплинированные и скромные Михаил Степанов и Николай Поставнин, да и все остальные игроки…»
Можно говорить о великолепных игроках команды Центрального Дома Советской Армии – Бабиче, Виноградове, Меньшикове, можно восхищаться эффектной и мощной атакой «Спартака», но чемпион-то все-таки «Динамо»! А факты – упрямая вещь.
Сколько воли и собранности должна была иметь команда перед вторым кругом, когда она с двумя поражениями занимала последнее место! И вот два реванша, две решающих победы принесли свои плоды: в призовом шкафу «Динамо» занял почетное место новый спортивный трофей.
Всегда вперед! Это главнейший девиз «Динамо». Отсталых бьют, новаторы побеждают. Поэтому история советского спорта запечатлела славное слово «Динамо» на своих самых ярких страницах.
Не случайно, именно «Динамо» – первый чемпион страны по футболу, первый автор «дубля», первый победитель чемпионата регбистов, первый призер всесоюзного баскетбольного турнира.
Десять лет назад, в 1937 году, команда «Динамо» завоевала первый в истории советского хоккея кубок страны. И десять лет спустя, 26 января 1947 года, в том же Петровском парке команда «Динамо» стала первым чемпионом страны по канадскому хоккею.
Преемственность лучших спортивных традиций клуба, высокий уровень учебно-тренировочной работы, большая культура подготовки, драгоценное чувство нового – вот что принесло динамовцам большой серебряный кубок чемпиона страны по канадскому хоккею.
Мастер спорта Аркадий Чернышев, тренер чемпиона, говорит: «Мы гордимся своей победой, ибо команда добыла ее в упорнейших боях с достойными конкурентами. И мы постараемся удержать этот приз у себя, использовав все возможности для учебы, новых исканий и шлифовки техники…»
Можно не сомневаться, что тренера поддержит такой образцовый во всех отношениях спортсмен, как Всеволод Блинков, талантливый Василий Трофимов, дисциплинированные и скромные Михаил Степанов и Николай Поставнин, да и все остальные игроки…»
26 декабря 1947 года. Москва. Малый стадион «Динамо». Команда «Динамо» – первый чемпион СССР по канадскому хоккею. Слева направо: Николай Поставнин (капитан), Михаил Степанов, Михаил Якушин, Аркадий Чернышев (тренер), Всеволод Блинков, Олег Толмачев, Сергей Соловьев, Николай Медведев, Василий Трофимов, Борис Бочарников, Михаил Ухмылов.
ЦИФРЫ И ФАКТЫ
КНИГА РЕКОРДОВ «ДИНАМО»
Самая крупная победа – 23:0
(«Спартак» (Ужгород), 30.12.1946)
Самая крупная победа в плей-офф – 11:0
(«Авангард» (Омск), 28.03.2005)
Самая длинная победная серия – 17 матчей
(23.09.1991 – 2.11.1991)
Самый длинный матч – 98 минут 2 секунды
(СКА – 1:2, 30.03.2013)
«Сухие» матчи за сезон – 12
(Виталий Еремеев, 2004/05)
Самый «молодой» гол – 16 лет 3 месяца 24 дня
(Александр Овечкин, 10.10.2002)
Главный тренер (сезоны) – 29
(Аркадий Чернышев, 1946-74)
Главный тренер (победы) – 3
Владимир Юрзинов (1990, 1991, 1992)
Игрок (сезоны) – 17
(Владимир Васильев и Александр Мальцев, 1967 – 1984)
Голы в чемпионатах страны – 330
(Александр Мальцев, 1967 – 1984)
Голы в одном чемпионате – 37
(Александр Мальцев, 1970/71)
Голы в одном матче – 6
(Александр Уваров, 12.12.1950)
Передачи в чемпионатах страны – 304
(Александр Мальцев, 1967 – 1984)
Очки в чемпионатах страны – 634
(Александр Мальцев, 1967 – 1984)
Победы на Олимпийских играх – 3
(Виталий Давыдов, 1964, 1968, 1972)
Победы на чемпионатах мира – 9
(Виталий Давыдов и Александр Мальцев)
При подготовке материала использованы материалы официального сайта ХК «Динамо» www.dynamo.ru
КНИГА РЕКОРДОВ «ДИНАМО»
Самая крупная победа – 23:0
(«Спартак» (Ужгород), 30.12.1946)
Самая крупная победа в плей-офф – 11:0
(«Авангард» (Омск), 28.03.2005)
Самая длинная победная серия – 17 матчей
(23.09.1991 – 2.11.1991)
Самый длинный матч – 98 минут 2 секунды
(СКА – 1:2, 30.03.2013)
«Сухие» матчи за сезон – 12
(Виталий Еремеев, 2004/05)
Самый «молодой» гол – 16 лет 3 месяца 24 дня
(Александр Овечкин, 10.10.2002)
Главный тренер (сезоны) – 29
(Аркадий Чернышев, 1946-74)
Главный тренер (победы) – 3
Владимир Юрзинов (1990, 1991, 1992)
Игрок (сезоны) – 17
(Владимир Васильев и Александр Мальцев, 1967 – 1984)
Голы в чемпионатах страны – 330
(Александр Мальцев, 1967 – 1984)
Голы в одном чемпионате – 37
(Александр Мальцев, 1970/71)
Голы в одном матче – 6
(Александр Уваров, 12.12.1950)
Передачи в чемпионатах страны – 304
(Александр Мальцев, 1967 – 1984)
Очки в чемпионатах страны – 634
(Александр Мальцев, 1967 – 1984)
Победы на Олимпийских играх – 3
(Виталий Давыдов, 1964, 1968, 1972)
Победы на чемпионатах мира – 9
(Виталий Давыдов и Александр Мальцев)
При подготовке материала использованы материалы официального сайта ХК «Динамо» www.dynamo.ru