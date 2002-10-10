ХРАНИТЕЛИ ДИНАМОВСКИХ ТРАДИЦИЙ

Есть такой термин в современной социологии – «человек, сделавший себя сам». И если говорить о нынешнем главном тренере команды и его судьбе в «Динамо», то это именно тот случай.

Сергей Орешкин в 90-е годы уехал в Венгрию. Долгое время играл там. И там же начал свою тренерскую карьеру. А в 2011 году вернулся в Россию. И в «Динамо» начал с азов – стал наставником молодежной команды – ХК МВД, базирующейся в Балашихе.

Три сезона Орешкин работал с юниорами. И добивался со своей командой определенных успехов – брал бронзовые медали в МХЛ. При том, что в московском клубе никогда не скрывали: главная цель «молодежки» – подготовка качественного резерва для «большого» «Динамо».

Но юниоры росли. И в 2015-м тренер вместе с ними пошел на повышение – возглавил фарм-клуб бело-голубых в КХЛ – «Динамо» (Балашиха).

О переходе в главную команду тогда и речи не было. Даже в проекте. Но в том же сезоне в канун Нового года ушел в отставку главный тренер «Динамо» Харийс Витолиньш. И Орешкин взвалил на себя груз уже основной команды.

Ситуация была очень непростая! Но тренер не побоялся и взять ответственность на себя, и вместе с генеральным директором клуба Андреем Сафроновым затеять в команду прямо по ходу сезона масштабную перестройку.

Упор был на своих воспитанников. На тех ребят, которых Орешкин вел еще с МХЛ и отлично знал. Ставка на своих оправдалась. Недавние юниоры обтерлись в элитной лиге и понемногу начали выходить в команде на лидирующие позиции.

А сам тренер заслужил среди болельщиков и с легкой руки спортивной прессы почетное прозвище «Крепкий Орешек». Поскольку «Динамо» под его руководством пока ни разу еще не оплошало. Ни в регулярном чемпионате, ни в плей-офф.

