СПЕЦПРОЕКТ
БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! ЛУЧШЕ!
Смартфон G6 – новый флагман LG. Он очень поджарый и спортивный. Гаджетом удобно пользоваться, держа в одной руке. Флагманские смартфоны компании обновляются ежегодно. Каждый берет от предшественников все самое лучшее и получает новые функции.
Игорь Зетилов
Игорь Зетилов
Ярче
Дисплей G6 FullVision с диагональю 5,7" занимает 80% от фронтальной поверхности смартфона. Это самый большой дисплей в самом компактном корпусе в линейке смартфонов LG. Соотношение сторон 18:9 (2:1) обеспечивает безупречное качество картинки и сильные впечатления от просмотра. Технология Dolby Vision и HDR10 в сочетании с дисплеем QuadHD+ FullVision позволят ощутить полный эффект присутствия за счет невероятного контраста и насыщенного цвета. У дисплея качественное олеофобное покрытие, что предотвращает появление отпечатков пальцев
Дисплей G6 FullVision с диагональю 5,7" занимает 80% от фронтальной поверхности смартфона. Это самый большой дисплей в самом компактном корпусе в линейке смартфонов LG. Соотношение сторон 18:9 (2:1) обеспечивает безупречное качество картинки и сильные впечатления от просмотра. Технология Dolby Vision и HDR10 в сочетании с дисплеем QuadHD+ FullVision позволят ощутить полный эффект присутствия за счет невероятного контраста и насыщенного цвета. У дисплея качественное олеофобное покрытие, что предотвращает появление отпечатков пальцев
Красивее
Для дисплея изготовитель выбрал закаленное стекло Gorilla Glass 3, которое стойко к падениям и ударам. Задняя крышка - тоже из стекла. Gorilla Glass 5 устойчиво к царапинам, что очень важно для тыльной стороны любого гаджета. А рамка изготовлена из авиационного алюминия. Он легкий и очень прочный. Линзы камер встроены таким образом, что совсем не выпирают, поэтому поверхность смартфона ровная, а камеры лучше защищены от повреждений.
Широкий угол обзора
Смартфоны LG всегда славились умением делать отличные фотоснимки. Сейчас вы можете раскрыть весь потенциал фотосъемки с помощью широкоугольных линз как фронтальной, так и основной камеры. И не важно - селфи это или групповой снимок. LG G6 оснащен двойной основной камерой: 13 Мп со стандартным углом обзора 71° и 13 Мп широкоформатной камерой с углом обзора 125 градусов.
Также можно получить захватывающее изображение с фронтальной камеры, благодаря широкоформатной линзе с углом обзора 100°. С помощью режимов «Автоселфи» и «Съемка по жесту руки» делать селфи легко и удобно. И больше не нужно бороться за место под селфи!
Смартфоны LG всегда славились умением делать отличные фотоснимки. Сейчас вы можете раскрыть весь потенциал фотосъемки с помощью широкоугольных линз как фронтальной, так и основной камеры. И не важно - селфи это или групповой снимок. LG G6 оснащен двойной основной камерой: 13 Мп со стандартным углом обзора 71° и 13 Мп широкоформатной камерой с углом обзора 125 градусов.
Также можно получить захватывающее изображение с фронтальной камеры, благодаря широкоформатной линзе с углом обзора 100°. С помощью режимов «Автоселфи» и «Съемка по жесту руки» делать селфи легко и удобно. И больше не нужно бороться за место под селфи!
Удобнее
Переключение между стандартной и широкоформатной камерами делается очень легко. Для этого достаточно нажать на специальный значок на дисплее: иконка с одной «елочкой» - для стандартной камеры, с тремя - для широкоформатной. Также дополнительно можно воспользоваться ручными настройками и выставить выдержку и чувствительность, сверхточно управлять фокусировкой. Отметим и наличие режима камеры «Квадрат», дающего возможность быстро создавать адаптированные фотографии для Instagram.
Переключение между стандартной и широкоформатной камерами делается очень легко. Для этого достаточно нажать на специальный значок на дисплее: иконка с одной «елочкой» - для стандартной камеры, с тремя - для широкоформатной. Также дополнительно можно воспользоваться ручными настройками и выставить выдержку и чувствительность, сверхточно управлять фокусировкой. Отметим и наличие режима камеры «Квадрат», дающего возможность быстро создавать адаптированные фотографии для Instagram.
Точнее
Молодежи очень нравится функция «Снимок с подсказкой». Вот в Каннах можно найти место, где Брижит Бардо фотографировалась на мысе. Подсказка поможет вашей подруге встать так, чтобы снимки были идентичными. То же самое делают с семейными историями, когда компания периодически фотографируется в одном месте. А спортивные болельщики могут создать коллекцию посещений разных стадионов. И не нужно ломать голову над композицией.
Молодежи очень нравится функция «Снимок с подсказкой». Вот в Каннах можно найти место, где Брижит Бардо фотографировалась на мысе. Подсказка поможет вашей подруге встать так, чтобы снимки были идентичными. То же самое делают с семейными историями, когда компания периодически фотографируется в одном месте. А спортивные болельщики могут создать коллекцию посещений разных стадионов. И не нужно ломать голову над композицией.
Сильнее
Емкость аккумулятора увеличена до 3300 мАч. Это достаточно много. В любом случае, он обеспечит насыщенный день без пауз на подзарядку. А, например, непрерывно воспроизводить видео при максимальной яркости дисплея в режиме «Полет» смартфон может в течение восьми часов. Интересно, что основные нагревающие элементы разведены по краям смартфона. Между ними – теплоотводящие трубки. Поэтому, перегрев аккумулятора практически исключен! Кстати, для любителей поиграть есть специальный режим энергосбережения во время игр.
Емкость аккумулятора увеличена до 3300 мАч. Это достаточно много. В любом случае, он обеспечит насыщенный день без пауз на подзарядку. А, например, непрерывно воспроизводить видео при максимальной яркости дисплея в режиме «Полет» смартфон может в течение восьми часов. Интересно, что основные нагревающие элементы разведены по краям смартфона. Между ними – теплоотводящие трубки. Поэтому, перегрев аккумулятора практически исключен! Кстати, для любителей поиграть есть специальный режим энергосбережения во время игр.
Быстрее
Смартфон очень быстро восстанавливает силы. Даже если вы зашли попить кофе и попросили бармена поставить смартфон на зарядку, то благодаря технологии Quick Charge 3.0 аккумулятор зарядится на половину за 30 минут. А за 50 минут – почти на 100 процентов.
Смартфон очень быстро восстанавливает силы. Даже если вы зашли попить кофе и попросили бармена поставить смартфон на зарядку, то благодаря технологии Quick Charge 3.0 аккумулятор зарядится на половину за 30 минут. А за 50 минут – почти на 100 процентов.
Интереснее
Смартфон должен очень понравиться любителям спорта. С его помощью можно вести съемки в разных форматах, а также онлайн-репортажи с места событий. Чтобы не тратить время, монтажную «комнату» изготовители разместили… внутри смартфона. Поэтому человек, который ведет активную жизнь в соцсетях, может снимать материал, обрабатывать его, делать гифки и выкладывать в сеть. Для этого хватит перерыва футбольного или хоккейного матча. Получается: сам себе режиссер, оператор, монтажер и прокатчик. А благодаря функции камеры «Квадрат» фотоснимки и коллажи помогут стать звездами инстаграмма и других соцсетей.
Смартфон должен очень понравиться любителям спорта. С его помощью можно вести съемки в разных форматах, а также онлайн-репортажи с места событий. Чтобы не тратить время, монтажную «комнату» изготовители разместили… внутри смартфона. Поэтому человек, который ведет активную жизнь в соцсетях, может снимать материал, обрабатывать его, делать гифки и выкладывать в сеть. Для этого хватит перерыва футбольного или хоккейного матча. Получается: сам себе режиссер, оператор, монтажер и прокатчик. А благодаря функции камеры «Квадрат» фотоснимки и коллажи помогут стать звездами инстаграмма и других соцсетей.
Научился плавать
и не боится падать
Его даже научили плавать. По желанию клиентов повышена влаго- и пыленепроницаемость. Корпус плотно подогнан и отлично защищен от влаги и пыли, и теперь соответствует стандарту IP68, выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут. Есть много роликов, где смартфон опускают в аквариум и он там звонит! Правда, после таких водных процедур его нельзя сразу поставить заряжаться – ну, дайте гаджету обсохнуть. Также компания-изготовитель уверяет, что благодаря прочным материалам и конструкции корпуса, смартфон прошел сертификацию армии США MIL-STD-810G на устойчивость к падениям.
Пользуйтесь им где угодно и когда угодно.
и не боится падать
Его даже научили плавать. По желанию клиентов повышена влаго- и пыленепроницаемость. Корпус плотно подогнан и отлично защищен от влаги и пыли, и теперь соответствует стандарту IP68, выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут. Есть много роликов, где смартфон опускают в аквариум и он там звонит! Правда, после таких водных процедур его нельзя сразу поставить заряжаться – ну, дайте гаджету обсохнуть. Также компания-изготовитель уверяет, что благодаря прочным материалам и конструкции корпуса, смартфон прошел сертификацию армии США MIL-STD-810G на устойчивость к падениям.
Пользуйтесь им где угодно и когда угодно.
Эталон
Слушать любимого комментатора в Hi-Fi формате? И это возможно с LG G6. Встроенный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad+ обеспечивает звук высокой точности, максимально приближенный к оригинальному. Главное, не забыть подключить Hi-Fi наушники. Кстати, LG G6 не только воспроизводит, но и записывает Hi-Fi аудио. Так что съемка важного матча с трибуны будет радовать не только взыскательный взгляд, но требовательный слух.
Слушать любимого комментатора в Hi-Fi формате? И это возможно с LG G6. Встроенный цифро-аналоговый преобразователь Hi-Fi Quad+ обеспечивает звук высокой точности, максимально приближенный к оригинальному. Главное, не забыть подключить Hi-Fi наушники. Кстати, LG G6 не только воспроизводит, но и записывает Hi-Fi аудио. Так что съемка важного матча с трибуны будет радовать не только взыскательный взгляд, но требовательный слух.
Важно!
В прошлом году было серьезное ранжирование комплектаций смартфонов LG G5, и в Россию попали версии, немного отличавшиеся от топовых. На этот раз наша страна получила такие же гаджеты, какие продаются в Сингапуре, Гонконге, Южной Корее и других ведущих державах мира.
В прошлом году было серьезное ранжирование комплектаций смартфонов LG G5, и в Россию попали версии, немного отличавшиеся от топовых. На этот раз наша страна получила такие же гаджеты, какие продаются в Сингапуре, Гонконге, Южной Корее и других ведущих державах мира.