БЫСТРЕЕ! СИЛЬНЕЕ! ЛУЧШЕ!

Научился плавать

и не боится падать



Его даже научили плавать. По желанию клиентов повышена влаго- и пыленепроницаемость. Корпус плотно подогнан и отлично защищен от влаги и пыли, и теперь соответствует стандарту IP68, выдерживает погружение в воду на глубину до 1,5 м на 30 минут. Есть много роликов, где смартфон опускают в аквариум и он там звонит! Правда, после таких водных процедур его нельзя сразу поставить заряжаться – ну, дайте гаджету обсохнуть. Также компания-изготовитель уверяет, что благодаря прочным материалам и конструкции корпуса, смартфон прошел сертификацию армии США MIL-STD-810G на устойчивость к падениям.

Пользуйтесь им где угодно и когда угодно.



