Настоящие хозяева футбола?

Во всем мире агенты – это уважаемые и узнаваемые люди, имеющие огромное влияние на развитие индустрии спорта. В России об этом можно говорить с большой натяжкой, но мы движемся к цивилизованному способу ведения дел. Наш рейтинг – попытка помочь в этом движении.

На футболе стабильно зарабатывают как минимум две категории людей. Первые – футболисты, которые получают баснословные зарплаты. Вторые – футбольные агенты, представляющие интересы игроков и имеющие за это комиссионные. По закону, их размер не может превышать 3 процента от валового дохода игрока или суммы трансфера. В реальности речь чаще всего идет о куда более значительной доле.

Переименование агентов в посредников на самом деле мало что поменяло, поэтому мы будем по привычке, чтобы читателю было понятнее, величать их агентами.

Но кто из отечественных агентов на данный момент самый успешный? Чьи футболисты удачнее устроились в жизни?

