Настоящие хозяева футбола?
СОВЕТСКИЙ СПОРТ ДОКЛАДЫВАЕТ
РЕЙТИНГ РОССИЙСКИХ ФУТБОЛЬНЫХ АГЕНТОВ
Рейтинги «Советского спорта»
зачастую взрывают ситуацию в спортивном сообществе. Сегодня мы затронем потенциально очень непростую, если не сказать — опасную тему. Мы решили составить рейтинг ведущих российских футбольных агентов. Теперь их, правда, следует называть посредниками, что не отменяет главного: мало кто сравнится с этим сословием по степени реального влияния на российский футбол.
Так, по крайней мере, принято считать.
зачастую взрывают ситуацию в спортивном сообществе. Сегодня мы затронем потенциально очень непростую, если не сказать — опасную тему. Мы решили составить рейтинг ведущих российских футбольных агентов. Теперь их, правда, следует называть посредниками, что не отменяет главного: мало кто сравнится с этим сословием по степени реального влияния на российский футбол.
Так, по крайней мере, принято считать.
Во всем мире агенты – это уважаемые и узнаваемые люди, имеющие огромное влияние на развитие индустрии спорта. В России об этом можно говорить с большой натяжкой, но мы движемся к цивилизованному способу ведения дел. Наш рейтинг – попытка помочь в этом движении.
На футболе стабильно зарабатывают как минимум две категории людей. Первые – футболисты, которые получают баснословные зарплаты. Вторые – футбольные агенты, представляющие интересы игроков и имеющие за это комиссионные. По закону, их размер не может превышать 3 процента от валового дохода игрока или суммы трансфера. В реальности речь чаще всего идет о куда более значительной доле.
Переименование агентов в посредников на самом деле мало что поменяло, поэтому мы будем по привычке, чтобы читателю было понятнее, величать их агентами.
Но кто из отечественных агентов на данный момент самый успешный? Чьи футболисты удачнее устроились в жизни?
На футболе стабильно зарабатывают как минимум две категории людей. Первые – футболисты, которые получают баснословные зарплаты. Вторые – футбольные агенты, представляющие интересы игроков и имеющие за это комиссионные. По закону, их размер не может превышать 3 процента от валового дохода игрока или суммы трансфера. В реальности речь чаще всего идет о куда более значительной доле.
Переименование агентов в посредников на самом деле мало что поменяло, поэтому мы будем по привычке, чтобы читателю было понятнее, величать их агентами.
Но кто из отечественных агентов на данный момент самый успешный? Чьи футболисты удачнее устроились в жизни?
Рейтинг составлен исходя из большого количества факторов:
• количество игроков национальной сборной на контракте у агента и его конторы;
• примерная суммарная стоимость игроков;
• приблизительная сумма заработных плат футболистов агента;
• количество игроков на контракте;
• общая трансферная сумма, выплаченная за переходы футболиста в течение всей карьеры, и т.д.
• количество игроков национальной сборной на контракте у агента и его конторы;
• примерная суммарная стоимость игроков;
• приблизительная сумма заработных плат футболистов агента;
• количество игроков на контракте;
• общая трансферная сумма, выплаченная за переходы футболиста в течение всей карьеры, и т.д.
Подлинные цифры, которыми оперируют агенты и их компании скрыты, – таковы особенности бизнеса в России. Поэтому мы ориентировались на данные из открытых источников.
ЗАРПЛАТНЫЙ ТОП-3
ПО СОВОКУПНОЙ ЗАРПЛАТЕ КЛИЕНТОВ
Здесь мы ориентируемся на финансовые критерии. Эти агенты гарантируют своим подопечным безбедное существование. Хочешь высокую зарплату – не обивай пороги «Реала» и «Баварии». Просто иди к этим агентам, а уж какие методы они используют – широкой публике не докладывают.
1. Герман Ткаченко
2. Павел Андреев
3. Олег Артемов
ТРАНСФЕРНЫЙ ТОП-3
ПО ТРАНСФЕРНОЙ СТОИМОСТИ КЛИЕНТОВ
Здесь фамилии те же, но суть иная: за сколько именно игрока продал один клуб другому. Не всегда трансферная стоимость игрока прямо пропорциональна его умению играть на поле. В условиях России на первый план выходят не те факторы, что обычно важны в мире. Неведомым образом игрок стоимостью в один миллион может быть вдруг куплен за три, а то и больше. О волшебных механизмах ценообразования эти люди знают. Но не расскажут.
1. Олег Артемов
2. Павел Андреев
3. Герман Ткаченко
ОПТОВЫЙ ТОП-3
ПО КОЛИЧЕСТВУ ФУТБОЛИСТОВ
«Число поболее, ценою подешевле» — их принцип. Иногда срабатывает, иногда нет. Но это если говорить о качестве футбола. Сами агенты, наверняка, довольны
1. Александр Маньяков
2. Александр Толстиков
3. Алексей Сафонов
СБОРНЫЙ ТОП-3
ПО КОЛИЧЕСТВУ ИГРОКОВ В СБОРНОЙ РОССИИ
Здесь мы берем исключительно формальный критерий. Больше твоих подопечных в национальной команде – выше твоё место в ранжире агентов. Не всегда твоё умение поднять цену на игрока или повысить зарплату своему клиенту гарантирует ему место в составе. А вот количество сборников – и критерий существенный, и показатель того, что ты с игроками топ-уровня работаешь.
1. Павел Андреев
2. Олег Артемов
3. Герман Ткаченко
ИНОСТРАННЫЙ ТОП-3
ИНОСТРАННЫЕ АГЕНТЫ НА РОССИЙСКОМ РЫНКЕ
Здесь мы берем исключительно формальный критерий. Больше твоих подопечных в национальной команде – выше твоё место в ранжире агентов. Не всегда твоё умение поднять цену на игрока или повысить зарплату своему клиенту гарантирует ему место в составе. А вот количество сборников – и критерий существенный, и показатель того, что ты с игроками топ-уровня работаешь.
1. Леонид Истрати (Молдавия)
Этот молдавский специалист работает со многими футболистами в чемпионате России, отечественными и иностранными. Среди его клиентов такие игроки, как Кристиан Нобоа, Александр Рязанцев, Амир Натхо, а также уже покинувший чемпионат России Хосе Соломон Рондон.
2. Марко Трабукки (Италия)
Клиентами этого агента в России можно назвать Марио Фернандеса и Романа Еременко. С российским рынком Марко познакомился во время перехода Руслана Нигматуллина в «Верону». С тех пор активно у нас работает. В основном он занимается не постоянными клиентами, а организацией сделок между российскими и итальянскими клубами и игроками.
3. Виктор Коларж (Чехия)
Совсем недавно российский чемпионат пестрил клиентами чешского агента: Марек Сухи, Радослав Ковач. Он занимался трансфером Романа Павлюченко в Европу. Сейчас он помогает трудоустраивать российских игроков в Старом Свете, например, Вячеслав Караваева в пражскую «Спарту».
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ТОП-3
КОГО ПРОДАЛИ ЗА РУБЕЖ
Оценивается деятельность агентов по количеству иностранных футболистов и трансферов за рубеж. Хочешь уехать играть в Европу – обращайся к тем, кто уже давно и плотно прорубил туда окно.
1. Арсен Минасов
2. Олег Артемов
3. Герман Ткаченко
МЕДИЙНЫЙ ТОП-3
АГЕНТЫ, ВСЕГДА ОТКРЫТЫЕ
ДЛЯ КОММЕНТАРИЕВ И ОБЩЕНИЯ
ДЛЯ КОММЕНТАРИЕВ И ОБЩЕНИЯ
Готовы комментировать всё, включая не только своих подопечных,
а трансфер граблей в седьмой дивизион английского футбола.
а трансфер граблей в седьмой дивизион английского футбола.
1. Алексей Сафонов
2. Сергей Пушкин
3. Арсен Минасов
МОЛЧАЩИЙ ТОП-3
САМЫЕ НЕПУБЛИЧНЫЕ АГЕНТЫ
Деньги любят тишину, и агенты это прекрасно понимают. Здесь приведены фамилии тех, кто не пользуется принципом «слей дезу в прессу – подними своему подопечному цену». Или делают это, но осторожно, не от первого лица.
1. Олег Артемов
2. Павел Андреев
3. Леонид Истрати
ОБЩИЙ РЕЙТИНГ
Топ-10 российских футбольных агентов
1. Павел Андреев
Клиенты: Денис Глушаков, Дмитрий Комбаров, Игорь Денисов
На данный момент Павел Андреев – один из самых авторитетных и влиятельных агентов на российском рынке с наибольшим представительством своих клиентов в национальной команде. И один из первых отечественных агентов. Основатель агентства P.A.F.A.
На данный момент Павел Андреев – один из самых авторитетных и влиятельных агентов на российском рынке с наибольшим представительством своих клиентов в национальной команде. И один из первых отечественных агентов. Основатель агентства P.A.F.A.
2. Герман Ткаченко
Клиенты: Федор Смолов, Олег Шатов, Сергей Игнашевич
Германа Ткаченко можно назвать суперагентом. Его компания Pro Sports Management – одна из самых известных на отечественном футбольном рынке. У самого Ткаченко глубокие связи во многих отечественных клубах, что облегчает ему переговоры.
Германа Ткаченко можно назвать суперагентом. Его компания Pro Sports Management – одна из самых известных на отечественном футбольном рынке. У самого Ткаченко глубокие связи во многих отечественных клубах, что облегчает ему переговоры.
3. Олег Артемов
Клиенты: Александр Самедов, Дмитрий Тарасов, Иван Новосельцев
В свое время именно Олег Артемов обеспечил переезд в европейские чемпионаты многим российским футболистам. Во многом это стало возможным благодаря сотрудничеству с немецким агентством Dr. Oliver Wendt & Tomas Zorn.
В свое время именно Олег Артемов обеспечил переезд в европейские чемпионаты многим российским футболистам. Во многом это стало возможным благодаря сотрудничеству с немецким агентством Dr. Oliver Wendt & Tomas Zorn.
4. Александр Маньяков
Клиенты: Игорь Смольников, Евгений Чернов, Эмин Махмудов
Александр Маньяков – управляющий партнер агентства «Проф-спорт компани», входящего в тройку крупнейших в нашей стране по количеству футболистов – более 100 игроков в возрасте от 15 до 33 лет.
Александр Маньяков – управляющий партнер агентства «Проф-спорт компани», входящего в тройку крупнейших в нашей стране по количеству футболистов – более 100 игроков в возрасте от 15 до 33 лет.
5. Александр Толстиков
Клиенты: Станислав Крицюк, Андрей Синицын, Александр Ерохин
Александр Маньяков – управляющий партнер агентства «Проф-спорт компани», входящего в тройку крупнейших в нашей стране по количеству футболистов – более 100 игроков в возрасте от 15 до 33 лет.
Александр Маньяков – управляющий партнер агентства «Проф-спорт компани», входящего в тройку крупнейших в нашей стране по количеству футболистов – более 100 игроков в возрасте от 15 до 33 лет.
6. Михаил Череповский
Клиенты: Сергей Паршивлюк, Антон Митрюшкин, Владимир Гранат
Ранее Михаил Череповский работал в «СА-Футбольном агентстве», но потом решил заняться собственным бизнесом, который пока идет очень успешно. Особенно крепкие связи у Черповского установились со «Спартаком» времен Валерия Карпина и Романа Асхабадзе.
Ранее Михаил Череповский работал в «СА-Футбольном агентстве», но потом решил заняться собственным бизнесом, который пока идет очень успешно. Особенно крепкие связи у Черповского установились со «Спартаком» времен Валерия Карпина и Романа Асхабадзе.
7. Сергей Пушкин
Клиенты: Георгий Щенников, Тарас Бурлак, Мирослав Лобанцев
Сергей Пушкин – еще один «выпускник» «СА-Футбольного агентства», чьи игроки на регулярной основе попадают в национальную команду. Любит работать с молодыми футболистами, которые позже вырастают в футбольных звезд.
Сергей Пушкин – еще один «выпускник» «СА-Футбольного агентства», чьи игроки на регулярной основе попадают в национальную команду. Любит работать с молодыми футболистами, которые позже вырастают в футбольных звезд.
8. Арсен Минасов
Клиенты: Кирилл Набабкин, Виктор Васин, Роман Широков
Арсен Минасов стал широко известен благодаря своей работе с экс-капитаном сборной России Романом Широковым. В его обойме есть еще несколько игроков команд из Премьер-лиги. Кроме того Арсен работает на международном рынке, сотрудничая с агентством ASA International, представляющим интересы таких футболистов, как Лука Модрич и Матео Ковачич.
Арсен Минасов стал широко известен благодаря своей работе с экс-капитаном сборной России Романом Широковым. В его обойме есть еще несколько игроков команд из Премьер-лиги. Кроме того Арсен работает на международном рынке, сотрудничая с агентством ASA International, представляющим интересы таких футболистов, как Лука Модрич и Матео Ковачич.
9. Алексей Сафонов
Клиенты: Сергей Рыжиков, Илья Абаев, Вячеслав Караваев
Алексей Сафонов – основатель и руководитель одного из самых крупных российских футбольных агентств «СА-Футбольное агентство». Хотя среди его клиентов есть достаточно возрастные игроки, ставку агентство старается делать на молодых футболистов.
Алексей Сафонов – основатель и руководитель одного из самых крупных российских футбольных агентств «СА-Футбольное агентство». Хотя среди его клиентов есть достаточно возрастные игроки, ставку агентство старается делать на молодых футболистов.
10. Леонид Истрати
Клиенты: Кристиан Нобоа, Александр Прудников, Игорь Портнягин
Молдавский футбольный агент Леонид Истрати приобрел влияние на российском рынке во многом благодаря сотрудничеству с командами, которые возглавляет Курбан Бердыев. Кроме того, он ведет дела успевшего поиграть в «Барселоне» Амира Натхо.
Молдавский футбольный агент Леонид Истрати приобрел влияние на российском рынке во многом благодаря сотрудничеству с командами, которые возглавляет Курбан Бердыев. Кроме того, он ведет дела успевшего поиграть в «Барселоне» Амира Натхо.
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