– В ремесленном училище, где я учился, можно было играть и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, и в хоккей с мячом! Проводились чемпионаты разных училищ. Я начинал с русского хоккея, а потом Дмитрий Николаевич Богинов организовал сборную по канадскому. Нас было человек 15, мы играли на первенстве Ленинграда, побеждали. А в 1953 году отправились в Минск – там были команды из Ленинграда, Белоруссии, Литвы, Латвии. Мы выиграли нашу группу, должны были проводить финальный турнир, но умер Иосиф Сталин! Все отменили.А потом меня заметил играющий тренер ЛДО Анатолий Викторов, назначил встречу на заводе. Пошел к директору, возвращается и говорит: «Все, Слава, не отпускают тебя». Но добавил: «Поезд отходит в такое-то время с Московского вокзала. Едем в Новосибирск. Если сможешь, приезжай». Мастер посоветовал написать заявление по собственному желанию – два обязательных года после ремесленного училища я отработал, мог и уйти.Я так и поступил. Прихожу с чемоданчиком на вокзал к памятнику Ленина – теперь вместо него Петр I. А администратор команды говорит: «Славка, ты?! – мы с ним никогда не виделись, если только он матчи с моим участием смотрел. – Я твой билет уже сдал!». Я поворачиваюсь – что ж делать, раз сдал. А он мне: «Ты куда? Пойдем!».В итоге четверо с половиной суток ехал без билета. Познакомился с Бекяшевым, Елесиным, Альбертом Никифоровым. Днем просто ехал, а на ночь они меня закидывали на верхнюю полку, мешками заставляли. Почему-то только ночью билеты проверяли.