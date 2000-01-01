СКА:
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
70 лет жизни петербургского хоккейного клуба
СКА:
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
ИСТОРИИ ИЗ ЖИЗНИ
70 лет жизни петербургского хоккейного клуба
70 лет главного хоккейного клуба Ленинграда – как жизнь человека. Он был ребенком в 40-е, когда хоккей с шайбой в Союзе делал первые шаги. Становился дерзким юношей, способным добиваться медалей в борьбе со столичными монстрами. И в зрелом возрасте дотягивался до чемпионской вершины.
СКА помогали судьбоносные случайности – как расформирование команды в Калинине, с которого и началось создание бронзового коллектива. У СКА бывали невероятные матчи – как в Свердловске, когда в воротах пришлось играть форварду. За СКА выступали яркие личности, а иногда и целые династии.
Поэтому мы в первую очередь не сами говорим о команде, а слушаем героев – и игроков, и их близких. Тех, кто не просто наблюдал, а создавал историю СКА все эти годы.
СКА помогали судьбоносные случайности – как расформирование команды в Калинине, с которого и началось создание бронзового коллектива. У СКА бывали невероятные матчи – как в Свердловске, когда в воротах пришлось играть форварду. За СКА выступали яркие личности, а иногда и целые династии.
Поэтому мы в первую очередь не сами говорим о команде, а слушаем героев – и игроков, и их близких. Тех, кто не просто наблюдал, а создавал историю СКА все эти годы.
«Канадский» хоккей – так называли привычный нам хоккей с шайбой в 1940-е годы как противопоставление «русскому» хоккею с мячом.
Его изучали буквально по книгам, переводя методические издания с английского языка. Неудивительно, что в новый вид спорта приходили из более популярных и развитых. Тогда еще и разделение на сезоны было более четким: летом спортсмены играли в футбол, а зимой – в хоккей с мячом и шайбой. Известный футболист и тренер Георгий Ласин говорил: «А что делать зимой? На печке валяться?»
1940-е
Состав в сезоне-1946/47
Вратарь: Николай Аракчеев
Защитники: Владимир Понугаев (к), Сергей Северов, Азарий Баскаков.
Нападающие: Николай Михайлуца, Геннадий Дмитриев, Петр Хабаров, А. Вешняков, Константин Туманов, В. Ваганов, В. Солдатенков, Алексей Богданов, Валентин Васильев.
Тренер: Геннадий Дмитриев
Вратарь: Николай Аракчеев
Защитники: Владимир Понугаев (к), Сергей Северов, Азарий Баскаков.
Нападающие: Николай Михайлуца, Геннадий Дмитриев, Петр Хабаров, А. Вешняков, Константин Туманов, В. Ваганов, В. Солдатенков, Алексей Богданов, Валентин Васильев.
Тренер: Геннадий Дмитриев
Первый чемпионат СССР по хоккею с шайбой стартовал 22 декабря 1946 года. На три подгруппы разделили 12 команд из восьми городов. Команда Ленинградского Дома офицеров – так назывался будущий СКА – попала в «группу смерти» ЦДКА (ныне – ЦСКА), ВВС МВО и Дому Офицеров Свердловска.
Первую игру ленинградцы проводили дома против команды «летчиков» – ее курировал Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионовича. На стадионе «Динамо» за матчем наблюдала тысяча зрителей, но ЛДО ничем не смог их порадовать – проиграл 3:7.
Матч третьего тура играли уже в Москве против армейцев на малом стадионе «Динамо». Почти все время ленинградцы вели, однако на последней минуте ЦДКА вырвал ничью.
Матч второго тура команда Ленинградского военного округа не проводила: необходимо было ехать в Свердловск, а деньги на поездку найти не удалось.
Первую игру ленинградцы проводили дома против команды «летчиков» – ее курировал Василий Сталин, сын Иосифа Виссарионовича. На стадионе «Динамо» за матчем наблюдала тысяча зрителей, но ЛДО ничем не смог их порадовать – проиграл 3:7.
Матч третьего тура играли уже в Москве против армейцев на малом стадионе «Динамо». Почти все время ленинградцы вели, однако на последней минуте ЦДКА вырвал ничью.
Матч второго тура команда Ленинградского военного округа не проводила: необходимо было ехать в Свердловск, а деньги на поездку найти не удалось.
Геннадий Дмитриев – автор первой шайбы в истории ленинградских армейцев
Два года во второй группе
В сезоне-1947/48 ЛДО участия не принимал, а следующие два года провел во второй группе. Армейцы играли в одной зоне с тремя командами из Ленинграда: СКИФом, «Спартаком» и коллективом Оптико-механического завода (ГОМЗ), а также с московским «Локомотивом», Домом Офицеров Риги и минским «Спартаком». В дерби ЛДО выступил достойно: 8 очков из 12. Но этого не хватило, чтобы отправиться в Москву на финальный турнир.
В сезоне-1949/50 из ленинградских команд сохранились только «Спартак» и ЛДО, которые соревновались с рижанами, минчанами и «Инкарасом» из Литвы. Четвертое место в подгруппе – снова мимо финала.
В сезоне-1949/50 из ленинградских команд сохранились только «Спартак» и ЛДО, которые соревновались с рижанами, минчанами и «Инкарасом» из Литвы. Четвертое место в подгруппе – снова мимо финала.
Фото к заметке в газете «Советский спорт» от 12 января 1950 года
Составы команды в сезонах-1948/49 и 1949/50
1948/49
Вратарь: Евгений Воронин
Полевые: Анатолий Смирнов, Александр Семенов, Николай Аракчеев, Николай Абросимов, Николай Михайлуца, Михаил Гащенков, Геннадий Дмитриев, Алексей Богданов, Михаил Никитин, Владимир Кулешов, Николай Живописцев, Кравец, Валентин Ковалев.
Тренер: Леонид Хадживатов
1949/50
Полевые: Виктор Елесин, Михаил Никитин, Борис Абросов (имена других игроков неизвестны)
Тренер: Киселев
Вратарь: Евгений Воронин
Полевые: Анатолий Смирнов, Александр Семенов, Николай Аракчеев, Николай Абросимов, Николай Михайлуца, Михаил Гащенков, Геннадий Дмитриев, Алексей Богданов, Михаил Никитин, Владимир Кулешов, Николай Живописцев, Кравец, Валентин Ковалев.
Тренер: Леонид Хадживатов
1949/50
Полевые: Виктор Елесин, Михаил Никитин, Борис Абросов (имена других игроков неизвестны)
Тренер: Киселев
Состав в эти годы был весьма своеобразным: большая часть игроков – футболисты команды ЛДО и других городских клубов. Да и вообще за первое десятилетие развития хоккея столько ленинградских игроков меняли свои амплуа в разных видах спорта, что набралось на целую добротную футбольную команду!
1950-е
Беляй Бекяшев, Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко, Иван Иванов, Виктор Елесин, Петр Баев, Евгений Волков, Станислав Булатов, Анатолий Жоголь, Николай Карпов, Владимир Погребняк, Анатолий Викторов
После двух сезонов во второй группе Дом офицеров вернулся в первую, заняв место ленинградского «Большевика». Больше – за исключением сезона-1991/92 – ленинградцы во вторую лигу не вылетали.
В 1950-е ЛДО сменил три названия: с 1953 по 1957 команда называлась Окружной Дом офицеров, до 1959 – Спортивный клуб военного округа (СКВО). А с 1959-го получила свое нынешнее имя – Спортивный клуб армии (СКА).
В Ленинграде выступали по-настоящему звездные игроки того времени: Беляй Бекяшев, Виктор Елесин, Анатолий Жоголь, Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко, Владимир Погребняк и другие.
В 1950-е ЛДО сменил три названия: с 1953 по 1957 команда называлась Окружной Дом офицеров, до 1959 – Спортивный клуб военного округа (СКВО). А с 1959-го получила свое нынешнее имя – Спортивный клуб армии (СКА).
В Ленинграде выступали по-настоящему звездные игроки того времени: Беляй Бекяшев, Виктор Елесин, Анатолий Жоголь, Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко, Владимир Погребняк и другие.
Составы команды в сезонах-1950/51 – 1954/55
1950/51
Вратари: Виктор Казаков, Эдуард Пиппер
Защитники: Александр Семенов, Анатолий Смирнов, Константин Батырев, Владимир Рыбалко, Фердинанд Линк
Нападающие: Евгений Андреев, Владимир Богданов, Виктор Елесин, А. Елизаров, Михаил Никитин, Альберт Никифоров, Александр Тараканов
Тренер: Александр Семенов
1951/52
Вратари: Виктор Казаков, Эдуард Пиппер, Валериан Пецюкевич
Защитники: Альберт Никифоров, Владимир Быков, Анатолий Смирнов, Борис Калинин
Нападающие: Беляй Бекяшев, Владимир Богданов, Евгений Волков, Виктор Елесин, Михаил Никитин, Александр Тараканов, Владимир Погребняк
Тренер: Беляй Бекяшев
1952/53
Вратари: Валериан Пецюкевич, Виктор Казаков
Защитники: Альберт Никифоров, Анатолий Смирнов, Анатолий Жоголь
Нападающий: Беляй Бекяшев, Владимир Богданов, Евгений Волков, Григорий Галбмиллион, Виктор Елесин, Иван Иванов, Николай Карпов, Михаил Никитин, Владимир Погребняк, Александр Тараканов
Тренер: Георгий Ласин
1953/54
Вратари: Валериан Пецюкевич — 16 матчей (-56), Станислав Литовко — 1 (5)
Защитники: Альберт Никифоров — 16 (8 шайб), Николай Карпов — 16 (1), Михаил Рыжов — 16 (1), Анатолий Жоголь — 16 (0), Петр Баев — 13 (0), Владимир Богданов — 1 (0)
Нападающие: Беляй Бекяшев — 16 (34), Виктор Елесин — 16 (14), Анатолий Викторов — 16 (10), Евгений Волков — 12 (6), Владимир Погребняк — 16 (6), Константин Локтев — 6 (4), Иван Иванов — 10 (2), Александр Тараканов — 12 (0), Григорий Галбмиллион — 3 (0)
Тренер: Анатолий Викторов
1954/55
Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Альберт Никифоров (1), Петр Баев (1), Анатолий Жоголь, Владимир Васильев, Евгений Татьков, Михаил Рыжов, Юрий Плинер
Нападающие: Беляй Бекяшев (13 шайб), Владимир Погребняк (11), Евгений Волков (10), Виктор Елесин (8), Иван Иванов (5), Анатолий Викторов (4), Константин Федоров (1), Валентин Быстров (1), Виктор Лаптев (0)
Тренер: Анатолий Викторов
Вратари: Виктор Казаков, Эдуард Пиппер
Защитники: Александр Семенов, Анатолий Смирнов, Константин Батырев, Владимир Рыбалко, Фердинанд Линк
Нападающие: Евгений Андреев, Владимир Богданов, Виктор Елесин, А. Елизаров, Михаил Никитин, Альберт Никифоров, Александр Тараканов
Тренер: Александр Семенов
1951/52
Вратари: Виктор Казаков, Эдуард Пиппер, Валериан Пецюкевич
Защитники: Альберт Никифоров, Владимир Быков, Анатолий Смирнов, Борис Калинин
Нападающие: Беляй Бекяшев, Владимир Богданов, Евгений Волков, Виктор Елесин, Михаил Никитин, Александр Тараканов, Владимир Погребняк
Тренер: Беляй Бекяшев
1952/53
Вратари: Валериан Пецюкевич, Виктор Казаков
Защитники: Альберт Никифоров, Анатолий Смирнов, Анатолий Жоголь
Нападающий: Беляй Бекяшев, Владимир Богданов, Евгений Волков, Григорий Галбмиллион, Виктор Елесин, Иван Иванов, Николай Карпов, Михаил Никитин, Владимир Погребняк, Александр Тараканов
Тренер: Георгий Ласин
1953/54
Вратари: Валериан Пецюкевич — 16 матчей (-56), Станислав Литовко — 1 (5)
Защитники: Альберт Никифоров — 16 (8 шайб), Николай Карпов — 16 (1), Михаил Рыжов — 16 (1), Анатолий Жоголь — 16 (0), Петр Баев — 13 (0), Владимир Богданов — 1 (0)
Нападающие: Беляй Бекяшев — 16 (34), Виктор Елесин — 16 (14), Анатолий Викторов — 16 (10), Евгений Волков — 12 (6), Владимир Погребняк — 16 (6), Константин Локтев — 6 (4), Иван Иванов — 10 (2), Александр Тараканов — 12 (0), Григорий Галбмиллион — 3 (0)
Тренер: Анатолий Викторов
1954/55
Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Альберт Никифоров (1), Петр Баев (1), Анатолий Жоголь, Владимир Васильев, Евгений Татьков, Михаил Рыжов, Юрий Плинер
Нападающие: Беляй Бекяшев (13 шайб), Владимир Погребняк (11), Евгений Волков (10), Виктор Елесин (8), Иван Иванов (5), Анатолий Викторов (4), Константин Федоров (1), Валентин Быстров (1), Виктор Лаптев (0)
Тренер: Анатолий Викторов
Беляй Бекяшев
«Первая суперзвезда
ленинградского хоккея»
играл за команду с 1952-го по 1959-й
«Первая суперзвезда
ленинградского хоккея»
играл за команду с 1952-го по 1959-й
Беляй Бекяшев – один из лучших форвардов за все 70 лет истории СКА. Невысокого, темноволосого, всегда улыбчивого Бекяшева очень любили ленинградские болельщики, а он отвечал им красивой и виртуозной игрой.
В 22 года Беляй стал чемпионом СССР – с московским ЦДКА. А вернувшись домой, Бекяшев стал лидером команды Ленинградского дома офицеров, ее капитаном. Он первый ленинградец, который вошел в тройку лучших снайперов страны.
Но настоящий подарок болельщикам он преподнес в сезоне-1953/54, когда выиграл союзную снайперскую гонку – 34 шайбы!
Беляй Бекяшев завершил карьеру в 32 года – кажется, слишком рано. Но и продолжать было бы не в характере суперфорварда.
– Играть так, как раньше, он не мог, а хуже – не хотел, – писал позже Семен Вайханский, журналист и хороший знакомый Беляя Бекяшева.
В 22 года Беляй стал чемпионом СССР – с московским ЦДКА. А вернувшись домой, Бекяшев стал лидером команды Ленинградского дома офицеров, ее капитаном. Он первый ленинградец, который вошел в тройку лучших снайперов страны.
Но настоящий подарок болельщикам он преподнес в сезоне-1953/54, когда выиграл союзную снайперскую гонку – 34 шайбы!
Беляй Бекяшев завершил карьеру в 32 года – кажется, слишком рано. Но и продолжать было бы не в характере суперфорварда.
– Играть так, как раньше, он не мог, а хуже – не хотел, – писал позже Семен Вайханский, журналист и хороший знакомый Беляя Бекяшева.
Беляй Бекяшев после войны, кроме хоккея, играл в футбол и хоккей с мячом.
На фотографии Бекяшев – третий справа.
Подпись на обороте фотографии:
«Тов. Бекяшеву Б.А.
Участнику сводной команды Ленинградского городского совета общества «Спартак» – победителю розыгрыша первенства и Кубка Ленинграда по футболу в 1946 году.
Председатель Л.Г.С. общества «Спартак»
На фотографии Бекяшев – третий справа.
Подпись на обороте фотографии:
«Тов. Бекяшеву Б.А.
Участнику сводной команды Ленинградского городского совета общества «Спартак» – победителю розыгрыша первенства и Кубка Ленинграда по футболу в 1946 году.
Председатель Л.Г.С. общества «Спартак»
Беляй Бекяшев после войны, кроме хоккея, играл в футбол и хоккей с мячом. Бекяшев – третий справа.
Подпись на обороте фотографии: «Тов. Бекяшеву Б.А. Участнику сводной команды Ленинградского городского совета общества «Спартак» – победителю розыгрыша первенства и Кубка Ленинграда по футболу в 1946 году.
Председатель Л.Г.С. общества «Спартак»
Подпись на обороте фотографии: «Тов. Бекяшеву Б.А. Участнику сводной команды Ленинградского городского совета общества «Спартак» – победителю розыгрыша первенства и Кубка Ленинграда по футболу в 1946 году.
Председатель Л.Г.С. общества «Спартак»
ДОЧЬ БЕЛЯЯ БЕКЯШЕВА
РАШИДА БЕКЯШЕВА
– Мой папа, Беляй Абдуллович, был легким человеком, ироничным, с огромным чувством юмора, общительным, без звездной болезни и очень компанейским. В доме, где мы жили, всегда собиралось огромное количество друзей! А на Невский проспект невозможно было выйти: болельщики его узнавали в лицо.
После войны папа сразу стал заниматься спортом. Он родился на Петроградской стороне, на улице Барочная. Рядом с хлебозаводом заливали каток для мальчишек, там его и увидел тренер, пригласил в команду. Его подкармливали, а это для третьего ребенка в семье без отца было очень важно. Сначала они играли и в футбол, и в хоккей с мячом, и в канадский хоккей.
После войны папа сразу стал заниматься спортом. Он родился на Петроградской стороне, на улице Барочная. Рядом с хлебозаводом заливали каток для мальчишек, там его и увидел тренер, пригласил в команду. Его подкармливали, а это для третьего ребенка в семье без отца было очень важно. Сначала они играли и в футбол, и в хоккей с мячом, и в канадский хоккей.
Беляй Бекяшев и Виктор Елесин
Отец был невысоким, выглядел молодо. Он рассказывал: однажды, еще юным игроком, пошел с другом в магазин перед игрой купить семечек. Бегут обратно, опаздывают, а охранник отказывается их пускать на стадион – не верит, что они хоккеисты! Пришлось звать тренера, который убедил пропустить игроков.
Папа пережил блокаду в Ленинграде, когда был ребенком, поэтому детство осталось в нем надолго – вот могли чуть не опоздать на матч из-за семечек!
Когда он неожиданно стал показывать свое мастерство в хоккее с шайбой, его заметил Анатолий Тарасов и пригласил в ЦДКА, с которым он стал чемпионом СССР! Вся семья уже собирала чемоданы, чтобы переехать к нему в Москву.
Папа пережил блокаду в Ленинграде, когда был ребенком, поэтому детство осталось в нем надолго – вот могли чуть не опоздать на матч из-за семечек!
Когда он неожиданно стал показывать свое мастерство в хоккее с шайбой, его заметил Анатолий Тарасов и пригласил в ЦДКА, с которым он стал чемпионом СССР! Вся семья уже собирала чемоданы, чтобы переехать к нему в Москву.
ЦДКА – чемпион СССР-1949/50.
Беляй Бекяшев – второй справа в среднем ряду
Беляй Бекяшев – второй справа в среднем ряду
Но в какой-то момент папа сказал: «Москва – не мой город, и здесь не моя команда. Я родился в Ленинграде, пережил блокаду…» Он вернулся домой.
Жалел ли он, что не попал в сборную? Он рассуждал так: если я понадоблюсь, меня найдут и в Ленинграде. Если бы это было действительно важно, он бы остался в Москве – там была зарплата, статус. Но, думаю, ему не по душе было сидеть на скамейке, он хотел играть.
Отец ценил хоккей, ему приносила удовольствие сама игра – то, как заброшена шайба. Ему нравилось изловчиться, забить как-то необычно. Он говорил маме: «Зоя, ты представляешь, он такой здоровый, а я его взял и обвел!» У него еще было прозвище Белка: он его не очень любил, но так многие папу называли – по созвучию фамилии, имени и из-за его юркости на льду.
Жалел ли он, что не попал в сборную? Он рассуждал так: если я понадоблюсь, меня найдут и в Ленинграде. Если бы это было действительно важно, он бы остался в Москве – там была зарплата, статус. Но, думаю, ему не по душе было сидеть на скамейке, он хотел играть.
Отец ценил хоккей, ему приносила удовольствие сама игра – то, как заброшена шайба. Ему нравилось изловчиться, забить как-то необычно. Он говорил маме: «Зоя, ты представляешь, он такой здоровый, а я его взял и обвел!» У него еще было прозвище Белка: он его не очень любил, но так многие папу называли – по созвучию фамилии, имени и из-за его юркости на льду.
В матче Кубка СССР-1954 против клуба имени Карла Маркса из Электростали Беляй Бекяшев забросил не меньше трех шайб!
Фото из газеты «Советский спорт»
Фото из газеты «Советский спорт»
Лучшим другом папы был Виктор Елесин, они и играли в одной тройке нападения. Постоянно забивали. А еще у отца была особенная клюшка, ее делали на заказ из-за своеобразного угла. Играть он мог только ей, и, если она ломалась, заменить ее было сложно.
В качестве поощрения за хорошую игру папе сделали царский подарок от ЛДО: дали комнату в 20 квадратных метров на улице Седова в коммунальной квартире!
Он ездил за границу: в Швецию, Польшу, Финляндию, Чехословакию, привозил подарки. А когда сборы проходили в Ленинграде или области, они отоваривали талоны и приносили что-то вкусное домой.
После завершения карьеры Беляй Абдуллович тренировал команду комбината имени Тельмана. Но затем ему дали инвалидность из-за сердца и из-за травм, которых было очень много… Не стало его в 49 лет.
В качестве поощрения за хорошую игру папе сделали царский подарок от ЛДО: дали комнату в 20 квадратных метров на улице Седова в коммунальной квартире!
Он ездил за границу: в Швецию, Польшу, Финляндию, Чехословакию, привозил подарки. А когда сборы проходили в Ленинграде или области, они отоваривали талоны и приносили что-то вкусное домой.
После завершения карьеры Беляй Абдуллович тренировал команду комбината имени Тельмана. Но затем ему дали инвалидность из-за сердца и из-за травм, которых было очень много… Не стало его в 49 лет.
Валериан Пецюкевич
«Он был как отец родной для каждого»
играл за команду с 1951-го по 1958-й, входил в тренерский штаб
«Он был как отец родной для каждого»
играл за команду с 1951-го по 1958-й, входил в тренерский штаб
Валериан Пецюкевич родился 14 апреля 1926 года в Ленинграде. В 25 лет пришел в Ленинградский дом офицеров и провел там всю карьеру. Семь сезонов он играл на позиции вратаря в армейской команде. Его привлекали к играм и за вторую сборную СССР - он ездил на товарищеские игры в Польшу в 1954 году. А после завершения игровой карьеры Валериан Устинович работал в тренерском штабе ленинградцев. В 1971 году, когда ленинградцы под руководством Николая Пучкова выиграли первую бронзу, он занимал должность начальника команды.
ЖЕНА ВАЛЕРИАНА ПЕЦЮКЕВИЧА
СОФЬЯ ПЕЦЮКЕВИЧ
– Валериан всю жизнь провел в одном клубе: сначала играл, потом тренировал. В 1953 году руководство страны решило разогнать команду, и он пошел работать на завод «Светлана», где мы познакомились. Но решение быстро отменили – он вернулся в хоккей сразу же.
Я не пропускала ни одного матча! Да, играли на открытом воздухе, но мы выдерживали. Болельщиков было очень много. Эдуард Хиль приезжал на игры!
Валериан Устинович дружил с защитником ЛДО Анатолием Жоголем. Мы почти не расставались: вместе отдыхали, жили на базе. У Анатолия появилась машина – «Москвич», ему подарил отец жены. Куда мы на нем только ни ездили! Постоянно ходили к кому-то в гости, жили весело и дружно.
Потом переехали в военный дом на улице Руставели: там жили Валентин Панюхин, Юрий Глазов и многие другие. С женами хоккеистов очень дружили – я, например, общалась с Галей Глазовой. А сейчас мы дружим с Игорем Щурковым, он был учеником Валериана Устиновича.
Однажды Валериану на тренировке сломали переносицу! Причем его лучший друг – Толя Жоголь! Раньше масок не было: использовали кусочек кожи, который закрывал лицо. Когда шайба попала, эта «маска» порвалась.
Я не пропускала ни одного матча! Да, играли на открытом воздухе, но мы выдерживали. Болельщиков было очень много. Эдуард Хиль приезжал на игры!
Валериан Устинович дружил с защитником ЛДО Анатолием Жоголем. Мы почти не расставались: вместе отдыхали, жили на базе. У Анатолия появилась машина – «Москвич», ему подарил отец жены. Куда мы на нем только ни ездили! Постоянно ходили к кому-то в гости, жили весело и дружно.
Потом переехали в военный дом на улице Руставели: там жили Валентин Панюхин, Юрий Глазов и многие другие. С женами хоккеистов очень дружили – я, например, общалась с Галей Глазовой. А сейчас мы дружим с Игорем Щурковым, он был учеником Валериана Устиновича.
Однажды Валериану на тренировке сломали переносицу! Причем его лучший друг – Толя Жоголь! Раньше масок не было: использовали кусочек кожи, который закрывал лицо. Когда шайба попала, эта «маска» порвалась.
Беляй Бекяшев и Валериан Пецюкевич на тренировке.
Фото: из архива семьи Пецюкевичей
Фото: из архива семьи Пецюкевичей
ДОЧЬ ВАЛЕРИАНА ПЕЦЮКЕВИЧА
АЛЛА КУРГАНОВА
Валериан Пецюкевич – первый слева.
Фото: из архива семьи Пецюкевичей
Фото: из архива семьи Пецюкевичей
– Меня водили на футбол и хоккей совсем маленькую, но я помню, как папа играл! Все кричали вокруг, было весело. А в 1970-е мы тоже не пропускали игры! Обратно развозил нас автобус: в нем жены, дети игроков и тренеров – все садились в автобус, ждали, пока хоккеисты переодевались. Команда была очень дружная. С дочкой Беляя Бекяшева, например, мы занимались вместе фигурным катанием.
Дядя Толя Жоголь был нашим большим другом! Моя сестра все время садилась к нему на плечи и говорила: «Мой Толя – лучший друг». Работа и спорт – это была папина жизнь, и о нем все тепло отзывались.
Игрок СКА Виталий Кустов говорил про папу: «Он был как отец родной. Защищал, выручал». Ехали за границу – отец всю валюту игроков вез. У него везде кармашки были зашиты. Папа был очень добрый, всем помогал, вытаскивал из разных ситуаций. За личным советом шли не к Николаю Георгиевичу Пучкову, а к папе.
Дядя Толя Жоголь был нашим большим другом! Моя сестра все время садилась к нему на плечи и говорила: «Мой Толя – лучший друг». Работа и спорт – это была папина жизнь, и о нем все тепло отзывались.
Игрок СКА Виталий Кустов говорил про папу: «Он был как отец родной. Защищал, выручал». Ехали за границу – отец всю валюту игроков вез. У него везде кармашки были зашиты. Папа был очень добрый, всем помогал, вытаскивал из разных ситуаций. За личным советом шли не к Николаю Георгиевичу Пучкову, а к папе.
На сборах в Ельцовке, 1952 год
Фото: из архива семьи Пецюкевичей
Фото: из архива семьи Пецюкевичей
Первые ленинградцы в сборных СССР
В 1954 году вторая сборная СССР провела три товарищеских матча со сборной Польши. Впервые на игру с иностранными спортсменами отправили команду, составленную не из ведущих игроков национального чемпионата. Нашлось в сборной место и четырем игрокам Ленинградского дома офицеров: вратарю Валериану Пецюкевичу, защитнику Николаю Карпову, форвардам Беляю Бекяшеву и Евгению Волкову.
Поляки тепло приняли советских спортсменов, а газета Przegląd Sportowy («Спортивное обозрение» – Прим. ред.) опубликовала дружеские шаржи на всех игроков.
Поляки тепло приняли советских спортсменов, а газета Przegląd Sportowy («Спортивное обозрение» – Прим. ред.) опубликовала дружеские шаржи на всех игроков.
Все три октябрьских матча в Польше вторая сборная СССР выиграла разгромно: 7:1, 10:5, 5:1. Ленинградец Валериан Пецюкевич выходил на лед во второй игре, Евгений Волков в ней же отметился голом. Беляю Бекяшеву и Николаю Карпову отличиться не удалось, зато они появились на льду во всех трех встречах.
Через два года сборная СССР снова отправилась в Польшу – на этот раз на Студенческие игры. И вновь в составе были игроки Дома офицеров! Станислав Литовко, Анатолий Жоголь, Альберт Никифоров, Владимир Погребняк, Виктор Елесин, Беляй Бекяшев и Константин Федоров – сразу семеро ленинградцев привезли из Польши золотые медали.
Евгений Волков
«Во время игры попросил поставить
меня в защиту»
играл за команду с 1951-го по 1964-й
«Во время игры попросил поставить
меня в защиту»
играл за команду с 1951-го по 1964-й
Евгений Волков – хоккеист, который всю карьеру провел в ленинградском клубе. Он менял амплуа: сначала играл на позиции форварда, а затем стал защитником. Несколько лет Волков был капитаном команды.
Евгений даже ездил в сборную: в 1956-м он выигрывал Всемирные студенческие игры.
Евгений даже ездил в сборную: в 1956-м он выигрывал Всемирные студенческие игры.
Евгений Волков стал защитником, но все равно много атаковал ворота соперника
ЗАЩИТНИК ЛЕНИНГРАДСКИХ АРМЕЙЦЕВ
ЕВГЕНИЙ ВОЛКОВ
– Я занимался хоккеем с мячом в «Трудовых Резервах». Однажды к нам на тренировку пришел Беляй Бекяшев, который уже тогда играл в ЛДО. Беня, мы так его называли, подошел ко мне, Жоголю и Погребняку и позвал на просмотр в команду.
Первые два сезона я играл в нападении, а потом у нас начались проблемы с защитниками. Тренер подошел ко мне и говорит: «Жень, давай в защите будешь играть». Но я отказался. В очередном матче мы проигрывали, я после первого периода подошел и попросил поставить меня в защиту. Так в итоге девять лет в паре с Анатолием Жоголем и отыграл. А за карьеру забил 75 шайб, потому что у меня была очень высокая скорость, и я часто подключался к атаке.
В Ленинграде мы играли только в сильный мороз, когда лед замерзал. Хорошо помню матчи на стадионе им. Ленина. Болельщиков было столько, что однажды произошла сильная давка: сломались перила и люди просто упали вниз!
Первые два сезона я играл в нападении, а потом у нас начались проблемы с защитниками. Тренер подошел ко мне и говорит: «Жень, давай в защите будешь играть». Но я отказался. В очередном матче мы проигрывали, я после первого периода подошел и попросил поставить меня в защиту. Так в итоге девять лет в паре с Анатолием Жоголем и отыграл. А за карьеру забил 75 шайб, потому что у меня была очень высокая скорость, и я часто подключался к атаке.
В Ленинграде мы играли только в сильный мороз, когда лед замерзал. Хорошо помню матчи на стадионе им. Ленина. Болельщиков было столько, что однажды произошла сильная давка: сломались перила и люди просто упали вниз!
1953, Анатолий Тарасов и Евгений Волков
В 1953-м высшее руководство Союза разогнало все военные клубы из-за того, что футбольная команда проиграла в Хельсинки. Всех спортсменов отправили служить в части, а меня Анатолий Тарасов взял в ЦСКА и включил в сборную СССР.
На сборах мы были в Берлине, команда состояла из игроков ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов». Этой командой мы поехали в Чехословакию на международный турнир, а после него поступило сообщение, что все военные команды восстановлены. Тарасов вызвал меня к себе и говорит: «Женя, я бы тебя взял, но ленинградский СКА восстановили, тебе придется ехать туда, потому что у меня перебор игроков, уже 40 хоккеистов в обойме». А я ведь уже даже вещи в ЦСКА получил, тренировался вовсю. Так и вернулся в СКА.
На сборах мы были в Берлине, команда состояла из игроков ЦСКА, «Динамо» и «Крыльев Советов». Этой командой мы поехали в Чехословакию на международный турнир, а после него поступило сообщение, что все военные команды восстановлены. Тарасов вызвал меня к себе и говорит: «Женя, я бы тебя взял, но ленинградский СКА восстановили, тебе придется ехать туда, потому что у меня перебор игроков, уже 40 хоккеистов в обойме». А я ведь уже даже вещи в ЦСКА получил, тренировался вовсю. Так и вернулся в СКА.
Анатолий Жоголь
«Сестра отвела его в спорт, чтобы не хулиганил»
играл за команду с 1952-го по 1964-й
«Сестра отвела его в спорт, чтобы не хулиганил»
играл за команду с 1952-го по 1964-й
Анатолий Жоголь родился в 1931 году, а в ЛДО пришел в 1952-м. Он был одним из основных защитников ленинградских армейцев на протяжении 12 сезонов. Он провел за ленинградских армейцев более 300 матчей и забросил 18 шайб. Чаще всего играл в паре с Евгением Волковым, образуя надежную связку в обороне. Жоголь побеждал в составе сборной на Студенческих играх, за что получил звание мастера спорта.
Всю карьеру Анатолий Жоголь провел в СКА.
Всю карьеру Анатолий Жоголь провел в СКА.
ЖЕНА АНАТОЛИЯ ЖОГОЛЯ
НАЯ ЖОГОЛЬ
– Мы встретились с Толей в 1953 году в гостях у моей подруги – он дружил с ее братом. Тогда по званию он был ефрейтор. Я его спросила, в каких войсках служит. Толя пошутил: «в ефрейторских». Потом рассказываю брату Вале, что познакомилась с парнем, в ефрейторских войсках служит. А он говорит: «ты что, таких не бывает!» Мы прожили вместе 52 года.
Его семью эвакуировали из Свердловска – их дом разбомбили. Толя переехал в Ленинград в 16 лет, его родители – позже. Здесь сначала он работал то ли слесарем, то ли токарем. А чтобы не хулиганил, сестра двоюродная отвела его заниматься спортом. Сначала он играл в футбол за «Динамо», а потом ушел в армию и попал в хоккейную команду.
Его семью эвакуировали из Свердловска – их дом разбомбили. Толя переехал в Ленинград в 16 лет, его родители – позже. Здесь сначала он работал то ли слесарем, то ли токарем. А чтобы не хулиганил, сестра двоюродная отвела его заниматься спортом. Сначала он играл в футбол за «Динамо», а потом ушел в армию и попал в хоккейную команду.
1953, Новосибирск. Беляй Бекяшев, Анатолий Викторов, Виктор Елесин, Альберт Никифоров, Иван Иванов, Анатолий Жоголь, Владимир Погребняк.
Фото: из архива семьи Ивановых
Фото: из архива семьи Ивановых
Раньше хоккеисты сами точили коньки, расчищали лед. Играли в шерстяных свитерах, а щитки – из фибры, из которой делали рижские чемоданы Искусственного льда долго не было, поэтому они часто жили и тренировались в Новосибирске, мы их долго не видели.
Был случай – не помню, с какой командой играли – Толе шайба попала в рот! Часть языка оторвалась, потом пришивали! Тогда по телевизору показывали, что Анатолия Жоголя со стадиона увезла «скорая помощь»
У СКА были очень верные болельщики. Сейчас все сидят в тепле, попкорн едят, а тогда стояли в валенках на морозе. Они очень команду ценили! Каждый старался что-то от игрока заполучить, чтобы потом похвастаться.
Беляй Бекяшев – очень талантливым парнем был. Все хоккеисты брали трудолюбием, а у него талант от бога. Сейчас бы он был звездой!
Был случай – не помню, с какой командой играли – Толе шайба попала в рот! Часть языка оторвалась, потом пришивали! Тогда по телевизору показывали, что Анатолия Жоголя со стадиона увезла «скорая помощь»
У СКА были очень верные болельщики. Сейчас все сидят в тепле, попкорн едят, а тогда стояли в валенках на морозе. Они очень команду ценили! Каждый старался что-то от игрока заполучить, чтобы потом похвастаться.
Беляй Бекяшев – очень талантливым парнем был. Все хоккеисты брали трудолюбием, а у него талант от бога. Сейчас бы он был звездой!
1961, СКА в турне по Чехословакии
Фото: из архива Наи Жоголь
Фото: из архива Наи Жоголь
Толя много ездил в разные турне: Финляндия, Чехословакия, Польша. Привозил всякую мелочь. Помню, ребятам, которые не ездили никуда, дарил стопочки, купленные на хрустальном заводе.
После карьеры в Доме офицеров муж окончил 10 класс, а затем получил два высших физкультурных образования. В 1971-м его приглашали в Польшу тренировать, но он попал в аварию, и мы не поехали. Нас в Варшаве уже трехкомнатная квартира ждала. Хотя хорошо, что мы там не оказались. В те годы были забастовки, беспорядки. Могли и не вернуться живыми. Но он и не мечтал стать тренером, хотя вполне мог.
После карьеры в Доме офицеров муж окончил 10 класс, а затем получил два высших физкультурных образования. В 1971-м его приглашали в Польшу тренировать, но он попал в аварию, и мы не поехали. Нас в Варшаве уже трехкомнатная квартира ждала. Хотя хорошо, что мы там не оказались. В те годы были забастовки, беспорядки. Могли и не вернуться живыми. Но он и не мечтал стать тренером, хотя вполне мог.
Иван Иванов
«Защитник, забивавший грандам»
играл за команду с 1952-го по 1964-й
«Защитник, забивавший грандам»
играл за команду с 1952-го по 1964-й
Иван Иванов в Ленинградском Доме офицеров провел 13 сезонов. Большую часть времени он играл на позиции защитника, но из-за того, что стабильно забивал по 5-6 шайб за сезон, периодически попадал и в список нападающих. На счету номинального игрока обороны Иванова голы в ворота грандов советского хоккея: «Крыльев Советов», московского «Спартака».
СЫН ИВАНА ИВАНОВА
ЮРИЙ ИВАНОВ
Иван Иванов и Николай Манеев
– Хорошо помню: в 1963-м, когда мне было три года, мы с мамой пришли на стадион имени Ленина. С трудом пробирались на трибуны – народу была просто тьма! Попали, уже когда встреча началась. А после игры меня в раздевалке поили чаем.
После СКА папа ездил играть в Череповец на два года, а мы остались в Ленинграде – только иногда навещали его. А когда завершил карьеру хоккеиста, стал тренировать в спортклубе «Светлана» при заводе.
Папа меня поставил на коньки в 4,5 года, постоянно ходил со мной на тренировки, учил азам хоккея. Я единственный из детей хоккеистов того времени, кто тоже стал заниматься хоккеем. Уже позже я оказался в системе СКА, был в ней до 19 лет, пока не получил тяжелую травму: в одном из матчей за ВИФК шайба попала в глаз. Пришлось закончить карьеру и пойти тренировать – я пришел как раз на место своего отца в «Светлану».
После СКА папа ездил играть в Череповец на два года, а мы остались в Ленинграде – только иногда навещали его. А когда завершил карьеру хоккеиста, стал тренировать в спортклубе «Светлана» при заводе.
Папа меня поставил на коньки в 4,5 года, постоянно ходил со мной на тренировки, учил азам хоккея. Я единственный из детей хоккеистов того времени, кто тоже стал заниматься хоккеем. Уже позже я оказался в системе СКА, был в ней до 19 лет, пока не получил тяжелую травму: в одном из матчей за ВИФК шайба попала в глаз. Пришлось закончить карьеру и пойти тренировать – я пришел как раз на место своего отца в «Светлану».
Станислав Литовко
«Первый в списке лучших»
играл за команду с 1953-го по 1965-й
«Первый в списке лучших»
играл за команду с 1953-го по 1965-й
Станислав Литовко родился в 1935 году в Ленинграде, во время блокады жил в Белоруссии, но после войны вернулся в родной город. На профессиональном уровне выступал только за ленинградских армейцев. Сначала место в воротах он делил с Валерианом Пецюкевичем, а с 1958 года стал первым, играя практически все матчи в сезоне.
Хоккеем Станислав Яковлевич начал заниматься еще во время работы на заводе, играл за команду «Трудовых резервов» – ее собрал тренер Дмитрий Николаевич Богинов.
Хоккеем Станислав Яковлевич начал заниматься еще во время работы на заводе, играл за команду «Трудовых резервов» – ее собрал тренер Дмитрий Николаевич Богинов.
ВРАТАРЬ ЛЕНИНГРАДСКОГО
ДОМА ОФИЦЕРОВ
ДОМА ОФИЦЕРОВ
СТАНИСЛАВ ЛИТОВКО
19-летний Станислав Литовко в своем втором сезоне за команду Дома офицеров
– В ремесленном училище, где я учился, можно было играть и в футбол, и в волейбол, и в баскетбол, и в хоккей с мячом! Проводились чемпионаты разных училищ. Я начинал с русского хоккея, а потом Дмитрий Николаевич Богинов организовал сборную по канадскому. Нас было человек 15, мы играли на первенстве Ленинграда, побеждали. А в 1953 году отправились в Минск – там были команды из Ленинграда, Белоруссии, Литвы, Латвии. Мы выиграли нашу группу, должны были проводить финальный турнир, но умер Иосиф Сталин! Все отменили.
А потом меня заметил играющий тренер ЛДО Анатолий Викторов, назначил встречу на заводе. Пошел к директору, возвращается и говорит: «Все, Слава, не отпускают тебя». Но добавил: «Поезд отходит в такое-то время с Московского вокзала. Едем в Новосибирск. Если сможешь, приезжай». Мастер посоветовал написать заявление по собственному желанию – два обязательных года после ремесленного училища я отработал, мог и уйти.
Я так и поступил. Прихожу с чемоданчиком на вокзал к памятнику Ленина – теперь вместо него Петр I. А администратор команды говорит: «Славка, ты?! – мы с ним никогда не виделись, если только он матчи с моим участием смотрел. – Я твой билет уже сдал!». Я поворачиваюсь – что ж делать, раз сдал. А он мне: «Ты куда? Пойдем!».
В итоге четверо с половиной суток ехал без билета. Познакомился с Бекяшевым, Елесиным, Альбертом Никифоровым. Днем просто ехал, а на ночь они меня закидывали на верхнюю полку, мешками заставляли. Почему-то только ночью билеты проверяли.
А потом меня заметил играющий тренер ЛДО Анатолий Викторов, назначил встречу на заводе. Пошел к директору, возвращается и говорит: «Все, Слава, не отпускают тебя». Но добавил: «Поезд отходит в такое-то время с Московского вокзала. Едем в Новосибирск. Если сможешь, приезжай». Мастер посоветовал написать заявление по собственному желанию – два обязательных года после ремесленного училища я отработал, мог и уйти.
Я так и поступил. Прихожу с чемоданчиком на вокзал к памятнику Ленина – теперь вместо него Петр I. А администратор команды говорит: «Славка, ты?! – мы с ним никогда не виделись, если только он матчи с моим участием смотрел. – Я твой билет уже сдал!». Я поворачиваюсь – что ж делать, раз сдал. А он мне: «Ты куда? Пойдем!».
В итоге четверо с половиной суток ехал без билета. Познакомился с Бекяшевым, Елесиным, Альбертом Никифоровым. Днем просто ехал, а на ночь они меня закидывали на верхнюю полку, мешками заставляли. Почему-то только ночью билеты проверяли.
Сборы закончились, мы поехали играть в Челябинск. Начинали играть там, где была зима. Приехали – оттепель! Ни тренироваться, ни играть. На теннисном корте был лед, мы в этой каше поковырялись, промокли. Пошли в баню погреться. А там было два крана: с холодной водой и с кипятком. Так Валериан Пецюкевич сунул руку под кипяток, у него все покраснело, вздулось. И я стал первым вратарем!
Станислав Литовко – первый игрок ленинградских армейцев, которого включили в список 34-х лучших хоккеистов СССР. Вратарь побывал в нем дважды: после сезонов-1958/59 и 1964/65
Первый международный матч
14 февраля 1954 года команда Окружного Дома офицеров провела первый товарищеский международный матч с командой из-за границы!
Шведская «Накка» поехала в турне по Советскому Союзу: сначала играла с «Крыльями Советов» (1:10), затем с горьковским «Торпедо» (4:5), а напоследок – с ленинградским ОДО.
Трибуны стадиона имени Кирова собрали множество болельщиков, хотя на термометре было «-12»! Ленинградцы победили со счетом 8:0, благодаря голам Николая Карпова, Ивана Иванова, Анатолия Викторова, Виктора Елесина, капитана Беляя Бекяшева и хет-трику Валентина Быстрова.
Шведская «Накка» поехала в турне по Советскому Союзу: сначала играла с «Крыльями Советов» (1:10), затем с горьковским «Торпедо» (4:5), а напоследок – с ленинградским ОДО.
Трибуны стадиона имени Кирова собрали множество болельщиков, хотя на термометре было «-12»! Ленинградцы победили со счетом 8:0, благодаря голам Николая Карпова, Ивана Иванова, Анатолия Викторова, Виктора Елесина, капитана Беляя Бекяшева и хет-трику Валентина Быстрова.
Построение перед матчем с «Наккой». Фото: из архива семьи Пецюкевичей
“
Помню, в этом матче очень удивился: у шведов пристегивались штаны, как женские чулки! У нас надел рейтузы – и все закрыто! А у них было 3-4 сантиметра голой ноги! Я думал: «Как же они так, бедные?». Холодно же! Снега и ветра нет, но мороз крепкий. А болельщиков все равно много пришло!
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После товарищеского матча со шведской «Наккой» в гостинице «Астория» был накрыт шикарный стол, где мы со шведами уже немного отпраздновали!
Составы команды в сезонах-1955/56 – 1959/60
1955/56
Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Евгений Волков (8), Альберт Никифоров (1), Петр Баев (2), Анатолий Жоголь (3), Николай Манеев
Нападающие: Беляй Бекяшев (37), Владимир Погребняк (25), Виктор Елесин (14), Иван Иванов (6), Анатолий Викторов (9), Константин Федоров (9), Сергей Сальников (7), Алексей Антонов (6), Виктор Барышев (1)
Тренер: Анатолий Викторов
1956/57
Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Евгений Волков (2), Петр Баев (3), Анатолий Жоголь (3), Николай Манеев, Альберт Никифоров (1)
Нападающие: Беляй Бекяшев (24), Юрий Масленников (16), Владимир Погребняк (13), Виктор Елесин (7), Иван Иванов (11), Константин Федоров (7), Сергей Сальников (7), Алексей Антонов (9), Виктор Барышев (3), Олег Сивков (5), Анатолий Викторов (2)
1957/58
Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Евгений Волков (2 шайбы), Петр Баев, Анатолий Жоголь (2), Николай Манеев, Иван Иванов (5), Дмитрий Китаев (2)
Нападающие: Беляй Бекяшев (25), Юрий Масленников (5), Владимир Погребняк (17), Виктор Елесин (10), Константин Федоров (10), Сергей Сальников (12), Алексей Антонов (9), Олег Сивков (8)
Тренер: Евгений Воронин
1958/59
Вратари: Станислав Литовко, Борис Цветков
Защитники: Евгений Волков, Петр Баев, Анатолий Жоголь (3), Николай Манеев (1), Дмитрий Китаев (2), Юрий Горчаков, Олег Колокольников
Нападающие: Беляй Бекяшев (11), Владимир Погребняк (11), Виктор Елесин (9), Константин Федоров (3), Сергей Сальников (9), Алексей Антонов, Олег Сивков (4), Иван Иванов (4), Леонид Климов (4), Валентин Алексеев (1), Эдгард Преман
Тренер: Александр Комаров
1959/60
Вратари: Станислав Литовко, Борис Цветков
Защитники: Евгений Волков (15 шайб), Анатолий Жоголь (3), Дмитрий Китаев, Юрий Горчаков (2), Иван Иванов (6)
Нападающие: Владимир Погребняк (15), Виктор Елесин (12), Константин Федоров (5), Сергей Сальников (11), А. Антонов, Олег Сивков (17), Леонид Климов (2), Эдгард Преман (5), Станислав Булатов (14), Леонид Быков (4)
Тренер: Александр Комаров
Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Евгений Волков (8), Альберт Никифоров (1), Петр Баев (2), Анатолий Жоголь (3), Николай Манеев
Нападающие: Беляй Бекяшев (37), Владимир Погребняк (25), Виктор Елесин (14), Иван Иванов (6), Анатолий Викторов (9), Константин Федоров (9), Сергей Сальников (7), Алексей Антонов (6), Виктор Барышев (1)
Тренер: Анатолий Викторов
1956/57
Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Евгений Волков (2), Петр Баев (3), Анатолий Жоголь (3), Николай Манеев, Альберт Никифоров (1)
Нападающие: Беляй Бекяшев (24), Юрий Масленников (16), Владимир Погребняк (13), Виктор Елесин (7), Иван Иванов (11), Константин Федоров (7), Сергей Сальников (7), Алексей Антонов (9), Виктор Барышев (3), Олег Сивков (5), Анатолий Викторов (2)
1957/58
Вратари: Валериан Пецюкевич, Станислав Литовко
Защитники: Евгений Волков (2 шайбы), Петр Баев, Анатолий Жоголь (2), Николай Манеев, Иван Иванов (5), Дмитрий Китаев (2)
Нападающие: Беляй Бекяшев (25), Юрий Масленников (5), Владимир Погребняк (17), Виктор Елесин (10), Константин Федоров (10), Сергей Сальников (12), Алексей Антонов (9), Олег Сивков (8)
Тренер: Евгений Воронин
1958/59
Вратари: Станислав Литовко, Борис Цветков
Защитники: Евгений Волков, Петр Баев, Анатолий Жоголь (3), Николай Манеев (1), Дмитрий Китаев (2), Юрий Горчаков, Олег Колокольников
Нападающие: Беляй Бекяшев (11), Владимир Погребняк (11), Виктор Елесин (9), Константин Федоров (3), Сергей Сальников (9), Алексей Антонов, Олег Сивков (4), Иван Иванов (4), Леонид Климов (4), Валентин Алексеев (1), Эдгард Преман
Тренер: Александр Комаров
1959/60
Вратари: Станислав Литовко, Борис Цветков
Защитники: Евгений Волков (15 шайб), Анатолий Жоголь (3), Дмитрий Китаев, Юрий Горчаков (2), Иван Иванов (6)
Нападающие: Владимир Погребняк (15), Виктор Елесин (12), Константин Федоров (5), Сергей Сальников (11), А. Антонов, Олег Сивков (17), Леонид Климов (2), Эдгард Преман (5), Станислав Булатов (14), Леонид Быков (4)
Тренер: Александр Комаров
Эдгард Преман
«Сын летчика-испытателя»
играл за команду с 1958-го по 1964-й
«Сын летчика-испытателя»
играл за команду с 1958-го по 1964-й
Форвард Эдгард Преман – сын советского летчика-испытателя Эдгарда Югановича Премана. Будущий хоккеист остался без отца, когда ему был всего год: Эдгард Юганович разбился во время испытательного полета.
Эдгард Эдгардович играл за ленинградских армейцев шесть сезонов. За это время он забросил 26 шайб, выходя на лед почти во всех матчах чемпионата СССР.
Эдгард Эдгардович играл за ленинградских армейцев шесть сезонов. За это время он забросил 26 шайб, выходя на лед почти во всех матчах чемпионата СССР.
ЖЕНА ЭДГАРДА ПРЕМАНА
ЛАРИСА ПРЕМАН
Эдгард Преман
Фото: из семейного архива
Фото: из семейного архива
– Мы поженились в 1962-м, когда Эдик еще играл. Но он постоянно был в разъездах – то в Электростали, то в Москве! Жаль, что матчей в Ленинграде было не так много. Болельщики на матчи приходили интеллигентные – никаких драк. Бывало, конечно, что согревались напитками, но вели себя прилично. А я поддерживала, кричала, принимала все близко к сердцу!
Мой муж дружил с Алексеем Климовым, Сережей Сальниковым, Олегом Сивковым, Димой Китаевым. И хотя дома мы никаких посиделок не устраивали, потому что жили на закрытой территории, они часто общались даже после завершения карьеры. Эдгард был заядлым хоккейным болельщиком: ходил на матчи, поддерживал связь с клубом, работал в Ленинградском Доме офицеров – тренировал военных. Затем стал заместителем начальника кафедры по физической подготовке в Академии связи.
Однажды Эдик попал в госпиталь, его спросили: бывали ли у него травмы шеи. Он забыл, но как-то в матче со «Спартаком» его сильно ударили клюшкой, он сознание потерял. И вот эта травма дала о себе знать – началась онкология. Он ушел, не дожив до 37 лет…
Мой муж дружил с Алексеем Климовым, Сережей Сальниковым, Олегом Сивковым, Димой Китаевым. И хотя дома мы никаких посиделок не устраивали, потому что жили на закрытой территории, они часто общались даже после завершения карьеры. Эдгард был заядлым хоккейным болельщиком: ходил на матчи, поддерживал связь с клубом, работал в Ленинградском Доме офицеров – тренировал военных. Затем стал заместителем начальника кафедры по физической подготовке в Академии связи.
Однажды Эдик попал в госпиталь, его спросили: бывали ли у него травмы шеи. Он забыл, но как-то в матче со «Спартаком» его сильно ударили клюшкой, он сознание потерял. И вот эта травма дала о себе знать – началась онкология. Он ушел, не дожив до 37 лет…
Сезон-1958/59
Иван Иванов, Эдгард Преман, Евгений Волков, Николай Манеев, Валентин Алексеев, Алексей Климов, Виктор Елесин, Станислав Литовко.
Фото: из архива Николая Манеева
Иван Иванов, Эдгард Преман, Евгений Волков, Николай Манеев, Валентин Алексеев, Алексей Климов, Виктор Елесин, Станислав Литовко.
Фото: из архива Николая Манеева
Николай Манеев
«Наглый и дерзкий защитник СКА»
играл за команду с 1956-го по 1959-й
«Наглый и дерзкий защитник СКА»
играл за команду с 1956-го по 1959-й
Защитник Николай Манеев в профессиональный хоккей попал благодаря Павлу Васильевичу Батыреву – футболисту и тренеру, который начал играть еще в Российской Империи, продолжил в Советском Союзе, а после войны занялся еще и канадским хоккеем. Совсем юного Колю Манеева взяли в «Спартак» из любительской команды, тренировавшейся на Торжковском рынке! А в команду Окружного Дома офицеров его позвал Альберт Никифоров, тоже игравший за «Спартак». В армейском клубе Манеев отыграл три сезона.
ЗАЩИТНИК
ЛЕНИНГРАДСКИХ АРМЕЙЦЕВ
ЛЕНИНГРАДСКИХ АРМЕЙЦЕВ
НИКОЛАЙ МАНЕЕВ
Хоккейная команда «Спартак», приблизительно 1949 год. Николай Манеев – второй справа.
Фото: из архива Николая Манеева
Фото: из архива Николая Манеева
– Иди подойди к Альберту Никифорову, он хочет с тобой пообщаться! - однажды сказал мне Анатолий Иванов, известный советский футбольный судья, который тоже играл в «Спартаке».
Я подошел и состоялся у нас такой разговор:
– Коля, хочешь в хоккей играть? Любишь хоккей?
– Конечно, очень люблю!
– Тогда приходи на тренировку нашего армейского клуба. Я предупрежу тренера, мы тебя будем ждать.
– Приду, обязательно приду!
А сам не пришел – испугался. Каждый день ходил на тренировки «Спартака», а однажды мимо катка снова проходил Никифоров.
– Чего же ты меня обманул? Говорил, что любишь хоккей.
– Я очень люблю! – попытался я оправдаться. – Извините. Можно еще шанс? Теперь точно приду!
Я подошел и состоялся у нас такой разговор:
– Коля, хочешь в хоккей играть? Любишь хоккей?
– Конечно, очень люблю!
– Тогда приходи на тренировку нашего армейского клуба. Я предупрежу тренера, мы тебя будем ждать.
– Приду, обязательно приду!
А сам не пришел – испугался. Каждый день ходил на тренировки «Спартака», а однажды мимо катка снова проходил Никифоров.
– Чего же ты меня обманул? Говорил, что любишь хоккей.
– Я очень люблю! – попытался я оправдаться. – Извините. Можно еще шанс? Теперь точно приду!
Со второго раза действительно пришел: встал с коньками и формой в сторонке. Альберт меня позвал, представил тренеру. На первой тренировке я пару раз жестковато сыграл против других ребят, меня сразу стали спрашивать: «Ты чего дерешься?» Но я не дрался, все делал по правилам. После тренировки сказали: «Жди, мы тебе открыточку пришлем, когда надо будет на тренировку прийти и что с собой брать».
Я пришел домой радостный! Но мне все говорили: «Да брось, там таких как ты миллион проходит каждый день». А потом однажды мама мне открытку протягивает, где написано, куда приходить!
На первой тренировке играли в футбол, а я во дворе постоянно мяч гонял! Представил, будто я во дворе и начал обыгрывать всех. Мне сказали: «А ты хорош в футболе!» Я совсем обнаглел и отвечаю: «Да и в хоккее тоже!»
Через год я попал в основную команду, в которой уже и остался на четыре сезона.
Я пришел домой радостный! Но мне все говорили: «Да брось, там таких как ты миллион проходит каждый день». А потом однажды мама мне открытку протягивает, где написано, куда приходить!
На первой тренировке играли в футбол, а я во дворе постоянно мяч гонял! Представил, будто я во дворе и начал обыгрывать всех. Мне сказали: «А ты хорош в футболе!» Я совсем обнаглел и отвечаю: «Да и в хоккее тоже!»
Через год я попал в основную команду, в которой уже и остался на четыре сезона.
1960-е
Юрий Глазов, Валентин Панюхин и Олег Чурашов.
Фото: из архива семьи Панюхиных
Фото: из архива семьи Панюхиных
60-е для клуба – период, когда жизнь стабилизировалась, а у команды на долгие годы появился собственный узнаваемый стиль: надежная оборона и сыгранные атакующие тройки.
Ключевые события уложились в зиму 1963-го: во-первых, старшим тренером стал один из лучших советских вратарей, олимпийский чемпион-1956 Николай Пучков. А следом в городе Калинин (Тверь) после странного эпизода с пьяным дебошем игроков в Челябинске расформировали местный СКА – и Пучкову удалось забрать лучших игроков в Ленинград, хотя их хотели видеть и в ЦСКА.
Павел Козлов, Константин Меньшиков, Василий Адарчев, Валентин Панюхин и Юрий Глазов быстро стали лидерами СКА, а параллельно к тому времени и местные игроки – Игорь Щурков, позже Игорь Григорьев и другие - окрепли и стали частью сильной и стабильной команды.
Ключевые события уложились в зиму 1963-го: во-первых, старшим тренером стал один из лучших советских вратарей, олимпийский чемпион-1956 Николай Пучков. А следом в городе Калинин (Тверь) после странного эпизода с пьяным дебошем игроков в Челябинске расформировали местный СКА – и Пучкову удалось забрать лучших игроков в Ленинград, хотя их хотели видеть и в ЦСКА.
Павел Козлов, Константин Меньшиков, Василий Адарчев, Валентин Панюхин и Юрий Глазов быстро стали лидерами СКА, а параллельно к тому времени и местные игроки – Игорь Щурков, позже Игорь Григорьев и другие - окрепли и стали частью сильной и стабильной команды.
Составы команды в сезонах-1960/61 – 1964/65
1960/1961
Вратари: Станислав Литовко — 25 (95, 0шт), Борис Цветков — 4 (4, 0шт)
Защитники: Евгений Волков — 27 (3+3, 22шт), Анатолий Жоголь — 27 (1+0, 20шт), Юрий Горчаков — 27 (0+0, 10шт), Иван Иванов — 27 (5+1, 4 шт), Анатолий Дроздов — 27 (3+3, 22шт)
Нападающие: Владимир Погребняк — 27 (13+5, 4шт), Виктор Елесин — 27 (8+1, 2шт), Константин Федоров — 27 (16+2, 4шт), Сергей Сальников — 27 (7+1, 0шт), Олег Сивков — 18 (7+1, 4шт), Леонид Климов — 27 (6+1, 4шт), Эдгард Преман — 27 (4+0, 8шт), Станислав Булатов — 27 (9+1, 12шт), Виктор Смирнов — 21 (2+2, 2шт), Игорь Щурков — 4 (0+0, 0шт)
Тренер: Александр Комаров
1961/1962
Вратари: Станислав Литовко — 33 (93, 10шт), Борис Цветков — 7 (28, 0шт)
Защитники: Евгений Волков — 38 (6+2, 28шт), Анатолий Жоголь — 38 (0+1, 46шт), Юрий Горчаков — 37 (0+2, 26шт), Анатолий Дроздов — 33 (6+2, 38шт)
Нападающие: Владимир Погребняк — 37 (17+3, 8шт), Константин Федоров — 37 (15+5, 26шт), Сергей Сальников — 38 (14+6, 4шт), Олег Сивков — 38 (24+1, 12шт), Леонид Климов — 28 (4+0, 10шт), Иван Иванов — 19 (1+0, 2шт), Эдгард Преман — 30 (4+1, 14шт), Виктор Смирнов — 37 (12+2, 16шт), Игорь Щурков — 34 (6+3, 14шт), В. Курбатов — 35 (8+4, 24шт), Виталий Кустов — 21 (2+2, 10шт), Дмитрий Копченов — 12 (2+1, 2шт), Юрий Пантюхов — 9 (1+1, 6шт)
Тренер: Александр Комаров
1962/1963
Вратари: Станислав Литовко — 25 (99), Николай Пучков — 12 (38)
Защитники: Евгений Волков — 35 (10+1, 18), Генрих Сидоренков — 31 (3+1), Анатолий Жоголь — 35 (1+0, 17), Валерий Шилов — 27 (0+0, 4), Юрий Горчаков — 24 (0+0, 16), Александр Филиппов — 1 (0+0, 0)
Нападающие: Юрий Баулин — 34 (14+6, 20), Дмитрий Копченов — 36 (13+5, 32), Игорь Щурков — 37 (12+2, 18), Виталий Кустов — 37 (10+3, 28), Сергей Сальников — 37 (11+1, 2), Эдгард Преман — 36 (9+2, 14), Виктор Смирнов — 32 (10+0, 8), Владимир Погребняк — 28 (5+2, 4), Борис Поспелов — 35 (5+1, 4), Анатолий Соболев — 31 (3+1, 4), Олег Сивков — 5 (1+0, 0), Валерий Петрунин — 7 (0+0, 0)
Тренер: Евгений Бабич
1963/1964
Вратари: Станислав Литовко – 34 (-120), Николай Шаров – 2 (16).
Защитники: Генрих Сидоренков – 34 (3), Юрий Баулин – 22 (2), Евгений Волков – 35 (2), Валерий Шилов – 20 (1), Анатолий Жоголь – 36 (0), Юрий Горчаков – 13 (0), Константин Меньшиков – 10 (0), Олег Чурашов – 2 (0), Павел Козлов – 19 (1).
Нападающие: Василий Адарчев – 21 (13), Игорь Щурков – 36 (13), Валентин Панюхин – 21 (11), Виталий Кустов – 34 (10), Дмитрий Копченов – 36 (8), Юрий Глазов – 21 (6), Виктор Смирнов – 32 (6), Олег Сивков – 36 (5), Эдгард Преман – 15 (4), Алексей Голованов – 36 (2), Анатолий Соболев – 26 (0), Сергей Сальников – 15 (0), Юрий Корякин – 10 (0).
Тренеры: Евгений Бабич, Николай Пучков
1964/65
Вратари: Станислав Литовко – 24 (-110, 0шт), Олег Володяев – 4 (-7, 0шт), Василий Никифоров – 1 (0, 0шт).
Защитники: Валерий Шилов – 36 (0+0, 12шт), Владислав Кузнецов – 35 (2+1, 33шт), Константин Меньшиков – 36 (2+2, 26шт), Олег Чурашов – 11 (0+0, 0шт), Павел Козлов – 30 (2+0, 12шт), Валерий Егоров – 36 (0+0, 12шт).
Нападающие: Василий Адарчев – 21 (13), Игорь Щурков – 36 (13), Валентин Панюхин – 21 (11), Виталий Кустов – 34 (10), Дмитрий Копченов – 36 (8), Юрий Глазов – 21 (6), Виктор Смирнов – 32 (6), Олег Сивков – 36 (5), Эдгард Преман – 15 (4), Алексей Голованов – 36 (2), Анатолий Соболев – 26 (0), Сергей Сальников – 15 (0), Юрий Корякин – 10 (0).
Тренер: Николай Пучков
Вратари: Станислав Литовко — 25 (95, 0шт), Борис Цветков — 4 (4, 0шт)
Защитники: Евгений Волков — 27 (3+3, 22шт), Анатолий Жоголь — 27 (1+0, 20шт), Юрий Горчаков — 27 (0+0, 10шт), Иван Иванов — 27 (5+1, 4 шт), Анатолий Дроздов — 27 (3+3, 22шт)
Нападающие: Владимир Погребняк — 27 (13+5, 4шт), Виктор Елесин — 27 (8+1, 2шт), Константин Федоров — 27 (16+2, 4шт), Сергей Сальников — 27 (7+1, 0шт), Олег Сивков — 18 (7+1, 4шт), Леонид Климов — 27 (6+1, 4шт), Эдгард Преман — 27 (4+0, 8шт), Станислав Булатов — 27 (9+1, 12шт), Виктор Смирнов — 21 (2+2, 2шт), Игорь Щурков — 4 (0+0, 0шт)
Тренер: Александр Комаров
1961/1962
Вратари: Станислав Литовко — 33 (93, 10шт), Борис Цветков — 7 (28, 0шт)
Защитники: Евгений Волков — 38 (6+2, 28шт), Анатолий Жоголь — 38 (0+1, 46шт), Юрий Горчаков — 37 (0+2, 26шт), Анатолий Дроздов — 33 (6+2, 38шт)
Нападающие: Владимир Погребняк — 37 (17+3, 8шт), Константин Федоров — 37 (15+5, 26шт), Сергей Сальников — 38 (14+6, 4шт), Олег Сивков — 38 (24+1, 12шт), Леонид Климов — 28 (4+0, 10шт), Иван Иванов — 19 (1+0, 2шт), Эдгард Преман — 30 (4+1, 14шт), Виктор Смирнов — 37 (12+2, 16шт), Игорь Щурков — 34 (6+3, 14шт), В. Курбатов — 35 (8+4, 24шт), Виталий Кустов — 21 (2+2, 10шт), Дмитрий Копченов — 12 (2+1, 2шт), Юрий Пантюхов — 9 (1+1, 6шт)
Тренер: Александр Комаров
1962/1963
Вратари: Станислав Литовко — 25 (99), Николай Пучков — 12 (38)
Защитники: Евгений Волков — 35 (10+1, 18), Генрих Сидоренков — 31 (3+1), Анатолий Жоголь — 35 (1+0, 17), Валерий Шилов — 27 (0+0, 4), Юрий Горчаков — 24 (0+0, 16), Александр Филиппов — 1 (0+0, 0)
Нападающие: Юрий Баулин — 34 (14+6, 20), Дмитрий Копченов — 36 (13+5, 32), Игорь Щурков — 37 (12+2, 18), Виталий Кустов — 37 (10+3, 28), Сергей Сальников — 37 (11+1, 2), Эдгард Преман — 36 (9+2, 14), Виктор Смирнов — 32 (10+0, 8), Владимир Погребняк — 28 (5+2, 4), Борис Поспелов — 35 (5+1, 4), Анатолий Соболев — 31 (3+1, 4), Олег Сивков — 5 (1+0, 0), Валерий Петрунин — 7 (0+0, 0)
Тренер: Евгений Бабич
1963/1964
Вратари: Станислав Литовко – 34 (-120), Николай Шаров – 2 (16).
Защитники: Генрих Сидоренков – 34 (3), Юрий Баулин – 22 (2), Евгений Волков – 35 (2), Валерий Шилов – 20 (1), Анатолий Жоголь – 36 (0), Юрий Горчаков – 13 (0), Константин Меньшиков – 10 (0), Олег Чурашов – 2 (0), Павел Козлов – 19 (1).
Нападающие: Василий Адарчев – 21 (13), Игорь Щурков – 36 (13), Валентин Панюхин – 21 (11), Виталий Кустов – 34 (10), Дмитрий Копченов – 36 (8), Юрий Глазов – 21 (6), Виктор Смирнов – 32 (6), Олег Сивков – 36 (5), Эдгард Преман – 15 (4), Алексей Голованов – 36 (2), Анатолий Соболев – 26 (0), Сергей Сальников – 15 (0), Юрий Корякин – 10 (0).
Тренеры: Евгений Бабич, Николай Пучков
1964/65
Вратари: Станислав Литовко – 24 (-110, 0шт), Олег Володяев – 4 (-7, 0шт), Василий Никифоров – 1 (0, 0шт).
Защитники: Валерий Шилов – 36 (0+0, 12шт), Владислав Кузнецов – 35 (2+1, 33шт), Константин Меньшиков – 36 (2+2, 26шт), Олег Чурашов – 11 (0+0, 0шт), Павел Козлов – 30 (2+0, 12шт), Валерий Егоров – 36 (0+0, 12шт).
Нападающие: Василий Адарчев – 21 (13), Игорь Щурков – 36 (13), Валентин Панюхин – 21 (11), Виталий Кустов – 34 (10), Дмитрий Копченов – 36 (8), Юрий Глазов – 21 (6), Виктор Смирнов – 32 (6), Олег Сивков – 36 (5), Эдгард Преман – 15 (4), Алексей Голованов – 36 (2), Анатолий Соболев – 26 (0), Сергей Сальников – 15 (0), Юрий Корякин – 10 (0).
Тренер: Николай Пучков
Валентин Панюхин
«Ведущий центр медального СКА»
играл за команду с 1963-го по 1976-й
«Ведущий центр медального СКА»
играл за команду с 1963-го по 1976-й
Если бы Валентин Панюхин играл сейчас, он наверняка был был суперзвездой как минимум в нашей стране: центрфорвард с отличным кистевым, который умел и отдавать, и забивать. Его тройку с Адарчевым и Глазовым в готовом виде брали во вторую сборную СССР – они были лучшими в атаке и там. Наверняка, если бы звено Панюхина переманил к себе ЦСКА, они бы и в главной национальной команде Союза заиграли – однако в сезоне-65/66 в Москву съездил один Глазов, у него не получилось, и тройка на следующий год воссоединилась в ленинградском СКА.
ЖЕНА ВАЛЕНТИНА ПАНЮХИНА
ВЕРА ПАНЮХИНА
Валентин Панюхин во время матча.
Фото: из архива семьи Панюхиных
Фото: из архива семьи Панюхиных
– Мы знакомы с мужем практически с пеленок. Он занимался футболом, а потом и хоккеем. До СКА играл за московские «Крылья Советов» и СКА МВО из Калинина. А потом Валентина и Юрия Глазова Николай Пучков забрал в Ленинград.
У Валентина была травма тяжелая в 1976-м, он лежал в больнице. В результате его убрали из команды. После этого отсылали в Свердловск и Новосибирск, но в итоге получилось остаться, муж потом работал в Пушкине в противовоздушной обороне до самой смерти. Но всю жизнь у него спорт был на первом месте. Я все понимала и не ревновала!
У Валентина была травма тяжелая в 1976-м, он лежал в больнице. В результате его убрали из команды. После этого отсылали в Свердловск и Новосибирск, но в итоге получилось остаться, муж потом работал в Пушкине в противовоздушной обороне до самой смерти. Но всю жизнь у него спорт был на первом месте. Я все понимала и не ревновала!
Открытие «Юбилейного»
С 1946-го по 1967-й СКА играл только на открытом воздухе: стадион «Динамо», стадион имени Кирова, стадион имени Ленина... На каждой арене собиралось множество зрителей! Болельщики грелись, как могли: надевали все теплые вещи из гардероба. Но проблемой гораздо более существенной, чем холод, были оттепели. Из-за них нередко приходилось откладывать и переносить матчи.
Город сделал подарок клубу перед 21-м днем рождения – Дворец спорта «Юбилейный» на проспекте Добролюбова!
Город сделал подарок клубу перед 21-м днем рождения – Дворец спорта «Юбилейный» на проспекте Добролюбова!
8 ноября 1967-го ленинградские армейцы провели первую встречу в новом дворце против московского ЦСКА! Автором первого гола в «Юбилейном» стал защитник СКА Павел Козлов, затем преимущество увеличили Игорь Григорьев и Юрий Глазов! Победа была близка, но ЦСКА все же выиграл 4:3.
Дворец, конечно же, был забит полностью: на матч пришло семь тысяч человек!
Дворец, конечно же, был забит полностью: на матч пришло семь тысяч человек!
“
Это был большой праздник! Дворец открыли в честь 50-летия Октябрьской революции. Арена шикарная, теплая! Для нас это была огромная радость. «Юбилейный» всегда был битком, народ за билеты отдавал все, что хочешь. Попасть на трибуны было очень сложно!
Первый большой успех: финал Кубка СССР
Ленинградцы принимали участие во всех Кубках СССР по хоккею: всего он проводился 21 раз. Формат розыгрыша не раз кардинально менялся: например, в 1961-м серии играли до двух побед, а с 1976-го в полуфинал выходили победители групп.
Наивысший результат для СКА – финалы 1968-го и 1971-го
Серебряные медали Кубка-68 – первые серьезные награды в истории команды. В 1/8 финала СКА разгромил ангарский «Ермак» (7:0), в 1/4 – челябинский «Восход» (12:2). Полуфинальный матч ленинградцы проводили с киевским «Динамо» (5:2). А 14 апреля 1968 года в финале Кубка СССР в заполненном Дворце спорта «Лужники» встречались две армейские команды – ЦСКА и СКА.
Наивысший результат для СКА – финалы 1968-го и 1971-го
Серебряные медали Кубка-68 – первые серьезные награды в истории команды. В 1/8 финала СКА разгромил ангарский «Ермак» (7:0), в 1/4 – челябинский «Восход» (12:2). Полуфинальный матч ленинградцы проводили с киевским «Динамо» (5:2). А 14 апреля 1968 года в финале Кубка СССР в заполненном Дворце спорта «Лужники» встречались две армейские команды – ЦСКА и СКА.
Игроки СКА – в белом. Вратарь – Олег Володяев, Олег Чурашов (4), Игорь Щурков (15) Фото: еженедельник «Футбол-Хоккей», 21 апреля 1968-го
Еженедельник «Футбол-Хоккей», 21 апреля 1968-го
Составы команды в сезонах-1965/66 – 1969/70
1965/66
Вратари: Олег Володяев – 36 (-118, 2шт)
Защитники: Валерий Шилов – 26 (0+1, 10шт), Владислав Кузнецов – 35 (2+2, 40шт), Константин Меньшиков – 36 (4+2, 24шт), Олег Чурашов – 17 (0+0, 4шт), Павел Козлов – 35 (2+1, 16шт), Валерий Егоров – 31 (1+0, 8шт), Анатолий Дроздов – 17 (0+0, 4шт).
Нападающие: Василий Адарчев – 33 (10+4, 34шт), Игорь Щурков – 36 (15+3, 19шт), Валентин Панюхин – 36 (9+7, 18шт), Виталий Кустов – 33 (4+5, 30шт), Дмитрий Копченов – 34 (8+0, 16шт), Виктор Смирнов – 36 (6+1, 10шт), Алексей Голованов – 34 (4+0, 2шт), Игорь Григорьев – 7 (4+1, 0шт), Юрий Корякин – 29 (6+3, 12шт), Анатолий Соболев – 32 (5+0, 2шт), Валентин Сенюшкин – 12 (4+2, 6шт).
Тренер: Николай Пучков
1966/67
Вратари: Олег Володяев – 44 (-137, 0шт), Василий Никифоров – 1 (-3, 0шт)
Защитники: Валерий Егоров – 44 (2+0, 14шт), Павел Козлов – 43 (3+1, 39шт), Константин Меньшиков – 42 (3+2, 36шт), Олег Чурашов – 44 (2+3, 16шт), Анатолий Дроздов – 40 (0+0, 4шт), Владислав Кузнецов – 44 (2+0, 18шт).
Нападающие: Юрий Глазов – 42 (19+16, 2шт), Валентин Панюхин – 44 (31+10, 22шт), Виктор Смирнов – 31 (8+3, 12шт), Анатолий Соболев – 22 (8+2, 4шт), Игорь Щурков – 43 (11+3, 24шт), Дмитрий Копченов – 43 (19+10, 34шт), Виталий Кустов – 43 (18+5, 22шт), Игорь Григорьев – 43 (12+10, 20шт), Валентин Сенюшкин – 43 (10+8, 10шт), Юрий Миронов – 1 (0+0, 2шт), Петр Андреев – 1 (0+0, 0шт), Сергей Солодухин – 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1967/68
Вратари: Олег Володяев – 42 (-133, 0шт), Василий Никифоров – 6 (-16, 0шт).
Защитники: Валерий Егоров – 44 (1+1, 16шт), Павел Козлов – 44 (6+2, 28шт), Константин Меньшиков – 44 (4+3, 26шт), Олег Чурашов – 44 (4+1, 20шт), Анатолий Дроздов – 43 (0+1, 14шт), Валерий Шилов – 43 (1+0, 10шт), Евгений Федосеев – 8 (0+1, 4шт).
Нападающие: Юрий Глазов – 43 (22+7, 4шт), Валентин Панюхин – 44 (24+13, 28шт), Анатолий Соболев – 22 (2+2, 2шт), Игорь Щурков – 44 (17+8, 22шт), Дмитрий Копченов – 42 (14+11, 28шт), Виталий Кустов – 44 (15+9, 46шт), Игорь Григорьев – 44 (24+7, 26шт), Валентин Сенюшкин – 14 (1+0, 6шт), Петр Андреев – 39 (11+4, 4шт), Сергей Солодухин – 39 (10+2, 6шт), Валентин Гуреев – 42 (9+5, 21шт), Юрий Миронов – 1 (0+0, 0шт), Вячеслав Солодухин – 4 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1968/69
Вратари: Олег Володяев – 10 (-28, 0шт), Владимир Шеповалов – 23 (-82, 10шт).
Защитники: Валерий Егоров – 26 (2+0, 12шт), Павел Козлов – 29 (2+2, 22шт), Константин Меньшиков – 32 (3+2, 36шт), Олег Чурашов – 32 (2+1, 20шт), Валерий Шилов – 32 (1+0, 2шт), Евгений Федосеев – 9 (0+0, 4шт), Александр Новожилов – 12 (0+0, 6шт).
Нападающие: Юрий Глазов – 32 (6+4, 4шт), Валентин Панюхин – 26 (10+2, 24шт), Игорь Щурков – 32 (7+5, 12шт), Дмитрий Копченов – 32 (10+4, 23шт), Виталий Кустов – 26 (12+3, 8шт), Игорь Григорьев – 32 (13+6, 10шт), Петр Андреев – 31 (13+8, 6шт), Сергей Солодухин – 31 (12+4, 22шт), Валентин Гуреев – 29 (11/4 пропущенных +5, 8шт), Юрий Миронов – 3 (2+1, 0шт), Олег Иванов – 2 (0+0, 0шт), Александр Наханьков – 10 (4+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1969/70
Вратари: Владимир Шеповалов – 36 (-111, 0шт), Олег Володяев – 11 (28, 0шт).
Защитники: Павел Козлов — 43 (8+2, 24шт), Константин Меньшиков — 36 (6+2, 24шт), Евгений Федосеев — 42 (4+1, 16шт), Игорь Щурков — 44 (2+2, 16шт), Валерий Егоров — 44 (3+0, 2шт), Олег Чурашов — 41 (0+1, 20шт), Ю. Ющин — 1 (0+0, 0шт), Борис Чистяков — 3 (0+0, 4шт), Александр Новожилов — 26 (0+0, 2шт).
Нападающие: Игорь Григорьев — 43 (26+15, 28шт), Сергей Солодухин — 41 (22+13, 30шт), Петр Андреев — 44 (22+12, 38шт), Валентин Панюхин — 44 (19+10, 16шт), Юрий Глазов — 41 (17+8, 9шт), Дмитрий Копченов — 39 (13+11, 18шт), Олег Иванов — 36 (12+8, 10шт), Вячеслав Солодухин — 43 (14+3, 16шт), Виталий Кустов — 34 (6+4, 12шт), Александр Кудияш — 37 (7+2, 8шт), Александр Андреев — 2 (2+0, 0шт), Владимир Травин — 1 (0+0, 0шт), Михаил Кропотов — 1 (0+0, 0шт), Александр Малухин — 2 (0+0, 0шт), Владимир Стрельцов — 1 (0+1, 0шт), В. Горбунов — 2 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
Вратари: Олег Володяев – 36 (-118, 2шт)
Защитники: Валерий Шилов – 26 (0+1, 10шт), Владислав Кузнецов – 35 (2+2, 40шт), Константин Меньшиков – 36 (4+2, 24шт), Олег Чурашов – 17 (0+0, 4шт), Павел Козлов – 35 (2+1, 16шт), Валерий Егоров – 31 (1+0, 8шт), Анатолий Дроздов – 17 (0+0, 4шт).
Нападающие: Василий Адарчев – 33 (10+4, 34шт), Игорь Щурков – 36 (15+3, 19шт), Валентин Панюхин – 36 (9+7, 18шт), Виталий Кустов – 33 (4+5, 30шт), Дмитрий Копченов – 34 (8+0, 16шт), Виктор Смирнов – 36 (6+1, 10шт), Алексей Голованов – 34 (4+0, 2шт), Игорь Григорьев – 7 (4+1, 0шт), Юрий Корякин – 29 (6+3, 12шт), Анатолий Соболев – 32 (5+0, 2шт), Валентин Сенюшкин – 12 (4+2, 6шт).
Тренер: Николай Пучков
1966/67
Вратари: Олег Володяев – 44 (-137, 0шт), Василий Никифоров – 1 (-3, 0шт)
Защитники: Валерий Егоров – 44 (2+0, 14шт), Павел Козлов – 43 (3+1, 39шт), Константин Меньшиков – 42 (3+2, 36шт), Олег Чурашов – 44 (2+3, 16шт), Анатолий Дроздов – 40 (0+0, 4шт), Владислав Кузнецов – 44 (2+0, 18шт).
Нападающие: Юрий Глазов – 42 (19+16, 2шт), Валентин Панюхин – 44 (31+10, 22шт), Виктор Смирнов – 31 (8+3, 12шт), Анатолий Соболев – 22 (8+2, 4шт), Игорь Щурков – 43 (11+3, 24шт), Дмитрий Копченов – 43 (19+10, 34шт), Виталий Кустов – 43 (18+5, 22шт), Игорь Григорьев – 43 (12+10, 20шт), Валентин Сенюшкин – 43 (10+8, 10шт), Юрий Миронов – 1 (0+0, 2шт), Петр Андреев – 1 (0+0, 0шт), Сергей Солодухин – 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1967/68
Вратари: Олег Володяев – 42 (-133, 0шт), Василий Никифоров – 6 (-16, 0шт).
Защитники: Валерий Егоров – 44 (1+1, 16шт), Павел Козлов – 44 (6+2, 28шт), Константин Меньшиков – 44 (4+3, 26шт), Олег Чурашов – 44 (4+1, 20шт), Анатолий Дроздов – 43 (0+1, 14шт), Валерий Шилов – 43 (1+0, 10шт), Евгений Федосеев – 8 (0+1, 4шт).
Нападающие: Юрий Глазов – 43 (22+7, 4шт), Валентин Панюхин – 44 (24+13, 28шт), Анатолий Соболев – 22 (2+2, 2шт), Игорь Щурков – 44 (17+8, 22шт), Дмитрий Копченов – 42 (14+11, 28шт), Виталий Кустов – 44 (15+9, 46шт), Игорь Григорьев – 44 (24+7, 26шт), Валентин Сенюшкин – 14 (1+0, 6шт), Петр Андреев – 39 (11+4, 4шт), Сергей Солодухин – 39 (10+2, 6шт), Валентин Гуреев – 42 (9+5, 21шт), Юрий Миронов – 1 (0+0, 0шт), Вячеслав Солодухин – 4 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1968/69
Вратари: Олег Володяев – 10 (-28, 0шт), Владимир Шеповалов – 23 (-82, 10шт).
Защитники: Валерий Егоров – 26 (2+0, 12шт), Павел Козлов – 29 (2+2, 22шт), Константин Меньшиков – 32 (3+2, 36шт), Олег Чурашов – 32 (2+1, 20шт), Валерий Шилов – 32 (1+0, 2шт), Евгений Федосеев – 9 (0+0, 4шт), Александр Новожилов – 12 (0+0, 6шт).
Нападающие: Юрий Глазов – 32 (6+4, 4шт), Валентин Панюхин – 26 (10+2, 24шт), Игорь Щурков – 32 (7+5, 12шт), Дмитрий Копченов – 32 (10+4, 23шт), Виталий Кустов – 26 (12+3, 8шт), Игорь Григорьев – 32 (13+6, 10шт), Петр Андреев – 31 (13+8, 6шт), Сергей Солодухин – 31 (12+4, 22шт), Валентин Гуреев – 29 (11/4 пропущенных +5, 8шт), Юрий Миронов – 3 (2+1, 0шт), Олег Иванов – 2 (0+0, 0шт), Александр Наханьков – 10 (4+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1969/70
Вратари: Владимир Шеповалов – 36 (-111, 0шт), Олег Володяев – 11 (28, 0шт).
Защитники: Павел Козлов — 43 (8+2, 24шт), Константин Меньшиков — 36 (6+2, 24шт), Евгений Федосеев — 42 (4+1, 16шт), Игорь Щурков — 44 (2+2, 16шт), Валерий Егоров — 44 (3+0, 2шт), Олег Чурашов — 41 (0+1, 20шт), Ю. Ющин — 1 (0+0, 0шт), Борис Чистяков — 3 (0+0, 4шт), Александр Новожилов — 26 (0+0, 2шт).
Нападающие: Игорь Григорьев — 43 (26+15, 28шт), Сергей Солодухин — 41 (22+13, 30шт), Петр Андреев — 44 (22+12, 38шт), Валентин Панюхин — 44 (19+10, 16шт), Юрий Глазов — 41 (17+8, 9шт), Дмитрий Копченов — 39 (13+11, 18шт), Олег Иванов — 36 (12+8, 10шт), Вячеслав Солодухин — 43 (14+3, 16шт), Виталий Кустов — 34 (6+4, 12шт), Александр Кудияш — 37 (7+2, 8шт), Александр Андреев — 2 (2+0, 0шт), Владимир Травин — 1 (0+0, 0шт), Михаил Кропотов — 1 (0+0, 0шт), Александр Малухин — 2 (0+0, 0шт), Владимир Стрельцов — 1 (0+1, 0шт), В. Горбунов — 2 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
Полевой игрок – в воротах СКА!
Крайне интересный эпизод произошел в ноябре 1968 года: СКА играл в Свердловске с «Автомобилистом». Игрок хозяев Валерий Чекалкин атаковал вратаря СКА Владимира Шеповалова. Армейцы начали прессинговать судью, а сам голкипер ударил арбитра ловушкой – так, что тот упал! Вратаря удалили до конца игры.
Главный тренер СКА Николай Пучков был крайне недоволен удалением и увел команду со льда, но местное армейское руководство приказало Пучкову вернуться. Пришлось выбирать вратаря из полевых игроков, как того требовали правила. Защищать ворота вышел Валентин Гуреев, который отразил несколько бросков, пропустив всего четыре шайбы.
Так Гуреев стал, скорее всего, единственным полевым игроком в истории СКА, сыгравшим в официальном матче на позиции вратаря!
Главный тренер СКА Николай Пучков был крайне недоволен удалением и увел команду со льда, но местное армейское руководство приказало Пучкову вернуться. Пришлось выбирать вратаря из полевых игроков, как того требовали правила. Защищать ворота вышел Валентин Гуреев, который отразил несколько бросков, пропустив всего четыре шайбы.
Так Гуреев стал, скорее всего, единственным полевым игроком в истории СКА, сыгравшим в официальном матче на позиции вратаря!
ВЫПИСКА ИЗ ПРАВИЛ
Если вратарь будет подвергнут штрафу за плохое поведение или удалению на всю игру, он должен покинуть игровую площадку. Его место может занять любой игрок команды, за исключением второго вратаря и игроков начинающего состава.
“
Ключевой момент: разыгрываем большинство в середине второго периода. Наш Чекалкин грамотно работал с вратарями: в момент броска, проезжая мимо, он слегка цеплял их. Вратарь на мгновение терял равновесие, шайбу. Гол!
А в этот раз Чикалкин слегка переборщил: задел Шеповалова не чуть-чуть, а прилично. Тот, разумеется, на шайбу среагировать не успел. Мы повели в счете 2:0, а ленинградцы набросились на судью. Вратарь стучит себя кулаком в грудь, мол его толкнули, гол нельзя засчитывать. Но судья говорит, что все в пределах правил, и указывает на центр площадки. У Шеповалова сдают нервы. Он берет ловушку и наотмашь бьет арбитра по физиономии. Судья падает на пятую точку...
А в этот раз Чикалкин слегка переборщил: задел Шеповалова не чуть-чуть, а прилично. Тот, разумеется, на шайбу среагировать не успел. Мы повели в счете 2:0, а ленинградцы набросились на судью. Вратарь стучит себя кулаком в грудь, мол его толкнули, гол нельзя засчитывать. Но судья говорит, что все в пределах правил, и указывает на центр площадки. У Шеповалова сдают нервы. Он берет ловушку и наотмашь бьет арбитра по физиономии. Судья падает на пятую точку...
ФОРВАРД СКА
С 1967-ГО по 1969-Й
С 1967-ГО по 1969-Й
ВАЛЕНТИН ГУРЕЕВ
1968, Владимир Шеповалов, Валентин Панюхин, Валентин Гуреев (за Панюхиным)
Фото: из архива семьи Панюхиных
Фото: из архива семьи Панюхиных
– Нашего вратаря удалили, и Николай Пучков ходил по раздевалке, спрашивал: «Кто хочет встать в ворота?» Никто желания не проявлял, поэтому встал я. Точно помню, что не опозорился, отбил очень много бросков. Опыт был интересный!
Я играл у многих тренеров, но такого фанатичного и ищущего как Пучков не видел! Он был очень требовательным. И не только на площадке, но и в быту. Немного жестковат, но тренер – замечательный.
В коллективе все скромные и очень простые в общении. Кроме меня, было еще пять москвичей. И мы жили все в одной комнате гостиницы СКА.
В Ленинграде сначала играли на открытом воздухе на «Петровском». А переодевались на стадионе СКА в километре от арены. Там мы надевали форму, брали коньки в руки и садились в ПАЗик, который отвозил нас на матч.
Я играл у многих тренеров, но такого фанатичного и ищущего как Пучков не видел! Он был очень требовательным. И не только на площадке, но и в быту. Немного жестковат, но тренер – замечательный.
В коллективе все скромные и очень простые в общении. Кроме меня, было еще пять москвичей. И мы жили все в одной комнате гостиницы СКА.
В Ленинграде сначала играли на открытом воздухе на «Петровском». А переодевались на стадионе СКА в километре от арены. Там мы надевали форму, брали коньки в руки и садились в ПАЗик, который отвозил нас на матч.
Игроки СКА в экипировке выходят из ПАЗа и идут к ледовой площадке. Фото: из архива Александра Кудияша
ДИНАСТИИ.
СОЛОДУХИНЫ
СОЛОДУХИНЫ
В разное время в СКА играли братья, отцы и сыновья, дяди и племянники. Первый семейный дуэт в СКА образовали братья Солодухины: старший Сергей и младший Вячеслав всю карьеру провели в ленинградском клубе. Сергей пришел в команду в 1966-м, Вячеслав – на год позже. Вместе с армейцами оба хоккеиста стали обладателями бронзовых медалей чемпионата СССР-1971. Сергей завершил карьеру в 1976-м. Вячеслав участвовал в Суперсерии-1972, а также завоевал серебро на чемпионате мира того же года в Праге. Он продолжал до 1979-го, когда его не стало.
Через девять лет у Сергея родился сын, которого он назвал в честь брата. Вячеслав Солодухин-младший играл в системе СКА семь лет: в сезонах-2007/08 и 2011/12 выступал за основную команду. Сейчас Вячеслав играет в КХЛ за подмосковный «Витязь».
Через девять лет у Сергея родился сын, которого он назвал в честь брата. Вячеслав Солодухин-младший играл в системе СКА семь лет: в сезонах-2007/08 и 2011/12 выступал за основную команду. Сейчас Вячеслав играет в КХЛ за подмосковный «Витязь».
ФОРВАРД «ВИТЯЗЯ»,
СЫН СЕРГЕЯ СОЛОДУХИНА
СЫН СЕРГЕЯ СОЛОДУХИНА
ВЯЧЕСЛАВ СОЛОДУХИН
Вячеслав и Сергей Солодухины (в центре)
– В шесть лет папа первый раз поставил меня на коньки. Но вроде бы я упал, и что-то меня не впечатлило. Через какое-то время решил, что хочу попробовать еще раз, попросил папу покататься со мной. С того момента меня со льда было не выгнать.
Сначала я многих вещей не мог сделать. Например, тормозить одной стороной. Тренировки были ближе к вечеру, а я еще в семь утра на полчаса-час мы с папой ездили на маленький каток на Фонтанке. Он проводил со мной очень много времени, через каких-то знакомых организовывал мне дополнительные занятия. Рассказывал мне про и про дядю, но папы не стало, когда мне было 11.
У меня сохранилось множество раритетных вещей со времени, когда дядя и папа играли: коньки, перчатки. За дядю я получал какие-то памятные медали, грамоты. Самый ценный подарок от папы – первая клюшка фирмы Sherwood, она до сих пор у меня. Долгое время я ею и играл – даже дома с мячом!
Сначала я многих вещей не мог сделать. Например, тормозить одной стороной. Тренировки были ближе к вечеру, а я еще в семь утра на полчаса-час мы с папой ездили на маленький каток на Фонтанке. Он проводил со мной очень много времени, через каких-то знакомых организовывал мне дополнительные занятия. Рассказывал мне про и про дядю, но папы не стало, когда мне было 11.
У меня сохранилось множество раритетных вещей со времени, когда дядя и папа играли: коньки, перчатки. За дядю я получал какие-то памятные медали, грамоты. Самый ценный подарок от папы – первая клюшка фирмы Sherwood, она до сих пор у меня. Долгое время я ею и играл – даже дома с мячом!
Армейская карта
1970-е
Команда Николая Пучкова достигла пика и ушла в пике: после бронзы сезона-1970/71 у СКА начались большие проблемы с результатами, а как следствие – и на позиции старшего тренера. В 73-м, например, Николая Георгиевича заменили на Вениамина Александрова после первого же матча – но потом вернули из-за болезни сменщика. В тот год СКА был как никогда близок к вылету во вторую лигу – спасло только спецрешение спорткомитета назначить стыковые матчи: спортивное руководство просто сжалилось над командой с такими проблемами.
Тяжелая смена поколений и лихорадочные решения местных руководителей привели к тому, что бронза-71 осталась только ярким фрагментом этого периода.
Тяжелая смена поколений и лихорадочные решения местных руководителей привели к тому, что бронза-71 осталась только ярким фрагментом этого периода.
СКА в межсезонье после завоевания бронзовых медалей сезона-1970/71 Крайний слева стоит – Павел Козлов; слева направо сидят – Олег Чурашов, Игорь Щурков; справа налево стоят – Вячеслав Солодухин, Валентин Панюхин, Сергей Солодухин, Петр Андреев; крайний справа сидит – Виталий Кустов
Составы команды в сезонах-1970/71 – 1974/75
1970/71
Вратари: Владимир Шеповалов – 39 (-110, 2шт), Олег Володяев – 8 (-27, 0шт)
Защитники: Олег Чурашов — 37 (6+3, 22шт), Валерий Егоров — 40 (5+1, 18шт), Павел Козлов — 40 (3+3, 28шт), Игорь Щурков — 39 (1+3, 16шт), Константин Меньшиков — 22 (2+0, 8шт), Александр Новожилов — 20 (1+0, 0шт), Евгений Федосеев — 35 (0+2, 18шт), Борис Чистяков — 13 (0+0, 4шт).
Нападающие: Юрий Глазов — 39 (26+4, 8шт), Игорь Григорьев — 40 (17+9, 10шт), Сергей Солодухин — 40 (15+11, 18шт), Петр Андреев — 40 (17+7, 30), Олег Иванов — 39 (15+9, 10шт), Валентин Панюхин — 40 (12+9, 18шт), Вячеслав Солодухин — 40 (15+5, 20шт), Александр Кудияш — 40 (11+5, 10шт), Виталий Кустов — 38 (7+4, 12шт), Дмитрий Копченов — 20 (2+1, 10шт), Александр Андреев — 11 (2+1, 0шт), Михаил Кропотов — 7 (1+0, 2шт), Владимир Стрельцов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1971/72
Вратари: Владимир Шеповалов — 31 (-109), Олег Володяев — 3 (-16)
Защитники: Борис Чистяков — 28 (1+0, 14шт), Олег Чурашов — 32 (5+1, 19шт), Евгений Федосеев — 31 (1+1, 22шт), Павел Козлов — 28 (3+0, 18шт), Александр Новожилов — 31 (2+0, 6шт), Валерий Егоров — 18 (0+1, 6шт), Игорь Щурков — 27 (1+1, 4шт).
Нападающие: Петр Андреев — 29 (19+4, 10шт), Александр Андреев — 30 (6+4, 2шт), Юрий Глазов — 2 (0+0, 0шт), Игорь Григорьев — 32 (8+5, 2шт), Олег Иванов — 30 (12+2, 6шт), Михаил Кропотов — 20 (3+1, 6шт), Александр Кудияш — 29 (3+1, 2шт), Виталий Кустов — 32 (10+8, 12шт), Виктор Кузьмин — 5 (0+0, 0шт), Валентин Панюхин — 29 (7+3, 4шт), Вячеслав Солодухин — 32 (12+4, 8шт), Сергей Солодухин — 29 (7+8, 30шт), Владимир Стрельцов — 23 (0+0, 2шт).
Тренер: Николай Пучков
1972/73
Вратари: Владимир Шеповалов — 14 (-60, 0шт), Николай Толстиков — 15 (-55, 0шт), Василий Добровольский — 8 (-39, 0шт), Борис Полковников — 1 (-1, 0, 0шт).
Защитники: Евгений Федосеев — 31 (3+2, 12шт), , Валерий Егоров — 25 (1+4, 4шт), Павел Козлов — 15 (0+4, 6шт), Игорь Щурков — 32 (0+2, 12шт), Александр Новожилов — 21 (0+1, 4шт), Борис Чистяков — 32 (1+0, 10шт), Олег Чурашов — 30 (0+1, 10шт), Александр Малюгин — 2 (0+0, 2шт).
Нападающие: Петр Андреев — 32 (22+7, 22шт), Сергей Солодухин — 28 (14+14, 28шт), Михаил Кропотов — 32 (10+10, 10шт), Александр Андреев — 27 (10+7, 0шт), Олег Иванов — 30 (8+4, 12шт), Вячеслав Солодухин — 31 (7+4, 26шт), Валентин Панюхин — 23 (5+5, 8шт), Александр Кудияш — 32 (4+5, 6ш), Геннадий Маслов — 16 (6+1, 0шт), Владимир Стрельцов — 17 (3+1, 4шт), Александр Сушков — 5 (1+0, 0шт), Борис Чучин — 11 (0+2, 4шт), Игорь Григорьев — 3 (0+1, 5шт), Игорь Филимонов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1973/74
Вратари: Владимир Шеповалов — 32 (143, 14шт), Василий Добровольский — 3 (12, 0шт)
Защитники: Олег Чурашов — 32 (0+ 2, 16шт), Евгений Федосеев — 21 (0+1, 12шт), Александр Малюгин — 1 (0+0, 4шт), Александр Новожилов — 26 (1+0, 12шт), Валерий Егоров — 32 (0+2, 6шт), Александр Сапелкин — 30 (5+2, 6шт), Игорь Щурков — 28 (3+4, 6шт)
Нападающие: Петр Андреев — 32 (19+8, 10шт), Александр Андреев — 30 (5+5, 2шт), Юрий Глазов — 10 (0+2, 0шт), Игорь Григорьев — 8 (0+1, 4шт), Рафаил Ишматов — 11 (1+1, 2шт), Олег Иванов — 30 (5+6, 4шт), Михаил Кропотов — 31 (3+1, 4шт), Валентин Панюхин — 28 (10+10, 10шт), Вячеслав Солодухин — 29 (10+4, 18шт), Сергей Солодухин — 32 (13+8, 32шт), Владимир Стрельцов — 13 (0+1, 0шт), Александр Сырцов — 28 (7+6, 8шт), Александр Наханьков — 32 (11+5, 12шт), Александр Кудияш — 28 (5+4, 20шт), Виталий Кустов — 7 (2+1, 0шт)
Тренеры: Вениамин Александров, Николай Пучков
1974/75
Вратари: Владимир Шеповалов — 30 (112, 2шт), Александр Новосад — 9 (40, 0шт)
Защитники: Борис Чистяков — 36 (4 + 1, 16шт), Олег Чурашов — 33 (1+3, 18шт), Александр Новожилов — 36 (1+1, 8шт), Валерий Егоров —– 27 (1+3, 8шт), Василий Поздняков — 29 (2+0, 18шт), Игорь Щурков — 32 (2+2, 8шт)
Нападающие: Петр Андреев — 35 (16+9, 30шт), Александр Андреев — 23 (3+6, 8шт), Борис Чучин — 23 (3+3, 2шт), Николай Дроздецкий — 6 (1+1, 2шт), Олег Иванов — 21 (5+2, 6шт), Михаил Кропотов — 33 (11+4, 4шт), Валентин Панюхин — 33 (12+5, 12шт), Евгений Шигонцев — 24 (6+4, 8шт), Вячеслав Солодухин — 36 (11+5, 26шт), Сергей Солодухин — 23 (13+11, 14шт), Владимир Трунов — 34 (13+9, 22шт), Александр Наханьков — 32 (4+9, 14шт), Александр Кудияш — 35 (3+1, 12шт), Борис Боков — 8 (1+0, 2шт), Виталий Кустов — 16 (3+1, 0шт), Ю. Андреев — 2 (0+0, 0шт)
Тренер: Николай Пучков
Вратари: Владимир Шеповалов – 39 (-110, 2шт), Олег Володяев – 8 (-27, 0шт)
Защитники: Олег Чурашов — 37 (6+3, 22шт), Валерий Егоров — 40 (5+1, 18шт), Павел Козлов — 40 (3+3, 28шт), Игорь Щурков — 39 (1+3, 16шт), Константин Меньшиков — 22 (2+0, 8шт), Александр Новожилов — 20 (1+0, 0шт), Евгений Федосеев — 35 (0+2, 18шт), Борис Чистяков — 13 (0+0, 4шт).
Нападающие: Юрий Глазов — 39 (26+4, 8шт), Игорь Григорьев — 40 (17+9, 10шт), Сергей Солодухин — 40 (15+11, 18шт), Петр Андреев — 40 (17+7, 30), Олег Иванов — 39 (15+9, 10шт), Валентин Панюхин — 40 (12+9, 18шт), Вячеслав Солодухин — 40 (15+5, 20шт), Александр Кудияш — 40 (11+5, 10шт), Виталий Кустов — 38 (7+4, 12шт), Дмитрий Копченов — 20 (2+1, 10шт), Александр Андреев — 11 (2+1, 0шт), Михаил Кропотов — 7 (1+0, 2шт), Владимир Стрельцов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1971/72
Вратари: Владимир Шеповалов — 31 (-109), Олег Володяев — 3 (-16)
Защитники: Борис Чистяков — 28 (1+0, 14шт), Олег Чурашов — 32 (5+1, 19шт), Евгений Федосеев — 31 (1+1, 22шт), Павел Козлов — 28 (3+0, 18шт), Александр Новожилов — 31 (2+0, 6шт), Валерий Егоров — 18 (0+1, 6шт), Игорь Щурков — 27 (1+1, 4шт).
Нападающие: Петр Андреев — 29 (19+4, 10шт), Александр Андреев — 30 (6+4, 2шт), Юрий Глазов — 2 (0+0, 0шт), Игорь Григорьев — 32 (8+5, 2шт), Олег Иванов — 30 (12+2, 6шт), Михаил Кропотов — 20 (3+1, 6шт), Александр Кудияш — 29 (3+1, 2шт), Виталий Кустов — 32 (10+8, 12шт), Виктор Кузьмин — 5 (0+0, 0шт), Валентин Панюхин — 29 (7+3, 4шт), Вячеслав Солодухин — 32 (12+4, 8шт), Сергей Солодухин — 29 (7+8, 30шт), Владимир Стрельцов — 23 (0+0, 2шт).
Тренер: Николай Пучков
1972/73
Вратари: Владимир Шеповалов — 14 (-60, 0шт), Николай Толстиков — 15 (-55, 0шт), Василий Добровольский — 8 (-39, 0шт), Борис Полковников — 1 (-1, 0, 0шт).
Защитники: Евгений Федосеев — 31 (3+2, 12шт), , Валерий Егоров — 25 (1+4, 4шт), Павел Козлов — 15 (0+4, 6шт), Игорь Щурков — 32 (0+2, 12шт), Александр Новожилов — 21 (0+1, 4шт), Борис Чистяков — 32 (1+0, 10шт), Олег Чурашов — 30 (0+1, 10шт), Александр Малюгин — 2 (0+0, 2шт).
Нападающие: Петр Андреев — 32 (22+7, 22шт), Сергей Солодухин — 28 (14+14, 28шт), Михаил Кропотов — 32 (10+10, 10шт), Александр Андреев — 27 (10+7, 0шт), Олег Иванов — 30 (8+4, 12шт), Вячеслав Солодухин — 31 (7+4, 26шт), Валентин Панюхин — 23 (5+5, 8шт), Александр Кудияш — 32 (4+5, 6ш), Геннадий Маслов — 16 (6+1, 0шт), Владимир Стрельцов — 17 (3+1, 4шт), Александр Сушков — 5 (1+0, 0шт), Борис Чучин — 11 (0+2, 4шт), Игорь Григорьев — 3 (0+1, 5шт), Игорь Филимонов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Пучков
1973/74
Вратари: Владимир Шеповалов — 32 (143, 14шт), Василий Добровольский — 3 (12, 0шт)
Защитники: Олег Чурашов — 32 (0+ 2, 16шт), Евгений Федосеев — 21 (0+1, 12шт), Александр Малюгин — 1 (0+0, 4шт), Александр Новожилов — 26 (1+0, 12шт), Валерий Егоров — 32 (0+2, 6шт), Александр Сапелкин — 30 (5+2, 6шт), Игорь Щурков — 28 (3+4, 6шт)
Нападающие: Петр Андреев — 32 (19+8, 10шт), Александр Андреев — 30 (5+5, 2шт), Юрий Глазов — 10 (0+2, 0шт), Игорь Григорьев — 8 (0+1, 4шт), Рафаил Ишматов — 11 (1+1, 2шт), Олег Иванов — 30 (5+6, 4шт), Михаил Кропотов — 31 (3+1, 4шт), Валентин Панюхин — 28 (10+10, 10шт), Вячеслав Солодухин — 29 (10+4, 18шт), Сергей Солодухин — 32 (13+8, 32шт), Владимир Стрельцов — 13 (0+1, 0шт), Александр Сырцов — 28 (7+6, 8шт), Александр Наханьков — 32 (11+5, 12шт), Александр Кудияш — 28 (5+4, 20шт), Виталий Кустов — 7 (2+1, 0шт)
Тренеры: Вениамин Александров, Николай Пучков
1974/75
Вратари: Владимир Шеповалов — 30 (112, 2шт), Александр Новосад — 9 (40, 0шт)
Защитники: Борис Чистяков — 36 (4 + 1, 16шт), Олег Чурашов — 33 (1+3, 18шт), Александр Новожилов — 36 (1+1, 8шт), Валерий Егоров —– 27 (1+3, 8шт), Василий Поздняков — 29 (2+0, 18шт), Игорь Щурков — 32 (2+2, 8шт)
Нападающие: Петр Андреев — 35 (16+9, 30шт), Александр Андреев — 23 (3+6, 8шт), Борис Чучин — 23 (3+3, 2шт), Николай Дроздецкий — 6 (1+1, 2шт), Олег Иванов — 21 (5+2, 6шт), Михаил Кропотов — 33 (11+4, 4шт), Валентин Панюхин — 33 (12+5, 12шт), Евгений Шигонцев — 24 (6+4, 8шт), Вячеслав Солодухин — 36 (11+5, 26шт), Сергей Солодухин — 23 (13+11, 14шт), Владимир Трунов — 34 (13+9, 22шт), Александр Наханьков — 32 (4+9, 14шт), Александр Кудияш — 35 (3+1, 12шт), Борис Боков — 8 (1+0, 2шт), Виталий Кустов — 16 (3+1, 0шт), Ю. Андреев — 2 (0+0, 0шт)
Тренер: Николай Пучков
Петр Андреев
«Лучший снайпер даже в худшие сезоны»
играл за команду с 1966-го по 1979-й
«Лучший снайпер даже в худшие сезоны»
играл за команду с 1966-го по 1979-й
Форвард СКА Петр Андреев взял бронзу-71 и был важным элементом той мини-копии Красной машины, которую собрал Николай Пучков. Однако особенно ценно, что Андреев вел за собой команду в смутные годы после медалей: четыре сезона подряд именно Петр Андреев становился лучшим снайпером команды – а значит в значительной степени его заслуга, что СКА остался в высшей лиге, хотя не раз был близок к вылету: участвовал в переходных матчах, но спасался.
ФОРВАРД СКА
ПЕТР АНДРЕЕВ
1971, заметка в газете «На страже Родины»
– В Ленинград я переехал, когда мне было 14. Здесь поступил в военное училище и стал заниматься хоккеем: просто для себя, до этого я не играл вообще. Ездил на каток, на Финский залив.
Однажды в Ленинграде проходила Спартакиада, в которой участвовали четыре общества: «Спартак», СКА, «Динамо» и «Труд», за которое играл я.
В финале встретились «Труд» и СКА, матч закончился со счетом 5:5 и все пять шайб в ворота армейцев забросил я! После игры ко мне подошел мужчина, сказал: «Завтра вам нужно приехать на улицу Плеханова» (сейчас – Казанская улица – Прим. ред.)
Я же не местный, не знал, что это за место. А оказалось, там СКА тренировался на небольшом катке, примерно 20 на 20 метров... Я пришел на тренировку и увидел, как занимается команда СКА. Тем мужчиной оказался Николай Пучков.
Однажды в Ленинграде проходила Спартакиада, в которой участвовали четыре общества: «Спартак», СКА, «Динамо» и «Труд», за которое играл я.
В финале встретились «Труд» и СКА, матч закончился со счетом 5:5 и все пять шайб в ворота армейцев забросил я! После игры ко мне подошел мужчина, сказал: «Завтра вам нужно приехать на улицу Плеханова» (сейчас – Казанская улица – Прим. ред.)
Я же не местный, не знал, что это за место. А оказалось, там СКА тренировался на небольшом катке, примерно 20 на 20 метров... Я пришел на тренировку и увидел, как занимается команда СКА. Тем мужчиной оказался Николай Пучков.
Первые медали чемпионата СССР: бронза-71
Семилетняя сыгранность главных исполнителей, топтавшихся рядом с тройкой призеров уже несколько сезонов, наконец привела СКА к медалям. В Ленинграде не было одного хоккеиста или одного звена, от которого зависело бы все. Таких лидеров – вся команда. Решающий матч сезона выпало провести дома, в «Юбилейном», против «Спартака», с которым и боролись: на последней минуте Сергей Солодухин забросил победную шайбу, и в Ленинграде за два матча до конца чемпионата уже можно было праздновать историческое завоевание медалей!
ФОРВАРД СКА
ПЕТР АНДРЕЕВ
– Никакой конкретной задачи на сезон не стояло. Просто нужно было сыграть хорошо. Никто никогда не думал, что команда из Ленинграда может завоевать медали. Первые четыре матча в чемпионате мы проиграли, после у нас было серьезное собрание. Мы же все были военные. Нам сказали: «Что ж вы сделали? Пора снимать погоны?»
Потом собрание провели мы, хоккеисты. Поговорили между собой, и игра улучшилась! Потихоньку поднялись в таблице, стали претендовать на третье место, до первого и второго было далековато.
Нас в городе очень любили, узнавали. Мы были настолько популярны, что «Юбилейный» заполнялся до предела. Очереди за билетами стояли даже ночью. Люди костры жгли, чтобы дождаться своего билета!
Потом собрание провели мы, хоккеисты. Поговорили между собой, и игра улучшилась! Потихоньку поднялись в таблице, стали претендовать на третье место, до первого и второго было далековато.
Нас в городе очень любили, узнавали. Мы были настолько популярны, что «Юбилейный» заполнялся до предела. Очереди за билетами стояли даже ночью. Люди костры жгли, чтобы дождаться своего билета!
1971, гол Валентина Панюхина в ворота «Спартака».
Фото: из газеты «На страже Родины»
Фото: из газеты «На страже Родины»
«Спартак», с которым мы боролись за бронзу, тренировал молодой Борис Майоров. Они играли отлично, нам было тяжеловато. После второго периода счет – 1:3, мы не знали, что и делать. Народ требовал победы, нам тоже ее хотелось. Но потом Слава Солодухин сократил отставание, а Валентин Панюхин счет сравнял.
Чуть больше, чем за минуту до конца третьего периода я увидел в углу зоны «Спартака» защитника с шайбой. Он стоял, крутился с ней. Ну, я и пошел на него, отобрал шайбу. Смотрю, в воротах никого нет. Отдал пас Сергею Солодухину, и он забил!
Оставалось играть еще семь секунд. Тайм-аутов не было, но мы непроизвольно все собрались вокруг Пучкова. Он даже не знал, кого поставить на оставшееся время! Так ничего и не сказал: мы своей пятеркой вернулись на вбрасывание и доиграли.
Чуть больше, чем за минуту до конца третьего периода я увидел в углу зоны «Спартака» защитника с шайбой. Он стоял, крутился с ней. Ну, я и пошел на него, отобрал шайбу. Смотрю, в воротах никого нет. Отдал пас Сергею Солодухину, и он забил!
Оставалось играть еще семь секунд. Тайм-аутов не было, но мы непроизвольно все собрались вокруг Пучкова. Он даже не знал, кого поставить на оставшееся время! Так ничего и не сказал: мы своей пятеркой вернулись на вбрасывание и доиграли.
1971, момент игры со «Спартаком».
Фото: из архива Петра Андреева
Фото: из архива Петра Андреева
КАПИТАН СКА,
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА СССР-1971
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА СССР-1971
ПАВЕЛ КОЗЛОВ
– Жили мы в Кавголово. По утрам ехали оттуда на раскатку в «Юбилейный», потом обратно за город и в половине пятого выезжали на матч. Это был день игры против «Спартака». На Суздальском проспекте есть переезд, рядом с ним строился многоэтажный дом на улице Руднева. Смотрим, а там висит огромный плакат: «Только бронза!» Его строители растянули. Обыграли мы «Спартак»!
После завоевания бронзы нам подарили по красному спортивному костюму за 90 рублей. Мне, как капитану, выдали штук десять папок от разных организаций. А на чествовании в «Юбилейном» дошло до смеха: каждого поздравляли заводы, производственные объединения. Мне «Большевик» хотя бы будильник подарил, а вот Олег Чурашов и Валерий Егоров были приписаны к Кировскому заводу. Главный инженер завода вышел и в качестве подарка вручил огромные чертежи трактора «Кировец-700»!
После завоевания бронзы нам подарили по красному спортивному костюму за 90 рублей. Мне, как капитану, выдали штук десять папок от разных организаций. А на чествовании в «Юбилейном» дошло до смеха: каждого поздравляли заводы, производственные объединения. Мне «Большевик» хотя бы будильник подарил, а вот Олег Чурашов и Валерий Егоров были приписаны к Кировскому заводу. Главный инженер завода вышел и в качестве подарка вручил огромные чертежи трактора «Кировец-700»!
Газета «На страже Родины»
Составы команды в сезоны-1975/76 – 1979/80
1975/76
Вратари: Владимир Шеповалов — 17 (82, 0шт), Александр Новосад — 24 (101, 0шт)
Защитники: Борис Чистяков — 35 (3 + 3, 10шт), Олег Чурашов — 35 (1+4, 28шт), Евгений Казачкин — 30 (2+2, 8шт), Александр Новожилов — 34 (1+1, 15шт), Василий Поздняков — 31 (4+0, 18шт), Валерий Егоров — 34 (1+5, 10шт), Игорь Щурков — 2 (0+0, 2шт)
Нападающие: Петр Андреев — 23 (5+4, 8шт), Александр Андреев — 28 (18+7, 8шт), Юрий Андреев — 3 (1+0, 2шт), Борис Чучин — 25 (4+3, 2шт), Николай Дроздецкий — 31 (7+7, 4шт), Михаил Кропотов — 36 (8+6, 12шт), Виктор Нечаев — 12 (2+0, 6шт), Валентин Панюхин — 27 (8+5, 10шт), Юрий Савцилло —– 28 (3+0, 2шт), Евгений Шигонцев — 36 (12+12, 8шт), Юрий Шумаков —– 5 (0+0, 0шт), Вячеслав Солодухин — 33 (16+6, 24шт), Сергей Солодухин — 34 (16+8, 14шт), Александр Кудияш —– 29 (4+3, 4шт), Александр Наханьков — 36 (2+1, 20шт), Борис Боков — 11 (1+2, 2шт), Вячеслав Лаптев — 2 (0+0, 0шт), Виктор Прибылов — 1 (0+0, 0шт)
Тренер: Николай Пучков
1976/77
Вратари: Алексей Тверизовский — 21 (-107), Александр Новосад — 20 (-76)
Защитники: Александр Новожилов — 35 (4+4, 14шт), Василий Поздняков — 32 (3+1, 8шт), Евгений Казачкин — 36 (2+2, 18шт), Борис Чистяков — 36 (2+2, 6шт), Олег Чурашов — 34 (2+1, 4шт), Александр Кудияш — 18 (0+3, 10шт), Константин Макарцев — 29 (0+2, 28шт), Валерий Крылов — 4 (1+0, 0шт), Алексей Касатонов — 7 (0+0, 0шт)
Нападающие: Константин Климов — 32 (15+13, 8шт), Петр Андреев — 36 (17+9, 12шт), Вячеслав Солодухин — 36 (19+4, 21шт), Юрий Андреев — 32 (10+9, 9шт), Александр Андреев — 27 (7+12, 10шт), Михаил Кропотов — 31 (8+8, 8шт), Сергей Глазов — 31 (12+2, 18шт), Борис Чучин — 35 (10+4, 9шт), Александр Наханьков — 32 (5+6, 27шт), Виктор Шкурдюк — 12 (5+3, 0шт), Николай Дроздецкий — 16 (3+3, 20шт), Сергей Солодухин — 17 (3+1, 28шт), Виктор Прибылов — 17 (0+0, 0шт), Сергей Васильев — 4 (0+0, 2шт), Андрей Андреев — 1 (0+0, 0шт), Игорь Бойцов — 1 (0+0, 0шт)
Тренер: Николай Пучков
1977/78
Вратари: Алексей Тверизовский — 33 (-190), Александр Новосад — 3 (-12), Николай Адонин — 2 (-11), В. Степанов — 1 (-7)
Защитники: Алексей Касатонов — 35 (4+7, 15шт), Олег Чурашов — 32 (4+2, 16шт), Александр Малюгин — 34 (2+4, 10шт), Василий Поздняков — 35 (1+4, 18шт), Борис Чистяков — 35 (2+0, 23шт), Константин Макарцев — 28 (1+1, 16шт), Александр Новожилов — 17 (0+0, 4шт), Сергей Александров — 7 (0+0, 0шт).
Нападающие: Вячеслав Солодухин — 34 (16+15, 8шт), Николай Дроздецкий — 27 (15+14, 21шт), Борис Боков — 36 (17+11, 14шт), Виктор Шкурдюк — 36 (17+11, 8шт), Виктор Кузьмин — 36 (14+7, 10шт), Михаил Кропотов — 21 (8+10, 9шт), Борис Чучин — 34 (8+6, 2шт), Юрий Андреев — 33 (3+7, 10шт), Виктор Прибылов — 27 (6+1, 8шт), Виктор Нечаев — 22 (4+1, 10шт), Петр Андреев — 10 (3+2, 0шт), Андрей Андреев — 13 (4+0, 2шт), Николай Нариманов — 8 (2+1, 2шт), Николай Маслов — 6 (0+0, 0шт), Игорь Бойцов — 3 (0+0, 2шт).
Тренер: Олег Сивков
1978/79
Вратари: Алексей Тверизовский — 32 (-136), Николай Никонцев — 24 (-96)
Защитники: Александр Малюгин — 43 (5+4, 10шт), Александр Гусев — 29 (1+8, 28шт), Борис Чистяков — 39 (4+3, 18шт), Олег Чурашов — 29 (1+6, 34), Василий Поздняков — 43 (0+7, 32шт), Валерий Крылов — 39 (2+2, 12шт), Александр Михайлов — 24 (1+2, 10шт), Константин Макарцев — 29 (1+0, 10шт), Юрий Гайлик — 1 (0+0, 0шт)
Нападающие: Николай Дроздецкий — 41 (27+17, 72шт), Александр Андреев — 41 (19+24, 14шт), Борис Боков — 43 (22+13, 18шт), Вячеслав Солодухин — 44 (16+11, 36шт), Петр Андреев — 37 (12+12, 8шт), Виктор Кузьмин — 36 (12+10, 4шт), Михаил Кропотов — 42 (6+9, 17шт), Николай Маслов — 39 (4+5, 26шт), Виктор Нечаев — 24 (4+4, 12шт), Владимир Викулов — 8 (3+4, 2шт), Юрий Андреев — 28 (3+2, 4шт), Андрей Андреев — 28 (2+3, 6шт), Вячеслав Головин — 29 (3+1, 8шт), Виктор Прибылов — 11 (2+0, 4шт), Александр Белоусов — 11 (0+0, 2шт), Юрий Рыхлов — 2 (0+0, 2шт), Валерий Пушков — 1 (0+0, 4шт)
Тренер: Николай Пучков
1979/80
Вратари: Алексей Тверизовский — 32 (-139, 2шт), Сергей Черкас — 14 (-56, 0шт), Виктор Криволапов — 5 (-32, 0шт), Николай Никонцев — 1 (-6, 0шт).
Защитники: Владимир Локотко — 44 (11+11, 44 шт), Александр Малюгин — 43 (6+6, 16шт), Сергей Гусев — 44 (4+4, 18шт), Александр Михайлов — 39 (3+3, 24шт), Василий Поздняков — 30 (2+1, 8шт), Константин Макарцев — 36 (2+0, 14шт), Александр Менченков — 9 (2+0, 14шт), Геннадий Цыганков — 9 (1+0, 6шт), Игорь Кичаев — 16 (0+0, 6шт), Валерий Крылов — 13 (0+0, 0шт), Андрей Турлаев — 10 (0+0, 0шт), Борис Чистяков — 4 (0+0, 0шт), Борис Четвертак — 2 (0+0, 2шт), Валерий Новиков — 1 (0+0, 2шт).
Нападающие: Александр Андреев — 43 (15+18, 20 шт), Борис Боков — 44 (17+5, 28шт), Николай Маслов — 40 (7+9, 38шт), Владимир Попов — 27 (11+4, 9шт), Виктор Кузьмин — 29 (6+9, 8шт), Сергей Павлов — 37 (9+5, 40шт), Михаил Кропотов — 26 (9+4, 15шт), Андрей Андреев — 32 (6+4, 14шт), Сергей Кузнецов — 37 (6+3, 4шт), Вячеслав Головин — 25 (3+2, 8шт), Вячеслав Солодухин — 11 (2+3, 8шт), Николай Суханов — 7 (2+1, 2шт), Владимир Якимов — 15 (1+1, 0шт), Николай Шамарин — 13 (1+1, 0шт), Юрий Андреев — 6 (1+1, 2шт), Сергей Скосырев — 9 (1+0, 12шт), Вячеслав Лавров — 7 (0+0, 2шт), Александр Белоусов — 6 (0+0, 2шт), Андрей Кононов — 6 (0+0, 0шт), Владимир Дмитриев — 5 (0+0, 0шт), Сергей Тепляков — 4 (0+0, 0шт), Юрий Соболев — 3 (0+0, 0шт), Владимир Шкляев — 2 (0+0, 0шт).
Тренер: Игорь Ромишевский
Вратари: Владимир Шеповалов — 17 (82, 0шт), Александр Новосад — 24 (101, 0шт)
Защитники: Борис Чистяков — 35 (3 + 3, 10шт), Олег Чурашов — 35 (1+4, 28шт), Евгений Казачкин — 30 (2+2, 8шт), Александр Новожилов — 34 (1+1, 15шт), Василий Поздняков — 31 (4+0, 18шт), Валерий Егоров — 34 (1+5, 10шт), Игорь Щурков — 2 (0+0, 2шт)
Нападающие: Петр Андреев — 23 (5+4, 8шт), Александр Андреев — 28 (18+7, 8шт), Юрий Андреев — 3 (1+0, 2шт), Борис Чучин — 25 (4+3, 2шт), Николай Дроздецкий — 31 (7+7, 4шт), Михаил Кропотов — 36 (8+6, 12шт), Виктор Нечаев — 12 (2+0, 6шт), Валентин Панюхин — 27 (8+5, 10шт), Юрий Савцилло —– 28 (3+0, 2шт), Евгений Шигонцев — 36 (12+12, 8шт), Юрий Шумаков —– 5 (0+0, 0шт), Вячеслав Солодухин — 33 (16+6, 24шт), Сергей Солодухин — 34 (16+8, 14шт), Александр Кудияш —– 29 (4+3, 4шт), Александр Наханьков — 36 (2+1, 20шт), Борис Боков — 11 (1+2, 2шт), Вячеслав Лаптев — 2 (0+0, 0шт), Виктор Прибылов — 1 (0+0, 0шт)
Тренер: Николай Пучков
1976/77
Вратари: Алексей Тверизовский — 21 (-107), Александр Новосад — 20 (-76)
Защитники: Александр Новожилов — 35 (4+4, 14шт), Василий Поздняков — 32 (3+1, 8шт), Евгений Казачкин — 36 (2+2, 18шт), Борис Чистяков — 36 (2+2, 6шт), Олег Чурашов — 34 (2+1, 4шт), Александр Кудияш — 18 (0+3, 10шт), Константин Макарцев — 29 (0+2, 28шт), Валерий Крылов — 4 (1+0, 0шт), Алексей Касатонов — 7 (0+0, 0шт)
Нападающие: Константин Климов — 32 (15+13, 8шт), Петр Андреев — 36 (17+9, 12шт), Вячеслав Солодухин — 36 (19+4, 21шт), Юрий Андреев — 32 (10+9, 9шт), Александр Андреев — 27 (7+12, 10шт), Михаил Кропотов — 31 (8+8, 8шт), Сергей Глазов — 31 (12+2, 18шт), Борис Чучин — 35 (10+4, 9шт), Александр Наханьков — 32 (5+6, 27шт), Виктор Шкурдюк — 12 (5+3, 0шт), Николай Дроздецкий — 16 (3+3, 20шт), Сергей Солодухин — 17 (3+1, 28шт), Виктор Прибылов — 17 (0+0, 0шт), Сергей Васильев — 4 (0+0, 2шт), Андрей Андреев — 1 (0+0, 0шт), Игорь Бойцов — 1 (0+0, 0шт)
Тренер: Николай Пучков
1977/78
Вратари: Алексей Тверизовский — 33 (-190), Александр Новосад — 3 (-12), Николай Адонин — 2 (-11), В. Степанов — 1 (-7)
Защитники: Алексей Касатонов — 35 (4+7, 15шт), Олег Чурашов — 32 (4+2, 16шт), Александр Малюгин — 34 (2+4, 10шт), Василий Поздняков — 35 (1+4, 18шт), Борис Чистяков — 35 (2+0, 23шт), Константин Макарцев — 28 (1+1, 16шт), Александр Новожилов — 17 (0+0, 4шт), Сергей Александров — 7 (0+0, 0шт).
Нападающие: Вячеслав Солодухин — 34 (16+15, 8шт), Николай Дроздецкий — 27 (15+14, 21шт), Борис Боков — 36 (17+11, 14шт), Виктор Шкурдюк — 36 (17+11, 8шт), Виктор Кузьмин — 36 (14+7, 10шт), Михаил Кропотов — 21 (8+10, 9шт), Борис Чучин — 34 (8+6, 2шт), Юрий Андреев — 33 (3+7, 10шт), Виктор Прибылов — 27 (6+1, 8шт), Виктор Нечаев — 22 (4+1, 10шт), Петр Андреев — 10 (3+2, 0шт), Андрей Андреев — 13 (4+0, 2шт), Николай Нариманов — 8 (2+1, 2шт), Николай Маслов — 6 (0+0, 0шт), Игорь Бойцов — 3 (0+0, 2шт).
Тренер: Олег Сивков
1978/79
Вратари: Алексей Тверизовский — 32 (-136), Николай Никонцев — 24 (-96)
Защитники: Александр Малюгин — 43 (5+4, 10шт), Александр Гусев — 29 (1+8, 28шт), Борис Чистяков — 39 (4+3, 18шт), Олег Чурашов — 29 (1+6, 34), Василий Поздняков — 43 (0+7, 32шт), Валерий Крылов — 39 (2+2, 12шт), Александр Михайлов — 24 (1+2, 10шт), Константин Макарцев — 29 (1+0, 10шт), Юрий Гайлик — 1 (0+0, 0шт)
Нападающие: Николай Дроздецкий — 41 (27+17, 72шт), Александр Андреев — 41 (19+24, 14шт), Борис Боков — 43 (22+13, 18шт), Вячеслав Солодухин — 44 (16+11, 36шт), Петр Андреев — 37 (12+12, 8шт), Виктор Кузьмин — 36 (12+10, 4шт), Михаил Кропотов — 42 (6+9, 17шт), Николай Маслов — 39 (4+5, 26шт), Виктор Нечаев — 24 (4+4, 12шт), Владимир Викулов — 8 (3+4, 2шт), Юрий Андреев — 28 (3+2, 4шт), Андрей Андреев — 28 (2+3, 6шт), Вячеслав Головин — 29 (3+1, 8шт), Виктор Прибылов — 11 (2+0, 4шт), Александр Белоусов — 11 (0+0, 2шт), Юрий Рыхлов — 2 (0+0, 2шт), Валерий Пушков — 1 (0+0, 4шт)
Тренер: Николай Пучков
1979/80
Вратари: Алексей Тверизовский — 32 (-139, 2шт), Сергей Черкас — 14 (-56, 0шт), Виктор Криволапов — 5 (-32, 0шт), Николай Никонцев — 1 (-6, 0шт).
Защитники: Владимир Локотко — 44 (11+11, 44 шт), Александр Малюгин — 43 (6+6, 16шт), Сергей Гусев — 44 (4+4, 18шт), Александр Михайлов — 39 (3+3, 24шт), Василий Поздняков — 30 (2+1, 8шт), Константин Макарцев — 36 (2+0, 14шт), Александр Менченков — 9 (2+0, 14шт), Геннадий Цыганков — 9 (1+0, 6шт), Игорь Кичаев — 16 (0+0, 6шт), Валерий Крылов — 13 (0+0, 0шт), Андрей Турлаев — 10 (0+0, 0шт), Борис Чистяков — 4 (0+0, 0шт), Борис Четвертак — 2 (0+0, 2шт), Валерий Новиков — 1 (0+0, 2шт).
Нападающие: Александр Андреев — 43 (15+18, 20 шт), Борис Боков — 44 (17+5, 28шт), Николай Маслов — 40 (7+9, 38шт), Владимир Попов — 27 (11+4, 9шт), Виктор Кузьмин — 29 (6+9, 8шт), Сергей Павлов — 37 (9+5, 40шт), Михаил Кропотов — 26 (9+4, 15шт), Андрей Андреев — 32 (6+4, 14шт), Сергей Кузнецов — 37 (6+3, 4шт), Вячеслав Головин — 25 (3+2, 8шт), Вячеслав Солодухин — 11 (2+3, 8шт), Николай Суханов — 7 (2+1, 2шт), Владимир Якимов — 15 (1+1, 0шт), Николай Шамарин — 13 (1+1, 0шт), Юрий Андреев — 6 (1+1, 2шт), Сергей Скосырев — 9 (1+0, 12шт), Вячеслав Лавров — 7 (0+0, 2шт), Александр Белоусов — 6 (0+0, 2шт), Андрей Кононов — 6 (0+0, 0шт), Владимир Дмитриев — 5 (0+0, 0шт), Сергей Тепляков — 4 (0+0, 0шт), Юрий Соболев — 3 (0+0, 0шт), Владимир Шкляев — 2 (0+0, 0шт).
Тренер: Игорь Ромишевский
1980-е
В СКА пришел Борис Петрович Михайлов, затем команду возглавил Валерий Шилов – в Ленинграде складывался новый боевой коллектив, хотя и не без сложных историй, характерных для того времени. Например, будущий капитан бронзовой команды Николай Маслов, один из самых талантливых игроков поколения, вдруг оказался в дисбате и почти два года валил лес вместо хоккея: его отправили послужить в обычную воинскую часть, он сбежал – то есть дезертировал. Маслов не сломался, вернулся и помог СКА взять вторые медали.
Составы команды в сезонах-1980/81 – 1984/85
1980/81
Вратари: Сергей Мыльников – 40 (-157), Сергей Черкас – 10 (-48)
Защитники: Владимир Локотко – 43 (5+8, 56шт), Сергей Жуков – 40 (1+11, 38шт), Александр Малюгин – 43 (5+6, 12шт), Валерий Фаличев – 36 (2+1, 2шт), Александр Ледовских – 29 (1+2, 20шт), Александр Михайлов – 42 (0+1, 38шт), Сергей Гусев – 24 (0+1, 18шт), Игорь Евдокимов – 19 (0+1, 16шт), Сергей Карпов – 14 (0+0, 11шт)
Нападающие: Борис Боков – 43 (23+7, 16шт), Виктор Кузьмин – 44 (17+13, 12шт), Вячеслав Лавров – 43 (17+6, 56шт), Александр Андреев – 44 (8+15, 10шт), Владимир Попов – 44 (11+11, 38шт), Андрей Андреев – 39 (9+4, 28шт), Владимир Шкляев – 42 (7+2, 12шт), Сергей Кузнецов – 32 (5+2, 10шт), Сергей Цветков – 39 (3+2, 5шт), Вячеслав Головин – 14 (1+4, 0шт), Владимир Якимов – 18 (2+2, 8шт), Сергей Павлов – 21 (2+1, 13шт), Сергей Тепляков – 32 (2+0, 2шт), Юрий Рыхлов – 16 (1+1, 0шт)
Тренер: Игорь Ромишевский
1981/82 (исправить первую цифру: сумму очков на количество матчей)
Тренер: Борис Михайлов
Вратари: Сергей Мыльников — 42 (-132), Сергей Черкас — 18 (-57), Дмитрий Курошин — 8 (-25)
Защитники: Сергей Жуков — 20 (10+10, 74шт), Александр Малюгин — 8 (3+5, 24шт), Александр Михайлов — 6 (1+5, 42шт), Игорь Евдокимов — 4 (1+3, 42шт), Юрий Гайлик — 4 (1+3, 16шт), Валерий Фаличев — 4 (0+4, 6шт), Сергей Парамонов — 3 (2+1, 18шт), Алексей Гусаров — 3 (1+2, 16шт), Александр Ледовских — 0 (0+0, 6шт), Павел Черенков — 0 (0+0, 6шт), Сергей Шенделев — 0 (0+0, 6шт)
Нападающие: Владимир Попов — 30 (14+16, 28шт), Виктор Кузьмин — 29 (15+14, 50шт), Андрей Андреев — 26 (19+7, 28шт), Александр Волчков — 22 (12+10, 18шт), Вячеслав Лавров — 21 (12+9, 86шт), Борис Боков — 21 (12+9, 16шт), Вячеслав Анисин — 15 (7+8, 14шт), Сергей Тепляков — 14 (10+4, 14шт), Сергей Цветков — 14 (10+4, 20шт), Владимир Шкляев — 8 (7+1, 6шт), Владимир Якимов — 8 (6+2, 14шт), Владимир Петров — 7 (4+3, 24шт), Сергей Назаров — 5 (2+3, 10шт), Андрей Жуков — 4 (3+1, 10шт), Вячеслав Головин — 3 (1+2, 12шт), Николай Шамарин — 2 (1+1, 0шт), Николай Акимов — 1 (1+0, 0шт), Василий Каменев — 0 (0+0, 6), Виктор Коваленок — 0 (0+0, 2), Игорь Осипенков — 0 (0+0, 0)
1982/83
Вратари: Дмитрий Курошин — 43 (-150), Сергей Черкас — 7 (-14)
Защитники: Сергей Жуков — 44 (5+10, 56шт), Святослав Хализов — 35 (2+6, 19шт), Александр Малюгин — 31 (2+3, 4шт), Сергей Шенделев — 40 (2+2, 25шт), Игорь Евдокимов — 44 (2+1, 24шт), Алексей Гусаров — 42 (2+1, 32шт), Андрей Жуков — 36 (2+1, 10шт), Александр Михайлов — 44 (1+0, 34шт), Валерий Фаличев — 18 (0+0, 0шт), Александр Ледовских — 14 (0+0, 8шт), Павел Черенков — 3 (0+0, 2шт).
Нападающие: Сергей Лапшин — 44 (30+11, 20шт), Вячеслав Лавров — 44 (18+14, 45шт), Андрей Андреев — 44 (12+9, 20шт), Виктор Кузьмин — 44 (10+7, 14шт), Сергей Цветков — 36 (5+10, 37шт), Александр Волчков — 38 (9+4, 22шт), Владимир Попов — 32 (5+7, 26шт), Борис Боков — 26 (4+8, 12шт), Николай Маслов — 42 (6+2, 20шт), Владимир Петров — 12 (4+4, 18шт), Владимир Шкляев — 23 (4+2, 2шт), Сергей Тепляков — 18 (4+2, 2шт), Владимир Якимов — 29 (4+0, 6шт), Василий Каменев — 14 (4+0, 12шт), Виктор Коваленок — 29 (1+1, 10шт), Сергей Назаров — 9 (1+0, 8шт), Николай Акимов — 6 (0+0, 0шт), Камиль Ибрагимов — 2 (0+0, 2шт), Сергей Ефимов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Борис Михайлов
1983/84
Вратари: Евгений Белошейкин — 24 (-81), Сергей Черкас — 21 (-71), Дмитрий Курошин — 1 (-6).
Защитники: Святослав Хализов — 43 (3+11, 32шт), Сергей Жуков — 41 (2+5, 32шт), Владимир Якимов — 34 (3+3, 12шт), Игорь Евдокимов — 44 (2+3, 30шт), Алексей Гусаров — 43 (2+3, 32шт), Сергей Шенделев — 44 (3+1, 34шт), Андрей Жуков — 23 (0+3, 16шт), Александр Малюгин — 30 (2+0, 4шт), Валерий Фаличев — 19 (0+0, 6шт), Павел Черенков — 18 (0+0, 8шт), Дмитрий Кукушкин — 12 (0+0, 0шт).
Нападающие: Михаил Панин — 44 (16+12, 40шт), Вячеслав Лавров — 37 (14+11, 35шт), Андрей Андреев — 44 (17+7, 14шт), Сергей Лапшин — 41 (17+6, 12шт), Сергей Тепляков — 43 (12+7, 8шт), Игорь Власов — 43 (9+7, 18шт), Николай Маслов — 43 (6+8, 24шт), Борис Боков — 33 (7+6, 0шт), Сергей Цветков — 40 (6+5, 20шт), Василий Каменев — 39 (5+2, 26шт), Андрей Макаров — 16 (3+1, 2шт), Игорь Петров — 26 (1+3, 8шт), Валерий Гудожников — 21 (1+3, 16шт), Виктор Коваленок — 15 (1+2, 4шт), Игорь Старковский — 19 (1+1, 4шт), Игорь Иванов — 2 (0+0, 0шт).
Тренер: Борис Михайлов
1984/85
Вратари: Сергей Черкас — 49 матчей (-171), Дмитрий Курошин — 14 (-37), Кирилл Кореньков — 1 (0).
Защитники: Сергей Жуков — 52 (8+6, 22шт), Святослав Хализов — 44 (5+3, 30шт), Игорь Евдокимов — 48 (3+2, 56шт), Александр Михайлов — 50 (1+4, 50шт), Юрий Гайлик — 51 (3+1, 30шт), Сергей Шенделев — 49 (1+3, 38шт), Владимир Якимов — 16 (0+1, 4шт), Дмитрий Кукушкин — 23 (0+0, 8шт), Павел Черенков — 6 (0+0, 0шт), Артем Волков — 3 (0+0, 0шт).
Нападающие: Сергей Тепляков — 48 (15+17, 8шт), Сергей Лапшин — 50 (14+15, 34шт), Андрей Андреев — 48 (14+13, 30шт), Игорь Власов — 52 (14+11, 24шт), Вячеслав Лавров — 45 (12+13, 28шт), Николай Маслов — 50 (10+15, 36шт), Михаил Панин — 46 (11+9, 66шт), Сергей Цветков — 52 (13+4, 14шт), Вячеслав Головин — 50 (7+3, 28шт), Борис Боков — 48 (5+5, 8шт), Игорь Иванов — 24 (4+2, 6шт), Сергей Смельцов — 26 (4+1, 8шт), Игорь Старковский — 41 (2+0, 6шт), Василий Каменев — 21 (1+0, 2шт), Павел Пашкевич — 2 (1+0, 0шт), Игорь Петров — 8 (0+0, 0шт).
Тренер: Валерий Шилов
Вратари: Сергей Мыльников – 40 (-157), Сергей Черкас – 10 (-48)
Защитники: Владимир Локотко – 43 (5+8, 56шт), Сергей Жуков – 40 (1+11, 38шт), Александр Малюгин – 43 (5+6, 12шт), Валерий Фаличев – 36 (2+1, 2шт), Александр Ледовских – 29 (1+2, 20шт), Александр Михайлов – 42 (0+1, 38шт), Сергей Гусев – 24 (0+1, 18шт), Игорь Евдокимов – 19 (0+1, 16шт), Сергей Карпов – 14 (0+0, 11шт)
Нападающие: Борис Боков – 43 (23+7, 16шт), Виктор Кузьмин – 44 (17+13, 12шт), Вячеслав Лавров – 43 (17+6, 56шт), Александр Андреев – 44 (8+15, 10шт), Владимир Попов – 44 (11+11, 38шт), Андрей Андреев – 39 (9+4, 28шт), Владимир Шкляев – 42 (7+2, 12шт), Сергей Кузнецов – 32 (5+2, 10шт), Сергей Цветков – 39 (3+2, 5шт), Вячеслав Головин – 14 (1+4, 0шт), Владимир Якимов – 18 (2+2, 8шт), Сергей Павлов – 21 (2+1, 13шт), Сергей Тепляков – 32 (2+0, 2шт), Юрий Рыхлов – 16 (1+1, 0шт)
Тренер: Игорь Ромишевский
1981/82 (исправить первую цифру: сумму очков на количество матчей)
Тренер: Борис Михайлов
Вратари: Сергей Мыльников — 42 (-132), Сергей Черкас — 18 (-57), Дмитрий Курошин — 8 (-25)
Защитники: Сергей Жуков — 20 (10+10, 74шт), Александр Малюгин — 8 (3+5, 24шт), Александр Михайлов — 6 (1+5, 42шт), Игорь Евдокимов — 4 (1+3, 42шт), Юрий Гайлик — 4 (1+3, 16шт), Валерий Фаличев — 4 (0+4, 6шт), Сергей Парамонов — 3 (2+1, 18шт), Алексей Гусаров — 3 (1+2, 16шт), Александр Ледовских — 0 (0+0, 6шт), Павел Черенков — 0 (0+0, 6шт), Сергей Шенделев — 0 (0+0, 6шт)
Нападающие: Владимир Попов — 30 (14+16, 28шт), Виктор Кузьмин — 29 (15+14, 50шт), Андрей Андреев — 26 (19+7, 28шт), Александр Волчков — 22 (12+10, 18шт), Вячеслав Лавров — 21 (12+9, 86шт), Борис Боков — 21 (12+9, 16шт), Вячеслав Анисин — 15 (7+8, 14шт), Сергей Тепляков — 14 (10+4, 14шт), Сергей Цветков — 14 (10+4, 20шт), Владимир Шкляев — 8 (7+1, 6шт), Владимир Якимов — 8 (6+2, 14шт), Владимир Петров — 7 (4+3, 24шт), Сергей Назаров — 5 (2+3, 10шт), Андрей Жуков — 4 (3+1, 10шт), Вячеслав Головин — 3 (1+2, 12шт), Николай Шамарин — 2 (1+1, 0шт), Николай Акимов — 1 (1+0, 0шт), Василий Каменев — 0 (0+0, 6), Виктор Коваленок — 0 (0+0, 2), Игорь Осипенков — 0 (0+0, 0)
1982/83
Вратари: Дмитрий Курошин — 43 (-150), Сергей Черкас — 7 (-14)
Защитники: Сергей Жуков — 44 (5+10, 56шт), Святослав Хализов — 35 (2+6, 19шт), Александр Малюгин — 31 (2+3, 4шт), Сергей Шенделев — 40 (2+2, 25шт), Игорь Евдокимов — 44 (2+1, 24шт), Алексей Гусаров — 42 (2+1, 32шт), Андрей Жуков — 36 (2+1, 10шт), Александр Михайлов — 44 (1+0, 34шт), Валерий Фаличев — 18 (0+0, 0шт), Александр Ледовских — 14 (0+0, 8шт), Павел Черенков — 3 (0+0, 2шт).
Нападающие: Сергей Лапшин — 44 (30+11, 20шт), Вячеслав Лавров — 44 (18+14, 45шт), Андрей Андреев — 44 (12+9, 20шт), Виктор Кузьмин — 44 (10+7, 14шт), Сергей Цветков — 36 (5+10, 37шт), Александр Волчков — 38 (9+4, 22шт), Владимир Попов — 32 (5+7, 26шт), Борис Боков — 26 (4+8, 12шт), Николай Маслов — 42 (6+2, 20шт), Владимир Петров — 12 (4+4, 18шт), Владимир Шкляев — 23 (4+2, 2шт), Сергей Тепляков — 18 (4+2, 2шт), Владимир Якимов — 29 (4+0, 6шт), Василий Каменев — 14 (4+0, 12шт), Виктор Коваленок — 29 (1+1, 10шт), Сергей Назаров — 9 (1+0, 8шт), Николай Акимов — 6 (0+0, 0шт), Камиль Ибрагимов — 2 (0+0, 2шт), Сергей Ефимов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Борис Михайлов
1983/84
Вратари: Евгений Белошейкин — 24 (-81), Сергей Черкас — 21 (-71), Дмитрий Курошин — 1 (-6).
Защитники: Святослав Хализов — 43 (3+11, 32шт), Сергей Жуков — 41 (2+5, 32шт), Владимир Якимов — 34 (3+3, 12шт), Игорь Евдокимов — 44 (2+3, 30шт), Алексей Гусаров — 43 (2+3, 32шт), Сергей Шенделев — 44 (3+1, 34шт), Андрей Жуков — 23 (0+3, 16шт), Александр Малюгин — 30 (2+0, 4шт), Валерий Фаличев — 19 (0+0, 6шт), Павел Черенков — 18 (0+0, 8шт), Дмитрий Кукушкин — 12 (0+0, 0шт).
Нападающие: Михаил Панин — 44 (16+12, 40шт), Вячеслав Лавров — 37 (14+11, 35шт), Андрей Андреев — 44 (17+7, 14шт), Сергей Лапшин — 41 (17+6, 12шт), Сергей Тепляков — 43 (12+7, 8шт), Игорь Власов — 43 (9+7, 18шт), Николай Маслов — 43 (6+8, 24шт), Борис Боков — 33 (7+6, 0шт), Сергей Цветков — 40 (6+5, 20шт), Василий Каменев — 39 (5+2, 26шт), Андрей Макаров — 16 (3+1, 2шт), Игорь Петров — 26 (1+3, 8шт), Валерий Гудожников — 21 (1+3, 16шт), Виктор Коваленок — 15 (1+2, 4шт), Игорь Старковский — 19 (1+1, 4шт), Игорь Иванов — 2 (0+0, 0шт).
Тренер: Борис Михайлов
1984/85
Вратари: Сергей Черкас — 49 матчей (-171), Дмитрий Курошин — 14 (-37), Кирилл Кореньков — 1 (0).
Защитники: Сергей Жуков — 52 (8+6, 22шт), Святослав Хализов — 44 (5+3, 30шт), Игорь Евдокимов — 48 (3+2, 56шт), Александр Михайлов — 50 (1+4, 50шт), Юрий Гайлик — 51 (3+1, 30шт), Сергей Шенделев — 49 (1+3, 38шт), Владимир Якимов — 16 (0+1, 4шт), Дмитрий Кукушкин — 23 (0+0, 8шт), Павел Черенков — 6 (0+0, 0шт), Артем Волков — 3 (0+0, 0шт).
Нападающие: Сергей Тепляков — 48 (15+17, 8шт), Сергей Лапшин — 50 (14+15, 34шт), Андрей Андреев — 48 (14+13, 30шт), Игорь Власов — 52 (14+11, 24шт), Вячеслав Лавров — 45 (12+13, 28шт), Николай Маслов — 50 (10+15, 36шт), Михаил Панин — 46 (11+9, 66шт), Сергей Цветков — 52 (13+4, 14шт), Вячеслав Головин — 50 (7+3, 28шт), Борис Боков — 48 (5+5, 8шт), Игорь Иванов — 24 (4+2, 6шт), Сергей Смельцов — 26 (4+1, 8шт), Игорь Старковский — 41 (2+0, 6шт), Василий Каменев — 21 (1+0, 2шт), Павел Пашкевич — 2 (1+0, 0шт), Игорь Петров — 8 (0+0, 0шт).
Тренер: Валерий Шилов
Николай Дроздецкий
«Богом поцелованный»
играл за команду с 1974-го по 1979-й и с 1986-го по 1989-й
«Богом поцелованный»
играл за команду с 1974-го по 1979-й и с 1986-го по 1989-й
Николай Дроздецкий дебютировал в СКА, еще выступая за юниорскую сборную СССР, а в 22 года его переманил главный клуб страны – ЦСКА. У Виктора Тихонова уроженец Колпино выиграл все, что только можно, но и о родном Ленинграде он не забывал.
Дроздецкий вернулся в СКА и сразу помог команде выиграть вторые в истории бронзовые медали чемпионата страны. В 1989 году он уехал играть в Швецию – в хоккейный клуб «Бурос». Умер Николай Владимирович в 38 лет из-за осложнений от сахарного диабета, но до последнего играл в хоккей.
Дроздецкий вернулся в СКА и сразу помог команде выиграть вторые в истории бронзовые медали чемпионата страны. В 1989 году он уехал играть в Швецию – в хоккейный клуб «Бурос». Умер Николай Владимирович в 38 лет из-за осложнений от сахарного диабета, но до последнего играл в хоккей.
Юный Николай Дроздецкий забрасывает шайбу.
Фото: из архива Александра Дроздецкого
Фото: из архива Александра Дроздецкого
ЗАЩИТНИК СКА, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА СССР-1987
ЧЕМПИОНАТА СССР-1987
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
– В моем понимании Николай – богом поцелованный человек. Он был очень одаренным, за что бы он ни брался. Играл в ручной мяч – входил в сборную города, в футбол вратарем – и тоже пригласили в городскую сборную. Этот человек был создан для спорта
Мы с Колей оба колпинские мальчишки, учились в параллельных классах и играли за один ЖЭК и в футбол, и в хоккей. Наша футбольная команда 1958 года рождения вообще уникальна: мы несколько раз становились чемпионами города по футболу, хотя в первенстве участвовали специализированные школы.
Мы с Колей оба колпинские мальчишки, учились в параллельных классах и играли за один ЖЭК и в футбол, и в хоккей. Наша футбольная команда 1958 года рождения вообще уникальна: мы несколько раз становились чемпионами города по футболу, хотя в первенстве участвовали специализированные школы.
ДИНАСТИИ.
ДРОЗДЕЦКИЕ
ДРОЗДЕЦКИЕ
Хоккейную династию продолжил сын Николая – Александр, которому было не избежать постоянных сравнений с легендарным отцом. Александр родился в Москве, но воспитывался в школе СКА. Он играл в СКА, ЦСКА, «Ак Барсе», «Нефтехимике, «Авангарде», «Спартаке», «Северстали» и «Автомобилисте». Сейчас Александр возглавляет школу имени Николая Дроздецкого, которая находится в родном для отца Колпино.
ЭКС-ФОРВАРД СКА,
СЫН НИКОЛАЯ ДРОЗДЕЦКОГО
СЫН НИКОЛАЯ ДРОЗДЕЦКОГО
АЛЕКСАНДР ДРОЗДЕЦКИЙ
Николай Дроздецкий. Фото: из архива Александра Дроздецкого
– В ЦСКА Ирек Гимаев и Владимир Крутов называли меня именем отца, потому что я очень на него похож. Гимаев постоянно мне говорил: «Коля-Коля! Тьфу, Саня!» Они с папой было не только партнерами по команде, но и близкими друзьями. Мне с детства говорили, что я похож на отца: игрой, техникой движения, катанием.
Детский тренер еще должен быть психологом, и у отца с этим все было в порядке. Он часто на меня кричал, учил. Был один смешной момент в Швеции, я первый год учился в школе. Родителей вызвали в школу – в России же это значит, что ребенок что-то натворил. Я немного приуныл, не мог понять, за что. Пришел домой, тихо подошел к родителям, рассказал им. Папа начал: «Иди в комнату, вот учебник, выучи все и чтоб завтра мне рассказал».
Там было страниц 200. Я выучил, рассказал. Когда вернулся домой, думал, попадет. Зашел в комнату, а там новая рубашка, джинсы. Спросил у отца, что случилось, он ответил: «Да все нормально, сынок. Тебя похвалили за то, что ты учишься хорошо». Это единственный курьезный момент, когда папа промахнулся. А так всегда ругал за дело.
Детский тренер еще должен быть психологом, и у отца с этим все было в порядке. Он часто на меня кричал, учил. Был один смешной момент в Швеции, я первый год учился в школе. Родителей вызвали в школу – в России же это значит, что ребенок что-то натворил. Я немного приуныл, не мог понять, за что. Пришел домой, тихо подошел к родителям, рассказал им. Папа начал: «Иди в комнату, вот учебник, выучи все и чтоб завтра мне рассказал».
Там было страниц 200. Я выучил, рассказал. Когда вернулся домой, думал, попадет. Зашел в комнату, а там новая рубашка, джинсы. Спросил у отца, что случилось, он ответил: «Да все нормально, сынок. Тебя похвалили за то, что ты учишься хорошо». Это единственный курьезный момент, когда папа промахнулся. А так всегда ругал за дело.
То, что папа – кумир, я замечал не только, когда мы вернулись в СКА, и команда выиграла бронзу. В той же Швеции он был самым любимым спортсменом в городе, где играл. Про Колпино вообще молчу. На похороны отца весь город вышел.
Он любил всех ленинградцев, поэтому и его любили не только за спортивные достижения. Нереально, чтобы многие любили только за то, что он хороший спортсмен. Он еще должен быть прекрасным человеком. У папы все это было.
Он любил всех ленинградцев, поэтому и его любили не только за спортивные достижения. Нереально, чтобы многие любили только за то, что он хороший спортсмен. Он еще должен быть прекрасным человеком. У папы все это было.
Александр Дроздецкий с отцом.
Фото: из архива Александра Дроздецкого
Фото: из архива Александра Дроздецкого
Года за три до смерти у папы обнаружили диабет. С болезнью он боролся, достойно держался: спокойно говорил, что с этим живут, меня успокаивал. При мне уколы в живот делал. Когда его спрашивали, не закончить ли с хоккеем, он отвечал: «Вы меня не заставите».
После смерти отца в Швеции нам все помогали. Бурос – такой же маленький город, как Колпино, там отца любили не меньше. 13-й номер вывели из обращения, свитер в тот же год повесили под ареной. Год назад ездил к сестре и заезжал во дворец «Буроса»: его чуть перестроили, а свитер висит.
Папа вкладывал всего себя, чтобы из меня что-то получилось. Я это чувствовал. Вообще мне кажется, он где-то присутствует и наблюдает. Мне он никогда не снился, в отличие от мамы и сестры. Как мне говорил один человек: «Если отец не снится, значит, он тобой доволен». Дай бог, чтобы так и было.
После смерти отца в Швеции нам все помогали. Бурос – такой же маленький город, как Колпино, там отца любили не меньше. 13-й номер вывели из обращения, свитер в тот же год повесили под ареной. Год назад ездил к сестре и заезжал во дворец «Буроса»: его чуть перестроили, а свитер висит.
Папа вкладывал всего себя, чтобы из меня что-то получилось. Я это чувствовал. Вообще мне кажется, он где-то присутствует и наблюдает. Мне он никогда не снился, в отличие от мамы и сестры. Как мне говорил один человек: «Если отец не снится, значит, он тобой доволен». Дай бог, чтобы так и было.
Составы команды в сезоны-1985/86 – 1989/90
1985/86
Вратари: Сергей Черкас — 38 (-140), Дмитрий Лосев — 10 (-22).
Защитники: Юрий Гайлик — 40 (9+6, 39шт), Игорь Евдокимов — 38 (5+7, 42шт), Святослав Хализов — 36 (4+4, 26шт), Сергей Жуков — 39 (3+5, 28шт), Сергей Гимаев — 31 (0+6, 19шт), Сергей Шенделев — 34 (0+2, 14шт), Дмитрий Кукушкин — 27 (0+2, 8шт), Александр Михайлов — 36 (0+1, 24шт), Александр Ледовских — 5 (0+0, 0шт).
Нападающие: Вячеслав Лавров — 40 (23+12, 40шт), Михаил Панин — 40 (12+17, 26шт), Николай Маслов — 40 (11+13, 42шт), Андрей Андреев — 40 (15+8, 20шт), Сергей Лапшин — 40 (11+12, 14шт), Михаил Кравец — 38 (14+7, 20шт), Виктор Кузьмин — 38 (7+8, 4шт), Сергей Цветков — 36 (7+7, 36шт), Сергей Одинцов — 38 (5+9, 10шт), Сергей Тепляков — 39 (7+3, 6шт), Игорь Власов — 40 (4+5, 36шт), Сергей Смельцов — 26 (4+1, 8шт), Игорь Иванов — 12 (4+0, 4шт), Игорь Старковский — 15 (1+2, 6шт), Владимир Андреев — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Валерий Шилов
1986/87
Вратари: Сергей Черкас — 39 (-120), Вадим Привалов — 5 (-14).
Защитники: Игорь Евдокимов — 34 (4+9, 36шт), Сергей Шенделев — 34 (5+7, 22шт), Юрий Гайлик — 36 (4+8, 12шт), Святослав Хализов — 27 (3+4, 24шт), Сергей Жуков — 38 (2+5, 36шт), Дмитрий Кукушкин — 38 (0+5, 30шт), Александр Михайлов — 30 (1+0, 18шт), Павел Черенков — 10 (0+0, 4шт).
Нападающие: Вячеслав Лавров — 39 (11+18, 22шт), Михаил Кравец — 36 (16+11, 37шт), Игорь Власов — 40 (18+8, 20шт), Михаил Панин — 40 (17+9, 36шт), Андрей Андреев — 40 (13+12, 12шт), Сергей Одинцов — 38 (12+10, 18шт), Николай Маслов — 40 (11+9, 42шт), Сергей Тепляков — 40 (6+13, 10шт), Николай Дроздецкий — 14 (13+1, 4шт), Сергей Цветков — 40 (8+6, 29шт), Сергей Лапшин — 37 (6+6, 14шт), Василий Каменев — 33 (4+3, 14шт), Игорь Иванов — 21 (0+1, 16шт), Андрей Фукс — 4 (0+1, 6шт).
Тренер: Валерий Шилов
1987/88
Вратари: Сергей Черкас — 34 (-119), Валерий Иванников — 13 (-52), Вадим Привалов — 3 (-3), Кирилл Кореньков — 1 (-5).
Защитники: Святослав Хализов — 44 (7 + 13, 52шт), Сергей Жуков — 44 (4+5, 46шт), Юрий Гайлик — 39 (2+7, 18шт), Игорь Евдокимов — 23 (2+4, 34шт), Сергей Шенделев — 34 (4+1, 27шт), Дмитрий Кукушкин — 41 (1+4, 26шт), Александр Михайлов — 21 (0+0, 16шт), Павел Черенков — 21 (0+0, 4шт), Владимир Лешко — 15 (0+0, 2шт), Дмитрий Цветков — 7 (0+0, 0шт).
Нападающие: Вячеслав Лавров — 44 (18+12, 42шт), Игорь Власов — 41 (13+12, 14шт), Сергей Тепляков — 43 (13+7, 4шт), Николай Маслов — 44 (8+9, 35шт), Николай Дроздецкий — 30 (8+9, 20шт), Сергей Лапшин — 26 (9+7, 10шт), Андрей Андреев — 38 (9+6, 23шт), Михаил Кравец — 44 (9+5, 36шт), Сергей Цветков — 44 (8+5, 32шт), Михаил Панин — 22 (3+5, 10шт), Сергей Сергеев — 21 (3+2, 11шт), Игорь Иванов — 38 (3+1, 0шт), Василий Каменев — 15 (2+1, 8шт), Леонид Торопченко — 6 (2+0, 0шт), Владимир Андреев — 25 (1+1, 4шт), Валерий Петров — 28 (0+0, 10шт), Евгений Павлов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Валерий Шилов
1988/89
Вратари: Валерий Иванников — 33 (-96), Сергей Черкас — 14 (-49), Кирилл Кореньков — 1 (-1).
Защитники: Святослав Хализов —– 43 (9 + 7, 28шт), Игорь Евдокимов — 40 (4+4, 54шт), Дмитрий Кукушкин — 42 (4+2, 24шт), Сергей Шенделев — 42 (4+1, 30шт), Юрий Гайлик — 24 (1+2, 14шт), Сергей Жуков — 38 (0+2, 22шт), Дмитрий Цветков — 23 (1+0, 4шт), Владимир Алексушин — 19 (0+1, 20шт), Дмитрий Гунченко — 4 (0+0, 2шт), Дмитрий Алехин — 1 (0+0, 0шт).
Нападающие: Николай Дроздецкий — 43 (13+17, 20шт), Вячеслав Лавров — 43 (13+13, 35шт), Михаил Кравец — 43 (8+18, 20шт), Игорь Власов — 40 (10+10, 22шт), Сергей Тепляков — 44 (9+10, 16шт), Андрей Андреев — 42 (4+8, 4шт), Леонид Торопченко — 32 (7+4, 11шт), Николай Маслов — 40 (6+5, 40шт), Сергей Цветков — 34 (5+6, 16шт), Владимир Андреев — 31 (4+6, 12шт), Виктор Беляков — 35 (3+2, 2шт), Сергей Свержов — 34 (3+2, 6шт), Валерий Петров — 14 (3+0, 4шт), Сергей Сергеев — 17 (2+1, 2шт), Сергей Лапшин — 12 (1+1, 0шт), Юрий Цыплаков — 10 (1+1, 0шт), Игорь Иванов — 5 (1+0, 0шт), Александр Смагин — 3 (1+0, 0шт), Валерий Гудожников — 7 (0+0, 8шт), Константин Перегудов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Валерий Шилов
1989/90
Вратари: Валерий Иванников — 18 (-75), Сергей Черкас — 15 (-48), Евгений Белошейкин — 3 (-13).
Защитники: Святослав Хализов — 27 (2 + 8, 16шт), Сергей Шенделев — 26 (1+8, 20шт), Дмитрий Кукушкин — 27 (4+4, 15шт), Игорь Евдокимов — 27 (0+4, 31шт), Александр Сивов — 24 (1+1, 16шт), Владимир Алексушин — 24 (0+1, 8шт), Дмитрий Цветков — 25 (0+1, 12шт), Сергей Жуков — 28 (0+0, 12шт), Сергей Тертышный — 4 (0+0, 0шт).
Нападающие: Михаил Кравец — 30 (10+14, 36шт), Вячеслав Лавров — 27 (6+9, 22шт), Сергей Лапшин — 26 (8+4, 12шт), Владимир Андреев — 28 (7+3, 6шт), Андрей Андреев — 23 (6+4, 2шт), Сергей Свержов — 28 (5+5, 15шт), Игорь Власов — 20 (4+6, 12шт), Константин Перегудов — 24 (4+3, 6шт), Николай Маслов — 24 (3+4, 22шт), Александр Смагин — 30 (6+0, 12шт), Юрий Цыплаков — 23 (5+0, 6шт), Сергей Тепляков — 21 (3+2, 8шт), Сергей Цветков — 26 (3+2, 18шт), Виктор Беляков — 27 (0+3, 6шт), Александр Соловьев — 8 (0+0, 0шт).
Тренер: Геннадий Цыганков
Вратари: Сергей Черкас — 38 (-140), Дмитрий Лосев — 10 (-22).
Защитники: Юрий Гайлик — 40 (9+6, 39шт), Игорь Евдокимов — 38 (5+7, 42шт), Святослав Хализов — 36 (4+4, 26шт), Сергей Жуков — 39 (3+5, 28шт), Сергей Гимаев — 31 (0+6, 19шт), Сергей Шенделев — 34 (0+2, 14шт), Дмитрий Кукушкин — 27 (0+2, 8шт), Александр Михайлов — 36 (0+1, 24шт), Александр Ледовских — 5 (0+0, 0шт).
Нападающие: Вячеслав Лавров — 40 (23+12, 40шт), Михаил Панин — 40 (12+17, 26шт), Николай Маслов — 40 (11+13, 42шт), Андрей Андреев — 40 (15+8, 20шт), Сергей Лапшин — 40 (11+12, 14шт), Михаил Кравец — 38 (14+7, 20шт), Виктор Кузьмин — 38 (7+8, 4шт), Сергей Цветков — 36 (7+7, 36шт), Сергей Одинцов — 38 (5+9, 10шт), Сергей Тепляков — 39 (7+3, 6шт), Игорь Власов — 40 (4+5, 36шт), Сергей Смельцов — 26 (4+1, 8шт), Игорь Иванов — 12 (4+0, 4шт), Игорь Старковский — 15 (1+2, 6шт), Владимир Андреев — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Валерий Шилов
1986/87
Вратари: Сергей Черкас — 39 (-120), Вадим Привалов — 5 (-14).
Защитники: Игорь Евдокимов — 34 (4+9, 36шт), Сергей Шенделев — 34 (5+7, 22шт), Юрий Гайлик — 36 (4+8, 12шт), Святослав Хализов — 27 (3+4, 24шт), Сергей Жуков — 38 (2+5, 36шт), Дмитрий Кукушкин — 38 (0+5, 30шт), Александр Михайлов — 30 (1+0, 18шт), Павел Черенков — 10 (0+0, 4шт).
Нападающие: Вячеслав Лавров — 39 (11+18, 22шт), Михаил Кравец — 36 (16+11, 37шт), Игорь Власов — 40 (18+8, 20шт), Михаил Панин — 40 (17+9, 36шт), Андрей Андреев — 40 (13+12, 12шт), Сергей Одинцов — 38 (12+10, 18шт), Николай Маслов — 40 (11+9, 42шт), Сергей Тепляков — 40 (6+13, 10шт), Николай Дроздецкий — 14 (13+1, 4шт), Сергей Цветков — 40 (8+6, 29шт), Сергей Лапшин — 37 (6+6, 14шт), Василий Каменев — 33 (4+3, 14шт), Игорь Иванов — 21 (0+1, 16шт), Андрей Фукс — 4 (0+1, 6шт).
Тренер: Валерий Шилов
1987/88
Вратари: Сергей Черкас — 34 (-119), Валерий Иванников — 13 (-52), Вадим Привалов — 3 (-3), Кирилл Кореньков — 1 (-5).
Защитники: Святослав Хализов — 44 (7 + 13, 52шт), Сергей Жуков — 44 (4+5, 46шт), Юрий Гайлик — 39 (2+7, 18шт), Игорь Евдокимов — 23 (2+4, 34шт), Сергей Шенделев — 34 (4+1, 27шт), Дмитрий Кукушкин — 41 (1+4, 26шт), Александр Михайлов — 21 (0+0, 16шт), Павел Черенков — 21 (0+0, 4шт), Владимир Лешко — 15 (0+0, 2шт), Дмитрий Цветков — 7 (0+0, 0шт).
Нападающие: Вячеслав Лавров — 44 (18+12, 42шт), Игорь Власов — 41 (13+12, 14шт), Сергей Тепляков — 43 (13+7, 4шт), Николай Маслов — 44 (8+9, 35шт), Николай Дроздецкий — 30 (8+9, 20шт), Сергей Лапшин — 26 (9+7, 10шт), Андрей Андреев — 38 (9+6, 23шт), Михаил Кравец — 44 (9+5, 36шт), Сергей Цветков — 44 (8+5, 32шт), Михаил Панин — 22 (3+5, 10шт), Сергей Сергеев — 21 (3+2, 11шт), Игорь Иванов — 38 (3+1, 0шт), Василий Каменев — 15 (2+1, 8шт), Леонид Торопченко — 6 (2+0, 0шт), Владимир Андреев — 25 (1+1, 4шт), Валерий Петров — 28 (0+0, 10шт), Евгений Павлов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Валерий Шилов
1988/89
Вратари: Валерий Иванников — 33 (-96), Сергей Черкас — 14 (-49), Кирилл Кореньков — 1 (-1).
Защитники: Святослав Хализов —– 43 (9 + 7, 28шт), Игорь Евдокимов — 40 (4+4, 54шт), Дмитрий Кукушкин — 42 (4+2, 24шт), Сергей Шенделев — 42 (4+1, 30шт), Юрий Гайлик — 24 (1+2, 14шт), Сергей Жуков — 38 (0+2, 22шт), Дмитрий Цветков — 23 (1+0, 4шт), Владимир Алексушин — 19 (0+1, 20шт), Дмитрий Гунченко — 4 (0+0, 2шт), Дмитрий Алехин — 1 (0+0, 0шт).
Нападающие: Николай Дроздецкий — 43 (13+17, 20шт), Вячеслав Лавров — 43 (13+13, 35шт), Михаил Кравец — 43 (8+18, 20шт), Игорь Власов — 40 (10+10, 22шт), Сергей Тепляков — 44 (9+10, 16шт), Андрей Андреев — 42 (4+8, 4шт), Леонид Торопченко — 32 (7+4, 11шт), Николай Маслов — 40 (6+5, 40шт), Сергей Цветков — 34 (5+6, 16шт), Владимир Андреев — 31 (4+6, 12шт), Виктор Беляков — 35 (3+2, 2шт), Сергей Свержов — 34 (3+2, 6шт), Валерий Петров — 14 (3+0, 4шт), Сергей Сергеев — 17 (2+1, 2шт), Сергей Лапшин — 12 (1+1, 0шт), Юрий Цыплаков — 10 (1+1, 0шт), Игорь Иванов — 5 (1+0, 0шт), Александр Смагин — 3 (1+0, 0шт), Валерий Гудожников — 7 (0+0, 8шт), Константин Перегудов — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Валерий Шилов
1989/90
Вратари: Валерий Иванников — 18 (-75), Сергей Черкас — 15 (-48), Евгений Белошейкин — 3 (-13).
Защитники: Святослав Хализов — 27 (2 + 8, 16шт), Сергей Шенделев — 26 (1+8, 20шт), Дмитрий Кукушкин — 27 (4+4, 15шт), Игорь Евдокимов — 27 (0+4, 31шт), Александр Сивов — 24 (1+1, 16шт), Владимир Алексушин — 24 (0+1, 8шт), Дмитрий Цветков — 25 (0+1, 12шт), Сергей Жуков — 28 (0+0, 12шт), Сергей Тертышный — 4 (0+0, 0шт).
Нападающие: Михаил Кравец — 30 (10+14, 36шт), Вячеслав Лавров — 27 (6+9, 22шт), Сергей Лапшин — 26 (8+4, 12шт), Владимир Андреев — 28 (7+3, 6шт), Андрей Андреев — 23 (6+4, 2шт), Сергей Свержов — 28 (5+5, 15шт), Игорь Власов — 20 (4+6, 12шт), Константин Перегудов — 24 (4+3, 6шт), Николай Маслов — 24 (3+4, 22шт), Александр Смагин — 30 (6+0, 12шт), Юрий Цыплаков — 23 (5+0, 6шт), Сергей Тепляков — 21 (3+2, 8шт), Сергей Цветков — 26 (3+2, 18шт), Виктор Беляков — 27 (0+3, 6шт), Александр Соловьев — 8 (0+0, 0шт).
Тренер: Геннадий Цыганков
Через 16 лет: вторые бронзовые медали!
Вторую в истории бронзу СКА выиграл в яркой борьбе с «Крыльями Советов», а главной звездой сезона стал один из лучших ленинградских воспитанников в истории Николай Дроздецкий. Он вернулся в команду из ЦСКА перед вторым этапом чемпионата и успел за 14 матчей забросить 13 голов! И это при том, что Дроздецкий чаще выходил в четвертом звене – такой ровный и результативный был у СКА состав. Идеальный сплав полевых игроков дополнил пиковым сезоном вратарь Сергей Черкас. Так у тренера Валерия Шилова получилось после 16-летнего перерыва выиграть вторые для Ленинграда советские медали.
Бронзовая команда СКА-1987
ЗАЩИТНИК СКА, БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА СССР-1987
ЧЕМПИОНАТА СССР-1987
АЛЕКСАНДР МИХАЙЛОВ
– Наш возраст и возраст тех, кто был моложе – мы образовались в единую команду и смогли показывать зрелый хоккей. Очень важно, что голкипер Сергей Черкас провел свой лучший сезон. Говорят, вратарь – половина команды, но в некоторые моменты было и больше.
Возвращение Николая Дроздецкого очень помогло. Николай часто забрасывал решающие шайбы. Например, мы играли в Воскресенске: ничья – и мы досрочно бронзовые призеры! А мы проигрывали, но Дроздецкий отыграл две шайбы – в итоге 4:4. Это была безумная радость! Мы сделали то, во что многие не верили. Только когда добирались из Воскресенска до Москвы на автобусе, все смогли расслабиться и понять, что же совершили.
Возвращение Николая Дроздецкого очень помогло. Николай часто забрасывал решающие шайбы. Например, мы играли в Воскресенске: ничья – и мы досрочно бронзовые призеры! А мы проигрывали, но Дроздецкий отыграл две шайбы – в итоге 4:4. Это была безумная радость! Мы сделали то, во что многие не верили. Только когда добирались из Воскресенска до Москвы на автобусе, все смогли расслабиться и понять, что же совершили.
“
После празднования бронзы во Дворце спорта у нас был банкет. И как-то случилось так, что я потерял свою бронзовую медаль! Было обидно, ведь это моя первая награда. Николай Дроздецкий был щедрым человеком, подошел и сказал: «Не переживай, у меня уже есть, возьми мою». Позже на фуршете я нашел свою медаль в подкладке пиджака – она провалилась! А Николаю вернул его.
Игорь Евдокимов празднует заброшенную шайбу.
– На награждении мне дали книгу на английском языке, она до сих пор хранится у родителей. Еще дали грамоту от горисплкома. Мне даже неловко об этом говорить: команда заняла третье место в чемпионате СССР, принимали в Смольном – и вручать книги на английском и французском языках... Мне казалось, это смешно, нелепо и даже немного обидно.
Конечно, мы не ждали манны с небес, однако надо было отнестись с уважением к людям, которые сделали результат. На хоккей билетов было не достать! Правильно говорили болельщики: «Когда вы выигрываете, у нас производительность труда возрастает». Видимо, мы действительно создавали эмоциональный фон для жителей города, они-то к нам относились с уважением и любовью.
Конечно, мы не ждали манны с небес, однако надо было отнестись с уважением к людям, которые сделали результат. На хоккей билетов было не достать! Правильно говорили болельщики: «Когда вы выигрываете, у нас производительность труда возрастает». Видимо, мы действительно создавали эмоциональный фон для жителей города, они-то к нам относились с уважением и любовью.
Сергей Черкас
«Вратарский символ СКА»
играл за команду с 1979-го по 1992-й
«Вратарский символ СКА»
играл за команду с 1979-го по 1992-й
Сергей Черкас – из тех уникальных хоккеистов, кто провел игровую карьеру в одном клубе. Вратарь появился в составе СКА в сезоне-1979/80, отыграл в команде 12 лет и выиграл с ней бронзовую медаль чемпионата СССР-1987. Завершив карьеру игрока, экс-голкипер начал тренировать хоккеистов своего амплуа, даже успел побыть главным тренером – и тоже в СКА! Сегодня Черкас – генеральный директор команды ВХЛ «Динамо СПб».
ВРАТАРЬ СКА,
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА СССР-1987
БРОНЗОВЫЙ ПРИЗЕР
ЧЕМПИОНАТА СССР-1987
СЕРГЕЙ ЧЕРКАС
– Для меня важным был матч с «Динамо» в сезоне-1984/85, потому что решалось, кто будет основным вратарем СКА. Сложная была игра, соперник боролся за чемпионское звание. Там играли сильные хоккеисты: Яшин, Светлов, Билялетдинов, Первухин, семь-восемь игроков выступали за сборную. По классу «Динамо» было выше СКА. Мы больше оборонялись, играли на контратаках, и я сыграл неплохо. Потом еще была встреча с «Химиком», в котором прилично Каменский! И вот после этого матча я плотно занял место основного вратаря.
С каждым годом мы играли все сильнее. Но никто думал, что у нас будет бронза. Сезон начался неудачно: мы проиграли в Киеве «Соколу» 1:9, потом – «Химику». Но затем команда разыгралась, выдала серьезную серию из побед. Тренер Валерий Шилов сумел организовать нас, внес свежую струю, команда поверила в тренера, а он – в хоккеистов.
С каждым годом мы играли все сильнее. Но никто думал, что у нас будет бронза. Сезон начался неудачно: мы проиграли в Киеве «Соколу» 1:9, потом – «Химику». Но затем команда разыгралась, выдала серьезную серию из побед. Тренер Валерий Шилов сумел организовать нас, внес свежую струю, команда поверила в тренера, а он – в хоккеистов.
“
Мы всегда помогали болельщикам. Если ехали в поезде, закидывали ребят на самые верхние полки в купе, прятали там. Они повсюду ездили за командой.
СКА любили не везде. В Челябинск, например, приезжали – там нас уважали, а в Воскресенске – нет. Там возникали трения между болельщиками, и мы своим помогали.
СКА любили не везде. В Челябинск, например, приезжали – там нас уважали, а в Воскресенске – нет. Там возникали трения между болельщиками, и мы своим помогали.
Сергей Черкас в раздевалке.
Фото: из архива Сергея Черкаса
Фото: из архива Сергея Черкаса
В том же сезоне мы ездили на Спартакиаду дружественных армий в Румынию. В финале обыграли «Дуклу» и среди армейских команд социалистического содружества заняли первое место.
Вернулись ночью, а на следующий день у нас игра с «Торпедо» из Горького. Выиграли 2:1, а решающий гол забил Николай Дроздецкий. Мы поняли, что находимся в шаге от бронзовых медалей. И в очень принципиальной игре с «Крыльями Советов» в «Юбилейном» мы победили 3:1, отцепив их от борьбы за третье место.
Нас всех вызвали в Смольный, поблагодарили за выполненную работу и подарили по книжке о достопримечательностях Ленинграда. Кому-то на английском языке подарили, а мне досталась на французском. Но никто не задавал вопросов, почему книжки на иностранных языках.
Вернулись ночью, а на следующий день у нас игра с «Торпедо» из Горького. Выиграли 2:1, а решающий гол забил Николай Дроздецкий. Мы поняли, что находимся в шаге от бронзовых медалей. И в очень принципиальной игре с «Крыльями Советов» в «Юбилейном» мы победили 3:1, отцепив их от борьбы за третье место.
Нас всех вызвали в Смольный, поблагодарили за выполненную работу и подарили по книжке о достопримечательностях Ленинграда. Кому-то на английском языке подарили, а мне досталась на французском. Но никто не задавал вопросов, почему книжки на иностранных языках.
ДИНАСТИИ.
ЖУКОВЫ
ЖУКОВЫ
Семейство Жуковых в СКА представляли сразу три игрока! Больше всех повезло Сергею Жукову: в Ленинграде-Петербурге он провел 12 сезонов, был капитаном команды и выиграл бронзовую медаль чемпионата СССР-1986/87. Затем Жуков-старший переехал в Швецию, там он живет и работает по сей день.
Брат Сергея Андрей выступал за СКА всего три сезона, а потом играл в Германии, Италии и Швеции. Его сын Михаил начинал заниматься хоккеем в Петербурге. За основу армейцев он сыграл только два матча в 2010-м, а против продолжает играть и сейчас – в составе «Ак Барса».
Брат Сергея Андрей выступал за СКА всего три сезона, а потом играл в Германии, Италии и Швеции. Его сын Михаил начинал заниматься хоккеем в Петербурге. За основу армейцев он сыграл только два матча в 2010-м, а против продолжает играть и сейчас – в составе «Ак Барса».
ФОРВАРД «АК БАРСА»,
СЫН АНДРЕЯ ЖУКОВА
СЫН АНДРЕЯ ЖУКОВА
МИХАИЛ ЖУКОВ
– Папа мне много подсказывал, показывал. Можно сказать, всю базу заложил. Сейчас, бывает, смотрит игры через интернет, а потом обсуждаем с ним некоторые моменты. Я его мнению всегда доверяю на сто процентов, потому что он всю хоккейную жизнь провел на высоком уровне. Папа знает, о чем говорит.
А с дядей мы играли в одной команде в Швеции! Отец был главным тренером «Арбоги», дядю взяли на усиление в 38 лет. Бывало, что и в одном звене выходили!
Когда меня взяли в СКА, папа, конечно, обрадовался. Он провел много времени в СКА, успел капитаном побыть, выиграть бронзу. Думаю, для него СКА – самый близкий клуб. Но команда была очень сильной, и много игрового времени мне там не светило, поэтому я вернулся в Череповец.
А с дядей мы играли в одной команде в Швеции! Отец был главным тренером «Арбоги», дядю взяли на усиление в 38 лет. Бывало, что и в одном звене выходили!
Когда меня взяли в СКА, папа, конечно, обрадовался. Он провел много времени в СКА, успел капитаном побыть, выиграть бронзу. Думаю, для него СКА – самый близкий клуб. Но команда была очень сильной, и много игрового времени мне там не светило, поэтому я вернулся в Череповец.
1990-е
Смутное, странное время и для страны в целом, и для СКА: команда в начале 90-х вылетела в первую лигу, единственный в истории чемпионат СНГ провела не в элите. А как только вернулась, тренером вновь стал Борис Михайлов, он одновременно возглавлял и сборную. Три игрока СКА – Сергей Пушков, Сергей Шенделев и Дмитрий Фролов выиграли золото чемпионата мира, а на следующий клубный сезон армейцы дошли до полуфинала Межнациональной хоккейной лиги, а это почти бронзовые медали!
Составы команды в сезоны-1990/91 – 1994/95
1990/91
Вратари: Валерий Иванников — 26 (-105), Максим Соколов — 10 (-29), Евгений Белошейкин — 3 (-8), Сергей Черкас — 2 (-9).
Защитники: Александр Сивов — 32 (7+0, 18шт), Сергей Шенделев — 34 (2+4, 48шт), Владимир Алексушин — 29 (2+4, 28шт), Дмитрий Кукушкин — 33 (3+2, 36шт), Сергей Тертышный — 28 (2+2, 12шт), Игорь Евдокимов — 22 (1+3, 18шт), Денис Червяков — 35 (2+1, 48шт), Дмитрий Цветков — 23 (0+1, 14шт), Эдгар Гадельшин — 26 (0+0, 22шт), Михаил Ковальков — 8 (0+0, 4шт).
Нападающие: Михаил Кравец — 33 (8+9, 30шт), Леонид Тамбиев — 31 (7+7, 24шт), Сергей Свержов — 33 (6+8, 10шт), Николай Маслов — 27 (8+5, 28шт), Юрий Цыплаков — 32 (9+2, 8шт), Константин Перегудов — 31 (6+3, 8шт), Михаил Панин — 13 (6+1, 8шт), Сергей Тепляков — 30 (4+3, 4шт), Александр Виноградов — 27 (4+3, 6шт), Владимир Андреев — 33 (2+5, 15шт), Александр Смагин — 35 (3+3, 12шт), Виктор Беляков — 35 (4+1, 8шт), Андрей Андреев — 31 (3+2, 20шт), Евгений Павлов — 21 (1+0, 10шт), Александр Соловьев — 3 (0+1, 0шт), Максим Сушинский — 3 (0+1, 0шт), Ахмат Егамбердиев — 3 (0+1, 0шт), Сергей Лапшин — 8 (0+0, 0шт), Алексей Ефимов — 1 (0+0, 0шт).
Тренеры: Геннадий Цыганков, Игорь Щурков
1991/92
Вратари: Валерий Иванников, Кирилл Кореньков
Защитники: Дмитрий Кукушкин — 52 (10+8, 28шт), Александр Сивов — 54 (4+8, 61шт), Владимир Алексушин — 54 (4+5, 54шт), Сергей Жуков — 39 (5+2, 20шт), Дмитрий Цветков — 55 (2+4, 28шт), Василий Ивакин — 42 (2+3, 10шт), Марат Давыдов — 51 (1+1, 26шт), Сергей Шенделев — 11 (0+2, 14шт), Игорь Иванов — 14 (2+1, 4шт), Дмитрий Алехин — 14 (0+0, 6шт), Эдуард Гурдаев — 11 (0+0, 6шт), Павел Логвинчук — 1 (0+0, 0шт), Илья Юрков — 1 (0+0, 0шт).
Нападающие: Владимир Андреев — 54 (17+15, 50шт), Сергей Свержов — 50 (13+14, 26шт), Евгений Павлов —– 54 (19+7, 24шт), Юрий Цыплаков — 52 (14+9, 18шт), Виктор Беляков — 53 (10+9, 22шт), Андрей Андреев — 36 (8+9, 16шт), Алексей Ефимов — 42 (10+6, 10шт), Валерий Петров — 51 (5+11, 54шт), Александр Смагин — 52 (14+2, 42шт), Александр Виноградов — 54 (13+3, 18шт), Сергей Цветков — 38 (8+4, 22шт), Алексей Егоров — 54 (6+3, 26шт), Максим Сушинский — 45 (5+2, 16шт), Василий Каменев — 12 (3+1, 6шт), Сергей Пушков — 12 (1+2, 2шт), Сергей Петров — 9 (1+0, 2шт), Владимир Колмаков — 2 (0+0, 0шт), Игорь Никулин — 1 (0+0, 0шт), Сергей Редькин — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Игорь Щурков
1992/93
Вратари: Валерий Иванников — 34 (-84, 0), Кирилл Кореньков — 16 (-39, 2), Максим Соколов — 2 (-8, 0).
Защитники: Сергей Шенделев — 38 (5+8, 20шт), Дмитрий Фролов — 34 (1+11, 6шт), Игорь Евдокимов — 47 (2+7, 18шт), Александр Сивов — 41 (3+2, 12шт), Владимир Алексушин — 45 (1+4, 38шт), Валерий Ивакин — 38 (3+1, 16шт), Марат Давыдов — 28 (2+2, 6шт), Дмитрий Цветков — 39 (1+3, 10шт), Сергей Жуков — 8 (0+2, 2шт), Дмитрий Алехин — 30 (0+0, 18шт), Дмитрий Жеребенков — 29 (0+0, 12шт), Алексей Рубов — 17 (0+0, 8шт).
Нападающие: Сергей Пушков — 48 (16+16, 16шт), Александр Зыбин — 48 (15+17, 14шт), Алексей Ефимов — 36 (16+4, 58шт), Василий Каменев — 28 (11+6, 6шт), Юрий Рыхлов — 43 (7+10, 14шт), Владимир Андреев — 44 (8+8, 23шт), Николай Акимов — 42 (11+4, 12шт), Виктор Беляков — 47 (10+5, 18шт), Александр Виноградов — 31 (8+3, 14шт), Павел Клемантович — 40 (6+3, 10шт), Сергей Яшин — 21 (5+3, 18шт), Максим Сушинский — 30 (4+4, 22шт), Юрий Цыплаков — 19 (5+2, 4шт), Алексей Егоров — 24 (4+3, 16шт), Валерий Петров — 31 (2+2, 24шт), Вячеслав Лавров — 10 (1+2, 2шт), Иван Логинов — 9 (2+0, 2шт), Александр Смагин — 26 (0+2, 4шт), Игорь Иванов — 25 (1+0, 18шт).
Тренер: Борис Михайлов
1993/94
Вратари: Валерий Иванников — 50 (-100, 0шт), Кирилл Кореньков — 7 (-9, 0шт), Максим Соколов — 1 (0, 0шт).
Защитники: Дмитрий Кукушкин — 51 (3+6, 16шт), Марат Давыдов — 43 (5+2, 12шт), Владимир Алексушин — 52 (4+3, 49шт), Юрий Гайлик — 52 (2+2, 12шт), Дмитрий Алехин — 25 (1+3, 10шт), Александр Хаванов — 41 (1+2, 24шт), Олег Тимофеев — 22 (1+1, 12шт), Дмитрий Цветков — 42 (0+1, 14шт), Евгений Филинов — 40 (0+1, 25шт), Александр Сивов — 6 (0+1, 0шт), Алексей Рубов — 27 (0+0, 16шт), Михаил Стрелков — 1 (0+0, 0шт).
Нападающие: Александр Виноградов — 52 (15+11, 60шт), Василий Каменев — 52 (15+11, 26шт), Сергей Пушков — 50 (9+14, 41шт), Виктор Беляков — 52 (10+7, 16шт), Алексей Ефимов — 52 (11+4, 68шт), Максим Сушинский — 51 (10+5, 33шт), Николай Маслов — 31 (6+8, 18шт), Евгений Павлов — 50 (9+4, 20шт), Юрий Цыплаков — 44 (9+2, 10шт), Николай Акимов — 42 (8+2, 11шт), Павел Евстигнеев — 19 (4+5, 2шт), Алексей Егоров — 29 (5+3, 22шт), Александр Смагин — 33 (3+2, 22шт), Владимир Андреев — 25 (3+2, 22шт), Владимир Самсоник — 12 (3+1, 8шт), Валерий Петров — 26 (2+1, 14шт), Илья Горбушин — 22 (2+1, 4шт), Иван Логинов — 15 (1+2, 2шт), Павел Клемантович — 26 (0+0, 2шт).
Тренер: Борис Михайлов
1994/95
Вратари: Максим Соколов – 38 (-79, 0шт), Кирилл Кореньков – 20 (-43, 4шт)
Защитники: Владимир Алексушин – 52 (4+8, 40шт), Александр Хаванов – 49 (7+0, 32шт), Дмитрий Цветков – 47 (2+4, 10шт), Марат Давыдов – 30 (4+1, 20шт), Дмитрий Кукушкин – 42 (2+2, 28шт), Евгений Филинов – 51 (0+4, 46шт), Роман Кухтинов – 8 (1+0, 2шт), Александр Сивов – 30 (0+1, 6шт), Юрий Гайлик – 51 (0+1, 16шт), Алексей Рубов – 38 (0+0, 43шт), Олег Тимофеев – 31 (0+0, 22шт), Дмитрий Алехин – 11 (0+0, 14шт).
Нападающие: Владимир Андреев – 43 (14+15, 18шт), Юрий Цыплаков – 51 (13+10, 37шт), Александр Виноградов – 46 (11+11, 65шт), Максим Сушинский – 52 (11+11, 57шт), Виктор Беляков – 51 (10+12, 32шт), Алексей Ефимов – 50 (9+10, 54шт), Павел Евстигнеев – 49 (11+7, 22шт), Василий Каменев – 48 (7+9, 24шт), Евгений Павлов – 38 (6+5, 12шт), Алексей Попов – 46 (5+2, 4шт), Геннадий Лебедев – 17 (3+4, 18шт), Илья Горбушин – 10 (1+2, 4шт), Владимир Самсоник – 14 (1+1, 2шт), Егор Михайлов – 34 (1+1, 6шт), Павел Клемантович – 32 (0+2, 6шт), Константин Горовиков – 15 (1+0, 4шт), Сергей Ильющенко – 37 (1+0, 12шт), А Маслов – 7 (0+0, 0шт), С Рогозин – 3 (0+0, 0шт), Николай Акимов – 2 (0+0, 0шт).
Главный тренер: Борис Михайлов
Вратари: Валерий Иванников — 26 (-105), Максим Соколов — 10 (-29), Евгений Белошейкин — 3 (-8), Сергей Черкас — 2 (-9).
Защитники: Александр Сивов — 32 (7+0, 18шт), Сергей Шенделев — 34 (2+4, 48шт), Владимир Алексушин — 29 (2+4, 28шт), Дмитрий Кукушкин — 33 (3+2, 36шт), Сергей Тертышный — 28 (2+2, 12шт), Игорь Евдокимов — 22 (1+3, 18шт), Денис Червяков — 35 (2+1, 48шт), Дмитрий Цветков — 23 (0+1, 14шт), Эдгар Гадельшин — 26 (0+0, 22шт), Михаил Ковальков — 8 (0+0, 4шт).
Нападающие: Михаил Кравец — 33 (8+9, 30шт), Леонид Тамбиев — 31 (7+7, 24шт), Сергей Свержов — 33 (6+8, 10шт), Николай Маслов — 27 (8+5, 28шт), Юрий Цыплаков — 32 (9+2, 8шт), Константин Перегудов — 31 (6+3, 8шт), Михаил Панин — 13 (6+1, 8шт), Сергей Тепляков — 30 (4+3, 4шт), Александр Виноградов — 27 (4+3, 6шт), Владимир Андреев — 33 (2+5, 15шт), Александр Смагин — 35 (3+3, 12шт), Виктор Беляков — 35 (4+1, 8шт), Андрей Андреев — 31 (3+2, 20шт), Евгений Павлов — 21 (1+0, 10шт), Александр Соловьев — 3 (0+1, 0шт), Максим Сушинский — 3 (0+1, 0шт), Ахмат Егамбердиев — 3 (0+1, 0шт), Сергей Лапшин — 8 (0+0, 0шт), Алексей Ефимов — 1 (0+0, 0шт).
Тренеры: Геннадий Цыганков, Игорь Щурков
1991/92
Вратари: Валерий Иванников, Кирилл Кореньков
Защитники: Дмитрий Кукушкин — 52 (10+8, 28шт), Александр Сивов — 54 (4+8, 61шт), Владимир Алексушин — 54 (4+5, 54шт), Сергей Жуков — 39 (5+2, 20шт), Дмитрий Цветков — 55 (2+4, 28шт), Василий Ивакин — 42 (2+3, 10шт), Марат Давыдов — 51 (1+1, 26шт), Сергей Шенделев — 11 (0+2, 14шт), Игорь Иванов — 14 (2+1, 4шт), Дмитрий Алехин — 14 (0+0, 6шт), Эдуард Гурдаев — 11 (0+0, 6шт), Павел Логвинчук — 1 (0+0, 0шт), Илья Юрков — 1 (0+0, 0шт).
Нападающие: Владимир Андреев — 54 (17+15, 50шт), Сергей Свержов — 50 (13+14, 26шт), Евгений Павлов —– 54 (19+7, 24шт), Юрий Цыплаков — 52 (14+9, 18шт), Виктор Беляков — 53 (10+9, 22шт), Андрей Андреев — 36 (8+9, 16шт), Алексей Ефимов — 42 (10+6, 10шт), Валерий Петров — 51 (5+11, 54шт), Александр Смагин — 52 (14+2, 42шт), Александр Виноградов — 54 (13+3, 18шт), Сергей Цветков — 38 (8+4, 22шт), Алексей Егоров — 54 (6+3, 26шт), Максим Сушинский — 45 (5+2, 16шт), Василий Каменев — 12 (3+1, 6шт), Сергей Пушков — 12 (1+2, 2шт), Сергей Петров — 9 (1+0, 2шт), Владимир Колмаков — 2 (0+0, 0шт), Игорь Никулин — 1 (0+0, 0шт), Сергей Редькин — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Игорь Щурков
1992/93
Вратари: Валерий Иванников — 34 (-84, 0), Кирилл Кореньков — 16 (-39, 2), Максим Соколов — 2 (-8, 0).
Защитники: Сергей Шенделев — 38 (5+8, 20шт), Дмитрий Фролов — 34 (1+11, 6шт), Игорь Евдокимов — 47 (2+7, 18шт), Александр Сивов — 41 (3+2, 12шт), Владимир Алексушин — 45 (1+4, 38шт), Валерий Ивакин — 38 (3+1, 16шт), Марат Давыдов — 28 (2+2, 6шт), Дмитрий Цветков — 39 (1+3, 10шт), Сергей Жуков — 8 (0+2, 2шт), Дмитрий Алехин — 30 (0+0, 18шт), Дмитрий Жеребенков — 29 (0+0, 12шт), Алексей Рубов — 17 (0+0, 8шт).
Нападающие: Сергей Пушков — 48 (16+16, 16шт), Александр Зыбин — 48 (15+17, 14шт), Алексей Ефимов — 36 (16+4, 58шт), Василий Каменев — 28 (11+6, 6шт), Юрий Рыхлов — 43 (7+10, 14шт), Владимир Андреев — 44 (8+8, 23шт), Николай Акимов — 42 (11+4, 12шт), Виктор Беляков — 47 (10+5, 18шт), Александр Виноградов — 31 (8+3, 14шт), Павел Клемантович — 40 (6+3, 10шт), Сергей Яшин — 21 (5+3, 18шт), Максим Сушинский — 30 (4+4, 22шт), Юрий Цыплаков — 19 (5+2, 4шт), Алексей Егоров — 24 (4+3, 16шт), Валерий Петров — 31 (2+2, 24шт), Вячеслав Лавров — 10 (1+2, 2шт), Иван Логинов — 9 (2+0, 2шт), Александр Смагин — 26 (0+2, 4шт), Игорь Иванов — 25 (1+0, 18шт).
Тренер: Борис Михайлов
1993/94
Вратари: Валерий Иванников — 50 (-100, 0шт), Кирилл Кореньков — 7 (-9, 0шт), Максим Соколов — 1 (0, 0шт).
Защитники: Дмитрий Кукушкин — 51 (3+6, 16шт), Марат Давыдов — 43 (5+2, 12шт), Владимир Алексушин — 52 (4+3, 49шт), Юрий Гайлик — 52 (2+2, 12шт), Дмитрий Алехин — 25 (1+3, 10шт), Александр Хаванов — 41 (1+2, 24шт), Олег Тимофеев — 22 (1+1, 12шт), Дмитрий Цветков — 42 (0+1, 14шт), Евгений Филинов — 40 (0+1, 25шт), Александр Сивов — 6 (0+1, 0шт), Алексей Рубов — 27 (0+0, 16шт), Михаил Стрелков — 1 (0+0, 0шт).
Нападающие: Александр Виноградов — 52 (15+11, 60шт), Василий Каменев — 52 (15+11, 26шт), Сергей Пушков — 50 (9+14, 41шт), Виктор Беляков — 52 (10+7, 16шт), Алексей Ефимов — 52 (11+4, 68шт), Максим Сушинский — 51 (10+5, 33шт), Николай Маслов — 31 (6+8, 18шт), Евгений Павлов — 50 (9+4, 20шт), Юрий Цыплаков — 44 (9+2, 10шт), Николай Акимов — 42 (8+2, 11шт), Павел Евстигнеев — 19 (4+5, 2шт), Алексей Егоров — 29 (5+3, 22шт), Александр Смагин — 33 (3+2, 22шт), Владимир Андреев — 25 (3+2, 22шт), Владимир Самсоник — 12 (3+1, 8шт), Валерий Петров — 26 (2+1, 14шт), Илья Горбушин — 22 (2+1, 4шт), Иван Логинов — 15 (1+2, 2шт), Павел Клемантович — 26 (0+0, 2шт).
Тренер: Борис Михайлов
1994/95
Вратари: Максим Соколов – 38 (-79, 0шт), Кирилл Кореньков – 20 (-43, 4шт)
Защитники: Владимир Алексушин – 52 (4+8, 40шт), Александр Хаванов – 49 (7+0, 32шт), Дмитрий Цветков – 47 (2+4, 10шт), Марат Давыдов – 30 (4+1, 20шт), Дмитрий Кукушкин – 42 (2+2, 28шт), Евгений Филинов – 51 (0+4, 46шт), Роман Кухтинов – 8 (1+0, 2шт), Александр Сивов – 30 (0+1, 6шт), Юрий Гайлик – 51 (0+1, 16шт), Алексей Рубов – 38 (0+0, 43шт), Олег Тимофеев – 31 (0+0, 22шт), Дмитрий Алехин – 11 (0+0, 14шт).
Нападающие: Владимир Андреев – 43 (14+15, 18шт), Юрий Цыплаков – 51 (13+10, 37шт), Александр Виноградов – 46 (11+11, 65шт), Максим Сушинский – 52 (11+11, 57шт), Виктор Беляков – 51 (10+12, 32шт), Алексей Ефимов – 50 (9+10, 54шт), Павел Евстигнеев – 49 (11+7, 22шт), Василий Каменев – 48 (7+9, 24шт), Евгений Павлов – 38 (6+5, 12шт), Алексей Попов – 46 (5+2, 4шт), Геннадий Лебедев – 17 (3+4, 18шт), Илья Горбушин – 10 (1+2, 4шт), Владимир Самсоник – 14 (1+1, 2шт), Егор Михайлов – 34 (1+1, 6шт), Павел Клемантович – 32 (0+2, 6шт), Константин Горовиков – 15 (1+0, 4шт), Сергей Ильющенко – 37 (1+0, 12шт), А Маслов – 7 (0+0, 0шт), С Рогозин – 3 (0+0, 0шт), Николай Акимов – 2 (0+0, 0шт).
Главный тренер: Борис Михайлов
Рейне Раухала и Йоаким Мусакка
«Первые легионеры СКА»
играли за команду с 1997-го по 1998-й
«Первые легионеры СКА»
играли за команду с 1997-го по 1998-й
Шведский форвард Рейне Раухала выступал только у себя на родине, а в 1993-м в одной команде с Петером Форсбергом выигрывал серебро молодежного чемпионата мира. В Россию он попал в 1997-м, в 24 года. Фактически он первым подписал контракт с петербуржцами, поэтому статус «Первый легионер СКА» принадлежит ему. В команде Бориса Михайлова швед провел всего пять матчей и отправился обратно в Швецию.
ЭКС-ФОРВАРД СКА
РЕЙНЕ РАУХАЛА
– Я связался с агентом Лейфом Нилссоном, который, судя по всему, сотрудничал со СКА. Он спросил, хочу ли я поехать в Россию и играть в Петербурге. После нескольких дней размышлений я решил согласиться, потому что видел в этом большое приключение. К тому же я всегда восхищался российским стилем хоккея!
Борис Михайлов был добр ко мне, пытался помочь, несмотря на то, что мы не понимали друг друга: я не говорил по-русски, а он – по-английски. Помню, он немного изъяснялся на немецком, но это было непросто и для него, и для меня.
Когда летом 1996-го мы с Йоакимом Мусаккой приехали в Петербург, показалось, что мы совершили путешествие во времени на 50 лет назад. Мы жили на базе в центре города, и это отдельная история. Вокруг было не так много магазинов и ресторанов, да и вообще мы не могли покидать базу тогда, когда хотели, потому что СКА – это клуб армии. The Baboushka (сохранен оригинальный вариант письменной речи Раухалы – Прим.ред.) сразу рассказывала обо всем мистеру Михайлову!
Борис Михайлов был добр ко мне, пытался помочь, несмотря на то, что мы не понимали друг друга: я не говорил по-русски, а он – по-английски. Помню, он немного изъяснялся на немецком, но это было непросто и для него, и для меня.
Когда летом 1996-го мы с Йоакимом Мусаккой приехали в Петербург, показалось, что мы совершили путешествие во времени на 50 лет назад. Мы жили на базе в центре города, и это отдельная история. Вокруг было не так много магазинов и ресторанов, да и вообще мы не могли покидать базу тогда, когда хотели, потому что СКА – это клуб армии. The Baboushka (сохранен оригинальный вариант письменной речи Раухалы – Прим.ред.) сразу рассказывала обо всем мистеру Михайлову!
Йоаким Мусакка, Борис Михайлов и Рейне Раухала. Фото: из архива Рейне Раухалы
Рейне Раухала. Фото: из архива Рейне Раухалы
– Стыдно, но я действительно провел только пять матчей за СКА. Сначала все было неплохо, но затем я тяжело заболел и сбросил 10 килограммов. Врач Владимир Орлов оказывал мне невероятную поддержку, помогал восстановиться.
Однажды я вернулся в состав, но снова получил травму на игре в Москве против «Крыльев Советов». После этого, полагаю, руководство потеряло веру в меня. Я чувствовал это. Меня позвали в тренерскую, сказали, что права на меня продают в Уфу. Что я должен паковать свои чемоданы и быть готов уехать. Потом в аэропорту я получил свой паспорт и билет в Швецию. Я очень хотел остаться, потому что мне нравился Петербург, партнеры и руководство.
Помню, какая Россия огромная! Мы путешествовали на поездах, автобусах, самолетах. Помню большую Москву с красивыми станциями метро. А еще Нижний Новгород – милый город с огромной рекой Волгой. И, конечно, Петербург – великолепный, красивый город: Нева, каналы, Зимний дворец…
Однажды я вернулся в состав, но снова получил травму на игре в Москве против «Крыльев Советов». После этого, полагаю, руководство потеряло веру в меня. Я чувствовал это. Меня позвали в тренерскую, сказали, что права на меня продают в Уфу. Что я должен паковать свои чемоданы и быть готов уехать. Потом в аэропорту я получил свой паспорт и билет в Швецию. Я очень хотел остаться, потому что мне нравился Петербург, партнеры и руководство.
Помню, какая Россия огромная! Мы путешествовали на поездах, автобусах, самолетах. Помню большую Москву с красивыми станциями метро. А еще Нижний Новгород – милый город с огромной рекой Волгой. И, конечно, Петербург – великолепный, красивый город: Нева, каналы, Зимний дворец…
Защитник Йоаким Мусакка в Россию приехал уже в более зрелом возрасте -
ему было 29 лет. Свою карьеру он, кстати, начинал в шведской « Накке» – с которой ленинградские армейцы играли в 1954-м. Мусакка органично вписался в армейский клуб, за сезон набрал 7 (3+4) очков в 44 матчах.
ему было 29 лет. Свою карьеру он, кстати, начинал в шведской « Накке» – с которой ленинградские армейцы играли в 1954-м. Мусакка органично вписался в армейский клуб, за сезон набрал 7 (3+4) очков в 44 матчах.
ЭКС-ЗАЩИТНИК СКА
ЙОАКИМ МУСАККА
Йоаким Мусакка и Рейне Раухала на пресс-конференции.
Фото: из архива Рейне Раухалы
Фото: из архива Рейне Раухалы
– Предложение о переходе в СКА я получил от моего агента. Подумал над этим пару недель и принял решение переехать в Россию. Я никогда ничего не боялся! Мы были первыми иностранцами в СКА. Это круто. Хотя, разумеется, поначалу были трудности в общении.
Была такая история: во время одного из матчей я допустил ошибку. Запрыгнул на скамейку запасных, а Борис Михайлов подошел ко мне и начал ругаться. Пока он кричал мне всякие нехорошие слова, я посмотрел на партнеров – они смеялись. Они знали, что я не понимаю большую часть речи тренера. Потом Михайлов посмотрел на игроков и стал ругаться на них, после чего повернулся ко льду и рассмеялся сам.
Непростую экономическую ситуацию в вашей стране я чувствовал. Видел попрошаек на улицах и почти каждый день давал им деньги! Но у нас условия были нормальные. Игроки жили по двое в комнате, нас хорошо кормили, вместе смотрели телевизор, тренировались, ходили в сауну. Олдскул… Но было хорошо. Была ли бабушка, о которой говорил Рейне? За нами, конечно же, следили! Таковы были правила!
Была такая история: во время одного из матчей я допустил ошибку. Запрыгнул на скамейку запасных, а Борис Михайлов подошел ко мне и начал ругаться. Пока он кричал мне всякие нехорошие слова, я посмотрел на партнеров – они смеялись. Они знали, что я не понимаю большую часть речи тренера. Потом Михайлов посмотрел на игроков и стал ругаться на них, после чего повернулся ко льду и рассмеялся сам.
Непростую экономическую ситуацию в вашей стране я чувствовал. Видел попрошаек на улицах и почти каждый день давал им деньги! Но у нас условия были нормальные. Игроки жили по двое в комнате, нас хорошо кормили, вместе смотрели телевизор, тренировались, ходили в сауну. Олдскул… Но было хорошо. Была ли бабушка, о которой говорил Рейне? За нами, конечно же, следили! Таковы были правила!
Составы команды в сезоны-1995/96 – 1999/2000
1995/1996
Вратари: Евгений Бруль, Кирилл Кореньков, Максим Соколов.
Защитники: Владимир Алексушин — 45 (1+6; 44шт), Марат Давыдов — 51 (2+9; 53шт), Евгений Филинов — 52 (4+6; 10шт), Юрий Гайлик — 15 (0+2; 4шт), Александр Хаванов — 32 (1+5; 41шт), Артем Остроушко — 49 (2+3; 24шт), Алексей Рубов — 20 (0+1; 20шт), Игорь Сипченко — 46 (2+3; 20шт), Александр Сивов — 50 (3+4; 28шт), Михаил Стрелков — 4 (0+0; 2шт), Олег Тимофеев — 51 (1+0; 18шт), Дмитрий Цветков — 26 (0+0; 4шт).
Нападающие: Владимир Андреев — 37 (7+8; 26шт), Виктор Беляков — 53 (13+9; 30шт), Илья Горбушин — 42 (2+1; 4шт), Константин Горовиков — 45 (2+4; 18шт), Сергей Ильющенко — 23 (2+0; 10шт), Владислав Клочков — 20 (0+0; 10шт), Алексей Кознев — 50 (10+6; 26шт) , Егор Михайлов — 48 (8+3; 14шт), Антон Павлычев — 1 (0+0; 0шт), Алексей Попов — 38 (4+3; 10шт), Сергей Пушков — 1 (0+0; 0шт), Владимир Самсоник — 45 (9+5; 16шт), Александр Сикачев — 31 (1+3; 4шт), Максим Сушинский — 51 (21+15; 43шт), Юрий Цыплаков — 48 (6+5; 30шт), Александр Виноградов — 50 (16+9; 26шт), Алексей Ефимов — 51 (11+7; 18шт), Павел Евстигнеев — 46 (11+9; 20шт).
Главный тренер: Борис Михайлов
1996/97
Вратари: Алексей Марин — 28 (-71), Максим Соколов — 16 (-36), Кирилл Кореньков — 6 (-11), Андрей Черноскутов — 1 (-3).
Защитники: Марат Давыдов — 42 (4+7, 24шт), Артем Остроушко — 41 (0+7, 32шт), Александр Юдин — 19 (0+6, 54шт), Евгений Филинов — 23 (3+1, 41шт), Святослав Хализов — 12 (2+2, 12шт), Алексей Рубов — 42 (1+3, 84шт), Валерий Покровский — 39 (2+1, 20шт), Юрий Гайлик — 3 (0+2, 2шт), Владимир Алексушин — 11 (0+2, 2шт), Александр Сивов — 11 (0+1, 8шт), Игорь Сипченко — 33 (0+1, 12шт), Олег Тимофеев — 34 (0+1, 12шт), Кирилл Сафронов — 1, Сергей Яковлев — 1.
Нападающие: Алексей Кознев — 41 (10+7, 22шт), Евгений Шастин — 42 (10+6, 42шт), Виктор Беляков — 43 (9+7, 6шт), Александр Зыбин — 36 (7+9, 2шт), Сергей Зайцев — 37 (5+7, 18шт), Илья Горбушин — 43 (5+6, 22шт), Владимир Самсоник — 28 (6+3, 10шт), Алексей Ефимов — 31 (4+5, 20шт), Юрий Цыплаков — 43 (7+1, 12шт), Константин Горовиков — 37 (4+2, 20шт), Иван Вологжанинов — 34 (3+3, 10шт), Иван Логинов — 28 (4+1, 6шт), Константин Молодцов — 16 (2+2, 8шт), Александр Сикачев — 17 (2+0, 2шт), Георгий Шумский — 10 (1+1, 12шт), Владислав Громов — 4 (1+0шт), Евгений Нохрин — 6 (1+0, 2шт), Алексей Попов — 6 (0+1шт), Андрей Темляков — 13 (0+0, 4шт).
Тренер: Борис Михайлов
1997/98
Вратари: Максим Соколов — 43 (-92), Андрей Черноскутов — 4 (-11).
Защитники: Артем Остроушко — 46 (6+7, 50шт), Марат Давыдов — 46 (5+7, 22шт), Александр Юдин — 40 (3+4, 49шт), Йоаким Мусакка — 44 (3+4, 20шт), Евгений Филинов — 43 (0+6, 18шт), Игорь Сипченко — 43 (1+2, 8шт), Валерий Покровский — 35 (0+3, 16шт), Святослав Хализов — 46 (0+2, 26шт), Кирилл Сафронов — 9 (0+1, 4шт), Алексей Рубов — 19 (0+0, 22шт).
Нападающие: Егор Михайлов — 42 (14+11, 34шт), Алексей Кознев — 46 (13+9, 40шт), Илья Горбушин — 45 (5+14, 26шт), Константин Молодцов — 43 (8+10, 28шт), Константин Горовиков — 44 (6+12, 22шт), Иван Логинов — 36 (7+9, 14шт), Александр Виноградов — 44 (7+7, 34шт), Александр Зыбин — 39 (3+11, 14шт), Юрий Цыплаков — 31 (6+5, 14шт), Виктор Беляков — 42 (5+6, 24шт), Павел Евстигнеев — 25 (5+4, 20шт), Дмитрий Овсянников — 25 (3+4, 4шт), Иван Вологжанинов — 13 (2+2, 8шт), Евгений Шастин — 10 (2+1, 10шт), Денис Винокуров — 5 (1+1шт), Олег Кузьмин — 1, Сергей Зайцев — 1 (0+0, 2шт), Райне Раухала — 5 (0+0, 2шт), Евгений Нохрин — 9 (0+0, 6шт), Владислав Громов — 12 (0+0, 4шт), Александр Уракин — 13 (0+0, 6шт).
Тренер: Борис Михайлов
1998/99
Вратари: Максим Соколов — 29 (-73), Валерий Иванников — 16 (-35) Андрей Черноскутов 1 (-1).
Защитники: Игорь Сипченко — 33 (3+6, 33шт), Марат Давыдов — 40 (2+6, 26шт), Святослав Хализов — 39 (1+6, 22шт), Александр Юдин — 40 (1+6, 99шт), Алексей Рубов — 36 (2+3, 38шт), Владислав Бульин — 23 (1+3, 12шт), Дмитрий Кукушкин — 39 (1+2, 26шт), Евгений Филинов — 27 (1+1, 28шт), Кирилл Сафронов — 35 (1+1, 26шт), Сергей Гаркуша — 21 (0+2, 6шт), Валерий Покровский — 18 (0+1, 4шт).
Нападающий: Илья Горбушин — 42 (9+13, 10шт), Константин Горовиков — 42 (12+7, 19шт), Алексей Кознев — 39 (7+11, 20шт), Владислав Громов — 41 (7+10, 34шт), Алексей Егоров — 25 (8+8, 30шт), Вячеслав Курочкин — 41 (9+3, 47шт), Иван Логинов — 30 (8+4, 20шт), Игорь Старковский — 49 (4+6, 14шт), Константин Молодцов — 47 (3+5, 8шт), Игорь Петров — 21 (2+6, 12шт), Виктор Беляков — 26 (4+2, 26шт), Юрий Цыплаков — 34 (4+2, 12шт), Дмитрий Марковский — 24 (2+4, 20шт), Валентин Олецкий — 24 (2+4, 20шт), Андрей Попугаев — 13 (2+3, 8шт), Александр Уракин — 2 (1+0, 0шт) Александр Виноградов — 6 (1+0, 4шт), Олег Кузьмин — 22 (1+0, 32шт), Дмитрий Г. Михайлов — 12 (0+1, 6шт), Михаил Казакевич — 2 (0+0, 0шт), Дмитрий М. Михайлов — 2 (0+0, 0шт), Владимир Маслов — 5 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Маслов
1999/2000
Вратари: Максим Соколов — 32 (-52), Владимир Тихомиров — 9 (-25), Андрей Черноскутов — 1 (-3).
Защитники: Сергей Федотов — (3 + 12, 22шт), Вячеслав Завальнюк — 41 (3+10, 62шт), Артем Остроушко — 28 (4+4, 64шт), Игорь Сипченко — 28 (1+3, 22шт), Евгений Филинов — 42 (0+4, 42шт), Валерий Покровский — 40 (1+2, 16шт), Александр Юдин — 21 (0+0, 43шт), Павел Комаров — 36 (0+0, 76шт).
Нападающие: Алексей Кознев — 42 (19+10, 70шт), Александр Матвийчук — 33 (8+7, 38шт), Олег Болтунов — 33 (7+6, 20шт), Андрей Королев — 31 (6+7, 10шт), Сергей Шаламай — 41 (4+7, 28шт), Вячеслав Курочкин — 36 (1+7, 16шт), Илья Горбушин — 15 (2+3, 6шт), Владимир Орлов — 9 (3+1, 2шт), Вадим Бекбулатов — 16 (1+2, 14шт), Дмитрий Михайлов — 24 (4+0, 12шт), Александр Дроздецкий — 35 (2+0, 10шт), Константин Молодцов — 18 (1+1, 12шт), Константин Руденко — 21 (1+1, 8шт), Дмитрий Левинский — 25 (0+2, 4шт), Игорь Свинцицкий — 12 (0+1, 2шт), Виктор Беляков — 29 (0+1, 8шт), Александр Уракин — 1 (0+0, 0шт), Юрий Цыплаков — 1 (0+0, 0шт), Алексей Алексеев — 4 (0+0, 2шт), Олег Кузьмин — 9 (0+0, 6шт).
Тренер: Рафаил Ишматов
Вратари: Евгений Бруль, Кирилл Кореньков, Максим Соколов.
Защитники: Владимир Алексушин — 45 (1+6; 44шт), Марат Давыдов — 51 (2+9; 53шт), Евгений Филинов — 52 (4+6; 10шт), Юрий Гайлик — 15 (0+2; 4шт), Александр Хаванов — 32 (1+5; 41шт), Артем Остроушко — 49 (2+3; 24шт), Алексей Рубов — 20 (0+1; 20шт), Игорь Сипченко — 46 (2+3; 20шт), Александр Сивов — 50 (3+4; 28шт), Михаил Стрелков — 4 (0+0; 2шт), Олег Тимофеев — 51 (1+0; 18шт), Дмитрий Цветков — 26 (0+0; 4шт).
Нападающие: Владимир Андреев — 37 (7+8; 26шт), Виктор Беляков — 53 (13+9; 30шт), Илья Горбушин — 42 (2+1; 4шт), Константин Горовиков — 45 (2+4; 18шт), Сергей Ильющенко — 23 (2+0; 10шт), Владислав Клочков — 20 (0+0; 10шт), Алексей Кознев — 50 (10+6; 26шт) , Егор Михайлов — 48 (8+3; 14шт), Антон Павлычев — 1 (0+0; 0шт), Алексей Попов — 38 (4+3; 10шт), Сергей Пушков — 1 (0+0; 0шт), Владимир Самсоник — 45 (9+5; 16шт), Александр Сикачев — 31 (1+3; 4шт), Максим Сушинский — 51 (21+15; 43шт), Юрий Цыплаков — 48 (6+5; 30шт), Александр Виноградов — 50 (16+9; 26шт), Алексей Ефимов — 51 (11+7; 18шт), Павел Евстигнеев — 46 (11+9; 20шт).
Главный тренер: Борис Михайлов
1996/97
Вратари: Алексей Марин — 28 (-71), Максим Соколов — 16 (-36), Кирилл Кореньков — 6 (-11), Андрей Черноскутов — 1 (-3).
Защитники: Марат Давыдов — 42 (4+7, 24шт), Артем Остроушко — 41 (0+7, 32шт), Александр Юдин — 19 (0+6, 54шт), Евгений Филинов — 23 (3+1, 41шт), Святослав Хализов — 12 (2+2, 12шт), Алексей Рубов — 42 (1+3, 84шт), Валерий Покровский — 39 (2+1, 20шт), Юрий Гайлик — 3 (0+2, 2шт), Владимир Алексушин — 11 (0+2, 2шт), Александр Сивов — 11 (0+1, 8шт), Игорь Сипченко — 33 (0+1, 12шт), Олег Тимофеев — 34 (0+1, 12шт), Кирилл Сафронов — 1, Сергей Яковлев — 1.
Нападающие: Алексей Кознев — 41 (10+7, 22шт), Евгений Шастин — 42 (10+6, 42шт), Виктор Беляков — 43 (9+7, 6шт), Александр Зыбин — 36 (7+9, 2шт), Сергей Зайцев — 37 (5+7, 18шт), Илья Горбушин — 43 (5+6, 22шт), Владимир Самсоник — 28 (6+3, 10шт), Алексей Ефимов — 31 (4+5, 20шт), Юрий Цыплаков — 43 (7+1, 12шт), Константин Горовиков — 37 (4+2, 20шт), Иван Вологжанинов — 34 (3+3, 10шт), Иван Логинов — 28 (4+1, 6шт), Константин Молодцов — 16 (2+2, 8шт), Александр Сикачев — 17 (2+0, 2шт), Георгий Шумский — 10 (1+1, 12шт), Владислав Громов — 4 (1+0шт), Евгений Нохрин — 6 (1+0, 2шт), Алексей Попов — 6 (0+1шт), Андрей Темляков — 13 (0+0, 4шт).
Тренер: Борис Михайлов
1997/98
Вратари: Максим Соколов — 43 (-92), Андрей Черноскутов — 4 (-11).
Защитники: Артем Остроушко — 46 (6+7, 50шт), Марат Давыдов — 46 (5+7, 22шт), Александр Юдин — 40 (3+4, 49шт), Йоаким Мусакка — 44 (3+4, 20шт), Евгений Филинов — 43 (0+6, 18шт), Игорь Сипченко — 43 (1+2, 8шт), Валерий Покровский — 35 (0+3, 16шт), Святослав Хализов — 46 (0+2, 26шт), Кирилл Сафронов — 9 (0+1, 4шт), Алексей Рубов — 19 (0+0, 22шт).
Нападающие: Егор Михайлов — 42 (14+11, 34шт), Алексей Кознев — 46 (13+9, 40шт), Илья Горбушин — 45 (5+14, 26шт), Константин Молодцов — 43 (8+10, 28шт), Константин Горовиков — 44 (6+12, 22шт), Иван Логинов — 36 (7+9, 14шт), Александр Виноградов — 44 (7+7, 34шт), Александр Зыбин — 39 (3+11, 14шт), Юрий Цыплаков — 31 (6+5, 14шт), Виктор Беляков — 42 (5+6, 24шт), Павел Евстигнеев — 25 (5+4, 20шт), Дмитрий Овсянников — 25 (3+4, 4шт), Иван Вологжанинов — 13 (2+2, 8шт), Евгений Шастин — 10 (2+1, 10шт), Денис Винокуров — 5 (1+1шт), Олег Кузьмин — 1, Сергей Зайцев — 1 (0+0, 2шт), Райне Раухала — 5 (0+0, 2шт), Евгений Нохрин — 9 (0+0, 6шт), Владислав Громов — 12 (0+0, 4шт), Александр Уракин — 13 (0+0, 6шт).
Тренер: Борис Михайлов
1998/99
Вратари: Максим Соколов — 29 (-73), Валерий Иванников — 16 (-35) Андрей Черноскутов 1 (-1).
Защитники: Игорь Сипченко — 33 (3+6, 33шт), Марат Давыдов — 40 (2+6, 26шт), Святослав Хализов — 39 (1+6, 22шт), Александр Юдин — 40 (1+6, 99шт), Алексей Рубов — 36 (2+3, 38шт), Владислав Бульин — 23 (1+3, 12шт), Дмитрий Кукушкин — 39 (1+2, 26шт), Евгений Филинов — 27 (1+1, 28шт), Кирилл Сафронов — 35 (1+1, 26шт), Сергей Гаркуша — 21 (0+2, 6шт), Валерий Покровский — 18 (0+1, 4шт).
Нападающий: Илья Горбушин — 42 (9+13, 10шт), Константин Горовиков — 42 (12+7, 19шт), Алексей Кознев — 39 (7+11, 20шт), Владислав Громов — 41 (7+10, 34шт), Алексей Егоров — 25 (8+8, 30шт), Вячеслав Курочкин — 41 (9+3, 47шт), Иван Логинов — 30 (8+4, 20шт), Игорь Старковский — 49 (4+6, 14шт), Константин Молодцов — 47 (3+5, 8шт), Игорь Петров — 21 (2+6, 12шт), Виктор Беляков — 26 (4+2, 26шт), Юрий Цыплаков — 34 (4+2, 12шт), Дмитрий Марковский — 24 (2+4, 20шт), Валентин Олецкий — 24 (2+4, 20шт), Андрей Попугаев — 13 (2+3, 8шт), Александр Уракин — 2 (1+0, 0шт) Александр Виноградов — 6 (1+0, 4шт), Олег Кузьмин — 22 (1+0, 32шт), Дмитрий Г. Михайлов — 12 (0+1, 6шт), Михаил Казакевич — 2 (0+0, 0шт), Дмитрий М. Михайлов — 2 (0+0, 0шт), Владимир Маслов — 5 (0+0, 0шт).
Тренер: Николай Маслов
1999/2000
Вратари: Максим Соколов — 32 (-52), Владимир Тихомиров — 9 (-25), Андрей Черноскутов — 1 (-3).
Защитники: Сергей Федотов — (3 + 12, 22шт), Вячеслав Завальнюк — 41 (3+10, 62шт), Артем Остроушко — 28 (4+4, 64шт), Игорь Сипченко — 28 (1+3, 22шт), Евгений Филинов — 42 (0+4, 42шт), Валерий Покровский — 40 (1+2, 16шт), Александр Юдин — 21 (0+0, 43шт), Павел Комаров — 36 (0+0, 76шт).
Нападающие: Алексей Кознев — 42 (19+10, 70шт), Александр Матвийчук — 33 (8+7, 38шт), Олег Болтунов — 33 (7+6, 20шт), Андрей Королев — 31 (6+7, 10шт), Сергей Шаламай — 41 (4+7, 28шт), Вячеслав Курочкин — 36 (1+7, 16шт), Илья Горбушин — 15 (2+3, 6шт), Владимир Орлов — 9 (3+1, 2шт), Вадим Бекбулатов — 16 (1+2, 14шт), Дмитрий Михайлов — 24 (4+0, 12шт), Александр Дроздецкий — 35 (2+0, 10шт), Константин Молодцов — 18 (1+1, 12шт), Константин Руденко — 21 (1+1, 8шт), Дмитрий Левинский — 25 (0+2, 4шт), Игорь Свинцицкий — 12 (0+1, 2шт), Виктор Беляков — 29 (0+1, 8шт), Александр Уракин — 1 (0+0, 0шт), Юрий Цыплаков — 1 (0+0, 0шт), Алексей Алексеев — 4 (0+0, 2шт), Олег Кузьмин — 9 (0+0, 6шт).
Тренер: Рафаил Ишматов
2000-е
У СКА после чемпионата мира-2000 появилась новая площадка – Ледовый дворец, однако сила команды, популярность в городе не позволяла замахиваться на постоянные матчи на такой большой арене. Периодически приходилось даже ютиться в «Спартаке» на улице Бутлерова или малой арене «Юбилейного» – там доходило до абсурда: Ледовый и главная площадка «Юбилейного» были заняты под рок-концерты, а матч СКА проходил одновременно с выступлением группы «Пилот»: музыка сопровождала игру не только в паузах.
Составы команды в сезоны-2000/01 – 2004/05
2000/01
Вратари: Сергей Николаев — 35 (-107), Андрей Черноскутов — 9 (-26), Александр Полукеев — 5 (-20), Павел Орлов — 1 (-7), Сергей Белов — 1 (-6).
Защитники: Алексей Данилов — 30 (0+10, 8шт), Валерий Покровский — 37 (5+3, 30шт), Федор Тютин — 36 (2+4, 20шт), Евгений Филинов — 33 (1+1, 46шт), Боб Халкидис — 9 (0+2, 10шт), Игорь Самойлов — 41 (0+2, 22шт), Станислав Пермяков — 12 (0+1, 2шт), Игорь Сипченко — 18 (1+0, 8шт), Сергей Федотов — 2 (0+1, 0шт), Денис Матюшин — 1 (0+0, 2шт), Александр Медведев — 4 (0+0, 4шт), Владимир Тарасов — 9 (0+0, 4шт), Александр Тычкин — 10 (0+0, 2шт), Михаил Быков — 12 (0+0, 0шт), Сергей Губернаторов — 12 (0+0, 6шт), Сергей Якимович — 40 (0+0, 6шт).
Нападающие: Алексей Цветков — 38 (7+8, 34шт), Александр Дроздецкий — 40 (6+7, 40шт), Юрий Трубачев — 34 (6+5, 22шт), Михаил Меркулов — 34 (6+4, 20шт), Александр Шинкарь — 41 (6+1, 38шт), Виктор Беляков — 22 (6+2, 8шт), Андрей Шефер — 10 (6+1, 2шт), Александр Харламов — 14 (2+5, 4шт), Дмитрий Михайлов — 39 (1+5, 12шт), Олег Кузьмин — 27 (1+4, 30шт), Александр Уракин — 28 (3+1, 14шт), Петер Нюландер — 8 (3+0, 6шт), Андрей Иванов — 19 (1+1, 4шт), Михаил Паньшин — 5 (0+2, 2шт), Артем Крюков — 14 (0+2, 14шт), Александр Суглобов — 7 (1+0, 2шт), Игорь Беляевский — 8 (1+0, 2шт), Богдан Савенко — 4 (0+1, 0шт), Руслан Шафиков — 6 (0+1, 0шт), Константин Богдановский — 17 (0+1, 4шт), Дмитрий Абалов — 1 (0+0, 0шт), Дмитрий Лавров — 1 (0+0, 0шт), Евгений Млинченко — 1 (0+0, 0шт), Андрей Рычагов — 1 (0+0, 0шт), Владимир Петров — 1 (0+0, 2шт), Константин Буценко — 2 (0+0, 0шт), Евгений Полозов — 4 (0+0, 0шт), Вадим Бекбулатов — 5 (0+0, 0шт), Михаил Кулешов — 7 (0+0, 8шт), Михаил Кравец — 8 (0+0, 12шт), Илья Докшин — 19 (0+0, 35шт).
Тренер: Рафаил Ишматов
2001/02
Вратари: Валерий Иванников — 19 (-44), Сергей Николаев — 33 (-96), Сергей Белов — 1 (-6).
Защитники: Андрей Шефер — 28 (4+4, 10шт), Сергей Якимович — 49 (1+5, 32шт), Вячеслав Завальнюк — 42 (0+6, 38шт), Николай Сырцов — 49 (2+3, 28шт), Владимир Алексушин — 51 (1+4, 48шт), Андрей Козырев — 18 (1+3, 35шт), Алексей Данилов — 36 (1+2, 8шт), Владислав Корнеев — 42 (1+2, 32шт), Владимир Тарасов — 46 (0+3, 58шт), Владимир Копать — 3 (0+1, 2шт), Станислав Язиков — 7 (0+0, 0шт), Евгений Филинов — 45 (0+0, 57шт).
Нападающие: Андрей Галушкин — 44 (11+8, 30шт), Асхат Рахматуллин — 30 (7+7, 14шт), Руслан Нуртдинов — 28 (8+5, 4шт), Петер Нюландер — 46 (5+6, 18шт), Андрей Шурупов — 46 (4+7, 30шт), Игорь Никулин — 11 (4+6, 6шт), Рогер Росен — 48 (4+6, 36шт), Дмитрий Левинский — 50 (6+2, 30шт), Алексей Цветков — 29 (2+6, 34шт), Руслан Ревякин — 44 (2+6, 30шт), Дмитрий Михайлов — 42 (5+2, 6шт), Олег Болтунов — 15 (4+3, 4шт), Александр Шинкарь — 18 (3+4, 10шт), Евгений Полозов — 38 (4+1, 22шт), Андрей Рычагов — 29 (1+3, 8шт), Игорь Бахмутов — 10 (2+0, 8шт), Михаил Меркулов — 15 (2+0, 8шт), Игорь Ефимов — 8 (1+1, 0шт), Иван Логинов — 6 (0+1, 2шт), Артем Рыбин — 11 (0+1, 4шт), Михаил Паньшин — 5 (0+0, 2шт), Константин Богдановский — 6 (0+0, 0шт), Андрей Иванов — 10 (0+0, 6шт).
Тренер: Рафаил Ишматов
2002/03
Вратари: Сергей Наумов — 46 (-91, 10шт) Валерий Иванников — 6 (-13, 2шт), Олег Ромашко — 2 (-6).
Защитники: Марат Давыдов — 48 (6+7, 57шт), Вячеслав Завальнюк — 24 (4+3, 39шт), Николай Сырцов — 43 (4+2, 36шт), Андрей Козырев — 30 (2+4, 48шт), Олег Леонтьев — 48 (2+4, 56шт), Антон Бабчук — 20 (3+0, 10шт), Дэвид Купер — 10 (1+2, 36шт), Федор Тютин — 10 (1+1, 16шт), Владимир Алексушин — 17 (0+2, 10шт), Артем Остроушко — 20 (0+2, 26шт), Сергей Губернаторов — 5 (1+0, 0шт), Сергей Якимович — 14 (0+1, 8шт), Сергей Семин — 28 (0+1, 12шт), Дмитрий Иванов — 34 (0+1, 37шт), Евгений Филинов — 2 (0+0, 0шт), Константин Маслюков — 3 (0+0, 2шт), Александр Соколов — 9 (0+0, 4шт), Евгений Грибко — 9 (0+0, 8шт).
Нападающие: Олег Болтунов — 42 (8+16, 26шт), Егор Башкатов — 49 (12+10, 65шт), Алексей Кознев — 50 (11+10, 56шт), Андрей Галушкин — 50 (6+10, 26шт), Алексей Цветков — 44 (4+8, 38шт), Илья Горбушин — 25 (5+6, 20шт), Алексей Акифьев — 30 (6+2, 8шт), Александр Керч — 17 (2+4, 10шт), Александр Харламов — 14 (1+5, 4шт), Александр Гальченюк — 26 (1+5, 26шт), Андрей Шурупов — 22 (5+0, 35шт), Сергей Макаров — 14 (2+3, 2шт), Александр Матвийчук — 13 (2+2, 55шт), Владимир Петров — 44 (2+2, 28шт), Дмитрий Михайлов — 21 (1+3, 6шт), Евгений Полозов — 42 (1+3, 6шт), Илья Докшин — 9 (2+0, 4шт), Роман Горев — 19 (1+1, 8шт), Андрей Рычагов — 11 (0+2, 6шт), Максим Зуенков — 13 (0+2, 0шт), Андрей Райский — 4 (1+0, 2шт), Игорь Никулин — 9 (0+1, 2шт), Андрей Иванов — 11 (0+1, 2шт), Дмитрий Левинский — 21 (0+1, 4шт), Иван Лебединец — 2 (0+0, 0шт), Ренат Хайретдинов — 2 (0+0, 0шт), Кирилл Хорев — 2 (0+0, 0шт), Дмитрий Сергеев — 2 (0+0, 2шт), Владислав Брызгалов — 2 (0+0, 2шт), Владислав Лучкин — 4 (0+0, 0шт).
Тренеры: Николай Пучков, Борис Михайлов
2003/04
Вратари: Ян Лашак — 34 (-81, 4шт), Сергей Наумов — 18 (-42, 2шт), Алексей Егоров — 17 (-27, 2шт), Олег Ромашко — 1 (-1), Константин Барулин — 1 (0).
Защитники: Александр Юдин — 52 (1+16, 112шт), Николай Сырцов — 60 (4+11, 24шт), Вячеслав Завальнюк — 47 (2+10, 55шт), Ян Голубовский — 33 (2+9, 16шт), Марат Давыдов — 54 (3+7, 24шт), Артем Остроушко — 43 (1+4, 58шт), Валерий Покровский — 41 (2+1, 51шт), Сергей Семин — 35 (1+2, 16шт), Андрей Козырев — 32 (1+1, 24шт), Торбьорн Юханссон — 22 (0+1, 10шт), Андрей Спиридонов — 41 (0+1, 22шт), Олег Леонтьев — 3 (0+0, 2шт), Дмитрий Иванов — 10 (0+0, 2шт).
Нападающие: Валерий Зелепукин — 58 (19+15, 92шт), Алексей Акифьев — 60 (18+16, 58шт), Егор Михайлов — 60 (9+22, 30шт), Егор Башкатов — 57 (8+17, 34шт), Майк Уотт — 57 (11+13, 77шт), Олег Болтунов — 51 (4+12, 58шт), Павел Бойченко — 59 (8+7, 32шт), Андрей Шурупов — 38 (8+5, 24шт), Давид Поспишил — 24 (3+7, 24шт), Александр Селиванов — 20 (1+7, 10шт), Андрей Галушкин — 28 (2+4, 16шт), Александр Шинкарь — 12 (4+1, 0шт), Евгений Туник — 34 (3+2, 26шт), Алексей Кознев — 15 (4+0, 12шт), Вадим Шарифьянов — 20 (2+2, 20шт), Алексей Цветков — 29 (1+2, 44шт), Андрей Пчеляков — 34 (2+0, 24шт), Евгений Полозов — 6 (0+2, 4шт), Владислав Громов — 6 (0+1, 2шт), Константин Богдановский — 3 (0+0, 0шт), Владимир Петров — 4 (0+0, 0шт), Александр Харламов — 5 (0+0, 0шт), Роман Горев — 5 (0+0, 5шт), Владимир Терехов — 8 (0+0, 4шт), Владимир Шепелев — 10 (0+0, 4шт), Алексей Коптяев — 17 (0+0, 4шт).
Тренер: Борис Михайлов
2004/05
Вратари: Андрей Мезин — 42 (-100, 6шт), Гарт Сноу — 16 (-41, 4шт), Маркус Корхонен — 11 (-27, 2шт), Сергей Белов — 1 (0, 0шт).
Защитники: Валерий Покровский — 59 (4+10, 84шт), Максим Кузнецов — 34 (4+6, 72шт), Александр Завьялов — 51 (2+8, 20шт), Федор Тютин — 35 (5+3, 24шт), Ян Голубовский — 46 (0+8, 38шт), Алексей Семенов — 50 (0+8, 26шт), Марк Уоттон — 50 (3+4, 36шт), Марат Давыдов — 19 (1+3, 12шт), Алексей Данилов — 33 (1+3, 10шт), Николай Сырцов — 33 (0+3, 16шт), Александр Хаванов — 3 (0+0, 27шт), Сергей Семин — 10 (0+0, 3шт), Дмитрий Иванов — 11 (0+0, 4шт), Алексей Литвиненко — 24 (0+0, 34шт).
Нападающие: Константин Горовиков — 60 (14+19, 48шт), Александр Шинкарь — 57 (16+14, 22шт), Егор Михайлов — 57 (13+16, 34шт), Алексей Акифьев — 54 (9+16, 32шт), Александр Гольц — 56 (9+15, 8шт), Алексей Горшков — 49 (8+10, 24шт), Андрей Галушкин — 50 (9+7, 61шт), Майк Уотт — 47 (6+6, 54шт), Дэвид Немировски — 32 (6+4, 6шт), Валерий Зелепукин — 48 (4+6, 102шт), Руслан Хасаншин — 46 (3+7, 12шт), Александр Чербаев — 18 (3+6, 10шт), Микаэль Нюландер — 8 (2+5, 0шт), Егор Шастин — 21 (3+3, 12шт), Павел Бойченко — 20 (3+1, 12шт), Алексей Коптяев — 32 (2+2, 6шт), Роман Сычев — 25 (2+1, 35шт), Александр Зевахин — 9 (1+1, 4шт), Сергей Королев — 7 (0+2, 2шт), Дмитрий Дмитриев — 1 (0+0, 0шт), Владимир Петров — 3 (0+0, 0шт), Евгений Туник — 4 (0+0, 8шт), Дмитрий Кириленко — 9 (0+0, 2шт), Никита Выглазов — (0+0, 14шт), Михаил Кулешов — 11 (0+0, 6шт).
Тренер: Борис Михайлов
Вратари: Сергей Николаев — 35 (-107), Андрей Черноскутов — 9 (-26), Александр Полукеев — 5 (-20), Павел Орлов — 1 (-7), Сергей Белов — 1 (-6).
Защитники: Алексей Данилов — 30 (0+10, 8шт), Валерий Покровский — 37 (5+3, 30шт), Федор Тютин — 36 (2+4, 20шт), Евгений Филинов — 33 (1+1, 46шт), Боб Халкидис — 9 (0+2, 10шт), Игорь Самойлов — 41 (0+2, 22шт), Станислав Пермяков — 12 (0+1, 2шт), Игорь Сипченко — 18 (1+0, 8шт), Сергей Федотов — 2 (0+1, 0шт), Денис Матюшин — 1 (0+0, 2шт), Александр Медведев — 4 (0+0, 4шт), Владимир Тарасов — 9 (0+0, 4шт), Александр Тычкин — 10 (0+0, 2шт), Михаил Быков — 12 (0+0, 0шт), Сергей Губернаторов — 12 (0+0, 6шт), Сергей Якимович — 40 (0+0, 6шт).
Нападающие: Алексей Цветков — 38 (7+8, 34шт), Александр Дроздецкий — 40 (6+7, 40шт), Юрий Трубачев — 34 (6+5, 22шт), Михаил Меркулов — 34 (6+4, 20шт), Александр Шинкарь — 41 (6+1, 38шт), Виктор Беляков — 22 (6+2, 8шт), Андрей Шефер — 10 (6+1, 2шт), Александр Харламов — 14 (2+5, 4шт), Дмитрий Михайлов — 39 (1+5, 12шт), Олег Кузьмин — 27 (1+4, 30шт), Александр Уракин — 28 (3+1, 14шт), Петер Нюландер — 8 (3+0, 6шт), Андрей Иванов — 19 (1+1, 4шт), Михаил Паньшин — 5 (0+2, 2шт), Артем Крюков — 14 (0+2, 14шт), Александр Суглобов — 7 (1+0, 2шт), Игорь Беляевский — 8 (1+0, 2шт), Богдан Савенко — 4 (0+1, 0шт), Руслан Шафиков — 6 (0+1, 0шт), Константин Богдановский — 17 (0+1, 4шт), Дмитрий Абалов — 1 (0+0, 0шт), Дмитрий Лавров — 1 (0+0, 0шт), Евгений Млинченко — 1 (0+0, 0шт), Андрей Рычагов — 1 (0+0, 0шт), Владимир Петров — 1 (0+0, 2шт), Константин Буценко — 2 (0+0, 0шт), Евгений Полозов — 4 (0+0, 0шт), Вадим Бекбулатов — 5 (0+0, 0шт), Михаил Кулешов — 7 (0+0, 8шт), Михаил Кравец — 8 (0+0, 12шт), Илья Докшин — 19 (0+0, 35шт).
Тренер: Рафаил Ишматов
2001/02
Вратари: Валерий Иванников — 19 (-44), Сергей Николаев — 33 (-96), Сергей Белов — 1 (-6).
Защитники: Андрей Шефер — 28 (4+4, 10шт), Сергей Якимович — 49 (1+5, 32шт), Вячеслав Завальнюк — 42 (0+6, 38шт), Николай Сырцов — 49 (2+3, 28шт), Владимир Алексушин — 51 (1+4, 48шт), Андрей Козырев — 18 (1+3, 35шт), Алексей Данилов — 36 (1+2, 8шт), Владислав Корнеев — 42 (1+2, 32шт), Владимир Тарасов — 46 (0+3, 58шт), Владимир Копать — 3 (0+1, 2шт), Станислав Язиков — 7 (0+0, 0шт), Евгений Филинов — 45 (0+0, 57шт).
Нападающие: Андрей Галушкин — 44 (11+8, 30шт), Асхат Рахматуллин — 30 (7+7, 14шт), Руслан Нуртдинов — 28 (8+5, 4шт), Петер Нюландер — 46 (5+6, 18шт), Андрей Шурупов — 46 (4+7, 30шт), Игорь Никулин — 11 (4+6, 6шт), Рогер Росен — 48 (4+6, 36шт), Дмитрий Левинский — 50 (6+2, 30шт), Алексей Цветков — 29 (2+6, 34шт), Руслан Ревякин — 44 (2+6, 30шт), Дмитрий Михайлов — 42 (5+2, 6шт), Олег Болтунов — 15 (4+3, 4шт), Александр Шинкарь — 18 (3+4, 10шт), Евгений Полозов — 38 (4+1, 22шт), Андрей Рычагов — 29 (1+3, 8шт), Игорь Бахмутов — 10 (2+0, 8шт), Михаил Меркулов — 15 (2+0, 8шт), Игорь Ефимов — 8 (1+1, 0шт), Иван Логинов — 6 (0+1, 2шт), Артем Рыбин — 11 (0+1, 4шт), Михаил Паньшин — 5 (0+0, 2шт), Константин Богдановский — 6 (0+0, 0шт), Андрей Иванов — 10 (0+0, 6шт).
Тренер: Рафаил Ишматов
2002/03
Вратари: Сергей Наумов — 46 (-91, 10шт) Валерий Иванников — 6 (-13, 2шт), Олег Ромашко — 2 (-6).
Защитники: Марат Давыдов — 48 (6+7, 57шт), Вячеслав Завальнюк — 24 (4+3, 39шт), Николай Сырцов — 43 (4+2, 36шт), Андрей Козырев — 30 (2+4, 48шт), Олег Леонтьев — 48 (2+4, 56шт), Антон Бабчук — 20 (3+0, 10шт), Дэвид Купер — 10 (1+2, 36шт), Федор Тютин — 10 (1+1, 16шт), Владимир Алексушин — 17 (0+2, 10шт), Артем Остроушко — 20 (0+2, 26шт), Сергей Губернаторов — 5 (1+0, 0шт), Сергей Якимович — 14 (0+1, 8шт), Сергей Семин — 28 (0+1, 12шт), Дмитрий Иванов — 34 (0+1, 37шт), Евгений Филинов — 2 (0+0, 0шт), Константин Маслюков — 3 (0+0, 2шт), Александр Соколов — 9 (0+0, 4шт), Евгений Грибко — 9 (0+0, 8шт).
Нападающие: Олег Болтунов — 42 (8+16, 26шт), Егор Башкатов — 49 (12+10, 65шт), Алексей Кознев — 50 (11+10, 56шт), Андрей Галушкин — 50 (6+10, 26шт), Алексей Цветков — 44 (4+8, 38шт), Илья Горбушин — 25 (5+6, 20шт), Алексей Акифьев — 30 (6+2, 8шт), Александр Керч — 17 (2+4, 10шт), Александр Харламов — 14 (1+5, 4шт), Александр Гальченюк — 26 (1+5, 26шт), Андрей Шурупов — 22 (5+0, 35шт), Сергей Макаров — 14 (2+3, 2шт), Александр Матвийчук — 13 (2+2, 55шт), Владимир Петров — 44 (2+2, 28шт), Дмитрий Михайлов — 21 (1+3, 6шт), Евгений Полозов — 42 (1+3, 6шт), Илья Докшин — 9 (2+0, 4шт), Роман Горев — 19 (1+1, 8шт), Андрей Рычагов — 11 (0+2, 6шт), Максим Зуенков — 13 (0+2, 0шт), Андрей Райский — 4 (1+0, 2шт), Игорь Никулин — 9 (0+1, 2шт), Андрей Иванов — 11 (0+1, 2шт), Дмитрий Левинский — 21 (0+1, 4шт), Иван Лебединец — 2 (0+0, 0шт), Ренат Хайретдинов — 2 (0+0, 0шт), Кирилл Хорев — 2 (0+0, 0шт), Дмитрий Сергеев — 2 (0+0, 2шт), Владислав Брызгалов — 2 (0+0, 2шт), Владислав Лучкин — 4 (0+0, 0шт).
Тренеры: Николай Пучков, Борис Михайлов
2003/04
Вратари: Ян Лашак — 34 (-81, 4шт), Сергей Наумов — 18 (-42, 2шт), Алексей Егоров — 17 (-27, 2шт), Олег Ромашко — 1 (-1), Константин Барулин — 1 (0).
Защитники: Александр Юдин — 52 (1+16, 112шт), Николай Сырцов — 60 (4+11, 24шт), Вячеслав Завальнюк — 47 (2+10, 55шт), Ян Голубовский — 33 (2+9, 16шт), Марат Давыдов — 54 (3+7, 24шт), Артем Остроушко — 43 (1+4, 58шт), Валерий Покровский — 41 (2+1, 51шт), Сергей Семин — 35 (1+2, 16шт), Андрей Козырев — 32 (1+1, 24шт), Торбьорн Юханссон — 22 (0+1, 10шт), Андрей Спиридонов — 41 (0+1, 22шт), Олег Леонтьев — 3 (0+0, 2шт), Дмитрий Иванов — 10 (0+0, 2шт).
Нападающие: Валерий Зелепукин — 58 (19+15, 92шт), Алексей Акифьев — 60 (18+16, 58шт), Егор Михайлов — 60 (9+22, 30шт), Егор Башкатов — 57 (8+17, 34шт), Майк Уотт — 57 (11+13, 77шт), Олег Болтунов — 51 (4+12, 58шт), Павел Бойченко — 59 (8+7, 32шт), Андрей Шурупов — 38 (8+5, 24шт), Давид Поспишил — 24 (3+7, 24шт), Александр Селиванов — 20 (1+7, 10шт), Андрей Галушкин — 28 (2+4, 16шт), Александр Шинкарь — 12 (4+1, 0шт), Евгений Туник — 34 (3+2, 26шт), Алексей Кознев — 15 (4+0, 12шт), Вадим Шарифьянов — 20 (2+2, 20шт), Алексей Цветков — 29 (1+2, 44шт), Андрей Пчеляков — 34 (2+0, 24шт), Евгений Полозов — 6 (0+2, 4шт), Владислав Громов — 6 (0+1, 2шт), Константин Богдановский — 3 (0+0, 0шт), Владимир Петров — 4 (0+0, 0шт), Александр Харламов — 5 (0+0, 0шт), Роман Горев — 5 (0+0, 5шт), Владимир Терехов — 8 (0+0, 4шт), Владимир Шепелев — 10 (0+0, 4шт), Алексей Коптяев — 17 (0+0, 4шт).
Тренер: Борис Михайлов
2004/05
Вратари: Андрей Мезин — 42 (-100, 6шт), Гарт Сноу — 16 (-41, 4шт), Маркус Корхонен — 11 (-27, 2шт), Сергей Белов — 1 (0, 0шт).
Защитники: Валерий Покровский — 59 (4+10, 84шт), Максим Кузнецов — 34 (4+6, 72шт), Александр Завьялов — 51 (2+8, 20шт), Федор Тютин — 35 (5+3, 24шт), Ян Голубовский — 46 (0+8, 38шт), Алексей Семенов — 50 (0+8, 26шт), Марк Уоттон — 50 (3+4, 36шт), Марат Давыдов — 19 (1+3, 12шт), Алексей Данилов — 33 (1+3, 10шт), Николай Сырцов — 33 (0+3, 16шт), Александр Хаванов — 3 (0+0, 27шт), Сергей Семин — 10 (0+0, 3шт), Дмитрий Иванов — 11 (0+0, 4шт), Алексей Литвиненко — 24 (0+0, 34шт).
Нападающие: Константин Горовиков — 60 (14+19, 48шт), Александр Шинкарь — 57 (16+14, 22шт), Егор Михайлов — 57 (13+16, 34шт), Алексей Акифьев — 54 (9+16, 32шт), Александр Гольц — 56 (9+15, 8шт), Алексей Горшков — 49 (8+10, 24шт), Андрей Галушкин — 50 (9+7, 61шт), Майк Уотт — 47 (6+6, 54шт), Дэвид Немировски — 32 (6+4, 6шт), Валерий Зелепукин — 48 (4+6, 102шт), Руслан Хасаншин — 46 (3+7, 12шт), Александр Чербаев — 18 (3+6, 10шт), Микаэль Нюландер — 8 (2+5, 0шт), Егор Шастин — 21 (3+3, 12шт), Павел Бойченко — 20 (3+1, 12шт), Алексей Коптяев — 32 (2+2, 6шт), Роман Сычев — 25 (2+1, 35шт), Александр Зевахин — 9 (1+1, 4шт), Сергей Королев — 7 (0+2, 2шт), Дмитрий Дмитриев — 1 (0+0, 0шт), Владимир Петров — 3 (0+0, 0шт), Евгений Туник — 4 (0+0, 8шт), Дмитрий Кириленко — 9 (0+0, 2шт), Никита Выглазов — (0+0, 14шт), Михаил Кулешов — 11 (0+0, 6шт).
Тренер: Борис Михайлов
ДИНАСТИИ.
ИВАННИКОВЫ
ИВАННИКОВЫ
Нынешний третий вратарь СКА Евгений Иванников – наследник своего отца Валерия Иванникова. Иванников-старший приехал в Ленинград из Челябинска, и СКА стал главным клубом его карьеры. Младший тоже стал вратарем, и для него команда из Петербурга сразу же стала главной целью – которой он добился. У Олега Знарка Евгений почти не играет, однако и так он приносит пользу родному клубу.
ВРАТАРЬ СКА,
СЫН ВАЛЕРИЯ ИВАННИКОВА
СЫН ВАЛЕРИЯ ИВАННИКОВА
ЕВГЕНИЙ ИВАННИКОВ
– Папа стал брать меня на хоккей чуть ли не с самого рождения, даже трудно вспомнить первый матч, на котором я оказался. Я постоянно бывал на тренировках, наблюдал за игроками, и, конечно, сам хотел стать хоккеистом.
До 10 лет я был полевым игроком. Потом уже встал в ворота, хоть папа и не очень этого хотел. Когда мне первый раз выдали вратарскую амуницию, я сидел прямо в ней и ждал папу дома до позднего вечера, чтобы он смог посмотреть на меня в ней.
Папа говорил, как лучше готовиться к матчам, что можно делать перед тренировкой, а что нельзя. Позже мы стали чаще обсуждать хоккейные моменты, связанные с вратарской мудростью. Я всегда хотел играть за основную команду СКА, это было моей мечтой. Когда меня взяли в команду МХЛ, я уже понял, что очень близок к тому, чтобы стать профессиональным хоккеистом и осуществить мечту, повторив путь отца.
До 10 лет я был полевым игроком. Потом уже встал в ворота, хоть папа и не очень этого хотел. Когда мне первый раз выдали вратарскую амуницию, я сидел прямо в ней и ждал папу дома до позднего вечера, чтобы он смог посмотреть на меня в ней.
Папа говорил, как лучше готовиться к матчам, что можно делать перед тренировкой, а что нельзя. Позже мы стали чаще обсуждать хоккейные моменты, связанные с вратарской мудростью. Я всегда хотел играть за основную команду СКА, это было моей мечтой. Когда меня взяли в команду МХЛ, я уже понял, что очень близок к тому, чтобы стать профессиональным хоккеистом и осуществить мечту, повторив путь отца.
Боб Халкидис
«Первый североамериканец в России»
играл за СКА в 2001-м
«Первый североамериканец в России»
играл за СКА в 2001-м
Канадец с греческими корнями Боб Халкидис провел в России слишком мало времени, чтобы можно было написать целую книгу впечатлений. Но и двух месяцев в 2001-м хватило, чтобы помочь СКА остаться в Суперлиге и войти в историю национальных чемпионатов первым североамериканским легионером из НХЛ. Тот сезон стал для форварда-грубияна последним в карьере, а с 2013 года он работает скаутом в «Коламбусе». Что любопытно: Халкидис пришел в клуб, когда за него выступал Федор Тютин – его 17-летний партнер по звену в СКА.
ЭКС-ЗАЩИТНИК СКА
БОБ ХАЛКИДИС
– Я был первым североамериканцем в российской лиге, но не замечал, что одноклубники смотрят на меня как на пришельца с другой планеты. Ребята были отличными, они хотели выигрывать так же сильно, как и я, поэтому мы быстро стали доверять друг другу. Наш главный тренер Рафаил Ишматов хотел, чтобы я «кормил» шансами Федора Тютина – ему тогда было 17 лет – и играл в умный хоккей. Если было необходимо – мог и жестко сыграть.
Не вспомню, дрался ли я, но был неприятный случай: в одном матче молодой игрок сломал мне клюшкой нос. Когда я приехал на скамейку, партнеры были в шоке. Мне пришлось пойти в раздевалку и там руками вправлять нос, чтобы он был ровным. Я вернулся на лед и доиграл матч до конца, а ребята, мне кажется, думали: «Кто этот парень?» У меня все было в крови.
А однажды во время матча СКА в Перми я съел ленту с клюшки. Просто я так обмотал свою клюшку, что она у меня не скользила в перчатках. И мне нужно было улучшить контроль над ней.
Не вспомню, дрался ли я, но был неприятный случай: в одном матче молодой игрок сломал мне клюшкой нос. Когда я приехал на скамейку, партнеры были в шоке. Мне пришлось пойти в раздевалку и там руками вправлять нос, чтобы он был ровным. Я вернулся на лед и доиграл матч до конца, а ребята, мне кажется, думали: «Кто этот парень?» У меня все было в крови.
А однажды во время матча СКА в Перми я съел ленту с клюшки. Просто я так обмотал свою клюшку, что она у меня не скользила в перчатках. И мне нужно было улучшить контроль над ней.
Командное фото по окончании сезона 2000/2001.
Боб Халкидис – в верхнем ряду третий слева
Боб Халкидис – в верхнем ряду третий слева
Командное фото по окончании сезона 2000/2001.
Боб Халкидис – в верхнем ряду третий слева
Боб Халкидис – в верхнем ряду третий слева
В НХЛ мы отправлялись на выездные матчи на самолете, в АХЛ ездили на автобусе. В России же я катался на поезде, и это было круто. Мы из Москвы ездили до Екатеринбурга где-то тридцать часов. Во время поездки ходили за едой, играли в карты с одноклубниками. Много поспать не удавалось.
В конце сезона была вечеринка, на которой один генерал спросил, кто тут канадец. Он меня подозвал и предложил выпить стопку водки. Мы выпили, обменялись приветствиями и чуть-чуть поговорили о хоккее.
Я провел девять матчей за СКА, и за игру до конца сезона мы сохранили себе место в лиге. Я был очень удовлетворен этим, потому что сделал свою работу – помог команде в концовке чемпионата. Я не собирался выступать в следующем сезоне. Плюс моя семья жила в Северной Америке. Я решил завершить карьеру и вернуться домой. Кстати, когда я работал тренером, у меня в группе были дети из России, и их родители удивлялись, что у тренера-североамериканца есть опыт игры в российской лиге.
В конце сезона была вечеринка, на которой один генерал спросил, кто тут канадец. Он меня подозвал и предложил выпить стопку водки. Мы выпили, обменялись приветствиями и чуть-чуть поговорили о хоккее.
Я провел девять матчей за СКА, и за игру до конца сезона мы сохранили себе место в лиге. Я был очень удовлетворен этим, потому что сделал свою работу – помог команде в концовке чемпионата. Я не собирался выступать в следующем сезоне. Плюс моя семья жила в Северной Америке. Я решил завершить карьеру и вернуться домой. Кстати, когда я работал тренером, у меня в группе были дети из России, и их родители удивлялись, что у тренера-североамериканца есть опыт игры в российской лиге.
Составы команды в сезоны-2005/06 – 2007/08
2005/06
Вратари: Максим Соколов — 42 (-109, 2шт), Сергей Шабанов — 17 (-35, 0шт).
Защитники: Михаил Чернов — 53 (8+6, 46шт), Кирилл Сафронов — 48 (1+13, 38шт), Иржи Марушак — 49 (3+9, 42шт), Андрей Евстафьев — 38 (3+8, 48шт), Валерий Покровский — 47 (3+4, 34шт), Евгений Пупков — 34 (1+5, 42шт), Сергей Розин — 37 (2+3, 71шт), Роман Дерлюк — 34 (1+3, 63шт), Александр Завьялов — 35 (0+2, 22шт), Максим Кузнецов — 18 (1+0, 30шт), Евгений Штайгер — 9 (0+1, 12шт), Денис Пахомов — 8 (0+0, 2шт), Александр Аксененко — 3 (0+0, 8шт).
Нападающие: Алексей Акифьев — 57 (15+10, 30шт), Евгений Муратов — 42 (13+11, 16шт), Игорь Емелеев — 54 (11+10, 40шт), Александр Дроздецкий — 19 (4+10, 6шт), Федор Полищук — 45 (6+7, 53шт), Александр Шинкарь — 46 (5+8, 28шт), Сергей Москалев — 52 (4+7, 52шт), Валерий Хлебников — 47 (3+8, 59шт), Виктор Александров — 41 (4+6, 55шт), Алексей Кознев — 21 (2+8, 24шт), Андрей Галушкин — 37 (5+3, 24шт), Руслан Хасаншин — 28 (3+3, 35шт), Игорь Мисько — 30 (3+2, 10шт), Сергей Кутявин — 25 (2+3, 12шт), Андрей Поснов — 16 (2+2, 38шт), Михал Грошек — 13 (3+0, 36шт), Роман Сычев — 12 (1+2, 6шт), Константин Баранов — 18 (1+2, 22шт), Александр Гольц — 6 (0+3, 2шт), Николай Курочкин — 3 (1+1, 0шт), Максим Овчинников — 12 (0+2, 2шт), Андрей Огородников — 3 (0+1, 0шт), Сергей Грибанов — 2 (0+0, 0шт), Никита Выглазов — 3 (0+0, 0шт), Анатолий Васильев — 14 (0+0, 2шт).
Тренеры: Николай Соловьев, Сергей Черкас
2006/07
Вратари: Максим Соколов — 28 (-71, 12шт), Мартин Прусек — 22 (-52, 2шт), Сергей Белов — 17 (-42, 4шт).
Защитники: Михаил Чернов — 53 (10+9, 38шт), Юрий Панов — 56 (5+14, 74шт), Александр Рязанцев — 56 (6+10, 20шт), Сергей Гусев — 42 (3+8, 60шт), Дмитрий Юшкевич — 36 (1+10, 38шт), Валерий Покровский — 50 (3+7, 60шт), Кирилл Сафронов — 49 (2+2, 70шт), Павел Канарский — 26 (1+2, 16шт), Роман Дерлюк — 6 (0+1, 4шт), Максим Кузнецов — 14 (0+1, 12шт), Денис Пахомов — 13 (0+0, 27шт), Сергей Перетягин — 23 (0+0, 27шт).
Нападающие: Максим Сушинский — 57 (15+29, 90шт), Алексей Акифьев — 63 (13+17, 110шт), Антон Бут — 54 (13+14, 63шт), Александр Дроздецкий — 48 (11+17, 66шт), Игорь Емелеев — 57 (11+12, 52шт), Валерий Хлебников — 53 (7+15, 20шт), Евгений Лапин — 50 (8+7, 46шт), Евгений Муратов — 43 (5+9, 14шт), Сергей Москалев — 45 (4+10, 54шт), Алексей Кознев — 32 (8+3, 64шт), Виктор Александров — 19 (1+10, 18шт), Игорь Макаров — 52 (8+2, 49шт), Андрей Николишин — 22 (2+3, 36шт), Антон Селезнев — 22 (1+3, 6шт), Федор Полищук — 18 (1+2, 16шт), Александр Шинкарь — 16 (2+0, 12шт), Игорь Мисько — 29 (1+1, 10шт), Пахрутдин Гимбатов — 1 (0+0, 0шт), Иван Акимов — 3 (0+0, 2шт).
Тренер: Борис Михайлов, Юрий Леонов
2007/08
Вратари: Марк Ламот — 50 (-96, 8шт), Дмитрий Ячанов — 25 (-49, 2шт).
Защитники: Кирилл Сафронов — 57 (9+14, 44шт), Джейми Хьюард — 53 (2+15, 98шт), Дмитрий Рябыкин — 40 (0+10, 40шт), Максим Кондратьев — 23 (2+4, 24шт), Сергей Гусев — 20 (1+4, 12шт), Дарюс Каспарайтис — 33 (1+4, 80шт), Сергей Перетягин — 55 (1+4, 30шт), Валерий Покровский — 56 (1+3, 34шт), Александр Рязанцев — 23 (0+4, 16шт), Павел Канарский — 27 (1+2, 38шт), Александр Титов — 13 (0+2, 8шт), Александр Гаврилов — 1 (0+0, 0шт), Владимир Воронков — 1 (0+0, 0шт), Владимир Бакика — 13 (0+0, 2шт).
Нападающие: Максим Сушинский — 56 (22+29, 65шт), Андреас Йоханссон — 48 (14+21, 70шт), Константин Горовиков — 50 (12+21, 40шт), Дэвид Немировски — 53 (15+13, 40шт), Антон Бут — 57 (15+13, 40шт), Денис Швидкий — 35 (7+9, 24шт), Артем Крюков — 51 (7+8, 54шт), Игорь Макаров — 50 (4+11, 26шт), Мика Ханнула — 46 (7+7, 34шт), Игорь Мисько — 51 (8+5, 18шт), Алексей Кознев — 48 (4+8, 38шт), Вячеслав Солодухин — 42 (4+1, 22шт), Сергей Москалев — 37 (2+2, 10шт), Александр Кучерявенко — 20 (2+0, 6шт), Александр Суглобов — 5 (1+0, 12шт), Александр Осипенко — 19 (1+0, 0шт), Патрик Фишер — 5 (0+1, 22шт), Антон Королев — 11 (0+1, 4шт), Евгений Смирнов — 1 (0+0, 0шт), Павел Китков — 1 (0+0, 0шт), Александр Щербина — 1 (0+0, 0шт), Владимир Виноградов — 2 (0+0, 0шт), Рустем Камалетдинов — 2 (0+0, 2шт), Андрей Спиридонов — 11 (0+0, 8шт).
Тренер: Барри Смит
Вратари: Максим Соколов — 42 (-109, 2шт), Сергей Шабанов — 17 (-35, 0шт).
Защитники: Михаил Чернов — 53 (8+6, 46шт), Кирилл Сафронов — 48 (1+13, 38шт), Иржи Марушак — 49 (3+9, 42шт), Андрей Евстафьев — 38 (3+8, 48шт), Валерий Покровский — 47 (3+4, 34шт), Евгений Пупков — 34 (1+5, 42шт), Сергей Розин — 37 (2+3, 71шт), Роман Дерлюк — 34 (1+3, 63шт), Александр Завьялов — 35 (0+2, 22шт), Максим Кузнецов — 18 (1+0, 30шт), Евгений Штайгер — 9 (0+1, 12шт), Денис Пахомов — 8 (0+0, 2шт), Александр Аксененко — 3 (0+0, 8шт).
Нападающие: Алексей Акифьев — 57 (15+10, 30шт), Евгений Муратов — 42 (13+11, 16шт), Игорь Емелеев — 54 (11+10, 40шт), Александр Дроздецкий — 19 (4+10, 6шт), Федор Полищук — 45 (6+7, 53шт), Александр Шинкарь — 46 (5+8, 28шт), Сергей Москалев — 52 (4+7, 52шт), Валерий Хлебников — 47 (3+8, 59шт), Виктор Александров — 41 (4+6, 55шт), Алексей Кознев — 21 (2+8, 24шт), Андрей Галушкин — 37 (5+3, 24шт), Руслан Хасаншин — 28 (3+3, 35шт), Игорь Мисько — 30 (3+2, 10шт), Сергей Кутявин — 25 (2+3, 12шт), Андрей Поснов — 16 (2+2, 38шт), Михал Грошек — 13 (3+0, 36шт), Роман Сычев — 12 (1+2, 6шт), Константин Баранов — 18 (1+2, 22шт), Александр Гольц — 6 (0+3, 2шт), Николай Курочкин — 3 (1+1, 0шт), Максим Овчинников — 12 (0+2, 2шт), Андрей Огородников — 3 (0+1, 0шт), Сергей Грибанов — 2 (0+0, 0шт), Никита Выглазов — 3 (0+0, 0шт), Анатолий Васильев — 14 (0+0, 2шт).
Тренеры: Николай Соловьев, Сергей Черкас
2006/07
Вратари: Максим Соколов — 28 (-71, 12шт), Мартин Прусек — 22 (-52, 2шт), Сергей Белов — 17 (-42, 4шт).
Защитники: Михаил Чернов — 53 (10+9, 38шт), Юрий Панов — 56 (5+14, 74шт), Александр Рязанцев — 56 (6+10, 20шт), Сергей Гусев — 42 (3+8, 60шт), Дмитрий Юшкевич — 36 (1+10, 38шт), Валерий Покровский — 50 (3+7, 60шт), Кирилл Сафронов — 49 (2+2, 70шт), Павел Канарский — 26 (1+2, 16шт), Роман Дерлюк — 6 (0+1, 4шт), Максим Кузнецов — 14 (0+1, 12шт), Денис Пахомов — 13 (0+0, 27шт), Сергей Перетягин — 23 (0+0, 27шт).
Нападающие: Максим Сушинский — 57 (15+29, 90шт), Алексей Акифьев — 63 (13+17, 110шт), Антон Бут — 54 (13+14, 63шт), Александр Дроздецкий — 48 (11+17, 66шт), Игорь Емелеев — 57 (11+12, 52шт), Валерий Хлебников — 53 (7+15, 20шт), Евгений Лапин — 50 (8+7, 46шт), Евгений Муратов — 43 (5+9, 14шт), Сергей Москалев — 45 (4+10, 54шт), Алексей Кознев — 32 (8+3, 64шт), Виктор Александров — 19 (1+10, 18шт), Игорь Макаров — 52 (8+2, 49шт), Андрей Николишин — 22 (2+3, 36шт), Антон Селезнев — 22 (1+3, 6шт), Федор Полищук — 18 (1+2, 16шт), Александр Шинкарь — 16 (2+0, 12шт), Игорь Мисько — 29 (1+1, 10шт), Пахрутдин Гимбатов — 1 (0+0, 0шт), Иван Акимов — 3 (0+0, 2шт).
Тренер: Борис Михайлов, Юрий Леонов
2007/08
Вратари: Марк Ламот — 50 (-96, 8шт), Дмитрий Ячанов — 25 (-49, 2шт).
Защитники: Кирилл Сафронов — 57 (9+14, 44шт), Джейми Хьюард — 53 (2+15, 98шт), Дмитрий Рябыкин — 40 (0+10, 40шт), Максим Кондратьев — 23 (2+4, 24шт), Сергей Гусев — 20 (1+4, 12шт), Дарюс Каспарайтис — 33 (1+4, 80шт), Сергей Перетягин — 55 (1+4, 30шт), Валерий Покровский — 56 (1+3, 34шт), Александр Рязанцев — 23 (0+4, 16шт), Павел Канарский — 27 (1+2, 38шт), Александр Титов — 13 (0+2, 8шт), Александр Гаврилов — 1 (0+0, 0шт), Владимир Воронков — 1 (0+0, 0шт), Владимир Бакика — 13 (0+0, 2шт).
Нападающие: Максим Сушинский — 56 (22+29, 65шт), Андреас Йоханссон — 48 (14+21, 70шт), Константин Горовиков — 50 (12+21, 40шт), Дэвид Немировски — 53 (15+13, 40шт), Антон Бут — 57 (15+13, 40шт), Денис Швидкий — 35 (7+9, 24шт), Артем Крюков — 51 (7+8, 54шт), Игорь Макаров — 50 (4+11, 26шт), Мика Ханнула — 46 (7+7, 34шт), Игорь Мисько — 51 (8+5, 18шт), Алексей Кознев — 48 (4+8, 38шт), Вячеслав Солодухин — 42 (4+1, 22шт), Сергей Москалев — 37 (2+2, 10шт), Александр Кучерявенко — 20 (2+0, 6шт), Александр Суглобов — 5 (1+0, 12шт), Александр Осипенко — 19 (1+0, 0шт), Патрик Фишер — 5 (0+1, 22шт), Антон Королев — 11 (0+1, 4шт), Евгений Смирнов — 1 (0+0, 0шт), Павел Китков — 1 (0+0, 0шт), Александр Щербина — 1 (0+0, 0шт), Владимир Виноградов — 2 (0+0, 0шт), Рустем Камалетдинов — 2 (0+0, 2шт), Андрей Спиридонов — 11 (0+0, 8шт).
Тренер: Барри Смит
Дарюс Каспарайтис
«Первый звездный новичок в СКА»
играл за команду с 2007-го по 2009-й
«Первый звездный новичок в СКА»
играл за команду с 2007-го по 2009-й
Карьера Дарюса Каспарайтиса началась в московском «Динамо», где он провел пять лет. Перед отъездом за океан защитник стал олимпийским чемпионом на Играх в Альбервиле в составе сборной СНГ. Ближе всего к Кубку Стэнли Каспарайтис подобрался, играя за «Колорадо». В финальной серии Восточной конференции его команда уступила в семи матчах «Детройт Ред Уингз».
После 15 лет в США хоккеист вернулся в Россию, где после двух сезонов в СКА завершил карьеру. В 2014 году 44-летний игрок возобновил карьеру в «Хоккей Панкс», чтобы сыграть за сборную Литвы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
После 15 лет в США хоккеист вернулся в Россию, где после двух сезонов в СКА завершил карьеру. В 2014 году 44-летний игрок возобновил карьеру в «Хоккей Панкс», чтобы сыграть за сборную Литвы на Олимпиаде-2018 в Пхенчхане.
ЭКС-ЗАЩИТНИК СКА
ДАРЮС КАСПАРАЙТИС
Дарюс Каспарайтис и Александр Медведев на представлении игрока
– Я играл за «Рейнджерс», но там появились проблемы с зарплатой – она не вписывалась в потолок. Сначала мне позвонил главный тренер СКА Барри Смит, потом – Александр Медведев. Предложили доиграть с контрактом «Нью-Йорка» за СКА – этим я был очень доволен. Было еще предложение от «Авангарда», но Омск – это очень далеко. В бытовом, да и в хоккейном плане Петербург – лучший вариант. Тем более город находится рядом с Москвой, а моя девушка тогда играла в баскетбол в Италии.
Когда я прилетел в Пулково, очень удивился своей популярности: собралось много журналистов, меня ждали люди, как будто прилетела большая звезда. СКА уже в то время был командой высокого уровня: существовала цель быть первыми!
Когда я прилетел в Пулково, очень удивился своей популярности: собралось много журналистов, меня ждали люди, как будто прилетела большая звезда. СКА уже в то время был командой высокого уровня: существовала цель быть первыми!
Петербург казался мне уютным, одновременно большим и маленьким. Не было такой суматохи, как в Москве, где я жил пять лет. Я полюбил Петербург за каналы, здания, напоминающие Европу, несуетливость жителей.
Когда у СКА не было главного тренера, я, Сикора и Владимир Юрзинов-младший руководили командой, все было отлично. После прихода второго тренера Яна Вотрубы появилось ощущение, что люди изменились. Я понимал: у них была задача привить команде свой стиль. И почувствовал, что мне нужно расти как тренеру – решил не мешать.
Когда у СКА не было главного тренера, я, Сикора и Владимир Юрзинов-младший руководили командой, все было отлично. После прихода второго тренера Яна Вотрубы появилось ощущение, что люди изменились. Я понимал: у них была задача привить команде свой стиль. И почувствовал, что мне нужно расти как тренеру – решил не мешать.
2010-е
Расцвет СКА как суперклуба – время, когда «Газпром Экспорт» много вкладывал и получал хорошую отдачу. Оказалось, даже подписание суперзвездного Ильи Ковальчука ничего не гарантирует. Однако чемпионства Петербург все же дождался – от Вячеслава Быкова с Игорем Захаркиным.
Составы команды в сезоны-2008/09 – 2015/16
2008/09
Вратари: Роберт Эш — 41 (-76, 48 шт), Дмитрий Ячанов — 22 (-30, 0шт).
Защитники: Марк Попович — 55 (8+15, 42шт), Сергей Гусев — 53 (4+11, 48шт), Раймон Жиру — 57 (2+13, 38шт), Андрей Зюзин — 38 (6+4, 40шт), Сергей Перетягин — 53 (2+7, 47шт), Кирилл Сафронов — 39 (1+8, 30шт), Алексей Петров — 10 (1+4, 14шт), Евгений Королев — 20 (1+3, 16шт), Валерий Покровский — 2 (0+1, 2шт), Дарюс Каспарайтис — 26 (0+1, 34шт), Александр Рязанцев — 3 (0+0, 4шт).
Нападающие: Максим Сушинский — 51 (19+27, 85шт), Нильс Экман — 46 (12+20, 50шт), Дэвид Немировски — 43 (13+14, 30шт), Сергей Брылин — 53 (9+17, 18шт), Константин Горовиков — 51 (10+12, 54шт), Игорь Макаров — 45 (10+8, 63шт), Александр Кучерявенко — 54 (8+11, 12шт), Игорь Мисько — 59 (5+8, 26шт), Юрий Бабенко — 49 (4+9, 52шт), Артем Крюков — 50 (8+3, 48шт), Антон Королев — 47 (5+6, 50шт), Денис Швидкий — 37 (3+4, 22шт), Павел Бойченко — 13 (3+2, 16шт), Александр Головин — 28 (2+3, 8шт), Виктор Гордиюк — 16 (3+2, 28шт), Алексей Кознев — 5 (1+0, 0шт), Сергей Варламов — 85 (0+1, 2шт), Александр Щербина — 6 (0+1, 2шт), Тимофей Шишканов — 17 (0+1, 41шт), Андрей Рычагов — 19 (0+1, 10шт), Алексей Симаков — 1 (0+0, 0шт), Игорь Емелеев — 5 (0+0, 0шт).
Тренер: Барри Смит
2009/10
Вратари: Роберт Эш — 46 (-96, 57шт), Максим Соколов — 16 (27, 4шт), Дмитрий Ячанов — 1 (0, 0шт).
Защитники: Сергей Зубов — 57 (10+34, 32шт), Андрей Зюзин — 57 (5+15, 56шт), Джоэл Квятковски — 54 (7+12, 157шт), Раймон Жиру — 55 (3+12, 28шт), Алексей Петров — 40 (4+6, 89шт), Сергей Гусев — 40 (2+4, 30шт), Сергей Перетягин — 45 (1+3, 22шт), Кирилл Сафронов — 14 (0+1, 8шт).
Нападающие: Максим Сушинский — 60 (29+40, 91шт), Алексей Яшин — 60 (20+47, 38шт), Петр Чаянек — 56 (21+24, 76шт), Нильс Экман — 40 (9+21, 38шт), Александр Королюк — 58 (9+21, 40шт), Антон Бут — 60 (19+9, 32шт), Константин Горовиков — 56 (7+19, 32шт), Максим Рыбин — 56 (19+6, 96шт), Сергей Брылин — 60 (8+12, 32шт), Юрий Трубачев — 53 (8+11, 14шт), Александр Кучерявенко — 33 (5+7, 8шт), Игорь Мисько — 49 (3+6, 16шт), Игорь Макаров — 26 (4+2, 28шт), Олег Сапрыкин — 27 (2+4, 24шт), Глеб Клименко — 7 (1+4, 2шт), Альберт Лещев — 14 (0+2, 8шт), Антон Королев — 3 (0+0, 0шт), Магомед Гимбатов — 5 (0+0, 0шт).
Тренер: Барри Смит
2010/11
Вратари: Якуб Штепанек — 43 (-88, 6шт), Евгений Набоков — 22 (-62, 0шт), Максим Соколов — 4 (-11, 0шт).
Защитники: Денис Гребешков — 65 (8+14, 56шт), Денис Денисов — 59 (7+15, 50шт), Юхан Франссон — 49 (6+12, 24шт), Виталий Вишневский — 60 (7+9, 48шт), Сергей Гусев — 55 (3+7, 42шт), Даниил Марков — 14 (1+6, 10шт), Дмитрий Воробьев — 23 (2+3, 4шт), Алексей Семенов — 24 (0+4, 32шт), Георгий Бердюков — 31 (1+2, 4шт), Сергей Перетягин — 13 (0+2, 8шт), Алексей Петров — 16 (0+2, 16шт), Андрей Зюзин — 12 (0+1, 12шт), Григорий Серкин — 1 (0+0, 0шт).
Нападающие: Маттиас Вейнхандль — 65 (26+33, 58шт), Максим Сушинский — 61 (18+30, 60шт), Петр Чаянек — 62 (15+28, 56шт), Антон Бут — 64 (15+26, 30шт), Максим Афиногенов — 62 (17+21, 60шт), Алексей Яшин — 56 (16+22, 50шт), Тони Мортенссон — 65 (10+26, 32шт), Максим Рыбин — 62 (14+10, 50шт), Сергей Брылин — 60 (8+10, 12шт), Евгений Артюхин — 37 (6+6, 141шт), Константин Панов — 36 (2+8, 10шт), Петр Пруха — 22 (6+3, 18шт), Глеб Клименко — 26 (3+5, 4шт), Артем Крюков — 29 (1+4, 14шт), Александр Кучерявенко — 21 (2+1, 2шт), Николай Бушуев — 13 (0+3, 10шт), Дмитрий Шитиков — 29 (2+0, 6шт), Юрий Трубачев — 7 (1+1, 10шт), Антон Королев — 1 (0+0, 2шт), Михаил Жуков — 2 (0+0, 0шт).
Тренеры: Айван Занатта, Вацлав Сикора
2011/12
Вратари: Якуб Штепанек — 48 (-101, 16шт), Илья Ежов — 25 (-50, 0шт) Максим Соколов — 1 (-2, 0шт).
Защитники: Дмитрий Калинин — 65 (20+25, 20шт), Кирилл Кольцов — 67 (4+41, 86шт), Денис Денисов — 66 (7+17, 100шт), Андрей Первышин — 38 (3+11, 14шт), Денис Гребешков — 52 (0+10, 53шт), Виталий Вишневский — 68 (3+5, 98шт), Алексей Семенов — 52 (0+5, 100шт), Дмитрий Воробьев — 29 (1+3, 14шт), Юрий Александров — 14 (1+1, 8шт), Алексей Петров — 32 (0+2, 30шт), Георгий Бердюков — 8 (0+1, 2шт), Григорий Серкин — 3 (0+0, 0шт).
Нападающие: Тони Мортенссон — 69 (24+41, 12шт), Патрик Торесен — 60 (17+31, 44шт), Петр Пруха — 67 (16+27, 24шт), Маттиас Вейнхандль — 58 (15+25, 44шт), Виктор Тихонов — 52 (21+15, 22шт), Максим Рыбин — 63 (14+16, 77шт), Иван Непряев — 68 (14+15, 64шт), Глеб Клименко — 49 (16+11, 24шт), Игорь Макаров — 54 (11+15, 24шт), Евгений Артюхин — 61 (17+8, 190шт), Владимир Тарасенко — 30 (15+10, 6шт), Федор Федоров — 64 (11+14, 146шт), Максим Афиногенов — 35 (7+9, 40шт), Александр Кучерявенко — 36 (6+9, 6шт), Сергей Монахов — 21 (2+2, 2шт), Антон Королев — 11 (3+0, 4шт), Алексей Кручинин — 8 (1+1, 2шт), Юрий Скворцов — 2 (0+0, 2шт), Вячеслав Солодухин — 5 (0+0, 0шт).
Тренер: Милош Ржига
2012/13
Вратари: Сергей Бобровский — 24 (-46, 0шт), Илья Ежов — 33 (-65, 2шт), Иван Касутин — 10 (-18, 0шт), Якуб Штепанек — 4 (-13, 0шт)
Защитники: Кевин Даллмэн — 67 (19+31, 22шт), Юрий Александров — 65 (4+17, 40шт), Дмитрий Калинин — 59 (5+29, 28шт), Алексей Семенов — 63 (2+7, 56шт), Максим Чудинов — 59 (3+9, 52шт), Дмитрий Воробьев — 39 (1+5, 10шт), Георгий Бердюков — 26 (0+0, 16шт), Андрей Первышин — 29 (1+3, 11шт), Денис Гребешков — 14 (0+1, 8шт), Григорий Серкин — 13 (0+0, 4шт), Александр Осипов — 13 (2+3, 2шт)
Нападающие: Патрик Торесен — 67 (24+41, 59шт), Тони Мортенссон — 67 (27+33, 28шт), Александр Кучерявенко — 67 (16+19, 16шт), Игорь Макаров — 55 (10+19, 49шт), Антон Бурдасов — 62 (6+13, 40шт), Иван Непряев — 52 (4+5, 28шт), Виктор Тихонов — 54 (22+23, 36шт), Федор Федоров — 48 (7+5, 81шт), Петр Пруха — 42 (14+7, 28шт), Илья Ковальчук — 36 (18+24, 12шт), Глеб Клименко — 35 (11+7, 16шт), Владимир Тарасенко — 31 (14+18, 8шт), Евгений Артюхин — 42 (4+3, 137шт), Максим Афиногенов — 39 (5+7, 10шт), Максим Рыбин — 25 (3+1, 10шт), Сергей Монахов — 16 (3+2, 4шт), Теему Рамстедт — 23 (3+6, 10шт), Константин Глазачев — 6 (0+1, 4шт), Михаил Варнаков — 19 (7+5, 0шт), Андрей Сигарев — 6 (0+0, 2шт), Артемий Панарин — 17 (2+8, 2шт), Антон Тихомиров — 3 (0+0, 0шт).
Тренеры: Милош Ржига, Юкка Ялонен
2013/14
Вратари: Александр Салак — 44 (-87, 20шт), Илья Ежов — 18 (-34, 0шт), Дмитрий Шикин — 3 (-4, 0шт).
Защитники: Дмитрий Калинин — 57 (10+17, 32шт), Максим Чудинов — 60 (7+12, 55шт), Кевин Даллмэн — 39 (7+11, 22шт), Юрий Александров — 62 (3+10, 73шт), Алексей Семенов — 53 (2+9, 76шт), Евгений Рясенский — 48 (0+7, 51шт), Динар Хафизуллин — 17 (1+5, 29шт), Андрей Кутейкин — 31 (1+4, 12шт), Дмитрий Юдин — 30 (0+3, 8шт), Георгий Бердюков — 3 (0+0, 2шт).
Нападающие: Роман Червенка — 63 (20+36, 42шт), Илья Ковальчук — 55 (19+26, 69шт), Патрик Торесен — 47 (16+27, 44шт), Артемий Панарин — 55 (20+20, 32шт), Виктор Тихонов — 62 (20+17, 22шт), Вадим Шипачёв — 62 (13+20, 12шт), Тони Мортенссон — 54 (10+19, 26шт), Александр Кучерявенко — 58 (7+15, 22шт), Алексей Поникаровский — 61 (7+10, 42шт), Евгений Кетов — 43 (8+8, 23шт), Игорь Макаров — 54 (9+4, 65шт), Евгений Скачков — 37 (7+4, 22шт), Андрей Сигарев — 48 (3+5, 12шт), Илья Каблуков — 19 (2+5, 2шт), Антон Бурдасов — 21 (2+4, 33шт), Антон Малышев — 20 (2+1, 2шт), Александр Барабанов — 9 (2+0, 2шт).
Тренер: Юкка Ялонен
2014/15
Вратари: Микко Коскинен — 43 (-77, 2шт), Александр Салак — 19 (-44, 0шт), Евгений Иванников — 16 (-35, 0шт), Игорь Шестёркин — 6 (-9, 0шт), Илья Ежов — 2 (-2, 0шт).
Защитники: Андрей Кутейкин — 68 (12+15, 36шт), Максим Чудинов — 72 (6+20, 76шт), Дмитрий Калинин — 65 (6+9, 36шт), Антон Белов — 56 (4+11, 25шт), Динар Хафизуллин — 57 (2+8, 20шт), Юрий Александров — 65 (3+5, 54шт), Роман Рукавишников — 50 (2+6, 10шт), Дмитрий Юдин — 66 (1+6, 56шт), Николай Белов — 39 (0+5, 31шт), Андрей Ермаков — 51 (0+2, 24шт), Алексей Гришин — 4 (0+02шт), Алексей Семенов — 7 (0+0, 0шт), Евгений Рясенский — 18 (0+0, 14шт).
Нападающие: Артемий Панарин — 74 (31+51, 41шт), Вадим Шипачёв — 71 (18+57, 22шт), Илья Ковальчук — 76 (33+41, 81шт), Евгений Дадонов — 75 (34+32, 18шт), Патрик Торесен — 70 (26+28, 42шт), Роман Червенка — 77 (15+28, 32шт), Тони Мортенссон — 78 (16+14, 56шт), Джимми Эрикссон — 78 (16+14, 56шт), Виктор Тихонов — 64 (9+17, 33шт), Антон Бурдасов — 62 (12+11, 34шт), Илья Каблуков — 67 (6+11, 27шт), Евгений Кетов — 62 (6+6, 40шт), Алексей Поникаровский — 41 (3+6, 28шт), Александр Кадейкин — 20 (4+4, 2шт), Александр Барабанов — 16 (4+2, 0шт), Игорь Макаров — 17 (1+2, 22шт), Петр Хохряков — 33 (0+3, 2шт), Александр Кучерявенко — 5 (1+0, 2шт), Филипп Толузаков — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Вячеслав Быков
2015/16
Вратари: Микко Коскинен — 56 (-120, 6шт), Илья Ежов — 16 (-29, 2шт), Игорь Шестёркин — 7 (-18, 0шт).
Защитники: Максим Чудинов — 71 (9+14, 93шт), Андрей Кутейкин — 38 (6+8, 20шт), Антон Белов — 61 (5+9, 14шт), Егор Яковлев — 74 (3+8, 77шт), Динар Хафизуллин — 52 (2+8, 20шт), Дмитрий Калинин — 46 (5+4, 45шт), Вячеслав Войнов — 38 (0+9, 23шт), Дмитрий Юдин — 49 (1+6, 68шт), Роман Рукавишников — 47 (0+6, 16шт), Андрей Зубарев — 54 (0+4, 8шт), Егор Рыков — 12 (0+1, 2шт), Николай Белов — 2 (0+0, 0шт).
Нападающие: Вадим Шипачёв — 69 (24+52, 75шт), Евгений Дадонов — 74 (26+29, 6шт), Никита Гусев — 48 (18+31, 10шт), Илья Ковальчук — 54 (16+33, 26шт), Ярно Коскиранта — 69 (19+14, 26шт), Антон Бурдасов — 40 (14+17, 16шт), Юаким Линдстрём — 60 (8+15, 34шт), Стив Мозес — 34 (12+10, 4шт), Александр Барабанов — 54 (7+14, 10шт), Евгений Кетов — 70 (8+6, 96шт), Сергей Широков — 32 (3+10, 24шт), Илья Каблуков — 70 (4+8, 30шт), Павел Бучневич — 32 (5+6, 33шт), Александр Кадейкин — 52 (5+6, 14шт), Алексей Поникаровский — 43 (3+1, 30шт), Александр Дергачёв — 48 (2+1, 8шт), Евгений Артюхин — 35 (0+3, 64шт), Петр Хохряков — 29 (0+2, 4шт), Йонас Энлунд — 1 (0+1, 0шт), Арсений Хацей — 2 (0+1, 0шт), Святослав Гребенщиков — 2 (0+0, 0шт), Владимир Ткачев — 2 (0+0, 0шт), Илья Гребенников — 3 (0+0, 0шт).
Тренеры: Андрей Назаров, Сергей Зубов
Вратари: Роберт Эш — 41 (-76, 48 шт), Дмитрий Ячанов — 22 (-30, 0шт).
Защитники: Марк Попович — 55 (8+15, 42шт), Сергей Гусев — 53 (4+11, 48шт), Раймон Жиру — 57 (2+13, 38шт), Андрей Зюзин — 38 (6+4, 40шт), Сергей Перетягин — 53 (2+7, 47шт), Кирилл Сафронов — 39 (1+8, 30шт), Алексей Петров — 10 (1+4, 14шт), Евгений Королев — 20 (1+3, 16шт), Валерий Покровский — 2 (0+1, 2шт), Дарюс Каспарайтис — 26 (0+1, 34шт), Александр Рязанцев — 3 (0+0, 4шт).
Нападающие: Максим Сушинский — 51 (19+27, 85шт), Нильс Экман — 46 (12+20, 50шт), Дэвид Немировски — 43 (13+14, 30шт), Сергей Брылин — 53 (9+17, 18шт), Константин Горовиков — 51 (10+12, 54шт), Игорь Макаров — 45 (10+8, 63шт), Александр Кучерявенко — 54 (8+11, 12шт), Игорь Мисько — 59 (5+8, 26шт), Юрий Бабенко — 49 (4+9, 52шт), Артем Крюков — 50 (8+3, 48шт), Антон Королев — 47 (5+6, 50шт), Денис Швидкий — 37 (3+4, 22шт), Павел Бойченко — 13 (3+2, 16шт), Александр Головин — 28 (2+3, 8шт), Виктор Гордиюк — 16 (3+2, 28шт), Алексей Кознев — 5 (1+0, 0шт), Сергей Варламов — 85 (0+1, 2шт), Александр Щербина — 6 (0+1, 2шт), Тимофей Шишканов — 17 (0+1, 41шт), Андрей Рычагов — 19 (0+1, 10шт), Алексей Симаков — 1 (0+0, 0шт), Игорь Емелеев — 5 (0+0, 0шт).
Тренер: Барри Смит
2009/10
Вратари: Роберт Эш — 46 (-96, 57шт), Максим Соколов — 16 (27, 4шт), Дмитрий Ячанов — 1 (0, 0шт).
Защитники: Сергей Зубов — 57 (10+34, 32шт), Андрей Зюзин — 57 (5+15, 56шт), Джоэл Квятковски — 54 (7+12, 157шт), Раймон Жиру — 55 (3+12, 28шт), Алексей Петров — 40 (4+6, 89шт), Сергей Гусев — 40 (2+4, 30шт), Сергей Перетягин — 45 (1+3, 22шт), Кирилл Сафронов — 14 (0+1, 8шт).
Нападающие: Максим Сушинский — 60 (29+40, 91шт), Алексей Яшин — 60 (20+47, 38шт), Петр Чаянек — 56 (21+24, 76шт), Нильс Экман — 40 (9+21, 38шт), Александр Королюк — 58 (9+21, 40шт), Антон Бут — 60 (19+9, 32шт), Константин Горовиков — 56 (7+19, 32шт), Максим Рыбин — 56 (19+6, 96шт), Сергей Брылин — 60 (8+12, 32шт), Юрий Трубачев — 53 (8+11, 14шт), Александр Кучерявенко — 33 (5+7, 8шт), Игорь Мисько — 49 (3+6, 16шт), Игорь Макаров — 26 (4+2, 28шт), Олег Сапрыкин — 27 (2+4, 24шт), Глеб Клименко — 7 (1+4, 2шт), Альберт Лещев — 14 (0+2, 8шт), Антон Королев — 3 (0+0, 0шт), Магомед Гимбатов — 5 (0+0, 0шт).
Тренер: Барри Смит
2010/11
Вратари: Якуб Штепанек — 43 (-88, 6шт), Евгений Набоков — 22 (-62, 0шт), Максим Соколов — 4 (-11, 0шт).
Защитники: Денис Гребешков — 65 (8+14, 56шт), Денис Денисов — 59 (7+15, 50шт), Юхан Франссон — 49 (6+12, 24шт), Виталий Вишневский — 60 (7+9, 48шт), Сергей Гусев — 55 (3+7, 42шт), Даниил Марков — 14 (1+6, 10шт), Дмитрий Воробьев — 23 (2+3, 4шт), Алексей Семенов — 24 (0+4, 32шт), Георгий Бердюков — 31 (1+2, 4шт), Сергей Перетягин — 13 (0+2, 8шт), Алексей Петров — 16 (0+2, 16шт), Андрей Зюзин — 12 (0+1, 12шт), Григорий Серкин — 1 (0+0, 0шт).
Нападающие: Маттиас Вейнхандль — 65 (26+33, 58шт), Максим Сушинский — 61 (18+30, 60шт), Петр Чаянек — 62 (15+28, 56шт), Антон Бут — 64 (15+26, 30шт), Максим Афиногенов — 62 (17+21, 60шт), Алексей Яшин — 56 (16+22, 50шт), Тони Мортенссон — 65 (10+26, 32шт), Максим Рыбин — 62 (14+10, 50шт), Сергей Брылин — 60 (8+10, 12шт), Евгений Артюхин — 37 (6+6, 141шт), Константин Панов — 36 (2+8, 10шт), Петр Пруха — 22 (6+3, 18шт), Глеб Клименко — 26 (3+5, 4шт), Артем Крюков — 29 (1+4, 14шт), Александр Кучерявенко — 21 (2+1, 2шт), Николай Бушуев — 13 (0+3, 10шт), Дмитрий Шитиков — 29 (2+0, 6шт), Юрий Трубачев — 7 (1+1, 10шт), Антон Королев — 1 (0+0, 2шт), Михаил Жуков — 2 (0+0, 0шт).
Тренеры: Айван Занатта, Вацлав Сикора
2011/12
Вратари: Якуб Штепанек — 48 (-101, 16шт), Илья Ежов — 25 (-50, 0шт) Максим Соколов — 1 (-2, 0шт).
Защитники: Дмитрий Калинин — 65 (20+25, 20шт), Кирилл Кольцов — 67 (4+41, 86шт), Денис Денисов — 66 (7+17, 100шт), Андрей Первышин — 38 (3+11, 14шт), Денис Гребешков — 52 (0+10, 53шт), Виталий Вишневский — 68 (3+5, 98шт), Алексей Семенов — 52 (0+5, 100шт), Дмитрий Воробьев — 29 (1+3, 14шт), Юрий Александров — 14 (1+1, 8шт), Алексей Петров — 32 (0+2, 30шт), Георгий Бердюков — 8 (0+1, 2шт), Григорий Серкин — 3 (0+0, 0шт).
Нападающие: Тони Мортенссон — 69 (24+41, 12шт), Патрик Торесен — 60 (17+31, 44шт), Петр Пруха — 67 (16+27, 24шт), Маттиас Вейнхандль — 58 (15+25, 44шт), Виктор Тихонов — 52 (21+15, 22шт), Максим Рыбин — 63 (14+16, 77шт), Иван Непряев — 68 (14+15, 64шт), Глеб Клименко — 49 (16+11, 24шт), Игорь Макаров — 54 (11+15, 24шт), Евгений Артюхин — 61 (17+8, 190шт), Владимир Тарасенко — 30 (15+10, 6шт), Федор Федоров — 64 (11+14, 146шт), Максим Афиногенов — 35 (7+9, 40шт), Александр Кучерявенко — 36 (6+9, 6шт), Сергей Монахов — 21 (2+2, 2шт), Антон Королев — 11 (3+0, 4шт), Алексей Кручинин — 8 (1+1, 2шт), Юрий Скворцов — 2 (0+0, 2шт), Вячеслав Солодухин — 5 (0+0, 0шт).
Тренер: Милош Ржига
2012/13
Вратари: Сергей Бобровский — 24 (-46, 0шт), Илья Ежов — 33 (-65, 2шт), Иван Касутин — 10 (-18, 0шт), Якуб Штепанек — 4 (-13, 0шт)
Защитники: Кевин Даллмэн — 67 (19+31, 22шт), Юрий Александров — 65 (4+17, 40шт), Дмитрий Калинин — 59 (5+29, 28шт), Алексей Семенов — 63 (2+7, 56шт), Максим Чудинов — 59 (3+9, 52шт), Дмитрий Воробьев — 39 (1+5, 10шт), Георгий Бердюков — 26 (0+0, 16шт), Андрей Первышин — 29 (1+3, 11шт), Денис Гребешков — 14 (0+1, 8шт), Григорий Серкин — 13 (0+0, 4шт), Александр Осипов — 13 (2+3, 2шт)
Нападающие: Патрик Торесен — 67 (24+41, 59шт), Тони Мортенссон — 67 (27+33, 28шт), Александр Кучерявенко — 67 (16+19, 16шт), Игорь Макаров — 55 (10+19, 49шт), Антон Бурдасов — 62 (6+13, 40шт), Иван Непряев — 52 (4+5, 28шт), Виктор Тихонов — 54 (22+23, 36шт), Федор Федоров — 48 (7+5, 81шт), Петр Пруха — 42 (14+7, 28шт), Илья Ковальчук — 36 (18+24, 12шт), Глеб Клименко — 35 (11+7, 16шт), Владимир Тарасенко — 31 (14+18, 8шт), Евгений Артюхин — 42 (4+3, 137шт), Максим Афиногенов — 39 (5+7, 10шт), Максим Рыбин — 25 (3+1, 10шт), Сергей Монахов — 16 (3+2, 4шт), Теему Рамстедт — 23 (3+6, 10шт), Константин Глазачев — 6 (0+1, 4шт), Михаил Варнаков — 19 (7+5, 0шт), Андрей Сигарев — 6 (0+0, 2шт), Артемий Панарин — 17 (2+8, 2шт), Антон Тихомиров — 3 (0+0, 0шт).
Тренеры: Милош Ржига, Юкка Ялонен
2013/14
Вратари: Александр Салак — 44 (-87, 20шт), Илья Ежов — 18 (-34, 0шт), Дмитрий Шикин — 3 (-4, 0шт).
Защитники: Дмитрий Калинин — 57 (10+17, 32шт), Максим Чудинов — 60 (7+12, 55шт), Кевин Даллмэн — 39 (7+11, 22шт), Юрий Александров — 62 (3+10, 73шт), Алексей Семенов — 53 (2+9, 76шт), Евгений Рясенский — 48 (0+7, 51шт), Динар Хафизуллин — 17 (1+5, 29шт), Андрей Кутейкин — 31 (1+4, 12шт), Дмитрий Юдин — 30 (0+3, 8шт), Георгий Бердюков — 3 (0+0, 2шт).
Нападающие: Роман Червенка — 63 (20+36, 42шт), Илья Ковальчук — 55 (19+26, 69шт), Патрик Торесен — 47 (16+27, 44шт), Артемий Панарин — 55 (20+20, 32шт), Виктор Тихонов — 62 (20+17, 22шт), Вадим Шипачёв — 62 (13+20, 12шт), Тони Мортенссон — 54 (10+19, 26шт), Александр Кучерявенко — 58 (7+15, 22шт), Алексей Поникаровский — 61 (7+10, 42шт), Евгений Кетов — 43 (8+8, 23шт), Игорь Макаров — 54 (9+4, 65шт), Евгений Скачков — 37 (7+4, 22шт), Андрей Сигарев — 48 (3+5, 12шт), Илья Каблуков — 19 (2+5, 2шт), Антон Бурдасов — 21 (2+4, 33шт), Антон Малышев — 20 (2+1, 2шт), Александр Барабанов — 9 (2+0, 2шт).
Тренер: Юкка Ялонен
2014/15
Вратари: Микко Коскинен — 43 (-77, 2шт), Александр Салак — 19 (-44, 0шт), Евгений Иванников — 16 (-35, 0шт), Игорь Шестёркин — 6 (-9, 0шт), Илья Ежов — 2 (-2, 0шт).
Защитники: Андрей Кутейкин — 68 (12+15, 36шт), Максим Чудинов — 72 (6+20, 76шт), Дмитрий Калинин — 65 (6+9, 36шт), Антон Белов — 56 (4+11, 25шт), Динар Хафизуллин — 57 (2+8, 20шт), Юрий Александров — 65 (3+5, 54шт), Роман Рукавишников — 50 (2+6, 10шт), Дмитрий Юдин — 66 (1+6, 56шт), Николай Белов — 39 (0+5, 31шт), Андрей Ермаков — 51 (0+2, 24шт), Алексей Гришин — 4 (0+02шт), Алексей Семенов — 7 (0+0, 0шт), Евгений Рясенский — 18 (0+0, 14шт).
Нападающие: Артемий Панарин — 74 (31+51, 41шт), Вадим Шипачёв — 71 (18+57, 22шт), Илья Ковальчук — 76 (33+41, 81шт), Евгений Дадонов — 75 (34+32, 18шт), Патрик Торесен — 70 (26+28, 42шт), Роман Червенка — 77 (15+28, 32шт), Тони Мортенссон — 78 (16+14, 56шт), Джимми Эрикссон — 78 (16+14, 56шт), Виктор Тихонов — 64 (9+17, 33шт), Антон Бурдасов — 62 (12+11, 34шт), Илья Каблуков — 67 (6+11, 27шт), Евгений Кетов — 62 (6+6, 40шт), Алексей Поникаровский — 41 (3+6, 28шт), Александр Кадейкин — 20 (4+4, 2шт), Александр Барабанов — 16 (4+2, 0шт), Игорь Макаров — 17 (1+2, 22шт), Петр Хохряков — 33 (0+3, 2шт), Александр Кучерявенко — 5 (1+0, 2шт), Филипп Толузаков — 1 (0+0, 0шт).
Тренер: Вячеслав Быков
2015/16
Вратари: Микко Коскинен — 56 (-120, 6шт), Илья Ежов — 16 (-29, 2шт), Игорь Шестёркин — 7 (-18, 0шт).
Защитники: Максим Чудинов — 71 (9+14, 93шт), Андрей Кутейкин — 38 (6+8, 20шт), Антон Белов — 61 (5+9, 14шт), Егор Яковлев — 74 (3+8, 77шт), Динар Хафизуллин — 52 (2+8, 20шт), Дмитрий Калинин — 46 (5+4, 45шт), Вячеслав Войнов — 38 (0+9, 23шт), Дмитрий Юдин — 49 (1+6, 68шт), Роман Рукавишников — 47 (0+6, 16шт), Андрей Зубарев — 54 (0+4, 8шт), Егор Рыков — 12 (0+1, 2шт), Николай Белов — 2 (0+0, 0шт).
Нападающие: Вадим Шипачёв — 69 (24+52, 75шт), Евгений Дадонов — 74 (26+29, 6шт), Никита Гусев — 48 (18+31, 10шт), Илья Ковальчук — 54 (16+33, 26шт), Ярно Коскиранта — 69 (19+14, 26шт), Антон Бурдасов — 40 (14+17, 16шт), Юаким Линдстрём — 60 (8+15, 34шт), Стив Мозес — 34 (12+10, 4шт), Александр Барабанов — 54 (7+14, 10шт), Евгений Кетов — 70 (8+6, 96шт), Сергей Широков — 32 (3+10, 24шт), Илья Каблуков — 70 (4+8, 30шт), Павел Бучневич — 32 (5+6, 33шт), Александр Кадейкин — 52 (5+6, 14шт), Алексей Поникаровский — 43 (3+1, 30шт), Александр Дергачёв — 48 (2+1, 8шт), Евгений Артюхин — 35 (0+3, 64шт), Петр Хохряков — 29 (0+2, 4шт), Йонас Энлунд — 1 (0+1, 0шт), Арсений Хацей — 2 (0+1, 0шт), Святослав Гребенщиков — 2 (0+0, 0шт), Владимир Ткачев — 2 (0+0, 0шт), Илья Гребенников — 3 (0+0, 0шт).
Тренеры: Андрей Назаров, Сергей Зубов
Патрик Торесен
«Звезда чемпионского состава»
играл за команду с 2011-го по 2015-й
«Звезда чемпионского состава»
играл за команду с 2011-го по 2015-й
ЭКС-ФОРВАРД СКА
ПАТРИК ТОРЕСЕН
– Я мог перейти в СКА еще в 2009-м, у меня были контакты с армейцами, однако сделка так и не состоялась. В итоге я уехал в Уфу. Там два года прожил без семьи и очень скучал по ней!
А переезд в такой большой город как Петербург был хорошим вариантом для моей семьи. Это было предложение, от которого нельзя отказаться! В первом сезоне, наверное, от меня ждали 60-70 очков, но я набрал не так много. Однако я помогал команде другими качествами: брал игру на себя, добавлял менталитет победителя, которого в СКА тогда не было. Думаю, все партнеры оценили мое трудолюбие и преданность команде, а не только индивидуальность.
А переезд в такой большой город как Петербург был хорошим вариантом для моей семьи. Это было предложение, от которого нельзя отказаться! В первом сезоне, наверное, от меня ждали 60-70 очков, но я набрал не так много. Однако я помогал команде другими качествами: брал игру на себя, добавлял менталитет победителя, которого в СКА тогда не было. Думаю, все партнеры оценили мое трудолюбие и преданность команде, а не только индивидуальность.
В сезоне 2011/12 команду возглавил Милош Ржига, «Атлант» которого выбил СКА из Кубка Гагарина в предыдущем полуфинале конференции. При горячем чехе СКА играл ярко: лучшая результативность в лиге, первое место в регулярке. Команда нередко одерживала волевые победы и в целом много пропускала.
Первое место в регулярке позволило петербургским армейцам дойти до финала конференции, где СКА впервые встретился с московским «Динамо». Команда Олега Знарка всухую обыграла петербуржцев, а началось все со спорного отмененного гола в ворота москвичей. В начале следующего сезона игра команды ни капли не изменилась: СКА лидировал, но стабильности не показывал. Руководство СКА пошло на крайние меры и уволило Ржигу в середине сезона лидером регулярки.
Первое место в регулярке позволило петербургским армейцам дойти до финала конференции, где СКА впервые встретился с московским «Динамо». Команда Олега Знарка всухую обыграла петербуржцев, а началось все со спорного отмененного гола в ворота москвичей. В начале следующего сезона игра команды ни капли не изменилась: СКА лидировал, но стабильности не показывал. Руководство СКА пошло на крайние меры и уволило Ржигу в середине сезона лидером регулярки.
Петр Пруха, Тони Мортенссон и Патрик Торесен празднуют гол, который будет отменен.
Фото: Илья Смирнов («Советский спорт»)
Фото: Илья Смирнов («Советский спорт»)
Петр Пруха, Тони Мортенссон и Патрик Торесен празднуют гол, который будет отменен.
Фото: Илья Смирнов («Советский спорт»)
Фото: Илья Смирнов («Советский спорт»)
– Самое большое разочарование сезона – отмененный гол Тони в овертайме. Мы забросили чистую шайбу! Но кто-то в Москве хотел, чтобы мы проиграли... Это вытащило из команды много энергии. Тяжелая концовка сезона получилась.
Я немного удивился, когда в середине следующего сезона уволили Ржигу. Но руководство клуба объяснило свое решение: они хотели, чтобы СКА играл в другой хоккей. Мы понимали, что теперь будем работать с квалифицированным тренером – Юккой Ялоненом. Игроки были воодушевлены, что в раздевалке будет новый голос. Стало легче, потому что Ялонен лучше говорил по-английски. Когда можешь общаться с тренером на том языке, который и ты, и он хорошо знаете, отношения складываются лучше.
Я немного удивился, когда в середине следующего сезона уволили Ржигу. Но руководство клуба объяснило свое решение: они хотели, чтобы СКА играл в другой хоккей. Мы понимали, что теперь будем работать с квалифицированным тренером – Юккой Ялоненом. Игроки были воодушевлены, что в раздевалке будет новый голос. Стало легче, потому что Ялонен лучше говорил по-английски. Когда можешь общаться с тренером на том языке, который и ты, и он хорошо знаете, отношения складываются лучше.
Юкка Ялонен, однако, наступил на те же динамовские грабли, что и Милош Ржига. А в следующем сезоне вылетел от «Локомотива». В 2014-м СКА пригласил тяжелую артиллерию: в Петербург приехала связка тренеров Вячеслав Быков – Игорь Захаркин, которые после увольнения из сборной России работали в Польше. Тренеры поставили игру, наладили отношения внутри коллектива и уверенно пошли за Кубком Гагарина.
– Я был готов играть при любом тренере, но было приятно, что контракты подписали с Быковым и Захаркиным – я знал, чего стоит ожидать. Мне нравилось быть частью СКА. Тогда руководство пригласило игроков, которые подходили команде. Топ-хоккеисты – Панарин, Шипачев, Дадонов, Кови – провели хороший сезон. Все дело было в командной химии, сплочении ребят. Когда игроки становятся друг другу как братья, и появляется шанс на победу.
В плей-офф СКА легко прошел первые два раунда, обыграв «Торпедо» и московское «Динамо». Зато серия с ЦСКА получилась просто невероятной. СКА боролся на равных, но проиграл три первых матча. Дальше все было как в кино: СКА вытащил три матча, сравнял счет, а затем победил и в седьмой встрече!
Победный гол в овертайме шестой игры, когда одна шайба выводила бы ЦСКА в финал, забил как раз Патрик Торесен.
Победный гол в овертайме шестой игры, когда одна шайба выводила бы ЦСКА в финал, забил как раз Патрик Торесен.
Патрик Торесен празднует заброшенную шайбу в шестом матче серии финала Западной конференции с ЦСКА.
Фото: Анна Мартынова («Советский спорт»)
Фото: Анна Мартынова («Советский спорт»)
– Я тогда сошел с ума! Это один из самых важных голов и очень счастливый момент в моей карьере. Я помню это, как будто все произошло вчера. Я не знал, что делаю, чувствовал себя безумным.
Толпа сошла с ума, одноклубники набросились на меня. Очень запоминающееся время. Когда прошли ЦСКА, я знал, что мы выиграем Кубок Гагарина.
Толпа сошла с ума, одноклубники набросились на меня. Очень запоминающееся время. Когда прошли ЦСКА, я знал, что мы выиграем Кубок Гагарина.
Восьмое десятилетие жизни СКА – абсолютно новый виток: тренер сборной России во главе, самый мощный состав в лиге и уверенное лидерство к началу зимы. Настолько сильной команды в Ленинграде/Петербурге не было еще никогда. Возможно, нынешние игроки и будут героями следующих эпизодов сериала «СКА: Истории из жизни».