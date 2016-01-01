Воспитываем смену

LG X power – это бегун на длинные дистанции, ведь он отличается увеличенной ёмкостью аккумулятора - 4 100 мАч, гарантирующего долгое время работы смартфона. А чтобы силы быстрее восстанавливались, применяется технология быстрой зарядки, с которой смартфон заряжается почти в два раза быстрее, чем обычно. Всего за 45 минут можно восполнить заряд батареи до 50%,

а полная подзарядка занимает чуть менее двух часов.



Как истинный спортсмен LG X power не бросает своих на полпути и помогает другим устройствам продержаться до финишной прямой. Чтобы подзарядить другие устройства от мощной батареи LG X power достаточно использовать удобный кабель USB On-The-Go.



