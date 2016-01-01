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Игорь ЗЕТИЛОВ
Воспитываем смену
Подобно молодым спортсменам, идущим на смену старшему поколению, новые смартфоны LG серии Х унаследовали лучшие характеристики от флагманских устройств G5SE- и V10.
Модели LG X power, X style, X cam и X view - подтянутые, спортивные и являются настоящими профессионалами. Sovsport.ru попытался понять,
на какие виды спорта похожи новинки.

LG X view =
десятиборье

LG X view – настоящий многоборец. Он умеет все! От V10 он унаследовал второй дисплей, позволяющий всегда быть в курсе происходящего, проверять почту, получать уведомления от приложений и доступ к основным настройкам. X view — это первая модель LG среднего сегмента с такой функцией!
Как и в самом сложном и продолжительном по времени виде легкой
атлетики в этом смартфоне важна каждая деталь.

Вы же не сможете сказать, что важнее в десятиборье:
метание копья или прыжок в длину?
Основная камера LG X view 13 Мп позволит сделать качественные снимки
в любую минуту. Фронтальная камера 8 Мп, с функцией съемки по жесту руки, станет надежным помощником в съемке селфи. Благодаря поддержке LTE вы всегда сможете быстро получить необходимую информацию или пополнить галерею фотографий на своей страничке в социальных сетях, а операционная система Android® 6.0 (Marshmallow) обеспечит стабильную работу смартфона
в активном режиме.
Как видим, LG X view взял все лучшее от флагманского смартфона LG G5SE.
Десятиборцы должны соответствовать лучшим из лучших: бежать, как спринтеры, прыгать, как профессиональные прыгуны, метать и толкать, словно настоящие метатели
и толкатели. Все это смотрится очень гармонично, а победа
в десятиборье – в особом почете
Корпус X view выполнен из очень приятного на ощупь глянцевого стекловолокна, элегантный и лаконичный дизайн отличается
тонкостью и изяществом граней.

LG X view
Тело десятиборца – мускулистое и одновременно очень стройное – ни грамма лишнего жира
Выбирать X view пользователи могут из трех цветовых решений: универсального черного и белого цветов, а также розового цвета.

LG X power =
марафон

LG X power – это бегун на длинные дистанции, ведь он отличается увеличенной ёмкостью аккумулятора - 4 100 мАч, гарантирующего долгое время работы смартфона. А чтобы силы быстрее восстанавливались, применяется технология быстрой зарядки, с которой смартфон заряжается почти в два раза быстрее, чем обычно. Всего за 45 минут можно восполнить заряд батареи до 50%,
а полная подзарядка занимает чуть менее двух часов.

Как истинный спортсмен LG X power не бросает своих на полпути и помогает другим устройствам продержаться до финишной прямой. Чтобы подзарядить другие устройства от мощной батареи LG X power достаточно использовать удобный кабель USB On-The-Go.

Любой марафонец, к слову, тоже должен уметь правильно распределять и быстро восстанавливать силы, а также помогать на дистанции, если требуется, друзьям-соперникам
Любителям прямых трансляций соревнований понравится смотреть их
на широком 5,3" HD-дисплее, качество изображения позволит буквально погрузиться в атмосферу события. Мгновенный отклик на касание и высокую яркость экрана даже на солнце обеспечивает технология In-Cell Touch. Кстати, благодаря этой же технологии, экран смартфона продолжает откликаться на касания, даже если стекло разбилось.
Для тех же, кто в режиме реального времени постит собственные репортажи
в социальных сетях с трибун болельщиков основная камера c разрешением
13 Мп обеспечивает высокую детализацию на фото и видео, а благодаря фронтальной камере 5 Мп селфи всегда будут получаться естественными
и яркими.

«Стальные» люди, которые пробегают 42 км
и еще 195 метров отличаются отменным здоровьем
LG X power

LG X style =
художественная гимнастика

Грация и гибкость настроек пользовательского интерфейса – неотъемлемые черты LG X style. Это изящный смартфон с тонким корпусом, всего 6,9 мм
и плавными изогнутыми линиями, поэтому он ассоциируется с художественной гимнастикой. LG X style идеально поместится в любой карман. В него влюбляешься сразу. Очень насыщенные цвета, хорошие углы обзора, а также внушительный запас яркости. Благодаря оптимальному размеру дисплея комфортно пролистывать страницы и выбирать необходимые функции одной рукой. Широкий 5-дюймовый HD-дисплей X style обеспечивает высокое качество изображения.
Лента (ее длина 6 метров) «художницы» во время
выполнения упражнения должна пребывать
в непрерывном движении
LG X style, как и другие смартфоны серии X, унаследовал премиальные функции у старшего поколения, такие как пользовательский интерфейс UX 5.0, новейшую операционную систему Android® 6.0 Marshmallow и функцию «Автосъёмка» селфи. При этом ставшие привычными «Съемка по жесту руки»
и «Виртуальная вспышка» также присутствуют в арсенале нашего «гимнаста».
Самым сложным в художественной гимнастике считается
упражнение с булавами. Вес одной – 150 граммов,
длина – 40-50 см. Взмахи и броски должны сочетаться
с отточенными движениями тела.
С молниеносной быстротой и невесомой легкостью модель оперирует функцией «Автосъемка», когда селфи-камера автоматически распознает
лицо пользователя и сама делает снимок через несколько секунд.
При этом не нужно касаться экрана, нажимать на кнопки, говорить
«Cheese» или сигнализировать жестом.

LG X style
Самым «народным» (но не простым!) предметом
в художественной гимнастике является мяч.
Его диаметр – 18-20 см, а вес – 400 граммов
Спортсменам во время соревнований часто приходится адаптироваться
к новым часовым поясам. Функция «Мировое время» позволит быстро узнать местное время в различных городах, просто выберите соответствующий часовой пояс из списка одним движением руки. А чтобы прочно запомнить информацию и с уверенностью ее воспроизвести на другом смартфоне, создавайте и переносите резервные копии данных с вашего предыдущего смартфона на новый по беспроводной связи при помощи функции LG Backup.

В программу Олимпиад художественная гимнастика
была включена в 2000-м году. Золотые медали
в личном многоборье завоевывали только
российские «художницы»

LG X cam =
синхронное плавание

В синхронном плавании важно не упустить детали.
Они в этом виде спорта просто прекрасны
Как и G5SE, LG X cam оснащена двойной основной камерой: со стандартным
13-мегапиксельным объективом и широкоугольным 5-мегапиксельным, позволяющим делать съемку с углом обзора 120°, приближающим оптику устройства к возможностям человеческого глаза. Поэтому снимая выступление широкоформатным объективом LG X cam болельщики смогут в полном объеме охватить всю красоту выступления любимой команды. А чтобы украсить получившимися фотографиями памятный альбом, в X cam есть режим, «Фотография в рамке», когда два изображения, снятые обычной
и широкоугольной камерами совмещаются в виде коллажа как картина
и ее обрамление.
Когда выступают синхронистки, под водой
обязательно должны быть динамики, чтобы
спортсменки могли слышать музыку
Функция «Живое фото» позволяет одновременно сделать короткое видео
для изображения в рамке и фотографию для самой рамки.
За одно выступление можно запечатлеть фирменные движения синхронисток: «двойная балетная нога», «кран», «вертикаль», «рыбий хвост», «ванна», «дельфин»…
К созданным коллажам есть возможность добавлять короткие подписи
и применять различные фильтры.
Изящный тонкий металлизированный корпус, плавные грани и изогнутое стекло 3D Arc создают особенную визуальную легкость и придают премиальность дизайну гаджета.

Так же легко выполняют упражнения
в воде ведущие синхронистки мира
Оптимальный размер дисплея, 5,2 дюйма, с высоким разрешением Full HD
и, ставшая уже традиционной, технология In-Cell Touch обеспечивают идеальные условия для комфортного просмотра фото и видео.
Площадь бассейна для выступления синхронисток составляет 600 (20х30) квадратных метров. Глубина – не меньше 3 метров
Благодаря поддержке LTE можно легко обновлять страницы в социальных сетях в путешествиях и дома. Мощный 8-ядерный процессор 1,14 ГГц обеспечивает высокую скорость работы гаджета. Наличие универсального слота позволит
в зависимости от предпочтений комбинировать виды связи и использовать вторую SIM-карту или расширить объем памяти с помощью MicroSD карты.

Россия – безоговорочный лидер в синхронном плавании
и является фаворитом соревнований любого уровня
Кстати
Дополнительно к смартфонам LG X Power и X style можно приобрести
умный чехол LG Quick Cover View. С помощью прозрачного сенсорного материала удобно отвечать на звонки и просмартривать уведомления,
не открывая крышки чехла.