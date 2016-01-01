Игорь ЗЕТИЛОВ
Воспитываем смену
Подобно молодым спортсменам, идущим на смену старшему поколению, новые смартфоны LG серии Х унаследовали лучшие характеристики от флагманских устройств G5SE- и V10.
Модели LG X power, X style, X cam и X view - подтянутые, спортивные и являются настоящими профессионалами. Sovsport.ru попытался понять,
на какие виды спорта похожи новинки.
на какие виды спорта похожи новинки.
LG X view =
десятиборье
десятиборье
LG X view – настоящий многоборец. Он умеет все! От V10 он унаследовал второй дисплей, позволяющий всегда быть в курсе происходящего, проверять почту, получать уведомления от приложений и доступ к основным настройкам. X view — это первая модель LG среднего сегмента с такой функцией!
Как и в самом сложном и продолжительном по времени виде легкой
атлетики в этом смартфоне важна каждая деталь.
Как и в самом сложном и продолжительном по времени виде легкой
атлетики в этом смартфоне важна каждая деталь.
Вы же не сможете сказать, что важнее в десятиборье:
метание копья или прыжок в длину?
метание копья или прыжок в длину?
Основная камера LG X view 13 Мп позволит сделать качественные снимки
в любую минуту. Фронтальная камера 8 Мп, с функцией съемки по жесту руки, станет надежным помощником в съемке селфи. Благодаря поддержке LTE вы всегда сможете быстро получить необходимую информацию или пополнить галерею фотографий на своей страничке в социальных сетях, а операционная система Android® 6.0 (Marshmallow) обеспечит стабильную работу смартфона
в активном режиме.
Как видим, LG X view взял все лучшее от флагманского смартфона LG G5SE.
в любую минуту. Фронтальная камера 8 Мп, с функцией съемки по жесту руки, станет надежным помощником в съемке селфи. Благодаря поддержке LTE вы всегда сможете быстро получить необходимую информацию или пополнить галерею фотографий на своей страничке в социальных сетях, а операционная система Android® 6.0 (Marshmallow) обеспечит стабильную работу смартфона
в активном режиме.
Как видим, LG X view взял все лучшее от флагманского смартфона LG G5SE.
Десятиборцы должны соответствовать лучшим из лучших: бежать, как спринтеры, прыгать, как профессиональные прыгуны, метать и толкать, словно настоящие метатели
и толкатели. Все это смотрится очень гармонично, а победа
в десятиборье – в особом почете
и толкатели. Все это смотрится очень гармонично, а победа
в десятиборье – в особом почете
Корпус X view выполнен из очень приятного на ощупь глянцевого стекловолокна, элегантный и лаконичный дизайн отличается
тонкостью и изяществом граней.
тонкостью и изяществом граней.
LG X view
Тело десятиборца – мускулистое и одновременно очень стройное – ни грамма лишнего жира
Выбирать X view пользователи могут из трех цветовых решений: универсального черного и белого цветов, а также розового цвета.
LG X power =
марафон
марафон
LG X power – это бегун на длинные дистанции, ведь он отличается увеличенной ёмкостью аккумулятора - 4 100 мАч, гарантирующего долгое время работы смартфона. А чтобы силы быстрее восстанавливались, применяется технология быстрой зарядки, с которой смартфон заряжается почти в два раза быстрее, чем обычно. Всего за 45 минут можно восполнить заряд батареи до 50%,
а полная подзарядка занимает чуть менее двух часов.
Как истинный спортсмен LG X power не бросает своих на полпути и помогает другим устройствам продержаться до финишной прямой. Чтобы подзарядить другие устройства от мощной батареи LG X power достаточно использовать удобный кабель USB On-The-Go.
а полная подзарядка занимает чуть менее двух часов.
Как истинный спортсмен LG X power не бросает своих на полпути и помогает другим устройствам продержаться до финишной прямой. Чтобы подзарядить другие устройства от мощной батареи LG X power достаточно использовать удобный кабель USB On-The-Go.
Любой марафонец, к слову, тоже должен уметь правильно распределять и быстро восстанавливать силы, а также помогать на дистанции, если требуется, друзьям-соперникам
Любителям прямых трансляций соревнований понравится смотреть их
на широком 5,3" HD-дисплее, качество изображения позволит буквально погрузиться в атмосферу события. Мгновенный отклик на касание и высокую яркость экрана даже на солнце обеспечивает технология In-Cell Touch. Кстати, благодаря этой же технологии, экран смартфона продолжает откликаться на касания, даже если стекло разбилось.
Для тех же, кто в режиме реального времени постит собственные репортажи
в социальных сетях с трибун болельщиков основная камера c разрешением
13 Мп обеспечивает высокую детализацию на фото и видео, а благодаря фронтальной камере 5 Мп селфи всегда будут получаться естественными
и яркими.
на широком 5,3" HD-дисплее, качество изображения позволит буквально погрузиться в атмосферу события. Мгновенный отклик на касание и высокую яркость экрана даже на солнце обеспечивает технология In-Cell Touch. Кстати, благодаря этой же технологии, экран смартфона продолжает откликаться на касания, даже если стекло разбилось.
Для тех же, кто в режиме реального времени постит собственные репортажи
в социальных сетях с трибун болельщиков основная камера c разрешением
13 Мп обеспечивает высокую детализацию на фото и видео, а благодаря фронтальной камере 5 Мп селфи всегда будут получаться естественными
и яркими.
«Стальные» люди, которые пробегают 42 км
и еще 195 метров отличаются отменным здоровьем
и еще 195 метров отличаются отменным здоровьем
LG X power
LG X style =
художественная гимнастика
художественная гимнастика
Грация и гибкость настроек пользовательского интерфейса – неотъемлемые черты LG X style. Это изящный смартфон с тонким корпусом, всего 6,9 мм
и плавными изогнутыми линиями, поэтому он ассоциируется с художественной гимнастикой. LG X style идеально поместится в любой карман. В него влюбляешься сразу. Очень насыщенные цвета, хорошие углы обзора, а также внушительный запас яркости. Благодаря оптимальному размеру дисплея комфортно пролистывать страницы и выбирать необходимые функции одной рукой. Широкий 5-дюймовый HD-дисплей X style обеспечивает высокое качество изображения.
и плавными изогнутыми линиями, поэтому он ассоциируется с художественной гимнастикой. LG X style идеально поместится в любой карман. В него влюбляешься сразу. Очень насыщенные цвета, хорошие углы обзора, а также внушительный запас яркости. Благодаря оптимальному размеру дисплея комфортно пролистывать страницы и выбирать необходимые функции одной рукой. Широкий 5-дюймовый HD-дисплей X style обеспечивает высокое качество изображения.
Лента (ее длина 6 метров) «художницы» во время
выполнения упражнения должна пребывать
в непрерывном движении
выполнения упражнения должна пребывать
в непрерывном движении
LG X style, как и другие смартфоны серии X, унаследовал премиальные функции у старшего поколения, такие как пользовательский интерфейс UX 5.0, новейшую операционную систему Android® 6.0 Marshmallow и функцию «Автосъёмка» селфи. При этом ставшие привычными «Съемка по жесту руки»
и «Виртуальная вспышка» также присутствуют в арсенале нашего «гимнаста».
и «Виртуальная вспышка» также присутствуют в арсенале нашего «гимнаста».
Самым сложным в художественной гимнастике считается
упражнение с булавами. Вес одной – 150 граммов,
длина – 40-50 см. Взмахи и броски должны сочетаться
с отточенными движениями тела.
упражнение с булавами. Вес одной – 150 граммов,
длина – 40-50 см. Взмахи и броски должны сочетаться
с отточенными движениями тела.
С молниеносной быстротой и невесомой легкостью модель оперирует функцией «Автосъемка», когда селфи-камера автоматически распознает
лицо пользователя и сама делает снимок через несколько секунд.
При этом не нужно касаться экрана, нажимать на кнопки, говорить
«Cheese» или сигнализировать жестом.
лицо пользователя и сама делает снимок через несколько секунд.
При этом не нужно касаться экрана, нажимать на кнопки, говорить
«Cheese» или сигнализировать жестом.
LG X style
Самым «народным» (но не простым!) предметом
в художественной гимнастике является мяч.
Его диаметр – 18-20 см, а вес – 400 граммов
в художественной гимнастике является мяч.
Его диаметр – 18-20 см, а вес – 400 граммов
Спортсменам во время соревнований часто приходится адаптироваться
к новым часовым поясам. Функция «Мировое время» позволит быстро узнать местное время в различных городах, просто выберите соответствующий часовой пояс из списка одним движением руки. А чтобы прочно запомнить информацию и с уверенностью ее воспроизвести на другом смартфоне, создавайте и переносите резервные копии данных с вашего предыдущего смартфона на новый по беспроводной связи при помощи функции LG Backup.
к новым часовым поясам. Функция «Мировое время» позволит быстро узнать местное время в различных городах, просто выберите соответствующий часовой пояс из списка одним движением руки. А чтобы прочно запомнить информацию и с уверенностью ее воспроизвести на другом смартфоне, создавайте и переносите резервные копии данных с вашего предыдущего смартфона на новый по беспроводной связи при помощи функции LG Backup.
В программу Олимпиад художественная гимнастика
была включена в 2000-м году. Золотые медали
в личном многоборье завоевывали только
российские «художницы»
была включена в 2000-м году. Золотые медали
в личном многоборье завоевывали только
российские «художницы»
LG X cam =
синхронное плавание
синхронное плавание
В синхронном плавании важно не упустить детали.
Они в этом виде спорта просто прекрасны
Они в этом виде спорта просто прекрасны
Как и G5SE, LG X cam оснащена двойной основной камерой: со стандартным
13-мегапиксельным объективом и широкоугольным 5-мегапиксельным, позволяющим делать съемку с углом обзора 120°, приближающим оптику устройства к возможностям человеческого глаза. Поэтому снимая выступление широкоформатным объективом LG X cam болельщики смогут в полном объеме охватить всю красоту выступления любимой команды. А чтобы украсить получившимися фотографиями памятный альбом, в X cam есть режим, «Фотография в рамке», когда два изображения, снятые обычной
и широкоугольной камерами совмещаются в виде коллажа как картина
и ее обрамление.
13-мегапиксельным объективом и широкоугольным 5-мегапиксельным, позволяющим делать съемку с углом обзора 120°, приближающим оптику устройства к возможностям человеческого глаза. Поэтому снимая выступление широкоформатным объективом LG X cam болельщики смогут в полном объеме охватить всю красоту выступления любимой команды. А чтобы украсить получившимися фотографиями памятный альбом, в X cam есть режим, «Фотография в рамке», когда два изображения, снятые обычной
и широкоугольной камерами совмещаются в виде коллажа как картина
и ее обрамление.
Когда выступают синхронистки, под водой
обязательно должны быть динамики, чтобы
спортсменки могли слышать музыку
обязательно должны быть динамики, чтобы
спортсменки могли слышать музыку
Функция «Живое фото» позволяет одновременно сделать короткое видео
для изображения в рамке и фотографию для самой рамки.
для изображения в рамке и фотографию для самой рамки.
За одно выступление можно запечатлеть фирменные движения синхронисток: «двойная балетная нога», «кран», «вертикаль», «рыбий хвост», «ванна», «дельфин»…
К созданным коллажам есть возможность добавлять короткие подписи
и применять различные фильтры.
Изящный тонкий металлизированный корпус, плавные грани и изогнутое стекло 3D Arc создают особенную визуальную легкость и придают премиальность дизайну гаджета.
и применять различные фильтры.
Изящный тонкий металлизированный корпус, плавные грани и изогнутое стекло 3D Arc создают особенную визуальную легкость и придают премиальность дизайну гаджета.
Так же легко выполняют упражнения
в воде ведущие синхронистки мира
в воде ведущие синхронистки мира
Оптимальный размер дисплея, 5,2 дюйма, с высоким разрешением Full HD
и, ставшая уже традиционной, технология In-Cell Touch обеспечивают идеальные условия для комфортного просмотра фото и видео.
и, ставшая уже традиционной, технология In-Cell Touch обеспечивают идеальные условия для комфортного просмотра фото и видео.
Площадь бассейна для выступления синхронисток составляет 600 (20х30) квадратных метров. Глубина – не меньше 3 метров
Благодаря поддержке LTE можно легко обновлять страницы в социальных сетях в путешествиях и дома. Мощный 8-ядерный процессор 1,14 ГГц обеспечивает высокую скорость работы гаджета. Наличие универсального слота позволит
в зависимости от предпочтений комбинировать виды связи и использовать вторую SIM-карту или расширить объем памяти с помощью MicroSD карты.
в зависимости от предпочтений комбинировать виды связи и использовать вторую SIM-карту или расширить объем памяти с помощью MicroSD карты.
Россия – безоговорочный лидер в синхронном плавании
и является фаворитом соревнований любого уровня
и является фаворитом соревнований любого уровня
Кстати
Дополнительно к смартфонам LG X Power и X style можно приобрести
умный чехол LG Quick Cover View. С помощью прозрачного сенсорного материала удобно отвечать на звонки и просмартривать уведомления,
не открывая крышки чехла.
умный чехол LG Quick Cover View. С помощью прозрачного сенсорного материала удобно отвечать на звонки и просмартривать уведомления,
не открывая крышки чехла.