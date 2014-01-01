ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СОЧИ
Использование объектов олимпийской инфраструктуры после Игр-2014 — один из самых ярких и грамотных примеров того, чем должно становиться олимпийское наследие. Ни один из стадионов не простаивает — кроме главной арены, «Фишта», но и ему еще суждено стать центром притяжения мирового внимания.
Горный кластер
Комплекс трамплинов
«Русские горки»
Во время Олимпиады здесь проходили состязания по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. После нее — международные и всероссийские соревнования по этим видам спорта, а также другие мероприятия. Находится на балансе ФЦСП «Юг-Спорт».
«Русские горки»
Во время Олимпиады здесь проходили состязания по прыжкам на лыжах с трамплина и лыжному двоеборью. После нее — международные и всероссийские соревнования по этим видам спорта, а также другие мероприятия. Находится на балансе ФЦСП «Юг-Спорт».
Центр санного спорта «Санки»
Здесь проходили не только олимпийские состязания саночников, как это следует из названия, но и бобслеистов со скелетонистами. После Олимпиады объект использовался для проведения международных соревнований. Планировалось, что в 2017 году здесь пройдет чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за последствий допингового скандала в виде доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена его перенесли в Германию.
Здесь проходили не только олимпийские состязания саночников, как это следует из названия, но и бобслеистов со скелетонистами. После Олимпиады объект использовался для проведения международных соревнований. Планировалось, что в 2017 году здесь пройдет чемпионат мира по бобслею и скелетону, но из-за последствий допингового скандала в виде доклада комиссии ВАДА под руководством Ричарда Макларена его перенесли в Германию.
Горнолыжный центр
и экстрим-парк «Роза Хутор»
Место проведения олимпийских соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду после Игр превратилось в полномасштабный курорт. Гостиницы расположены в долине реки Мзымта (примерно 600 метров над уровнем моря), а также чуть выше (1100 метров), в бывшей горной Олимпийской деревне. А зона катания простирается до самых вершин — верхняя очередь подъемника приводит гостей курорта на высоту 2300 метров над уровнем моря.
и экстрим-парк «Роза Хутор»
Место проведения олимпийских соревнований по горнолыжному спорту и сноуборду после Игр превратилось в полномасштабный курорт. Гостиницы расположены в долине реки Мзымта (примерно 600 метров над уровнем моря), а также чуть выше (1100 метров), в бывшей горной Олимпийской деревне. А зона катания простирается до самых вершин — верхняя очередь подъемника приводит гостей курорта на высоту 2300 метров над уровнем моря.
— Олимпиада в Сочи получилась прекрасной во всех отношениях. В плане организации Игры-2014 стали одними из лучших в истории. Это признали все. Наша цель была показать новую страну, показать всему мируц, как вовлечены наши люди в спорт, мы хотели повысить интерес к зимним видам спорта. Считаю, что у нас это получилось.
Комплекс лыжного спорта и биатлона «Лаура»
Комплекс «Лаура», где проходили олимпийские соревнования по лыжному спорту и биатлону, после Олимпиады вошел в состав горно-туристического центра «Газпром». Здесь проводятся различные соревнования и спортивно-тренировочные мероприятия.
Комплекс «Лаура», где проходили олимпийские соревнования по лыжному спорту и биатлону, после Олимпиады вошел в состав горно-туристического центра «Газпром». Здесь проводятся различные соревнования и спортивно-тренировочные мероприятия.
Прибрежный кластер
Стадион «Фишт»
На этой арене прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. После завершения Олимпиады началась реконструкция стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены. На ней состоятся матчи группового турнира и один из полуфиналов Кубка Конфедераций 2017 года. Находится на балансе администрации Краснодарского края.
На этой арене прошли церемонии открытия и закрытия Олимпийских игр в Сочи. После завершения Олимпиады началась реконструкция стадиона к чемпионату мира по футболу 2018 года. В настоящее время строительно-монтажные работы завершены. На ней состоятся матчи группового турнира и один из полуфиналов Кубка Конфедераций 2017 года. Находится на балансе администрации Краснодарского края.
Дворец спорта «Большой»
Большинство объектов прибрежного кластера отошли к центру «Сириус», созданному для одаренных детей фондом «Талант и успех». Возглавляет Попечительский Совет фонда Президент России. «Большой», арена несостоявшейся олимпийской победы сборной России, в настоящее время является домашней для клуба КХЛ — ХК «Сочи». В 2015 году на ней прошел Матч всех звезд КХЛ. Периодически проходят иные развлекательные мероприятия. Находится на балансе администрации Краснодарского края.
Большинство объектов прибрежного кластера отошли к центру «Сириус», созданному для одаренных детей фондом «Талант и успех». Возглавляет Попечительский Совет фонда Президент России. «Большой», арена несостоявшейся олимпийской победы сборной России, в настоящее время является домашней для клуба КХЛ — ХК «Сочи». В 2015 году на ней прошел Матч всех звезд КХЛ. Периодически проходят иные развлекательные мероприятия. Находится на балансе администрации Краснодарского края.
Ледовая арена «Айсберг»
Изначально по плану арену, предназначенную для состязаний по шорт-треку и фигурному катанию, должны были разобрать и перевезти в один из регионов России. Затем появилась идея превратить «Айсберг» в велотрек. Однако фигуристы и шорт-трекисты принесли стране так много медалей, что возобладали ностальгические чувства. Ледовую арену оставили там, где она стоит. Она используется для тренировок школы фигуристов, в ней периодически проходят соревнования, концерты и шоу — в частности, спектакли Ильи Авербуха, выступления группы «Ленинград». Находится на балансе ФЦСП «Юг-Спорт».
Изначально по плану арену, предназначенную для состязаний по шорт-треку и фигурному катанию, должны были разобрать и перевезти в один из регионов России. Затем появилась идея превратить «Айсберг» в велотрек. Однако фигуристы и шорт-трекисты принесли стране так много медалей, что возобладали ностальгические чувства. Ледовую арену оставили там, где она стоит. Она используется для тренировок школы фигуристов, в ней периодически проходят соревнования, концерты и шоу — в частности, спектакли Ильи Авербуха, выступления группы «Ленинград». Находится на балансе ФЦСП «Юг-Спорт».
Ледовая арена «Шайба»
Изначально арену собирались перевезти в другой город, но затем выяснилось, что из-за некоторых конструктивных особенностей это невозможно. В настоящее время «Шайба» используется Всероссийским детским образовательным центром «Сириус», который находится по соседству с Олимпийским парком. Там работает школа хоккея, проводятся мероприятия и по другим видам спорта — так, два года подряд в «Шайбе» организовывались сборы и контрольные прокаты сильнейших фигуристов России.
Изначально арену собирались перевезти в другой город, но затем выяснилось, что из-за некоторых конструктивных особенностей это невозможно. В настоящее время «Шайба» используется Всероссийским детским образовательным центром «Сириус», который находится по соседству с Олимпийским парком. Там работает школа хоккея, проводятся мероприятия и по другим видам спорта — так, два года подряд в «Шайбе» организовывались сборы и контрольные прокаты сильнейших фигуристов России.
Тренировочный каток
Во время Олимпийских игр эта ледовая площадка была задействована под официальные тренировки. Сейчас там находится школа фигурного катания имени Татьяны Волосожар и Максима Транькова (правда, сами двукратные олимпийские чемпионы пока там не работают, являясь только идейными вдохновителями). Кроме того, на этом катке работает группа Алексея Урманова, в которой тренируется чемпионка олимпийских командных соревнований Юлия Липницкая. Находится на балансе ФЦСП «Юг-Спорт».
Во время Олимпийских игр эта ледовая площадка была задействована под официальные тренировки. Сейчас там находится школа фигурного катания имени Татьяны Волосожар и Максима Транькова (правда, сами двукратные олимпийские чемпионы пока там не работают, являясь только идейными вдохновителями). Кроме того, на этом катке работает группа Алексея Урманова, в которой тренируется чемпионка олимпийских командных соревнований Юлия Липницкая. Находится на балансе ФЦСП «Юг-Спорт».
Ледяной куб
Место для проведения олимпийских соревнований по керлингу после Игр было перепрофилировано в многофункциональное сооружение. В «Ледяном кубе» проходят как состязания и тренировки керлингистов, так и концерты, конференции и другие мероприятия.
Место для проведения олимпийских соревнований по керлингу после Игр было перепрофилировано в многофункциональное сооружение. В «Ледяном кубе» проходят как состязания и тренировки керлингистов, так и концерты, конференции и другие мероприятия.
«Адлер-Арена»
И Ледовый овал для конькобежного спорта сохранять большой необходимости не было — в России есть два современных центра подготовки «скороходов», в Коломне и Челябинске. Поэтому сооружение превратили в теннисную академию. На ее кортах уже прошли два матча Кубка Федерации — неофициального чемпионата мира среди женских команд.
И Ледовый овал для конькобежного спорта сохранять большой необходимости не было — в России есть два современных центра подготовки «скороходов», в Коломне и Челябинске. Поэтому сооружение превратили в теннисную академию. На ее кортах уже прошли два матча Кубка Федерации — неофициального чемпионата мира среди женских команд.