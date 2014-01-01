ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СОЧИ

Ледовая арена «Айсберг»

Изначально по плану арену, предназначенную для состязаний по шорт-треку и фигурному катанию, должны были разобрать и перевезти в один из регионов России. Затем появилась идея превратить «Айсберг» в велотрек. Однако фигуристы и шорт-трекисты принесли стране так много медалей, что возобладали ностальгические чувства. Ледовую арену оставили там, где она стоит. Она используется для тренировок школы фигуристов, в ней периодически проходят соревнования, концерты и шоу — в частности, спектакли Ильи Авербуха, выступления группы «Ленинград». Находится на балансе ФЦСП «Юг-Спорт».

