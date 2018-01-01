РЕЙТИНГ СТРОЯЩИХСЯ СТАДИОНОВ

«Советский спорт» продолжает публикацию собственных рейтингов. И сегодня мы проанализировали ход строительства футбольных стадионов. Речь идёт не только о тех стадионах, что строятся к чемпионату мира. В список мы включили и тот стадион, что изначально был в расширенном списке-2018, потом был исключен из него, но находится под пристальным вниманием – стадион «Динамо».



До старта чемпионата мира остаётся 499 дня. Полностью готовы лишь два стадиона – «Открытие Арена» и «Казань Арена».



Сразу поясним, что мы сознательно ушли от анализа различных строительно-юридических терминов: «введён в строй», «готовится к введению в строй», «находится в режиме адаптации к требованиям ФИФА» (это, конечно, самое яркое терминологическое ноу-хау, особенно когда для этого выделяются дополнительные средства!). Мы анализируем ситуацию с теми стадионами, где пока не проводились матчи.



