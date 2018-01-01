РЕЙТИНГ СТРОЯЩИХСЯ СТАДИОНОВ
В таких масштабах и в таком количестве футбольные стадионы в России ещё никогда не строились. В этом смысле чемпионат мира-2018 – это не только существенная нагрузка на бюджет, но и всё-таки подарок всем футбольным болельщикам. Между тем во что выливается этот подарок? На сколько возросла первоначальная смета? Будет ли кому играть на этих стадионах после чемпионата? Ведь не ради одного лишь чемпионата мира строятся все эти арены.
«Советский спорт» продолжает публикацию собственных рейтингов. И сегодня мы проанализировали ход строительства футбольных стадионов. Речь идёт не только о тех стадионах, что строятся к чемпионату мира. В список мы включили и тот стадион, что изначально был в расширенном списке-2018, потом был исключен из него, но находится под пристальным вниманием – стадион «Динамо».
До старта чемпионата мира остаётся 499 дня. Полностью готовы лишь два стадиона – «Открытие Арена» и «Казань Арена».
Сразу поясним, что мы сознательно ушли от анализа различных строительно-юридических терминов: «введён в строй», «готовится к введению в строй», «находится в режиме адаптации к требованиям ФИФА» (это, конечно, самое яркое терминологическое ноу-хау, особенно когда для этого выделяются дополнительные средства!). Мы анализируем ситуацию с теми стадионами, где пока не проводились матчи.
До старта чемпионата мира остаётся 499 дня. Полностью готовы лишь два стадиона – «Открытие Арена» и «Казань Арена».
Сразу поясним, что мы сознательно ушли от анализа различных строительно-юридических терминов: «введён в строй», «готовится к введению в строй», «находится в режиме адаптации к требованиям ФИФА» (это, конечно, самое яркое терминологическое ноу-хау, особенно когда для этого выделяются дополнительные средства!). Мы анализируем ситуацию с теми стадионами, где пока не проводились матчи.
Степень готовности стадиона
Опираемся на последние цифры, публично прозвучавшие из уст ответственных за строительство чиновников.
* Официальные названия стадионов могут претерпеть изменения,
приводим наименования в соответствии с данными на сайте FIFA
приводим наименования в соответствии с данными на сайте FIFA
Наверное, какие-то дополнительные пояснения не нужны: оценивается то, насколько далеко стадион расположен от основных транспортных артерий города и т.п. Ситуации, подобные казанской, крайне обидны: «Казань-Арена» - стадион-красавец, но добираться до него от единственной в городе ветки метро долго и неудобно.
Самые вместительные арены, которые и после чемпионата мира предполагается заполнять под завязку. По крайней мере, их обещают использовать «по полной программе».
Самые скромные по вместительности стадионы. Некоторые из тех, что строятся к чемпионату, ждет реконструкция и сокращение мест после мирового первенства. Напомним, по регламентным нормам ФИФА, минимальная вместительность стадиона на чемпионате мира может быть 40000 мест. Для стадионов в Калининграде и Екатеринбурге чиновники ФИФА согласились сделать исключение – 35000. Впрочем, после чемпионата мира мест на трех стадионах (за счет демонтажа дополнительных трибун) станет еще меньше: арены в Екатеринбурге, Калининграде и Саранске «похудеют».
ЭКОНОМНЫЕ
И БЕЗДОННЫЕ
И БЕЗДОННЫЕ
Рассказы о том, как дорожает смета иных спортивных объектов, вызывают уже раздражение у многих. Мы не сравниваем стоимость различных стадионов – в одних случаях требуется просто строительство стадиона на голом месте, в других – полномасштабная реконструкция, включая прилегающие территории. Без каких-то комментариев и выводов просто сравним изначальную стоимость проекта и ту, которая фигурирует на данный момент (понятно, что и она может подкорректироваться). Цифры приведены в миллиардах рублей. Лишь один стадион, как обещают, станет дешевле, чем был в первоначальных планах. Но это объясняется просто: именно здесь доля «временных» мест наиболее внушительна. Легковозводимые сектора демонтируют, поэтому и закладывать многие миллиарды на капитальное строительство не понадобилось.