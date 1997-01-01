Текст: Сергей Подгорнов
Хоккей: фортуна, лотерея
Несколько историй о числах,
которые приносят счастье
которые приносят счастье
Даже самые серьезные и рассудительные люди время от времени полагаются на удачу. Конечно, терпение и труд помогают, но в решающие моменты толика везения нужна даже самому трудолюбивому. Когда на третьей минуте овертайма финала чемпионата мира по хоккею-2008 Илья Ковальчук отправил шайбу в верхний правый угол канадских ворот, лишь считанные миллиметры отделяли гол от попадания в штангу. В тот день удача была на стороне сборной России, гол Ильи принес золото нашей команде.
В хоккее (да и в спорте вообще) подобные моменты случаются сплошь и рядом. На старте все равны, но побеждает тот, кто сильнее, кто лучше готов – и кому немного повезло. Обычному зрителю вряд ли выпадет когда-нибудь возможность забросить шайбу в финале чемпионата мира. Гораздо больше шансов испытать схожие эмоции в той же лотерее «Гослото», средства от которой идут на развитие российского спорта.
Но ощутить себя «в шкуре» любимого игрока все же можно – через популярные среди спортсменов приметы и ритуалы. Многие хоккеисты, например, во время плей-офф боятся прикоснуться к бритве (из-за этого до финалов обычно доходят команды, состоящие почти исключительно из бородачей). Одни после каждого матча меняют шнурки от коньков, другие разговаривают с клюшками, третьи ступают на лед только с определенной ноги, четвертые в день важной игры уходят в себя и ни с кем не общаются.
Самые главные суеверия большинства хоккеистов (так же, как и у участников лотерей) касаются цифр и номеров. Как правило, каждый выбирает любимое число еще в детстве и старается не изменять ему на протяжении карьеры. И почти у всех хоккеистов есть причины, по которым они выбирают то или иное число. Перед стартом чемпионата мира по хоккею «Советский спорт» разобрался в хоккейной нумерологии и нашел несколько очень интересных историй о числах, которые приносят удачу в любимой игре миллионов.
Что такое "Гослото"?
Лотереи «Гослото» продолжают традиции популярного в советское время "Спортлото". Их организатором выступило Федеральное агентство по физической культуре и спорту (в настоящее время эту роль играет Министерство спорта РФ).
Сегодня они включают в себя четыре лотереи: «Гослото «4 из 20», «Гослото «5 из 36», «Гослото «6 из 45» и «Гослото «7 из 49». Принцип участия в них прост: участнику нужно отметить цифровую комбинацию в билете и дождаться розыгрыша. Если во время тиража выпадут отмеченные вами числа, вы выиграли.
Главная миссия лотерей «Гослото» - привлечение средств для развития отечественного спорта. В общей сложности благодаря им в федеральный бюджет было перечислено более 6 миллиардов рублей, которые пошли на строительство новых стадионов, спортшкол и других объектов спортивной инфраструктуры в российских городах. Также «Гослото» поддерживает также отдельные федерации и турниры – например, Российский союз спортсменов.
Сегодня они включают в себя четыре лотереи: «Гослото «4 из 20», «Гослото «5 из 36», «Гослото «6 из 45» и «Гослото «7 из 49». Принцип участия в них прост: участнику нужно отметить цифровую комбинацию в билете и дождаться розыгрыша. Если во время тиража выпадут отмеченные вами числа, вы выиграли.
Главная миссия лотерей «Гослото» - привлечение средств для развития отечественного спорта. В общей сложности благодаря им в федеральный бюджет было перечислено более 6 миллиардов рублей, которые пошли на строительство новых стадионов, спортшкол и других объектов спортивной инфраструктуры в российских городах. Также «Гослото» поддерживает также отдельные федерации и турниры – например, Российский союз спортсменов.
Счастливый 13-й
Вячеслав Козлов получил номер 13 "по наследству" от отца. Фото: Getty Images
С этим номером связано огромное количество суеверий и, как правило, в большинстве команд он никем не занят. Правда, в советское время структуры, управляющие хоккеем, на суеверия внимания не обращали - номера хоккеистам выдавали вместе с формой, и самодеятельность с номерами не поощрялась. Так что легендарный Борис Михайлов, например, почти всю карьеру в сборной СССР под 13-м номером отыграл, и не особо переживал из-за этого. Не боялись «чертовой дюжины» и другие игроки «Красной машины» разных лет – Игорь Ромишевский, Николай Дроздецкий, Алексей Жамнов…
Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет. Иностранцы всегда с опасной относились к этой цифре, в отличие от русских игроков, выступавших за океаном. Павлу Дацюку, Валерию Каменскому, Вячеславу Козлову 13-й номер не помешал провести отличную карьеру. Павел Дацюк даже считает, что у этого числа есть определенная магия и ему нравится, что многие боятся этой цифры. «Волшебник» сам попросил 13-й номер, когда пришел в казанский «Ак Барс» в уже далеком 1999 году. И с тех пор с ним не расстается.
Олимпийскому чемпиону и обладателю Кубка Стэнли Валерию Каменскому свитер с этой цифрой на спине достался от Николая Дроздецкого, завершившего карьеру. И чертова дюжина принесла ему удачу: Именно под 13-м номером он выиграл все свои трофеи, 13-го числа родились его дети – сын – 13 января, а дочка – 13 марта. В карьере Каменского был период, когда он был вынужден играть под 31-м номером, и в те моменты его преследовали неудачи – часто случались травмы, а шайба не шла в ворота... Спустя какое-то время на спину Валерия вернулось заветное число «13», и карьера вновь пошла в гору.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, член знаменитой «Русской пятерки» «Детройта» Вячеслав Козлов получил 13-й номер в наследство от отца – Анатолия Козлова, который выступал за «Химик». Под ним Вячеслав отыграл часть карьеры в России и отправился за океан. Правда, в НХЛ ему пришлось отстаивать право играть под этим номером. Тренер «Красных крыльев» Скотти Боумэн считал, что с игроком, выбравшим «чертову дюжину», его команда не сможет выиграть Кубок Стэнли, и просил Козлова выбрать другой номер. Но Вячеслав стоял на своем, а после того, как «Детройт» в 1997 выиграл трофей, Боумэн к этому разговору больше не возвращался.
Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет. Иностранцы всегда с опасной относились к этой цифре, в отличие от русских игроков, выступавших за океаном. Павлу Дацюку, Валерию Каменскому, Вячеславу Козлову 13-й номер не помешал провести отличную карьеру. Павел Дацюк даже считает, что у этого числа есть определенная магия и ему нравится, что многие боятся этой цифры. «Волшебник» сам попросил 13-й номер, когда пришел в казанский «Ак Барс» в уже далеком 1999 году. И с тех пор с ним не расстается.
Олимпийскому чемпиону и обладателю Кубка Стэнли Валерию Каменскому свитер с этой цифрой на спине достался от Николая Дроздецкого, завершившего карьеру. И чертова дюжина принесла ему удачу: Именно под 13-м номером он выиграл все свои трофеи, 13-го числа родились его дети – сын – 13 января, а дочка – 13 марта. В карьере Каменского был период, когда он был вынужден играть под 31-м номером, и в те моменты его преследовали неудачи – часто случались травмы, а шайба не шла в ворота... Спустя какое-то время на спину Валерия вернулось заветное число «13», и карьера вновь пошла в гору.
Двукратный обладатель Кубка Стэнли, член знаменитой «Русской пятерки» «Детройта» Вячеслав Козлов получил 13-й номер в наследство от отца – Анатолия Козлова, который выступал за «Химик». Под ним Вячеслав отыграл часть карьеры в России и отправился за океан. Правда, в НХЛ ему пришлось отстаивать право играть под этим номером. Тренер «Красных крыльев» Скотти Боумэн считал, что с игроком, выбравшим «чертову дюжину», его команда не сможет выиграть Кубок Стэнли, и просил Козлова выбрать другой номер. Но Вячеслав стоял на своем, а после того, как «Детройт» в 1997 выиграл трофей, Боумэн к этому разговору больше не возвращался.
Легендарный 99-й
Уэйн Гретцки сделал номер 99 самым узнаваемым в мировом хоккее. Фото: Getty Images
В истории хоккея есть несколько культовых номеров, но самый известный – 99-й. Таким его сделал Уэйн Гретцки – игрок, установивший 61 рекорд НХЛ, большинство из которых, вероятно, не покорится никому. Регалии канадца можно перечислять бесконечно, равно как и его заслуги перед мировым хоккеем. Гретцки – единственный представитель Северной Америки в символической сборной столетия Международной федерации хоккея.
Тем интереснее история появления на его спине двух девяток. Для хоккея того времени, когда карьера Уэйна только лишь набирала обороты, подобные номера были редкостью. Собственно, сам Гретцки мечтал быть похожим на своего кумира Горди Хоу и с детских лет неизменно выбирал девятку. Но когда он пришел в юниорскую команду «Грейхаундс» из Юниорской лиги Онтарио, то его любимый номер оказался занят, и некто Брайан Гуалацци отказался его уступить.
Уэйн некоторое время играл под 14-м и 19-м, но однажды к нему подошел генеральный менеджер «Грейхаундс» и сказал: «Фил Эспозито и Кен Ходж после перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс» взяли 77-й и 88-й номера, я думаю, что тебе подойдет 99-й».
Поначалу Гретцки опасался, что над ним будут смеяться, если он выберет этот номер и отверг эту идею, но, в конечном счете, решился и спустя несколько десятилетий две девятки красуются на спинах тысяч мальчишек, мечтающих повторить великий хоккейный путь канадской легенды.
Тем интереснее история появления на его спине двух девяток. Для хоккея того времени, когда карьера Уэйна только лишь набирала обороты, подобные номера были редкостью. Собственно, сам Гретцки мечтал быть похожим на своего кумира Горди Хоу и с детских лет неизменно выбирал девятку. Но когда он пришел в юниорскую команду «Грейхаундс» из Юниорской лиги Онтарио, то его любимый номер оказался занят, и некто Брайан Гуалацци отказался его уступить.
Уэйн некоторое время играл под 14-м и 19-м, но однажды к нему подошел генеральный менеджер «Грейхаундс» и сказал: «Фил Эспозито и Кен Ходж после перехода в «Нью-Йорк Рейнджерс» взяли 77-й и 88-й номера, я думаю, что тебе подойдет 99-й».
Поначалу Гретцки опасался, что над ним будут смеяться, если он выберет этот номер и отверг эту идею, но, в конечном счете, решился и спустя несколько десятилетий две девятки красуются на спинах тысяч мальчишек, мечтающих повторить великий хоккейный путь канадской легенды.
Семейная «восьмерка»
Самый знаменитый российский хоккеист александр Овечкин выступает под тем же номером, что и его мама. Фото: Getty Images
Один из лучших форвардов современного хоккея Александр Овечкин большую часть своей карьеры выступает под 8-м номером. Объяснить этот выбор довольно легко. Его мама – прославленная баскетболистка, двукратная Олимпийская чемпионка Татьяна Николаевна Овечкина не расставалась с этой цифрой на протяжении всей карьеры. Но самое интересное, что и она выбрала ее не просто так.
Под 8-м номером выступал любимый игрок Татьяны Николаевны – Владимир Цинман. Мама Александра в своих интервью рассказывала, как он покорил ее своим мастерством: «Роскошный плеймейкер. Равных ему до сих пор не вижу. Я ходила на все матчи первенства Москвы, в которых участвовал Цинман. И когда у нас начались соревнования, я попросила 8-й номер. С тех пор восьмерка всегда была со мной: начиная с детской школы и заканчивая олимпийской сборной».
Так и сам Александр с первых шагов в хоккее всегда выбирал семейный номер на свой свитер, но когда его перевели во взрослую команду «Динамо», оказалось, что восьмерка занята капитаном – Алексеем Трощинским. В таких обстоятельствах 16-летний Овечкин выбрал свободный 32-й, под которым провел всю карьеру в родном клубе. И даже вернувшись в «Динамо» на время локаута в НХЛ в 2012 году продолжил выступать под 32-м номером, поскольку восьмерка вновь оказалась занята – на этот раз защитником Денисом Баранцевым.
Под 8-м номером выступал любимый игрок Татьяны Николаевны – Владимир Цинман. Мама Александра в своих интервью рассказывала, как он покорил ее своим мастерством: «Роскошный плеймейкер. Равных ему до сих пор не вижу. Я ходила на все матчи первенства Москвы, в которых участвовал Цинман. И когда у нас начались соревнования, я попросила 8-й номер. С тех пор восьмерка всегда была со мной: начиная с детской школы и заканчивая олимпийской сборной».
Так и сам Александр с первых шагов в хоккее всегда выбирал семейный номер на свой свитер, но когда его перевели во взрослую команду «Динамо», оказалось, что восьмерка занята капитаном – Алексеем Трощинским. В таких обстоятельствах 16-летний Овечкин выбрал свободный 32-й, под которым провел всю карьеру в родном клубе. И даже вернувшись в «Динамо» на время локаута в НХЛ в 2012 году продолжил выступать под 32-м номером, поскольку восьмерка вновь оказалась занята – на этот раз защитником Денисом Баранцевым.
Легенда № 17
Номер 17 теперь навсегда закреплен за Валерием Харламовым. Фото: Getty Images
Двукратный олимпийский чемпион, восьмикратный чемпион мира Валерий Харламов – один из символов той эпохи, когда советский хоккей был доминирующей силой в этом виде спорта. Вероятно, планета никогда не видела более талантливого и одаренного игрока, чем он.
Харламов был звездой одной из величайших троек в истории хоккея. Его связка с Владимиром Петровым и Борисом Михайловым была и остается эталоном хоккейного взаимодействия. Обладатель всех возможных командных трофеев и личных наград, он был уникален и вряд ли кто-то будет способен сравниться с ним в будущем. Поэтому то, что 17-й номер, с которым ассоциируются все успехи Валерия Борисовича, выведен из обращения не только в ЦСКА, но и в сборной России, воспринимается всеми, как должное. Илья Ковальчук – звезда СКА и бывший капитан команды на благотворительном матче «От чистого сердца», который поддерживало «Столото» – в честь своего кумира Харламова всю клубную карьеру проводит с цифрой 17 на спине, а в национальной сборной выступает под номером 71.
Впрочем, Харламов не всегда выступал под 17-м номером. Свой первый чемпионат мира он выиграл в свитере с 12-м номером, поскольку 17-й был занят Евгением Зиминым. На одной из самых популярных фотографий Валерий Борисович изображен с цифрой 14 на плече. Под этим номером он отыграл всю Суперсерию-77/78, но сейчас это не так важно: весь мир все равно помнит Харламова как «Легенду №17».
Харламов был звездой одной из величайших троек в истории хоккея. Его связка с Владимиром Петровым и Борисом Михайловым была и остается эталоном хоккейного взаимодействия. Обладатель всех возможных командных трофеев и личных наград, он был уникален и вряд ли кто-то будет способен сравниться с ним в будущем. Поэтому то, что 17-й номер, с которым ассоциируются все успехи Валерия Борисовича, выведен из обращения не только в ЦСКА, но и в сборной России, воспринимается всеми, как должное. Илья Ковальчук – звезда СКА и бывший капитан команды на благотворительном матче «От чистого сердца», который поддерживало «Столото» – в честь своего кумира Харламова всю клубную карьеру проводит с цифрой 17 на спине, а в национальной сборной выступает под номером 71.
Впрочем, Харламов не всегда выступал под 17-м номером. Свой первый чемпионат мира он выиграл в свитере с 12-м номером, поскольку 17-й был занят Евгением Зиминым. На одной из самых популярных фотографий Валерий Борисович изображен с цифрой 14 на плече. Под этим номером он отыграл всю Суперсерию-77/78, но сейчас это не так важно: весь мир все равно помнит Харламова как «Легенду №17».
"20" - это не возраст
Владислав Третьяк сделал знаменитым номер 20. Фото: Getty Images
Многие замечали, что у большинства хоккейных вратарей, за исключением каноничной «единицы» и 20-ки Владислава Третьяка, номера начинаются в районе цифры 30 и дальше. Эта мода пошла из 30-х годов прошлого столетия.
Тогда голкиперы были настоящими сорвиголовами. Они играли без масок, а их амуниция давала лишь минимальную защиту. Ни один современный хоккеист не согласился бы сейчас выйти на лед в подобной форме – без маски, шлема и полноценной защиты. В те времена вратари очень часто получали тяжелые травмы, из-за которых, порой, им приходилось заканчивать карьеру. Тогда же возникло суеверие, что номер голкипера предсказывает возраст, в котором он уйдет из хоккея. Логично, что всем хотелось поиграть подольше, поэтому чаще всего вратарские свитера украшали цифры: 30, 33, 35 и т.д.
Достоверно неизвестно, принесли ли эти числа удачу первым хоккейным вратарям, но традиция осталась.
Тогда голкиперы были настоящими сорвиголовами. Они играли без масок, а их амуниция давала лишь минимальную защиту. Ни один современный хоккеист не согласился бы сейчас выйти на лед в подобной форме – без маски, шлема и полноценной защиты. В те времена вратари очень часто получали тяжелые травмы, из-за которых, порой, им приходилось заканчивать карьеру. Тогда же возникло суеверие, что номер голкипера предсказывает возраст, в котором он уйдет из хоккея. Логично, что всем хотелось поиграть подольше, поэтому чаще всего вратарские свитера украшали цифры: 30, 33, 35 и т.д.
Достоверно неизвестно, принесли ли эти числа удачу первым хоккейным вратарям, но традиция осталась.
Российский Кросби или канадский Шипачев?
лучший центрфорвард кхл Вадим шипачев носит на спине такой же номер 87, как и главная звезда нхл сидни кросби, но не любит, когда их сравнивают. Фото: Getty Images
Один из лучших игроков современности – канадец Сидни Кросби крепко связал свою судьбу с цифрами 8 и 7. Вы только вдумайтесь: капитан «Питтсбурга» играет под 87-м номером, он родился в 1987 году, в 8-м месяце, 7-го числа. Ах, да, у него еще и контракт на 8,7 млн. долларов в год аж до 2025 года. Можно быть уверенным, была бы возможность, он подписал бы до 2087-го, но здесь возникает проблема, которую вряд ли сможет разрешить даже генная инженерия…
В российском хоккее есть свой аналог Кросби – один из лучших центрфорвардов страны Вадим Шипачев. Он также родился в 1987 году и выступает под 87-м номером, но к сравнениям с канадцем относится скептически. Прозвище «русский Кросби» ему явно не нравится, и журналистам Вадим предлагает Сидни «канадским Шипачевым».
В российском хоккее есть свой аналог Кросби – один из лучших центрфорвардов страны Вадим Шипачев. Он также родился в 1987 году и выступает под 87-м номером, но к сравнениям с канадцем относится скептически. Прозвище «русский Кросби» ему явно не нравится, и журналистам Вадим предлагает Сидни «канадским Шипачевым».
Что означает "135"?
Сергей Гомоляко в разгар карьеры сменил один счастливый номер (13) на другой (135) и остался доволен результатом. Фото: "Советский спорт"
Интересный нумерологический казус произошел в 1994 году на одном из старейших хоккейных турниров – Кубке Шпенглера. Тогда в нем регулярно участвовал челябинский «Трактор», и организаторы захотели каким-то образом выделить лидеров каждой из команд. Но до позолоченных шлемов, клюшек и коньков дело не дошло: фантазия организаторов ограничилась цифрами – они решили раздать лучшим игрокам клубов трехзначные номера.
В итоге, на турнире один из игроков выступал с довольно странными цифрами на спине – 93,2. Может быть, на этой волне играло его любимое радио? Так или иначе, эта идея организаторов не обошла стороной и Сергея Гомоляко. Когда они подошли к российскому форварду и попросили его выбрать трехзначный номер, Гомоляко просто сказал им добавить любую цифру к его 13-му номеру. По никому не известным причинам, швейцарцы выбрали пятерку и весь турнир Сергей провел с цифрами 135 на спине.
Новый номер так понравился Гомоляко, что в свитере с трехзначным числом на спине он провел оставшиеся матчи чемпионата России. А многие зрители, наблюдая за игрой самого габаритного форварда российской лиги, долго еще верили, будто число 135 на его форме соответствует весу Сергея.
Все числа счастливые
Фанатам во время матчей тоже приходится нелегко – они не могут сами выйти на лед и помочь команде, им остается полагаться только на удачу. Поэтому у каждого настоящего болельщика есть свой набор примет и ритуалов: кто-то повязывает один и тот же счастливый шарф цветов своей команды, кто-то идет на стадион по строго определенному маршруту или старается смотреть игру с одной и той же точки на трибуне.
Есть надежный способ выяснить, какие именно числа приносят удачу лично вам – протестировать их в лотерее. В «Гослото», например, за все время миллионерами уже стали более 480 человек. Здесь же случился и самый большой суперприз в отечественной истории: в феврале 2016 года житель Новосибирска выиграл 358 358 566 рублей в «Гослото «6 из 45» (предыдущий рекорд случился в той же лотерее и составлял 203 175 894 рубля). Чтобы вручить приз, победителя пришлось разыскивать в течение трех недель. Свою личность счастливчик раскрывать не стал, но зато теперь он точно знает, какие именно шесть чисел приносят ему удачу.
Две с лишним тысячи лет назад римский философ и поэт Луций Сенека написал: «Удача – это то, что происходит, когда подготовка соответствует возможностям». Никакие счастливые числа сами по себе не приносят победу, не забивают решающие шайбы и не делают чемпионом. Но если хоккеист по-настоящему готов к решающему матчу, если он отдает все силы на льду, то любимое число может придать уверенности. Ну и принести немного удачи, конечно.
Есть надежный способ выяснить, какие именно числа приносят удачу лично вам – протестировать их в лотерее. В «Гослото», например, за все время миллионерами уже стали более 480 человек. Здесь же случился и самый большой суперприз в отечественной истории: в феврале 2016 года житель Новосибирска выиграл 358 358 566 рублей в «Гослото «6 из 45» (предыдущий рекорд случился в той же лотерее и составлял 203 175 894 рубля). Чтобы вручить приз, победителя пришлось разыскивать в течение трех недель. Свою личность счастливчик раскрывать не стал, но зато теперь он точно знает, какие именно шесть чисел приносят ему удачу.
Две с лишним тысячи лет назад римский философ и поэт Луций Сенека написал: «Удача – это то, что происходит, когда подготовка соответствует возможностям». Никакие счастливые числа сами по себе не приносят победу, не забивают решающие шайбы и не делают чемпионом. Но если хоккеист по-настоящему готов к решающему матчу, если он отдает все силы на льду, то любимое число может придать уверенности. Ну и принести немного удачи, конечно.