Хоккей: фортуна, лотерея

С этим номером связано огромное количество суеверий и, как правило, в большинстве команд он никем не занят. Правда, в советское время структуры, управляющие хоккеем, на суеверия внимания не обращали - номера хоккеистам выдавали вместе с формой, и самодеятельность с номерами не поощрялась. Так что легендарный Борис Михайлов, например, почти всю карьеру в сборной СССР под 13-м номером отыграл, и не особо переживал из-за этого. Не боялись «чертовой дюжины» и другие игроки «Красной машины» разных лет – Игорь Ромишевский, Николай Дроздецкий, Алексей Жамнов…

Эта тенденция сохраняется на протяжении многих лет. Иностранцы всегда с опасной относились к этой цифре, в отличие от русских игроков, выступавших за океаном. Павлу Дацюку, Валерию Каменскому, Вячеславу Козлову 13-й номер не помешал провести отличную карьеру. Павел Дацюк даже считает, что у этого числа есть определенная магия и ему нравится, что многие боятся этой цифры. «Волшебник» сам попросил 13-й номер, когда пришел в казанский «Ак Барс» в уже далеком 1999 году. И с тех пор с ним не расстается.

Олимпийскому чемпиону и обладателю Кубка Стэнли Валерию Каменскому свитер с этой цифрой на спине достался от Николая Дроздецкого, завершившего карьеру. И чертова дюжина принесла ему удачу: Именно под 13-м номером он выиграл все свои трофеи, 13-го числа родились его дети – сын – 13 января, а дочка – 13 марта. В карьере Каменского был период, когда он был вынужден играть под 31-м номером, и в те моменты его преследовали неудачи – часто случались травмы, а шайба не шла в ворота... Спустя какое-то время на спину Валерия вернулось заветное число «13», и карьера вновь пошла в гору.

Двукратный обладатель Кубка Стэнли, член знаменитой «Русской пятерки» «Детройта» Вячеслав Козлов получил 13-й номер в наследство от отца – Анатолия Козлова, который выступал за «Химик». Под ним Вячеслав отыграл часть карьеры в России и отправился за океан. Правда, в НХЛ ему пришлось отстаивать право играть под этим номером. Тренер «Красных крыльев» Скотти Боумэн считал, что с игроком, выбравшим «чертову дюжину», его команда не сможет выиграть Кубок Стэнли, и просил Козлова выбрать другой номер. Но Вячеслав стоял на своем, а после того, как «Детройт» в 1997 выиграл трофей, Боумэн к этому разговору больше не возвращался.