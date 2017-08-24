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Тото Вольфф: Наличие контракта с пилотом ничего не гарантирует, нужно иметь план B

Источник:  AutosportКомментарии

Исполнительный директор «Мерседеса» Тото Вольфф заявил, что история с бывшим пилотом команды Нико Росбергом научила его держать в уме запасные варианты комплектования состава команды.

«В Формуле-1 есть такой момент, что всегда надо иметь наготове план B, – приводит Autosport.com слова Вольффа. – Даже наличие контракта не означает, что все пойдет именно по запланированному сценарию. Всегда есть шанс, что обстоятельства поменяются.

Сейчас у нас есть план A, но возможны и другие варианты развития событий, потому что в 2018 и 2019 годах рынок пилотов сильно поменяется. Важно рассматривать план B и план C.

У большинства топ-пилотов контракты заканчиваются либо в этом, либо в следующем сезоне. Все очень сложно. Любой гонщик может оказаться где угодно. Есть достаточно пилотов, которые могли бы выступать в «Мерседесе». И нам нужно рассмотреть все варианты».

Напомним, контракт финна Валттери Боттаса с «Мерседесом» действует до конца нынешнего сезона, а соглашение британца Льюиса Хэмилтона рассчитано до 2018 года.

Добавим, что Боттас пришел в команду на смену Нико Росбергу, который завершил карьеру после того, как стал чемпионом мира в прошлом сезоне.

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