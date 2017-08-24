Спортивный директор «Рубина»: «Зенит» не продаст нам Ерохина и Полоза

Спортивный директор «Рубина» Рустем Сайманов рассказал о перспективах приобретения полузащитников «Зенита» Александра Ерохина, Кристина Нобоа и Дмитрия Полоза.

«Возможная аренда Нобоа? Никогда не говори «никогда». Но у нас пока и так много полузащитников, и если его брать, то как это будет выглядеть?

Разговоры про Ерохина или Полоза – это вообще бесперспективно. Их «Зенит» не отдаст. Это даже не обсуждается, и клуб даже не рассматривает варианты, чтобы их куда-то отдать. Бухарова, я думаю, «Ростов» не отпустит», — цитирует Сайманова «Бизнес Оnline».

Таблица трансферов РФПЛ