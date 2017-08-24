Жердев подписал контракт с «Нефтехимиком»

Форвард Николай Жердев продолжит карьеру в «Нефтехимике», сообщает официальный сайт клуба. Контракт 32-летнего нападающего рассчитан на один год.

«Нефтехимик» стал восьмым клубом в карьере Жердева в КХЛ. В прошлом сезоне двукратный чемпион мира набрал 29 (8+21) очков в 54 матчах регулярного чемпионата за «Торпедо» при показателе полезности «+1» и 24 минутах штрафа. В плей-офф он выходил на лед в трех матчах.

Жердев начинал карьеру в КХЛ в «Атланте». После этого он также играл за «Ак Барс», «Спартак», «Северсталь», «Динамо» и «Сочи». Всего в 388 матчах в лиге форвард набрал 226 (76+150) очков при показателе полезности «–37» и 348 минутах штрафа.

Таблица переходов КХЛ