«Ювентус» претендует на Кэйхилла
Источник: «Советский спорт»Комментарии
Руководство «Ювентуса» продолжает вести поиски замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в «Милан».
Как сообщает The Sun, действующий чемпион Италии рассматривает возможность приглашения игрока «Челси» Гари Кэйхилла.
Отмечается, что если «синие» сумеют оформить трансфер Вирджела ван Дейка, то рассмотрят предложение туринского клуба.
31-летний Кэйхилл выступает за «Челси» с 2012 года. Его контракт рассчитан до 2019 года.
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