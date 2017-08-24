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«Ювентус» претендует на Кэйхилла

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Руководство «Ювентуса» продолжает вести поиски замены Леонардо Бонуччи, который перебрался в «Милан».

Как сообщает The Sun, действующий чемпион Италии рассматривает возможность приглашения игрока «Челси» Гари Кэйхилла.

Отмечается, что если «синие» сумеют оформить трансфер Вирджела ван Дейка, то рассмотрят предложение туринского клуба.

31-летний Кэйхилл выступает за «Челси» с 2012 года. Его контракт рассчитан до 2019 года.

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