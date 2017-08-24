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«Зенит»-м сыграет на турнире в Японии

Источник:  ФК «Зенит»Комментарии

Молодежная команда «Зенита» отправится на двухдневный турнир в Японию.

В соревновании, помимо петербуржцев, примут участие молодежка «Осаки» и команды университетов Ханнан и Сакураномия. Формат подразумевает два полуфинала, сине-бело-голубые сыграют с командой университета Сакураномия.

Турнир пройдет 29 и 30 августа в Осаке. 26 августа «Зенит»-м встретится с молодежной командой «Ростова» в рамках первенства молодежных команд РФПЛ.

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