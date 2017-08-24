Поль Погба: Руни навсегда останется легендой

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» Поль Погба высказался о форварде Уэйне Руни, который в среду объявил о завершении карьеры в сборной Англии.

«Всегда буду скучать по такому капитану и легенде, как он, – приводит Sky Sports слова Погба. – У него большой опыт, он выиграл много титулов.

Он игрок по-настоящему высокого уровня, который способен помочь команде. Молодые игроки могут смотреть на него и учиться.

Хочется, чтобы во все времена были такие игроки, как он, которых все уважают. Он делает то, что любит. Он классный парень и навсегда останется легендой».

Напомним, за свою карьеру Руни провел 119 матчей в сборной Англии и забил 53 гола, что является лучшим результатом в истории.

В минувшее межсезонье 31-летний Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед», в котором играл 13 лет.