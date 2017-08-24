Поль Погба: Руни навсегда останется легендой
Полузащитник «Манчестер
Юнайтед» Поль Погба высказался о форварде Уэйне Руни, который в среду объявил о
завершении карьеры в сборной Англии.
«Всегда буду скучать по такому капитану и легенде, как он, – приводит Sky Sports слова Погба. – У него большой опыт, он выиграл много титулов.
Он игрок по-настоящему высокого уровня, который способен помочь команде. Молодые игроки могут смотреть на него и учиться.
Хочется, чтобы во все времена были такие игроки, как он, которых все уважают. Он делает то, что любит. Он классный парень и навсегда останется легендой».
Напомним, за свою карьеру Руни провел 119 матчей в сборной Англии и забил 53 гола, что является лучшим результатом в истории.
В минувшее межсезонье 31-летний Руни вернулся в «Эвертон» из «Манчестер Юнайтед», в котором играл 13 лет.