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Вандорн потеряет 35 мест на старте домашнего Гран-при Бельгии

Источник:  AutosportКомментарии

Пилот «Макларена» Стоффель Вандорн будет стартовать с последнего места на Гран-при Бельгии, сообщает Autosport.

Ожидается, что производитель двигателей «Хонда» подготовит обновления для «Макларена» к предстоящему этапу чемпионата мира. Впервые они тестировались во время Гран-при Азербайджана. Теперь же силовая установка на машине Вандорна будет полностью заменена, что означает потерю 35 мест на стартовой решетке.

В ФИА подтвердили, что на домашнем Гран-при на болид 25-летнего бельгийца будут установлены пятый по счету в нынешнем сезоне двигатель, восьмая турбина, восьмой генератор MGU-H, пятый генератор MGU-K, шестая батарея и шестая система управления электроникой.

Напомним, на предыдущем этапе в Венгрии Вандорн занял десятое место и набрал свое первое очко в нынешнем сезоне.

12-й этап чемпионата мира Гран-при Бельгии пройдет 25-27 августа на трассе «Спа-Франкоршам».

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