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Прудников провел тренировку с «Анжи»

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Руководитель пресс-службы «Анжи» Айдемир Даганов рассказал, что нападающий Александр Прудников в среду провел тренировку с махачкалинской командой.

- Александр вчера присоединился к команде и тренируется в составе «Анжи». Сказать, что он на просмотре, нельзя, он полноценно приступил к тренировкам. Но контракт пока не подписан, клуб объявит о подписании по факту, - передает слова Даганова «Р-Спорт».

Напомним, что 29-летний нападающий провел в составе махачкалинской команды в чемпионате России сезона-2016/17 10 матчей и забил три мяча. Однако летом Прудников расторг контракт с дагестанской командой по обоюдному согласию сторон.

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