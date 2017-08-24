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Мбаппе и Ляказетт вызваны в сборную Франции, Бензема и Дембеле – вне заявки

Источник:  «Советский спорт»Комментарии

Тренерский штаб сборной Франции во главе с Дидье Дешамом огласил список игроков, которые будут готовиться к матчам с командами Нидерландов (31 августа) и Люксембурга (3 сентября) в рамках отборочного этапа к ЧМ-2018 в России.

Отметим, что в списке отсутствует форвард мадридского «Реала» Карим Бензема, который недавно был оправдан в деле о шантаже Матье Вальбуэна, а также хавбек дортмундской «Боруссии» Усман Дембеле. Последний занимается вопросом перехода в «Барселону». Трансфер пока не состоялся, поскольку клубы не могут договориться о сумме сделки.

Вратари: Альфонс Ареола («ПСЖ»), Стив Манданда («Марсель»), Уго Льорис («Тоттенхэм»). 

Защитники: Лука Динь («Барселона»), Кристоф Жалле («Лион»), Преснел Кимпембе («ПСЖ»), Лоран Косельни («Арсенал»), Лейвин Курзава («ПСЖ»), Самуэль Юмтити («Барселона»), Рафаэль Варан («Реал»), Джибриль Сидибе («Монако»). 

Полузащитники: Поль Погба («Манчестер Юнайтед»), Н’Голо Канте («Челси»), Блез Матюиди («Ювентус»), Адриен Рабьо («ПСЖ»), Корантин Толиссо («Лион»), Тома Лемар («Монако»). 

Нападающие: Кингсли Коман («Бавария»), Александр Ляказетт («Арсенал»), Оливье Жиру («Арсенал»), Килиан Мбаппе («Монако»), Антуан Гризманн («Атлетико»), Набиль Фекир («Лион»), Флорьян Товен («Марсель»).

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