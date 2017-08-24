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Тимофей Калачев: Расчитываю на продление контракта с «Ростовом»

Источник:  ФК «Ростов»Комментарии

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением о перспективах своей команды.

– Что вы испытали, когда узнали о перестановках в клубе?
– Всегда сложно, когда команда практически полностью обновляется, - приводит слова Калачева официальный сайт «Ростова» - Сначала, конечно, было волнение, но поговорив с президентом клуба и со спортивным директором, понял, что у нас будет хороший боеспособный коллектив.

– В команде появилось 15 новичков и многие отмечают, что все, кто пришел – игроки хорошего уровня.
– Сыграно всего шесть туров. Еще рано делать какие-то серьезные выводы. Но все ребята пришлись ко двору. С каждым туром мы становимся сильнее – это факт. Мы с Сашей Гацканом должны были взять на себя роль лидеров на первых порах, сделать так, чтобы команда стала единым коллективом. Думаю, что это получилось.

– Тренировочный процесс под руководством Леонида Кучука сильно отличается от того, что было при прошлом штабе?
– Да, много отличий, но есть и что-то общее. Например, при Курбане Бекиевиче и Леониде Станиславовиче в команде на высшем уровне дисциплина и самоотдача.

– В новом сезоне вы вернулись в полузащиту. Как себя чувствуете на нынешней позиции?
– Вполне комфортно, но мне удобно играть на любой позиции. Хотя, если честно, атаковать мне намного приятнее, чем отрабатывать в защите. Сзади всегда тяжело, особенно в матчах Лиги чемпионов, когда против меня играли очень техничные и быстрые футболисты, но, тем не менее, действуя там, я уделял много времени и атаке.

– Ваш контракт с «Ростовом» заканчивается летом 2018 года. Какие планы на будущее?
– Планирую играть и дальше. Надеюсь, что продлю контракт с клубом, который стал мне родным. Буду доказывать своей игрой, что достоин этого.

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