Тимофей Калачев: Расчитываю на продление контракта с «Ростовом»

Полузащитник «Ростова» Тимофей Калачев поделился мнением о перспективах своей команды.



– Что вы испытали, когда узнали о перестановках в клубе?

– Всегда сложно, когда команда практически полностью обновляется, - приводит слова Калачева официальный сайт «Ростова» - Сначала, конечно, было волнение, но поговорив с президентом клуба и со спортивным директором, понял, что у нас будет хороший боеспособный коллектив.



– В команде появилось 15 новичков и многие отмечают, что все, кто пришел – игроки хорошего уровня.

– Сыграно всего шесть туров. Еще рано делать какие-то серьезные выводы. Но все ребята пришлись ко двору. С каждым туром мы становимся сильнее – это факт. Мы с Сашей Гацканом должны были взять на себя роль лидеров на первых порах, сделать так, чтобы команда стала единым коллективом. Думаю, что это получилось.



– Тренировочный процесс под руководством Леонида Кучука сильно отличается от того, что было при прошлом штабе?

– Да, много отличий, но есть и что-то общее. Например, при Курбане Бекиевиче и Леониде Станиславовиче в команде на высшем уровне дисциплина и самоотдача.



– В новом сезоне вы вернулись в полузащиту. Как себя чувствуете на нынешней позиции?

– Вполне комфортно, но мне удобно играть на любой позиции. Хотя, если честно, атаковать мне намного приятнее, чем отрабатывать в защите. Сзади всегда тяжело, особенно в матчах Лиги чемпионов, когда против меня играли очень техничные и быстрые футболисты, но, тем не менее, действуя там, я уделял много времени и атаке.



– Ваш контракт с «Ростовом» заканчивается летом 2018 года. Какие планы на будущее?

– Планирую играть и дальше. Надеюсь, что продлю контракт с клубом, который стал мне родным. Буду доказывать своей игрой, что достоин этого.