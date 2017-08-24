«Авангард» подписал нападающего Дмитрия Жукенова

«Авангард» заключил соглашение с 20-летним нападающим Дмитрием Жукеновым. Об этом сообщает официальный сайт омской команды.

Как отмечается контракт с форвардом заключен на два года. Минувший сезон форвард провел в юниорской лиге Квебека (QMJHL) в составе «Шикутими».

- После возвращения из-за океана Жукенов показал хороший уровень готовности. Уже в ходе предсезонных матчей тренерский штаб отметил работоспособность нападающего, который уже не раз воспользовался своим шансом, набирая очки. Для клуба важно, что воспитанник «Авангарда» сумел проявить себя на уровне КХЛ. Это - пример для остальных. При должном старании можно достичь любой цели , – заявил генеральный менеджер «Авангарда» Виктор Шалаев.

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