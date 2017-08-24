Нико Росберг: Борьба за чемпионство? Не забывайте Боттаса

Действующий чемпион мира Нико Росберг считает, что пилот «Мерседеса» Валттери Боттас также будет участвовать в борьбе за титул чемпиона мира в нынешнем сезоне.

«Пожалуйста, не забывайте о Валттери Боттасе. У него есть реальный шанс. Он быстрый и, возможно, более стабильный, чем Льюис (Хэмилтон).

Льюис непобедим в удачный для себя день, но по разным причинам у него случаются трудные уикенды», – приводит F1i.com слова Росберга.

Напомним, после 11 этапов сезона в личном зачете лидирует пилот «Феррари» Себастьян Феттель, который опережает Хэмилтона на 14 очков. Боттас, сменивший Росберга» в «Мерседесе», занимает третье место с отставанием в 33 очка от первого места.

Следующий этап Гран-при Бельгии пройдет 25-27 августа на трассе «Спа-Франкоршам».