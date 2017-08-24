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Николай Валуев: Я думаю, что Мэйвезер победит

Источник:  «Р-Спорт»Комментарии

Экс-чемпион мира в тяжелом весе Николай Валуев поделился мнением о бое американского боксера Флойда Мэйвезера с ирландским бойцом смешанного стиля Конором Макгрегором.

- Я думаю, что Мэйвезер победит, а болеть за кого-то тут… Я обычно болею за наших ребят, а в этом случае приоритетов у меня нет. Оба достойные, великие бойцы. Просто интересно будет посмотреть, - цитирует Валуева «Р-Спорт».

Напомним, поединок Флойда Мэйвезера-младшего со звездой ММА Конором Макгрегором по правилам бокса состоится 26 августа в Лас-Вегасе.

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