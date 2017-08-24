Александр «s1mple» Костылев: Я пошутил о том, что нам прислали бета-версию новой Dust2

Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев опроверг свои слова о том, что Valve прислала команде бета-версию новой карты Dust2.

I joked about the fact that we were given a beta version of the «new» dust2 — Sasha Kostyliev (@s1mpleO) 23 августа 2017 г.

Я пошутил о том, что нам прислали бета-версию новой dust2

Напомним, что в феврале 2017 года Dust2 была убрана из списка соревновательных карт. Её заменила новая версия Inferno.