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Александр «s1mple» Костылев: Я пошутил о том, что нам прислали бета-версию новой Dust2

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Игрок Natus Vincere Александр «s1mple» Костылев опроверг свои слова о том, что Valve прислала команде бета-версию новой карты Dust2.


Я пошутил о том, что нам прислали бета-версию новой dust2

Напомним, что в феврале 2017 года Dust2 была убрана из списка соревновательных карт. Её заменила новая версия Inferno.

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